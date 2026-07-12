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FT свърза оставката на украинския посланик в САЩ с покупка на луксозен имот
  Тема: Украйна

FT свърза оставката на украинския посланик в САЩ с покупка на луксозен имот

12 Юли, 2026 20:40, обновена 12 Юли, 2026 20:49 1 460 19

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  • имот

Британското издание разкрива задкулисни детайли около рокадата във Вашингтон

FT свърза оставката на украинския посланик в САЩ с покупка на луксозен имот - 1
Оксана Маркарова, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оставката на посланика на Украйна в САЩ е пряко обвързана със скандал, включващ покупката на луксозен недвижим имот, съобщава авторитетното икономическо издание Financial Times.

Информацията хвърля нова светлина върху внезапната дипломатическа рокада в американската столица.

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Оксана Маркарова заемаше поста посланик на Украйна във Вашингтон от 2021 г. до края на 2025 г., когато бе заменена "при планова ротация". Името ѝ се появи в публикации на разследващи журналисти и медийни съобщения във връзка с покупката на скъпо имение в щата Флорида от нейния съпруг (бизнесмена Данило Волинец) чрез новосъздадена компания, като имотът не е бил вписан в първоначалните антикорупционни декларации на семейството в Украйна

Според източници на вестника, запознати с казуса, официален Киев е взел решението за отстраняването на дипломата след вътрешно разследване на трансакцията, което е предизвикало сериозно напрежение между държавното ръководство и дипломатическата мисия. Случаят придобива допълнителна чувствителност на фона на продължаващите дебати в САЩ относно прозрачността при управлението на средствата и международната подкрепа за Украйна.

За момента Министерството на външните работи на Украйна отказва официален коментар по конкретните разкрития на Financial Times, като се ограничава до съобщения за планова ротация на кадрите в чужбина. Очаква се американското правителство да разгледа кандидатурата на новия украински пратеник в най-кратки срокове, за да се избегне вакуум в двустранните отношения.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Използван пре... дпазител

    20 1 Отговор
    Всеки зеленкослужещ е с граната в раницата. В момента, в който стане тежест и леко се отстранява.

    20:52 12.07.2026

  • 2 Без име

    26 1 Отговор
    Няма изненадани.

    20:52 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много

    12 5 Отговор
    корупцийка в тая укрия,много нещо! Не че у рашата е по малко!

    Коментиран от #11

    20:57 12.07.2026

  • 5 Дипломат

    19 0 Отговор
    Поналяла е. Не е стройна както преди.

    Коментиран от #9

    20:59 12.07.2026

  • 6 Умнокрасив

    17 4 Отговор
    Всички в Белия дом са руски агенти , които завиждат на Героите на украйна ! Какво лошо има в златните тоалетни ? Ърсула и Кая ги плащат от джоба си ? !

    21:00 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гостъ

    22 0 Отговор
    Корупция има в украинците голяма. Паричките от Европата са доста и трудно може да се следят.

    21:02 12.07.2026

  • 9 Хипотеза

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дипломат":

    От тревоги за украинците , които Киев праща на фронта ще да е ?!

    21:02 12.07.2026

  • 10 Каква ....

    23 0 Отговор
    Каква СВИ@НЯ !!
    А за имотите на на пер@налия наркоман ?

    21:03 12.07.2026

  • 11 Умнокрасив

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    Добре че в Брюксел и София всички не са корумпирани .

    21:05 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прилича

    14 0 Отговор
    На надзирателка в концлагер

    Коментиран от #19

    21:15 12.07.2026

  • 14 Тома

    15 1 Отговор
    Ако е само тази с мед да я намажеш.Бати ви зельо е с имоти за милиарди

    21:20 12.07.2026

  • 15 Ще си купи

    9 1 Отговор
    Като има балъци да дават пари на тази измислена държава. Не е луд, който яде баницата.

    21:25 12.07.2026

  • 16 Ама

    8 0 Отговор
    няма само зеленият шмъркач да си купува имения из света...

    21:29 12.07.2026

  • 17 Докога

    3 0 Отговор
    редови украинци са пращани насила на фронта, за да могат такива като тази да си купуват имоти и златни тоалетни за милиони. Народен съд и растрел!

    21:44 12.07.2026

  • 18 без име и протекция

    1 0 Отговор
    Страаанно , бе как така. корумпирани са само … туземците!!! А. империята , която е. измислила КОРУПЦИЯТА е чиста като. сълза от ….. крокодил. Нълпомните историята на великите открития и стъклените ПОДКУПИ на туземците. .."…Ние ТОВА ви даваме , пък вие такова … ЗЛАТЦЕ ако имате да ни дадете. Кво да праиш/ ЦЕННОСТИ.

    21:51 12.07.2026

  • 19 Авсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Прилича":

    Не мога да повярвам че това нещо от снимката е украинския посланник в САЩ защото то ми изглежда странно но много меко казано за да не ме изтрият. Още по странно е за какво би му послужило да купува луксозен имот. Какво ще прави в него. Странно.

    22:06 12.07.2026