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Мария Захарова нападна Зеленски: Сравни го с "кърлеж, впил се в украинския народ"
  Тема: Украйна

Мария Захарова нападна Зеленски: Сравни го с "кърлеж, впил се в украинския народ"

12 Юли, 2026 08:20 1 699 99

  • мария захарова-
  • зеленски-
  • украйна-
  • кърлеж

Говорителката на Руското външно министерство отправи поредна остра словесна атака срещу украинския президент

Мария Захарова нападна Зеленски: Сравни го с "кърлеж, впил се в украинския народ" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Официалната говорителка на Руското министерство на външните работи Мария Захарова отправи нова остра словесна атака срещу украинския президент Володимир Зеленски, като го сравни с "кърлеж, впил се в тялото на украинския народ", предава Фокус.

По думите ѝ Зеленски "не може да се насити на кръв" и продължава да вреди на собствената си държава. Изказването е направено пред журналисти и е разпространено от руската държавна информационна агенция ТАСС.

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"Зеленски е като кърлеж, който се е впил в тялото на украинския народ и не може да се насити на кръв", заяви Захарова.

Тя допълни още, че според нея за украинския държавен глава "вече нищо няма да помогне", без да навлиза в повече подробности.

Това не е първият случай, в който Мария Захарова използва крайни квалификации по адрес на украинското ръководство. От началото на войната в Украйна говорителката на Руското външно министерство нееднократно отправя остри критики към президента Зеленски, както и към западните държави, които оказват военна и финансова подкрепа на Киев.

От своя страна украинските власти редовно определят подобни изявления като част от руската пропаганда и информационна война, а Москва на свой ред обвинява Киев и неговите съюзници в ескалация на конфликта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    53 41 Отговор
    Много точно сравнение. Браво!

    Коментиран от #6, #23, #36

    08:22 12.07.2026

  • 2 Напомням

    44 56 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    Коментиран от #9, #12, #21, #43, #61, #98

    08:22 12.07.2026

  • 3 ......

    41 26 Отговор
    Зелена листна въшка

    Коментиран от #66

    08:23 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име

    27 28 Отговор
    Тая жена бълнува. В Лвов имаше всенародни тържества от радост, че Зеленски им е лидер. Незнайно защо арестуваха участниците в тържествата.

    Коментиран от #13

    08:24 12.07.2026

  • 6 Соломон

    40 36 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Личи си кой е кърлежа. Зеленски е президент от 2019г а Пукет е несменяем от 2000г

    Коментиран от #24

    08:25 12.07.2026

  • 7 Пълна каша

    41 32 Отговор
    Марче я кажи кой е агресора и кой защитава родината си.

    Коментиран от #11, #15

    08:25 12.07.2026

  • 8 Ююююю

    38 32 Отговор
    Министърът на финансите на САЩ,
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък мал.0.умник"🤣😀🤣😀❗"

    08:25 12.07.2026

  • 9 Без име

    19 10 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Напомням да си пиеш лекарствата.

    08:25 12.07.2026

  • 10 Абе уж кърлеж впил с в

    32 20 Отговор
    в украинския народ, пък и кръвчицата на европейските народи ще изсмучи до капка.

    08:25 12.07.2026

  • 11 Соломон

    20 10 Отговор

    До коментар #7 от "Пълна каша":

    По-добре питай руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим. Няма да ти отговори защото веднага блокирва

    Коментиран от #89

    08:26 12.07.2026

  • 12 Хи хи

    21 19 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    А аз ти напомням че ний където сме влезли, всичко се е разпаднало. Русия е твой враг, не наш, и като дойде Путин тука, както казва зеленото жуже, ще го разбереш като платиш сметката !

    Коментиран от #20, #33

    08:27 12.07.2026

  • 13 ТЦК

    20 11 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Оценявам хумора ВИ
    БУСофикацията вЛеов явидя цял свят.:)))

    08:27 12.07.2026

  • 14 Хаха

    30 23 Отговор
    колкото повече беснеят безпомощно руснаците, толкова повече издават колко са отчаяни. Ако бяха силни нямаше да им се наложи да проклинат като свекърва

    Коментиран от #27

    08:28 12.07.2026

  • 15 Мурка

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пълна каша":

    СЛЕДВАЩИЯТ ВАМП АИЪР КРЪВО ЛОК ЛИ СИ-СМОТЛЯК

    08:29 12.07.2026

  • 16 Мемет

    18 14 Отговор
    Бункерния бакшиш не висни ли на башнята , войната няма да спре.

    Коментиран от #18

    08:29 12.07.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    17 12 Отговор
    Наркозната,от безсилие само плюнки от устата излизат...Вие си гледайте обора с овцете,украинците имат право да съдят Зеленски...няма друга такава полирана нация....

    Коментиран от #34

    08:30 12.07.2026

  • 18 Соломон

    9 14 Отговор

    До коментар #16 от "Мемет":

    А със него на банята ще увисне и Русия

    08:30 12.07.2026

  • 19 Кой, на кого пие ...

    25 17 Отговор
    кръвта???

    Захарова пак плаши с талъсъми и вампири!

    Майка си ли търсят в Украйна, тези ватенки???

    08:30 12.07.2026

  • 20 Ако

    16 13 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Путин стъпи в България, ние трябва да го арестуваме и предадем в Хага. Задължени сме. Не че той ще посмее да стъпи в България де.

    Коментиран от #26

    08:31 12.07.2026

  • 21 Пешо

    15 11 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Е да... така е. Нонпък от друга страна .... с приятели като западняшките колониални държави, врагове не ти трябват.
    Заради врага имаме аец и се наричаме пак България... знаем че сме платили за това ,знаем користните им намерения, но от всичките велики сили тогава... само тя се нагърбва. Знаем и партньорските ни велики сили каква позиция и роля са имали. Преди Освобождението, 1885та... и така до днаши дни.
    Знаем и позицията на Борката който нахъса приятелска украйна да се бие до последния украинец.... та да.. с такива прЕЯтели врагове не ти трЕБАт.

    П.с. да не ме разберете погрешно. Аз съм ЗА българщината и България, западните артньори ЕС и Нато както и Русия са ми един дол дренки... сами не можем в геополитиката, но трябва далновидно да се съюзаваме за максимум български изгоди...

    08:31 12.07.2026

  • 22 Град Козлодуй

    14 14 Отговор
    Каква е тая кurwa и за какво се бори?

    08:31 12.07.2026

  • 23 2554

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Кърлеж който се е впил в за ка на Путлер

    08:32 12.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПО ТОЧНО

    12 9 Отговор
    НАР КОЗЕЛЯ............УТИЛИЗАТОРА НА УКРАИНСКИЯ НАРОД...........

    08:33 12.07.2026

  • 26 Паси

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ако":

    Аз ще го арестуван Не вълнуй ся.

    08:34 12.07.2026

  • 27 Без име

    14 8 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Кажи сега защо Украйна от десетина дни не сваля ракети и защо се е разбеснял Тръмп! Какво и кого унищожиха руснаците?

    Коментиран от #35

    08:34 12.07.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    15 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:34 12.07.2026

  • 29 Соломон

    13 11 Отговор

    До коментар #24 от "Личи кой е":

    Тая празна шушулка всеки ден набива празните руЗки кратуни вече 5 години

    08:35 12.07.2026

  • 30 Костя

    15 14 Отговор
    Марче, стига си дрънкала, пращай копейки че взеха да свършват, пък ние ще ви пратим водка ако ви избомбят завода в масква.

    08:35 12.07.2026

  • 31 Морския

    17 10 Отговор
    От изцепките на тая, си проличава че са нация от пси хопати.

    Коментиран от #37

    08:37 12.07.2026

  • 32 Васил

    12 13 Отговор
    Как се чувствате а Захарова като Зеленски ви избива зъбите всеки ден.

    08:37 12.07.2026

  • 33 Виж сега

    17 10 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    България е на българите, ти като толкова обичаш Путин, ходи в Русия, бъди примерен изменник.

    08:38 12.07.2026

  • 34 Българин

    16 10 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    Зеленски им развинти ватнишките тикви.Крим и Азовско море горят.

    08:38 12.07.2026

  • 35 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #27 от "Без име":

    Не сваля единствено балистични ракети с които Русия обстрелва жилищни блокове в Украйна. Защото няма ракети със които да ги свали

    Коментиран от #38

    08:38 12.07.2026

  • 36 укроп

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Да са живи и здрави Машата и Путин,че само те ни помагат

    08:38 12.07.2026

  • 37 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Морския":

    Потвърждавам!!!

    08:38 12.07.2026

  • 38 Без име

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Май не е това. :-) Има толкова много информация, чети!

    Коментиран от #42

    08:40 12.07.2026

  • 39 КЪРЛЕЖ А !?

    8 10 Отговор
    ТИЯ ТЕРОРИСТИ РУСНАЦИТЕ ДАЖЕ И ИЗБОРИ НЕМОГАТ ОТ.ТЯХ ДА ПРОВЕДАТ ХОРАТА ПОСТОЯННО ГИ БОМБАНДИРАТ ИЗБИХА ХИЛЯДИ ТИЯ.ОТ.КРЕМЪЛ.
    А В РУСИЯ НЯКОГА.ПРОВЕЖДАТ.ЛИ ИЗБОРИ ИЛИ !??????

    Коментиран от #45, #58

    08:41 12.07.2026

  • 40 27 години

    16 8 Отговор
    От толкова години Путин се е впил в Руската федерация....

    А Мара, а Песков, Шойгу, Лавров... та кой е кърлежа, товapищи?

    08:41 12.07.2026

  • 41 Маша и медведь

    9 9 Отговор
    Всеки път когато бг мисирките се опитват да героизират Зеленко, стават за смях.

    08:44 12.07.2026

  • 42 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Без име":

    А какво е бе смешко. Единствените ракети с които Украйна успява да свали по голяма част от руските балистични ракети са ЗРК Пейтриът за който тя няма ракети. Последно с този комплекс бе свален руския СУ 35

    08:44 12.07.2026

  • 43 Здрасти

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Кои сте. Вие? Група от хора или обикновен шизофриник? Ако сте били винаги НАТО то най вероятно си от малцинствен произход тук, защото истинските българи не сме от НАТО. Клели сме се под знамето на майка България и обичаме нашите братя руси. Но в случая ги пояснява тези неща, защото хората ти се смеят на тъпотата.

    Коментиран от #48, #50, #86

    08:45 12.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Капслок

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "КЪРЛЕЖ А !?":

    Не пиши с главни Дъта, бе келеш.

    08:45 12.07.2026

  • 46 За разлика от Путин

    11 7 Отговор
    който е кърлеж, впил се в руския народ

    08:45 12.07.2026

  • 47 Маро отговори

    9 7 Отговор
    Защо забранихте на българите в Крим и на окупираните територии да говорят на български и затворихте българските училища с подкрепата на българските русофили, оправдаващи нацистките ви политики? Колко плащате на тия изменици да работят против България?

    08:46 12.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Боко

    5 6 Отговор
    Дрогиран, крадлив КЪРЛЕЖ👌

    08:47 12.07.2026

  • 50 Ха ха

    13 10 Отговор

    До коментар #43 от "Здрасти":

    Наричаш братя, една страна, която не признава нашата писменост за българска, наричайки я Славянска! Ти не си българин, а руско мекере.

    08:47 12.07.2026

  • 51 Иван

    9 6 Отговор
    Емануел Макрон е еврейски кърлеж, впил се във френския народ.

    08:48 12.07.2026

  • 52 Баро Киро

    13 6 Отговор
    А руската върхушка която изкара децата си в чужбина за да не воюват и има имоти за милиони в Европа ичччччч не са кърлежи. Машааа водката е само за млади хора. На твоята възраст гледай плетки и внуци!!!

    08:49 12.07.2026

  • 53 дядото

    10 9 Отговор
    кърлеж впил се не само в украинския,но и в народите на на нато е ес.

    08:49 12.07.2026

  • 54 Тошко

    9 6 Отговор
    А ти как си се впила в руската водка...

    08:50 12.07.2026

  • 55 Вишис

    9 6 Отговор
    Има нови радостни новини от русия! Цената на останалото от Зеленски бензинче се покачва! Още един коз измъкнахме от кунките на кoпейкити!

    08:51 12.07.2026

  • 56 ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ДУМИТЕ НА

    12 6 Отговор
    КОЩРАМБАТА - МАРИЯ САХАРОВА .................... ПУТЛЕР СЕ Е ВПИЛ КАТО КЪРЛЕЖ В УКРАЙНСКИЯ НАРОД ...................... "КРАДЕЦА ВИКА, ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА" ................... ФАКТ !

    08:52 12.07.2026

  • 57 Неизбежно

    6 11 Отговор
    Слава на Русия. Слава на непобедимата руска армия. С победата на Русия истината ще излезе наяве и справедливостта ще възтържествува.

    08:54 12.07.2026

  • 58 Боко

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "КЪРЛЕЖ А !?":

    За разлика от теб:Пенделска курвулина 💩🤮

    08:54 12.07.2026

  • 59 Ала бала Украйна

    6 7 Отговор
    Хитрите ционисти помпят Доналдаки че е господар на света. Помпят Европа с бежанци и треперят Русия да не се обедини с Европа. Но докато е пълно с подкупни европейски политици ще е така.

    08:54 12.07.2026

  • 60 Един

    7 5 Отговор
    Захарова е пиявица, която се е впила в руската власт.

    08:55 12.07.2026

  • 61 ганев

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    АЛООУ...МУХЛЯСАЛИЯТ....АКО НЕ БЯХА...ТЕЗИ...ТИ ЩЕШЕ...ДА СЕ КАЗВАШШШ.....АА ВСИЧКИ ЗНАЕМ....

    08:56 12.07.2026

  • 62 Вишис

    12 7 Отговор
    Аз не разбирам защо кoпейкити са се умислили постоянно за легитимноста на президента на Украйна, която мразят, ама имам сериозни подозрения! Неговият голям "грях" е че трeпе толкова руснаци, колкото друг президент на негово място не би могъл, и са много прави! Между другото путин е хем нелегитимен, хем нелегален! СЛАВА НА УКРАЙНА И НА НЕЙНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИ!

    08:56 12.07.2026

  • 63 Непабедими

    5 4 Отговор
    За три дня Киев

    08:57 12.07.2026

  • 64 Вишис

    8 6 Отговор
    УКРАЙНА Е ВЕЛИКА И НЕПАБЕДИМА, А НЕЙНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ СЕ КАЗВА ЗЕЛЕНСКИ! СЛАВА!

    08:59 12.07.2026

  • 65 ИВАН

    7 3 Отговор
    Хубаво плюем по руснаците, ама ние ганювците с една кафяво=лилава пасмина не можем да се справим, осякоха ни горите, оскубаха и малините даже, сега няма малини и за лекарство да си набере човек, всичко обрано.

    09:03 12.07.2026

  • 66 кърлеж

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "......":

    и наркозависим..укроинци как все успяват да избират хора с много дефекти...поршенко, гъзенко, пърденко, фъфленко ..все едни..а после защо имате проблеми..защото създавате такива на съседите си..Путин трябва ше да направи като Тръмп..праща една група в Киев и докато нелегитимния се друса в кабинета да го приберат в Москва..барабар с други малоумници..

    Коментиран от #71

    09:07 12.07.2026

  • 67 Роко

    8 4 Отговор
    Наглост, хем се намъкнали в чужда държава, хем наглеят. Що не си разкарате задниците от Украйна ма стрино. Що дирите там вече пет години!

    09:07 12.07.2026

  • 68 Червен кхмер

    7 5 Отговор
    Най обичам когато кремълската банда рИве като руZко магаре пред Купянск.
    Маша-алкаша са каже Кой изпрати 1 400 00 при Кабзон???Кой?

    09:07 12.07.2026

  • 69 Наглост кремълска без край

    8 4 Отговор
    Че затвори я тази твоя мръсна уста ма, Маро, затвори я ма, слугиньо долна на кремълското чудовище и престъпник срещу човечеството! Кърлеж си ти ам, Маро, ти си кърлеж, впил се в руския народ и смучеш огромна заплата, за да защитаваш зверствата на чудовището Путин, както и си се впила да смучиш мекия на чудовището! Нацисти, цялата ви кремълска сган сте червени нацисти, викат ви още сталинисти!

    09:08 12.07.2026

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    ZAXAROBA ДА ПРОЧЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ПОГОВОРКА ................. "КРАДЕЦА ВИКА, ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА И ...................... ТОГАВА ДА ПРЕЦЕНИ, КОЙ В СЛУЧАЯ Е "КЪРЛЕЖА" (АГРЕСОРА) ...................

    Коментиран от #88

    09:09 12.07.2026

  • 71 Клещ

    6 5 Отговор

    До коментар #66 от "кърлеж":

    Ха ха срамно за Проссия и ботоксното джудже, че един "наркоман" ги млати вече пета година.РуZкия поZор няма край.

    09:09 12.07.2026

  • 72 Вишис

    5 4 Отговор
    Маро ма, кой та научи на тез идиoтщини! Сигурно някой друг би се посрамил да ги изрече! Вие руснаците следвате максимата "Мое се насeрем, но нема се изложим!"

    09:10 12.07.2026

  • 73 Казуар

    4 3 Отговор
    Захаринке, личи си, че си наследница на крепостни.

    09:13 12.07.2026

  • 74 Мимч

    3 7 Отговор
    Той,че е като кърлеж ,кърлеж е и трябва да му се откъсне главата,но след това трудно се вади тялото ,като остане...Ще се вмиреше в укрия...

    Коментиран от #75

    09:15 12.07.2026

  • 75 Вишис

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "Мимч":

    Мирише, ама в Крим, че нема вода!

    09:16 12.07.2026

  • 76 Някой

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Личи кой е":

    Ти Европата не я мисли, виж там в Рашката какво ще правите, че нещата вървят на мизерстване!

    09:18 12.07.2026

  • 77 оня с коня

    6 4 Отговор
    И докато всички Западни държави подпомагат Украйна в Отечествената им война срещу Руската хидра,Българските русофили призовават активно Народа да меси Погачи и да учи Руски,щото да посрещнем дядо Иван който "вече" бил на Дунава с Родния му език?Е такива как да не ги ЗАБРАНИШ за "Вечни времена?!!

    09:19 12.07.2026

  • 78 Захарова

    4 2 Отговор
    Пukлa без цuцku

    09:25 12.07.2026

  • 79 Парфюмиран

    3 2 Отговор
    руски мръшляк.

    09:26 12.07.2026

  • 80 Бикът от Шри Ланка

    0 1 Отговор
    Бабата бара ли движухата

    09:27 12.07.2026

  • 81 1111

    0 0 Отговор
    Политика12 июля, 09:12
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    09:29 12.07.2026

  • 82 Абе

    3 6 Отговор
    Ти първо виж най големият американски пророк Едгар Кейси и твой кумир как нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "и какво предрича за нея и после пиши бездарни глупотевини,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Тогава Русия агресор ли е била или сега трябва да остави в подарените от нея руски земи барабар с хората на геноцид и да им забраняват руския в собствените земи :)Това и Господ няма да го позволи и остави пророците,ами и предишния папа го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те и него нарекоха агент на Путин:)

    09:33 12.07.2026

  • 83 Путин

    3 1 Отговор
    е като кърлеж, който се е впил в тялото на руския народ. Кърлежите трябва да се изваждат.

    09:33 12.07.2026

  • 84 ххххх

    4 1 Отговор
    То щото Путлер не се е впил в руския народ....

    09:33 12.07.2026

  • 85 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Маша щом реве значи всичко е наред

    09:34 12.07.2026

  • 86 филофоб

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Здрасти":

    Колкото и да се гърчиш по форумите тук повече рашки няма да има!И текезета също!А ти тръгвай за Биробиджан!Там ще ти хареса!:)))))))))))

    09:34 12.07.2026

  • 87 1488

    4 0 Отговор
    само знам едно
    Румен бе може да продължава да е министър председател и СЕКУНДА ПОВЕЧЕ

    09:36 12.07.2026

  • 88 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    82 коментар е отговорът за теб:)и адмирации за ника ,дето си избрал:)))

    Коментиран от #99

    09:36 12.07.2026

  • 89 Перо

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    За РУСКИЯ клуб Крим ли говориш, на ул. Добруджа в София? Така се казва още от революцията в Русия, преди Ленин да направи република в СССР с име Украйна!

    Коментиран от #95

    09:40 12.07.2026

  • 90 млад еврас

    2 3 Отговор
    А защо от месеци вече никой нищо не пише, казва и съобщава какво става на фронта, да не би защото укрите там ги трепат яко и вече се доближаваме до последната укра и даже няма кого и на пътя да хванат насилствено за окопите.

    09:43 12.07.2026

  • 91 Удри евраста с лопатЕто

    2 2 Отговор
    Не е само в България, навсякъде поскъпва всичко, като сложиш посредник и той да печели, отделно измислените данъци кражба от държавите, измамата свободен пазар и как клиента регулирал нещо си без което не може почва да ни излиза през носа, евраста вече няма от къде да краде, няма колонии, картелите и корпурацийте крият яко данъци а всичко е в техни ръце, държавите нямат нищо, бедни и затънали в заеми, единствената възможност остава обир и обезкостяване на собствените си граждани, само бунтове и революция е спасението.

    09:49 12.07.2026

  • 92 Маша

    0 1 Отговор
    Е Велика. !!!

    09:53 12.07.2026

  • 93 А всъщност кърлежа е...

    2 0 Отговор
    По-голям кърлеж от дедо й Владо няма.
    Тоя ще го учат децата след години как е заличил РФ

    09:53 12.07.2026

  • 94 Вълк

    2 0 Отговор
    Голям Зеленски! И нищожества от Кремълския режим

    09:55 12.07.2026

  • 95 Вълк

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Перо":

    Киевска Русь е много преди монголското Московското княжество

    09:58 12.07.2026

  • 96 Беновска пита!

    2 0 Отговор
    Другарю Путин, бихте ли дали живота си за "величието" на Русия, както милионите руснаци които Вие изтpепахте, или предпочитате сигурността дълбоко у бункеро? А?

    09:59 12.07.2026

  • 97 Вишис

    2 0 Отговор
    МАРО МА, УКРАЙНА Е ВЕЛИКА И НЕПАБЕДИМА, И НЕЙНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ СЕ КАЗВА ЗЕЛЕНСКИ, ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ!

    10:01 12.07.2026

  • 98 Само минавам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    да ти кажа, че това не в така и онзи трол дето ти пляска плюсове също не е прав. Но вие сте гламави и нищо не може да се направи по въпроса

    10:04 12.07.2026

  • 99 ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    А С НЕЯ И СВЕТА СЕ ПРОМЕНЯ .................... ДАЖЕ И ЧОРАПА СЕ ПРОМЕНИ И ................... ПОДКРЕПИ ПАКЕТА ОТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РУСИЯ ,.................., ЗНАЧИ "РАБОТАТА" ВИ Е "СПУКАНА" ДРУГАРИ КОМУНОПИТЕЦИ .................... "ГЕМИЯТА" ВИ ПОТЪВА .................... ФАКТ !

    10:10 12.07.2026

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