Трагедия в Мексико: Най-малко 16 загинаха, след като камион отнесе коли на магистрала

Брутална верижна катастрофа почерни Мексико в неделния ден, след като тежкотоварен камион изгуби управление и се вряза с огромна скорост в десетки превозни средства.

Инцидентът е възникнал на километър 68–69 от натоварената федерална магистрала Гуадалахара–Тепик, в близост до община Магдалена (щат Халиско).

Според официалната информация, разпространена от мексиканския вестник Excélsior и потвърдена от Комисията за извънредни ситуации, жертвите към момента са най-малко 16 души, като сред тях има и две непълнолетни деца. Поради мащаба на сблъсъка и последвалия огромен пожар, властите все още издирват изчезнали хора в района, което може да увеличи черната статистика.

Как се стигна до кошмарния удар?

Първоначално на пътя е имало по-лек инцидент между два други товарни автомобила, за чието обезопасяване на място вече са пристигнали екипи на пътната поддръжка и Националната гвардия. Докато траели спасителните дейности обаче, трети голям камион връхлита върху струпването от хора и спрели автомобили.

Ударът е бил толкова силен, че е предизвикал верижна реакция. Седем превозни средства са се запалили и са изгърмели на място, превръщайки се в капани от ламарини. Осем от откритите тела са били напълно калцинирани вследствие на огнената стихия.

Десетки ранени, включително чужденци

Освен загиналите, спасителните служби отчитат над 10 тежко ранени. Службата за гражданска защита в Халиско информира, че сред пострадалите са:

Четирима граждани на САЩ (превозени по спешност към частна клиника в Гуадалахара);

(превозени по спешност към частна клиника в Гуадалахара); Двама агенти на Националната гвардия на Мексико , които са в критично състояние;

, които са в критично състояние; Трима служители от поддръжката на магистралния участък.

Губернаторът на щата Халиско изказа дълбоки съболезнования на близките на загиналите в социалната мрежа X и увери, че са мобилизирани медицински хеликоптери и всички налични ресурси за спасяването на оцелелите.

Шофьорът е задържан

Водачът на камиона, предизвикал втората вълна на сблъсъка, е оцелял. Той е задържан от силите на реда на близката контролно-пропускателна станция „План де Баранкас“ и предстои да бъде разпитан, за да се установи дали техническа неизправност (отказ на спирачките) или човешка грешка е причина за трагедията.

Движението по ключовия коридор в Западно Мексико остава напълно блокирано в двете посоки, а властите призовават шофьорите да избягват района и да използват алтернативни маршрути.