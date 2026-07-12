Мария Захарова нападна Зеленски: Сравни го с "кърлеж, впил се в украинския народ"

Официалната говорителка на Руското министерство на външните работи Мария Захарова отправи нова остра словесна атака срещу украинския президент Володимир Зеленски, като го сравни с "кърлеж, впил се в тялото на украинския народ", предава Фокус.

По думите ѝ Зеленски "не може да се насити на кръв" и продължава да вреди на собствената си държава. Изказването е направено пред журналисти и е разпространено от руската държавна информационна агенция ТАСС.

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"Зеленски е като кърлеж, който се е впил в тялото на украинския народ и не може да се насити на кръв", заяви Захарова.

Тя допълни още, че според нея за украинския държавен глава "вече нищо няма да помогне", без да навлиза в повече подробности.

Това не е първият случай, в който Мария Захарова използва крайни квалификации по адрес на украинското ръководство. От началото на войната в Украйна говорителката на Руското външно министерство нееднократно отправя остри критики към президента Зеленски, както и към западните държави, които оказват военна и финансова подкрепа на Киев.

От своя страна украинските власти редовно определят подобни изявления като част от руската пропаганда и информационна война, а Москва на свой ред обвинява Киев и неговите съюзници в ескалация на конфликта.