FT свърза оставката на украинския посланик в САЩ с покупка на луксозен имот

Оставката на посланика на Украйна в САЩ е пряко обвързана със скандал, включващ покупката на луксозен недвижим имот, съобщава авторитетното икономическо издание Financial Times.
Информацията хвърля нова светлина върху внезапната дипломатическа рокада в американската столица.
Оксана Маркарова заемаше поста посланик на Украйна във Вашингтон от 2021 г. до края на 2025 г., когато бе заменена "при планова ротация". Името ѝ се появи в публикации на разследващи журналисти и медийни съобщения във връзка с покупката на скъпо имение в щата Флорида от нейния съпруг (бизнесмена Данило Волинец) чрез новосъздадена компания, като имотът не е бил вписан в първоначалните антикорупционни декларации на семейството в Украйна
Според източници на вестника, запознати с казуса, официален Киев е взел решението за отстраняването на дипломата след вътрешно разследване на трансакцията, което е предизвикало сериозно напрежение между държавното ръководство и дипломатическата мисия. Случаят придобива допълнителна чувствителност на фона на продължаващите дебати в САЩ относно прозрачността при управлението на средствата и международната подкрепа за Украйна.
За момента Министерството на външните работи на Украйна отказва официален коментар по конкретните разкрития на Financial Times, като се ограничава до съобщения за планова ротация на кадрите в чужбина. Очаква се американското правителство да разгледа кандидатурата на новия украински пратеник в най-кратки срокове, за да се избегне вакуум в двустранните отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Използван пре... дпазител
20:52 12.07.2026
2 Без име
20:52 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много
Коментиран от #11
20:57 12.07.2026
5 Дипломат
Коментиран от #9
20:59 12.07.2026
6 Умнокрасив
21:00 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гостъ
21:02 12.07.2026
9 Хипотеза
До коментар #5 от "Дипломат":От тревоги за украинците , които Киев праща на фронта ще да е ?!
21:02 12.07.2026
10 Каква ....
А за имотите на на пер@налия наркоман ?
21:03 12.07.2026
11 Умнокрасив
До коментар #4 от "Много":Добре че в Брюксел и София всички не са корумпирани .
21:05 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Прилича
Коментиран от #19
21:15 12.07.2026
14 Тома
21:20 12.07.2026
15 Ще си купи
21:25 12.07.2026
16 Ама
21:29 12.07.2026
17 Докога
21:44 12.07.2026
18 без име и протекция
21:51 12.07.2026
19 Авсолютно
До коментар #13 от "Прилича":Не мога да повярвам че това нещо от снимката е украинския посланник в САЩ защото то ми изглежда странно но много меко казано за да не ме изтрият. Още по странно е за какво би му послужило да купува луксозен имот. Какво ще прави в него. Странно.
22:06 12.07.2026