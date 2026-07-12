Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила алкохол след полицейско преследване на Софийския околовръстен път

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта.
Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверката тя била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.
От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.
Адресът, на който двамата са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пампаец
Коментиран от #8, #9, #21, #33
15:14 12.07.2026
2 Пич
ИЙ.......?!
Пак ли нямате смелост да кажете, на кой Убавец е щерка тая......?!
Този път - евалата на МВР!!!
15:15 12.07.2026
3 пръц
15:15 12.07.2026
4 озадачаващо
Очевидно не е от теста с дрегера, от кръвната проба ли се има в предвид на съобщението?
Коментиран от #10
15:15 12.07.2026
5 Бангоранго
15:16 12.07.2026
6 Два промила
15:17 12.07.2026
7 Да питам само
15:18 12.07.2026
8 ДиДо Д
До коментар #1 от "Пампаец":Дъщеря на бивш столичен общински съветник е хваната
15:19 12.07.2026
9 Тихо, тихо,
До коментар #1 от "Пампаец":да не излезе щерката на Рундю хубавеца.
Коментиран от #24
15:19 12.07.2026
10 банално
До коментар #4 от "озадачаващо":Дъщерята на политика е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София
15:19 12.07.2026
11 Един
Коментиран от #14, #43
15:21 12.07.2026
12 Абе
15:22 12.07.2026
13 То Така Се Праи !
Ще я Отърве !
Писаното Яйце !
На Мама !
И На Тати !
15:23 12.07.2026
14 Тити на Кака
До коментар #11 от "Един":Живее в пещера около ППетрохан и събира пари за паметник на лама Калушко.
15:24 12.07.2026
15 Българин
Коментиран от #26, #87
15:25 12.07.2026
16 Ганя Путинофила
15:26 12.07.2026
17 Исторически парк
15:27 12.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами не
До коментар #1 от "Пампаец":Дъщерята на Радев е на 25 години. Тук става дума за 24 годишна...
Коментиран от #25, #31
15:29 12.07.2026
22 Ивелин Михайлов
Коментиран от #65
15:29 12.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой
До коментар #9 от "Тихо, тихо,":Ще ти се.
Коментиран от #27
15:30 12.07.2026
25 Ами може
До коментар #21 от "Ами не":да са объткали годините с една
Коментиран от #29
15:30 12.07.2026
26 оня с коня
До коментар #15 от "Българин":Нещо си неадекватен- НЕ Медията крие името на Политика,а така е подадена Информацията от МВР.Сега се запитай ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ в момента е МВР и ще ти стане ясно кой е политикът.
15:31 12.07.2026
27 По същия начин криха и случая,
До коментар #24 от "Някой":когато баща му на Рундю сгази инвалид.
15:31 12.07.2026
28 ДЪЩЕРЯТА
МНОГО МАЛОУМНИЦИ ИМА ДА КОМЕНТИРАТ В ТОЗ САЙТ
15:32 12.07.2026
29 Ами не
До коментар #25 от "Ами може":Не, защото вече други медии съобщават, че става дума за дъщеря на бивш столичен общински съветник. Дрънкай ми минусите, давай...
Коментиран от #32
15:33 12.07.2026
30 Коци €центин
15:34 12.07.2026
31 Бащата е бивш столичен общински съветник
До коментар #21 от "Ами не":Престанете с примитивната си ПП-ДБ пропаганда защото ви влиза много здраво.
Коментиран от #36, #97
15:35 12.07.2026
32 Ам хубуу, де
До коментар #29 от "Ами не":А някоя медия нама ли, която да е изтървала името на политика? Да не се окаже някой като Тройчо Фашагата от БКП-Педрохан?
Коментиран от #101
15:35 12.07.2026
33 Кокорчо
До коментар #1 от "Пампаец":Спокойно!
Дъщеря е на политик от ПП/ДБ
Коментиран от #58
15:35 12.07.2026
34 Без име
15:37 12.07.2026
35 Мусорчик
15:37 12.07.2026
36 Споко, ве боташарка,
До коментар #31 от "Бащата е бивш столичен общински съветник":през онуя ми е дали е щерката на някое "величие" от БКП-ПП/ДБ или БКП-ПБ. Ако ще и да е на накой от другите БКП-та. Всичките са едни и същи боклуци!
Коментиран от #40, #42
15:37 12.07.2026
37 Дрогиран и с марихуана е хващан сина
15:38 12.07.2026
38 ОБЕКТИВНИЯ
фамилни !В случая има и нарушение на закона ,но имена НЕ !
15:38 12.07.2026
39 Нейната
До коментар #23 от "Полицай":леля , сестра на баща ѝ , е омъжена за руснак , син на военен от съветската върхушка . Май пак летци .
15:39 12.07.2026
40 Споко бе, тъпeйка
До коментар #36 от "Споко, ве боташарка,":Вие сте редовните дърти впиянчени тpoлове, които естествено подкрепят ПП-ДБ защото единствения бaлък, който ви плаща пиячката е Ивайло Мирчев.
15:40 12.07.2026
41 Хихи
Остана да в от някоя Демократична пария!???
Абе Мадерев ми ли дъщеря????
Коментиран от #44
15:40 12.07.2026
42 Тогава защо пишеш, че е дъщеря на Радев
До коментар #36 от "Споко, ве боташарка,":Сипите примитивните си клевети защото сте най-деграриалите наркомани в България.
Коментиран от #78
15:42 12.07.2026
43 Е, ми нищо!
До коментар #11 от "Един":Друса си човека, татю стана шеф на ДСБ, всичко е наред в това семейство!
15:42 12.07.2026
44 Хихи
До коментар #41 от "Хихи":Магарев Тагаренко имах в предвид
Коментиран от #50
15:42 12.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Абсурдистан
Коментиран от #52
15:42 12.07.2026
47 АГАТ а Кристи
Той е и инструктор - инструктира пияната богупомазана лигла, дъщеричка- /к...ветина/ какво да прави - да не подписва протокола.
Само Господ знае колко пъти и той не е подписвал протоколи...
Който и ще да е ТАТИ, - ДО ЕДНО ВУНДЕРКИНКЧЕТАТА им са като тая, а дали изобщо са деветачета, или седмачета вследствие апове, на маминка телцето да е кръшно, само те си знаят и там дето са се пръкнали
15:42 12.07.2026
48 Радев
15:43 12.07.2026
49 Бай Желю розовата прашка русофили бургас
Коментиран от #51
15:46 12.07.2026
50 Презирам Тагарев
До коментар #44 от "Хихи":Но той никога не е бил общински съветник.
Коментиран от #57
15:46 12.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факт
До коментар #46 от "Абсурдистан":Щото работят за руската агентура, отявлените русофили се правят на евроатлантици,внедряване
15:48 12.07.2026
53 как сте невежи дебилчета
Коментиран от #88, #90
15:49 12.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Из падмасковие
До коментар #51 от "С ДВЕ ДУМИ":Да така ни научиха братушките като бяхме в Коми,в мъжките сауни си трошяхме дюзите
15:51 12.07.2026
57 Хихи
До коментар #50 от "Презирам Тагарев":Къде пише "общински съветник"
15:51 12.07.2026
58 Това са долни инсинуации
До коментар #33 от "Кокорчо":ПеПедофилите нямат деца, не може да е тяхна щерка!
15:53 12.07.2026
59 Много кофти
15:54 12.07.2026
60 Елена
пияна зад волана в 3,00 часа, ама през нощта!
Ще питам, по телефона, точния човек с парите, дано да знае, ако не знае, тогава хващам пътя за Гърция!
На почивка! Не държава, губерния от ХVII век!!!
15:55 12.07.2026
61 Даката
Коментиран от #68
15:56 12.07.2026
62 Едва след
15:57 12.07.2026
63 Къде в конституцията има определение
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Коментиран от #80
15:57 12.07.2026
64 да ви разочаровам
15:57 12.07.2026
65 лъжльо,
До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":Дъщерята на президента Румен Радев, Дарина Радева, е на 25 години. Тя е родена на 8 май 2001 г.
16:00 12.07.2026
66 Реджеб
осем са с дъщери на 24 години, 13 са с дъщери на 25 години, 17 с дъщери на 26 години!Само 23 имат дъщери на 23,години, към днешна дата! Образно казано 186 коча с 300 м@аде!Кой да търсим?
16:01 12.07.2026
67 А50
Коментиран от #71
16:02 12.07.2026
68 Гербарий е.
До коментар #61 от "Даката":А " руснакът". е украинец.
16:02 12.07.2026
69 До маро дератора
16:03 12.07.2026
70 прекалено късо
16:04 12.07.2026
71 Мда
До коментар #67 от "А50":Новината идва от НОВА. Те премълчават името на бащата. А мисирките преписват ли, преписват...
16:05 12.07.2026
72 да ви разочаровам
16:06 12.07.2026
73 Севдалина
Тогава щеше да разбере, веднага, кон боб яде ли? Другите политици, като Мирчев, доставките, аз не ги броя за политици!
16:06 12.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Дъщеря на мафиот от ГЕРБ
Нека да видим как ще бъде конфискуван този автомобил.
Късмет, че полицията я е спряла, можело да осъмне в офиса на някоя погребална агенция.
Коментиран от #86
16:08 12.07.2026
76 Ако при преследването бяха причинили
Коментиран от #77
16:10 12.07.2026
77 В САЩ ако не спреш си е за твоя сметка
До коментар #76 от "Ако при преследването бяха причинили":Стреля се на месо.
16:11 12.07.2026
78 СПОКОЙНО
До коментар #42 от "Тогава защо пишеш, че е дъщеря на Радев":ВЕ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
ОТ НЕРВИ КЕ ИЗГОРЕ ЛАМБАТА🗣
16:12 12.07.2026
79 Пустиня(к)
Коментиран от #82
16:13 12.07.2026
80 Питам
До коментар #63 от "Къде в конституцията има определение":Що тогава си слагат имунитети ???
16:13 12.07.2026
81 Алигофрата
Министър Демерджиев дали ме чува от храстите? Неделя е, нека си почива!
Коментиран от #92
16:14 12.07.2026
82 Защото ги е страх от съдебен процес
До коментар #79 от "Пустиня(к)":Чувам, че точно ГЕРБ са приели закони-шамари срещу журналисти с цел да им затворят устата. В нета има един Киро-брейка, който има предварителни запори още преди да е започнало делото за 250 000 лева.
16:16 12.07.2026
83 коко
16:16 12.07.2026
84 ВРЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
ЗНАЧИ КРЕПОСТНИКА Е БИЛ ПИЯН
КАТО...Г.З...🍻
16:16 12.07.2026
85 МНОГО СИ УГАЖДАТ 😂
16:18 12.07.2026
86 Мама меси
До коментар #75 от "Дъщеря на мафиот от ГЕРБ":Тате носи
16:18 12.07.2026
87 Мнение
До коментар #15 от "Българин":В друга медия пише, че на бивш депутат от ГЕРБ.
16:29 12.07.2026
88 Сила
До коментар #53 от "как сте невежи дебилчета":Дето беше натъпкал стотици килограми кокаин в камиона с резервните части ....и там се прочухме , за толкова години за първи път български участник , а то се оказа трафикант на дрога !!!
Не знам как му се размина ...???!
16:32 12.07.2026
89 Последния Софиянец
16:32 12.07.2026
90 Славист
До коментар #53 от "как сте невежи дебилчета":Дето го хванаха с кокаина скрит в гумите от състезанието....
Коментиран от #93
16:34 12.07.2026
91 Цвете
16:35 12.07.2026
92 Георги
До коментар #81 от "Алигофрата":равни сме само пред физичните закони - за другите е въпрос на пари и връзки
16:35 12.07.2026
93 Сила
До коментар #90 от "Славист":И после отвлякоха дъщеря му и той тихомълком си плати откупа за провалената пратка ...
Работа , работа , работа ...
Видими резултати !!!
16:38 12.07.2026
94 Да преговорим
16:42 12.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Реалист
16:45 12.07.2026
97 Стефан
До коментар #31 от "Бащата е бивш столичен общински съветник":Май много те е страх от тях че злобееш безсилно.
16:48 12.07.2026
98 Вътрешен
16:50 12.07.2026
99 регенеративна
16:50 12.07.2026
100 Тази защо не се е обадила на адвокат
16:53 12.07.2026
101 ...
До коментар #32 от "Ам хубуу, де":за човек с имунитет става дума сега ще пускат заблуждаваща информация
16:54 12.07.2026
102 Цвете
Коментиран от #105
16:57 12.07.2026
103 Диари-Я
Хахахаха.
16:57 12.07.2026
104 Дъщерята х
16:57 12.07.2026
105 Затвор
До коментар #102 от "Цвете":за над 2 промила
16:58 12.07.2026
106 Веднага
16:59 12.07.2026
107 Връзка
17:01 12.07.2026
108 Цвете
17:02 12.07.2026
109 Цвете
17:04 12.07.2026
110 Чужденец
17:06 12.07.2026