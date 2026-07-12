FT свърза оставката на украинския посланик в САЩ с покупка на луксозен имот

Оставката на посланика на Украйна в САЩ е пряко обвързана със скандал, включващ покупката на луксозен недвижим имот, съобщава авторитетното икономическо издание Financial Times.

Информацията хвърля нова светлина върху внезапната дипломатическа рокада в американската столица.

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Оксана Маркарова заемаше поста посланик на Украйна във Вашингтон от 2021 г. до края на 2025 г., когато бе заменена "при планова ротация". Името ѝ се появи в публикации на разследващи журналисти и медийни съобщения във връзка с покупката на скъпо имение в щата Флорида от нейния съпруг (бизнесмена Данило Волинец) чрез новосъздадена компания, като имотът не е бил вписан в първоначалните антикорупционни декларации на семейството в Украйна

Според източници на вестника, запознати с казуса, официален Киев е взел решението за отстраняването на дипломата след вътрешно разследване на трансакцията, което е предизвикало сериозно напрежение между държавното ръководство и дипломатическата мисия. Случаят придобива допълнителна чувствителност на фона на продължаващите дебати в САЩ относно прозрачността при управлението на средствата и международната подкрепа за Украйна.

За момента Министерството на външните работи на Украйна отказва официален коментар по конкретните разкрития на Financial Times, като се ограничава до съобщения за планова ротация на кадрите в чужбина. Очаква се американското правителство да разгледа кандидатурата на новия украински пратеник в най-кратки срокове, за да се избегне вакуум в двустранните отношения.