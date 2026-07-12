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Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила алкохол след полицейско преследване на Софийския околовръстен път

Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила алкохол след полицейско преследване на Софийския околовръстен път

12 Юли, 2026 15:11 4 699 110

  • дъщеря-
  • политик-
  • пияна-
  • шофиране

В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин

Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила алкохол след полицейско преследване на Софийския околовръстен път - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта.

Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверката тя била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.

От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който двамата са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пампаец

    124 54 Отговор
    Кажете му заглавието на политикът бе ! Да не е щерката артистка на Радев ?

    Коментиран от #8, #9, #21, #33

    15:14 12.07.2026

  • 2 Пич

    156 1 Отговор
    Ий....!

    ИЙ.......?!

    Пак ли нямате смелост да кажете, на кой Убавец е щерка тая......?!

    Този път - евалата на МВР!!!

    15:15 12.07.2026

  • 3 пръц

    95 27 Отговор
    Кажете кой е политика не сме длъжни да знаем кои имат дъщери. Сещам се за Радев и про100то за други не знам

    15:15 12.07.2026

  • 4 озадачаващо

    56 2 Отговор
    ------Двамата са с леки наранявания.-----
    Очевидно не е от теста с дрегера, от кръвната проба ли се има в предвид на съобщението?

    Коментиран от #10

    15:15 12.07.2026

  • 5 Бангоранго

    121 3 Отговор
    Те децата на олигарсите, политиците си мислят, че всичко и всички са тяхна собственост и всичко им е позволено. БГ кочината се превърна в отровна и отвратителна територия негодна за живот.

    15:16 12.07.2026

  • 6 Два промила

    133 1 Отговор
    Какво ги криете тия алкаши! Казвайте кои са!

    15:17 12.07.2026

  • 7 Да питам само

    83 53 Отговор
    да не е една млада актриса от Народния театър с татенце, дето заграби почти цялата власт в територията?

    15:18 12.07.2026

  • 8 ДиДо Д

    92 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пампаец":

    Дъщеря на бивш столичен общински съветник е хваната

    15:19 12.07.2026

  • 9 Тихо, тихо,

    41 59 Отговор

    До коментар #1 от "Пампаец":

    да не излезе щерката на Рундю хубавеца.

    Коментиран от #24

    15:19 12.07.2026

  • 10 банално

    48 3 Отговор

    До коментар #4 от "озадачаващо":

    Дъщерята на политика е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София

    15:19 12.07.2026

  • 11 Един

    131 14 Отговор
    А какво стана със сина на Радан Кънев хванат с наркотици?

    Коментиран от #14, #43

    15:21 12.07.2026

  • 12 Абе

    87 2 Отговор
    Тиа мноо прости! Два пъти комшиите викали патрулка, ми мноо ясно, че втория път ше ги изчакат да си тръгнат с колата и... Добър вечер, случайно да сте пили?

    15:22 12.07.2026

  • 13 То Така Се Праи !

    79 1 Отговор
    Тате !

    Ще я Отърве !

    Писаното Яйце !

    На Мама !

    И На Тати !

    15:23 12.07.2026

  • 14 Тити на Кака

    49 26 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Живее в пещера около ППетрохан и събира пари за паметник на лама Калушко.

    15:24 12.07.2026

  • 15 Българин

    92 18 Отговор
    1интересно защо криете? Някой от ПП ДБ ли е тоя политик. Голямо пазене ги пазите тея политици бе мисирки..

    Коментиран от #26, #87

    15:25 12.07.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    52 60 Отговор
    Млада русодебилка с баща русодебил!

    15:26 12.07.2026

  • 17 Исторически парк

    53 26 Отговор
    Дъщеря му ще ни роди руски политици😏

    15:27 12.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами не

    50 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пампаец":

    Дъщерята на Радев е на 25 години. Тук става дума за 24 годишна...

    Коментиран от #25, #31

    15:29 12.07.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    29 31 Отговор
    Дъщерята на Радев е на 24. Слочайнос не мисла

    Коментиран от #65

    15:29 12.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо, тихо,":

    Ще ти се.

    Коментиран от #27

    15:30 12.07.2026

  • 25 Ами може

    12 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ами не":

    да са объткали годините с една

    Коментиран от #29

    15:30 12.07.2026

  • 26 оня с коня

    45 11 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Нещо си неадекватен- НЕ Медията крие името на Политика,а така е подадена Информацията от МВР.Сега се запитай ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ в момента е МВР и ще ти стане ясно кой е политикът.

    15:31 12.07.2026

  • 27 По същия начин криха и случая,

    31 25 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    когато баща му на Рундю сгази инвалид.

    15:31 12.07.2026

  • 28 ДЪЩЕРЯТА

    33 6 Отговор
    НА ХИСАРСКИЯ ПОП!
    МНОГО МАЛОУМНИЦИ ИМА ДА КОМЕНТИРАТ В ТОЗ САЙТ

    15:32 12.07.2026

  • 29 Ами не

    51 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами може":

    Не, защото вече други медии съобщават, че става дума за дъщеря на бивш столичен общински съветник. Дрънкай ми минусите, давай...

    Коментиран от #32

    15:33 12.07.2026

  • 30 Коци €центин

    20 7 Отговор
    С руснак е била, това добре. Но още по-добре е, че нямам законно признати дъщери 😂😂

    15:34 12.07.2026

  • 31 Бащата е бивш столичен общински съветник

    41 9 Отговор

    До коментар #21 от "Ами не":

    Престанете с примитивната си ПП-ДБ пропаганда защото ви влиза много здраво.

    Коментиран от #36, #97

    15:35 12.07.2026

  • 32 Ам хубуу, де

    29 6 Отговор

    До коментар #29 от "Ами не":

    А някоя медия нама ли, която да е изтървала името на политика? Да не се окаже някой като Тройчо Фашагата от БКП-Педрохан?

    Коментиран от #101

    15:35 12.07.2026

  • 33 Кокорчо

    42 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пампаец":

    Спокойно!
    Дъщеря е на политик от ПП/ДБ

    Коментиран от #58

    15:35 12.07.2026

  • 34 Без име

    46 0 Отговор
    Едно село хора сме, утре всички ще знаем чия щерка е.

    15:37 12.07.2026

  • 35 Мусорчик

    22 13 Отговор
    В колата е имало руснак. Едва ли е била щерка на Тагарев примерно.

    15:37 12.07.2026

  • 36 Споко, ве боташарка,

    30 10 Отговор

    До коментар #31 от "Бащата е бивш столичен общински съветник":

    през онуя ми е дали е щерката на някое "величие" от БКП-ПП/ДБ или БКП-ПБ. Ако ще и да е на накой от другите БКП-та. Всичките са едни и същи боклуци!

    Коментиран от #40, #42

    15:37 12.07.2026

  • 37 Дрогиран и с марихуана е хващан сина

    56 7 Отговор
    на Радан Кънев, но този сайт никога не е споменавал това.

    15:38 12.07.2026

  • 38 ОБЕКТИВНИЯ

    36 0 Отговор
    Я цял свят хората и някои животни имат ИМЕНА :собствени ,бащини и
    фамилни !В случая има и нарушение на закона ,но имена НЕ !

    15:38 12.07.2026

  • 39 Нейната

    16 10 Отговор

    До коментар #23 от "Полицай":

    леля , сестра на баща ѝ , е омъжена за руснак , син на военен от съветската върхушка . Май пак летци .

    15:39 12.07.2026

  • 40 Споко бе, тъпeйка

    22 17 Отговор

    До коментар #36 от "Споко, ве боташарка,":

    Вие сте редовните дърти впиянчени тpoлове, които естествено подкрепят ПП-ДБ защото единствения бaлък, който ви плаща пиячката е Ивайло Мирчев.

    15:40 12.07.2026

  • 41 Хихи

    22 5 Отговор
    Хм и руски гражданин!? Не е от Възраждане, ПБ, ДПС НН, защото щяхте да ни продъните ушите...
    Остана да в от някоя Демократична пария!???
    Абе Мадерев ми ли дъщеря????

    Коментиран от #44

    15:40 12.07.2026

  • 42 Тогава защо пишеш, че е дъщеря на Радев

    27 13 Отговор

    До коментар #36 от "Споко, ве боташарка,":

    Сипите примитивните си клевети защото сте най-деграриалите наркомани в България.

    Коментиран от #78

    15:42 12.07.2026

  • 43 Е, ми нищо!

    33 5 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Друса си човека, татю стана шеф на ДСБ, всичко е наред в това семейство!

    15:42 12.07.2026

  • 44 Хихи

    23 4 Отговор

    До коментар #41 от "Хихи":

    Магарев Тагаренко имах в предвид

    Коментиран от #50

    15:42 12.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абсурдистан

    43 2 Отговор
    Поредната публикация даказваща унизителното положение, в което е изпаднала родната журналистика. Ако вярват на фактите на полицията защо не е изписано името на политика, чиято дъщеря се е освинила и застрашила чуждия живот?

    Коментиран от #52

    15:42 12.07.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    34 0 Отговор
    Въпросният ТАТИ не е само политик...
    Той е и инструктор - инструктира пияната богупомазана лигла, дъщеричка- /к...ветина/ какво да прави - да не подписва протокола.
    Само Господ знае колко пъти и той не е подписвал протоколи...
    Който и ще да е ТАТИ, - ДО ЕДНО ВУНДЕРКИНКЧЕТАТА им са като тая, а дали изобщо са деветачета, или седмачета вследствие апове, на маминка телцето да е кръшно, само те си знаят и там дето са се пръкнали

    15:42 12.07.2026

  • 48 Радев

    11 9 Отговор
    Дъщерята ми доведе зет хехе 😏🥰😍🤩

    15:43 12.07.2026

  • 49 Бай Желю розовата прашка русофили бургас

    13 19 Отговор
    Всички русофили на амбразурата да браним руския господар и местните руски еничари

    Коментиран от #51

    15:46 12.07.2026

  • 50 Презирам Тагарев

    17 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хихи":

    Но той никога не е бил общински съветник.

    Коментиран от #57

    15:46 12.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    15 7 Отговор

    До коментар #46 от "Абсурдистан":

    Щото работят за руската агентура, отявлените русофили се правят на евроатлантици,внедряване

    15:48 12.07.2026

  • 53 как сте невежи дебилчета

    39 3 Отговор
    тя е дъщеря на Орлин Алексиев - дългогодишен член на ГЕРБ, общински съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандата и автомобилен състезател, участвал в едно от най-престижните офроуд състезания в света - Рали „Дакар“.

    Коментиран от #88, #90

    15:49 12.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Из падмасковие

    7 9 Отговор

    До коментар #51 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Да така ни научиха братушките като бяхме в Коми,в мъжките сауни си трошяхме дюзите

    15:51 12.07.2026

  • 57 Хихи

    8 3 Отговор

    До коментар #50 от "Презирам Тагарев":

    Къде пише "общински съветник"

    15:51 12.07.2026

  • 58 Това са долни инсинуации

    10 9 Отговор

    До коментар #33 от "Кокорчо":

    ПеПедофилите нямат деца, не може да е тяхна щерка!

    15:53 12.07.2026

  • 59 Много кофти

    14 0 Отговор
    Е как после тези "политически фигури" ще гласуват строги закони в България... никакъв шанс някога да се случи и да имаме европейски, работещи закони с адекватни наказания, така че след налагането им да се поправят и да започнат да ги спазват... в момента в България законите са като да плашим куче със салам... никакъв ефект или може би точно това целят народните ни представители-търтеи, за да освобождават по-лесно арестуваните им деца.

    15:54 12.07.2026

  • 60 Елена

    10 6 Отговор
    Голяма новина, дъщеря на политик,
    пияна зад волана в 3,00 часа, ама през нощта!
    Ще питам, по телефона, точния човек с парите, дано да знае, ако не знае, тогава хващам пътя за Гърция!
    На почивка! Не държава, губерния от ХVII век!!!

    15:55 12.07.2026

  • 61 Даката

    13 8 Отговор
    Кажете кой е бащата политик, по всичко личи че е русофил, имената моля?

    Коментиран от #68

    15:56 12.07.2026

  • 62 Едва след

    15 1 Отговор
    гонка момата е принудена да спре !

    15:57 12.07.2026

  • 63 Къде в конституцията има определение

    12 1 Отговор
    Политическа фигура
    Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
    (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

    Коментиран от #80

    15:57 12.07.2026

  • 64 да ви разочаровам

    10 6 Отговор
    дъщерята на Радев Дарина е на 25 години!

    15:57 12.07.2026

  • 65 лъжльо,

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":

    Дъщерята на президента Румен Радев, Дарина Радева, е на 25 години. Тя е родена на 8 май 2001 г.

    16:00 12.07.2026

  • 66 Реджеб

    8 1 Отговор
    От родните ни политически празноглавци,
    осем са с дъщери на 24 години, 13 са с дъщери на 25 години, 17 с дъщери на 26 години!Само 23 имат дъщери на 23,години, към днешна дата! Образно казано 186 коча с 300 м@аде!Кой да търсим?

    16:01 12.07.2026

  • 67 А50

    9 0 Отговор
    Премълчава се политическата фигура за да се всеят всякакви теории и конспирации и да се плюва първо, а дали е това фигурата няма значение. В интерес на справедливостта я да кажате кой е политика

    Коментиран от #71

    16:02 12.07.2026

  • 68 Гербарий е.

    19 5 Отговор

    До коментар #61 от "Даката":

    А " руснакът". е украинец.

    16:02 12.07.2026

  • 69 До маро дератора

    11 0 Отговор
    Да Ми еде от У до Я

    16:03 12.07.2026

  • 70 прекалено късо

    13 0 Отговор
    защо не пишете имена след като казвате "новини" - защо хвърляте прах в очите на народа , изобщо знаете ли за кого пишете или просто правите copy paste от другите сайтове ?

    16:04 12.07.2026

  • 71 Мда

    11 1 Отговор

    До коментар #67 от "А50":

    Новината идва от НОВА. Те премълчават името на бащата. А мисирките преписват ли, преписват...

    16:05 12.07.2026

  • 72 да ви разочаровам

    12 1 Отговор
    След инцидента шофьорката е провела телефонен разговор със своя баща. Според неофициалната информация става въпрос за бивш дългогодишен общински съветник от София. Веднага след обаждането младата жена е отказала категорично да подпише документите по случая, съобщават от NOVA.

    16:06 12.07.2026

  • 73 Севдалина

    10 0 Отговор
    Добре, че не са хванали Ваня акулата с новото Ламборгини, подарък от тате!
    Тогава щеше да разбере, веднага, кон боб яде ли? Другите политици, като Мирчев, доставките, аз не ги броя за политици!

    16:06 12.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Дъщеря на мафиот от ГЕРБ

    21 1 Отговор
    Шофирала Порше, нека Демерджиев да разследа откъде пари в тази за толкова скъпа кола.
    Нека да видим как ще бъде конфискуван този автомобил.
    Късмет, че полицията я е спряла, можело да осъмне в офиса на някоя погребална агенция.

    Коментиран от #86

    16:08 12.07.2026

  • 76 Ако при преследването бяха причинили

    6 1 Отговор
    ПТП кой щеше да е виновен

    Коментиран от #77

    16:10 12.07.2026

  • 77 В САЩ ако не спреш си е за твоя сметка

    13 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ако при преследването бяха причинили":

    Стреля се на месо.

    16:11 12.07.2026

  • 78 СПОКОЙНО

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Тогава защо пишеш, че е дъщеря на Радев":

    ВЕ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
    ОТ НЕРВИ КЕ ИЗГОРЕ ЛАМБАТА🗣

    16:12 12.07.2026

  • 79 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    И що им криете имената на тия боклуци, бе?

    Коментиран от #82

    16:13 12.07.2026

  • 80 Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Къде в конституцията има определение":

    Що тогава си слагат имунитети ???

    16:13 12.07.2026

  • 81 Алигофрата

    7 1 Отговор
    Всички по Конституцията сме равни, малко относително е, пред закона! Сега хванете и подпрете, здраво масата! Зад волана, не всичките сме равни пред закона, поне за движението по пътищата!
    Министър Демерджиев дали ме чува от храстите? Неделя е, нека си почива!

    Коментиран от #92

    16:14 12.07.2026

  • 82 Защото ги е страх от съдебен процес

    12 1 Отговор

    До коментар #79 от "Пустиня(к)":

    Чувам, че точно ГЕРБ са приели закони-шамари срещу журналисти с цел да им затворят устата. В нета има един Киро-брейка, който има предварителни запори още преди да е започнало делото за 250 000 лева.

    16:16 12.07.2026

  • 83 коко

    8 2 Отговор
    Не пишете простотии, не е дъщерята на Радев, той не е бил в софийската община.

    16:16 12.07.2026

  • 84 ВРЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    7 1 Отговор
    ЩОМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЩЕРКА Е НА 2пр.
    ЗНАЧИ КРЕПОСТНИКА Е БИЛ ПИЯН
    КАТО...Г.З...🍻

    16:16 12.07.2026

  • 85 МНОГО СИ УГАЖДАТ 😂

    10 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГИ НАМАЛИМ ОТ 240 БР НА 120 БР И МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ И ПО 12 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН 😂

    16:18 12.07.2026

  • 86 Мама меси

    8 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дъщеря на мафиот от ГЕРБ":

    Тате носи

    16:18 12.07.2026

  • 87 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    В друга медия пише, че на бивш депутат от ГЕРБ.

    16:29 12.07.2026

  • 88 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "как сте невежи дебилчета":

    Дето беше натъпкал стотици килограми кокаин в камиона с резервните части ....и там се прочухме , за толкова години за първи път български участник , а то се оказа трафикант на дрога !!!
    Не знам как му се размина ...???!

    16:32 12.07.2026

  • 89 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Личи си че Бойко Борисов вече не е на власт и тези случаи излизат в медиите.

    16:32 12.07.2026

  • 90 Славист

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "как сте невежи дебилчета":

    Дето го хванаха с кокаина скрит в гумите от състезанието....

    Коментиран от #93

    16:34 12.07.2026

  • 91 Цвете

    5 0 Отговор
    И КОЯ Е ТЯ, МАЛКАТА ПИЯНДУХА И НА КОГО Е ЩЕРКА? ЗАЩО СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ ДЕТАЙЛИТЕ ? БАЩА Й ДА НЕ Е ПО ВАЖЕН ,АКО НЕЩО СЕ БЕ СЛУЧИЛО ? КАЗВАЙТЕ ГИ ТИЯ НЕЩА ГЛАСНО.🎭🚔🎭

    16:35 12.07.2026

  • 92 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Алигофрата":

    равни сме само пред физичните закони - за другите е въпрос на пари и връзки

    16:35 12.07.2026

  • 93 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "Славист":

    И после отвлякоха дъщеря му и той тихомълком си плати откупа за провалената пратка ...
    Работа , работа , работа ...
    Видими резултати !!!

    16:38 12.07.2026

  • 94 Да преговорим

    4 0 Отговор
    Значи тези, които коват законите не ги спазват! Казал на отрочето си да не подписва? Над 2 промила е затвор! Хайде да видим сега, но те още от начало и крият името

    16:42 12.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Реалист

    3 0 Отговор
    България рай от наркомани,просттутки и матриял:)

    16:45 12.07.2026

  • 97 Стефан

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бащата е бивш столичен общински съветник":

    Май много те е страх от тях че злобееш безсилно.

    16:48 12.07.2026

  • 98 Вътрешен

    2 0 Отговор
    След обаждане "отгоре" я освободихме веднага нямаше дори книжка

    16:50 12.07.2026

  • 99 регенеративна

    1 0 Отговор
    блъхария нале

    16:50 12.07.2026

  • 100 Тази защо не се е обадила на адвокат

    3 0 Отговор
    А се е обадила на баща си

    16:53 12.07.2026

  • 101 ...

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ам хубуу, де":

    за човек с имунитет става дума сега ще пускат заблуждаваща информация

    16:54 12.07.2026

  • 102 Цвете

    3 1 Отговор
    ДЪЩЕРЯТА Е НА ОРЛИН АЛЕКСИЕВ. ХАЙДЕ СЕГА, ТАЗИ ПИЯНДУХА ДА БЪДЕ ОТНЕТА КНИЖКАТА ЗА ГОДИНА И ПОСЛЕ НА ПРОВЕРОЧЕН ИЗПИТ.ДАНО ИЗТРЕЗНЕЕ ДО ТОГАВА.🚔🚔🚔

    Коментиран от #105

    16:57 12.07.2026

  • 103 Диари-Я

    2 0 Отговор
    Въй, ама знаят как да заобиколят София, обаче самокатастрофират.
    Хахахаха.

    16:57 12.07.2026

  • 104 Дъщерята х

    0 0 Отговор
    на политика у....

    16:57 12.07.2026

  • 105 Затвор

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Цвете":

    за над 2 промила

    16:58 12.07.2026

  • 106 Веднага

    1 0 Отговор
    Името на политика, ако може. В държавите с работещи институции, това е първото, което се съобщава.

    16:59 12.07.2026

  • 107 Връзка

    2 0 Отговор
    Името на политика, ако може. В държавите с работещи институции, това е първото, което се съобщава. Но по спътника в колата се досещаме.

    17:01 12.07.2026

  • 108 Цвете

    1 0 Отговор
    ДЪЩЕРЯТА Е НА ОРЛИН АЛЕКСИЕВ. ХАЙДЕ СЕГА, ТАЗИ ПИЯНДУХА ДА БЪДЕ ОТНЕТА КНИЖКАТА ЗА ГОДИНА И ПОСЛЕ НА ПРОВЕРОЧЕН ИЗПИТ.ДАНО ИЗТРЕЗНЕЕ ДО ТОГАВА.🚔🚔🚔

    17:02 12.07.2026

  • 109 Цвете

    2 0 Отговор
    ДЪЩЕРЯТА Е НА ОРЛИН АЛЕКСИЕВ. ХАЙДЕ СЕГА, ТАЗИ ПИЯНДУХА ДА БЪДЕ ОТНЕТА КНИЖКАТА ЗА ГОДИНА И ПОСЛЕ НА ПРОВЕРОЧЕН ИЗПИТ.ДАНО ИЗТРЕЗНЕЕ ДО ТОГАВА.🚔🚔🚔ТОВА Е ПРИЯТЕЛ НА СЛ.ТРИФОНОВ.НАЛИ СИ ГО СПОМНЯТЕ ОТ ИТН БЕШЕ. 🤔🎃🐷😉🚔🪆🎭

    17:04 12.07.2026

  • 110 Чужденец

    0 0 Отговор
    ИИ знае всичко, гледа в други медии. Жокер: няма нищо общо с Радев.

    17:06 12.07.2026

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