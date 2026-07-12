Мария Захарова нападна Зеленски: Сравни го с "кърлеж, впил се в украинския народ"

Официалната говорителка на Руското министерство на външните работи Мария Захарова отправи нова остра словесна атака срещу украинския президент Володимир Зеленски, като го сравни с "кърлеж, впил се в тялото на украинския народ", предава Фокус.
По думите ѝ Зеленски "не може да се насити на кръв" и продължава да вреди на собствената си държава. Изказването е направено пред журналисти и е разпространено от руската държавна информационна агенция ТАСС.
"Зеленски е като кърлеж, който се е впил в тялото на украинския народ и не може да се насити на кръв", заяви Захарова.
Тя допълни още, че според нея за украинския държавен глава "вече нищо няма да помогне", без да навлиза в повече подробности.
Това не е първият случай, в който Мария Захарова използва крайни квалификации по адрес на украинското ръководство. От началото на войната в Украйна говорителката на Руското външно министерство нееднократно отправя остри критики към президента Зеленски, както и към западните държави, които оказват военна и финансова подкрепа на Киев.
От своя страна украинските власти редовно определят подобни изявления като част от руската пропаганда и информационна война, а Москва на свой ред обвинява Киев и неговите съюзници в ескалация на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Коментиран от #6, #23, #36
08:22 12.07.2026
2 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!
Коментиран от #9, #12, #21, #43, #61, #98
08:22 12.07.2026
3 ......
Коментиран от #66
08:23 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Без име
Коментиран от #13
08:24 12.07.2026
6 Соломон
До коментар #1 от "Механик":Личи си кой е кърлежа. Зеленски е президент от 2019г а Пукет е несменяем от 2000г
Коментиран от #24
08:25 12.07.2026
7 Пълна каша
Коментиран от #11, #15
08:25 12.07.2026
8 Ююююю
Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък мал.0.умник"🤣😀🤣😀❗"
08:25 12.07.2026
9 Без име
До коментар #2 от "Напомням":Напомням да си пиеш лекарствата.
08:25 12.07.2026
10 Абе уж кърлеж впил с в
08:25 12.07.2026
11 Соломон
До коментар #7 от "Пълна каша":По-добре питай руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим. Няма да ти отговори защото веднага блокирва
Коментиран от #89
08:26 12.07.2026
12 Хи хи
До коментар #2 от "Напомням":А аз ти напомням че ний където сме влезли, всичко се е разпаднало. Русия е твой враг, не наш, и като дойде Путин тука, както казва зеленото жуже, ще го разбереш като платиш сметката !
Коментиран от #20, #33
08:27 12.07.2026
13 ТЦК
До коментар #5 от "Без име":Оценявам хумора ВИ
БУСофикацията вЛеов явидя цял свят.:)))
08:27 12.07.2026
14 Хаха
Коментиран от #27
08:28 12.07.2026
15 Мурка
До коментар #7 от "Пълна каша":СЛЕДВАЩИЯТ ВАМП АИЪР КРЪВО ЛОК ЛИ СИ-СМОТЛЯК
08:29 12.07.2026
16 Мемет
Коментиран от #18
08:29 12.07.2026
17 Кривоверен алкаш
Коментиран от #34
08:30 12.07.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "Мемет":А със него на банята ще увисне и Русия
08:30 12.07.2026
19 Кой, на кого пие ...
Захарова пак плаши с талъсъми и вампири!
Майка си ли търсят в Украйна, тези ватенки???
08:30 12.07.2026
20 Ако
До коментар #12 от "Хи хи":Путин стъпи в България, ние трябва да го арестуваме и предадем в Хага. Задължени сме. Не че той ще посмее да стъпи в България де.
Коментиран от #26
08:31 12.07.2026
21 Пешо
До коментар #2 от "Напомням":Е да... така е. Нонпък от друга страна .... с приятели като западняшките колониални държави, врагове не ти трябват.
Заради врага имаме аец и се наричаме пак България... знаем че сме платили за това ,знаем користните им намерения, но от всичките велики сили тогава... само тя се нагърбва. Знаем и партньорските ни велики сили каква позиция и роля са имали. Преди Освобождението, 1885та... и така до днаши дни.
Знаем и позицията на Борката който нахъса приятелска украйна да се бие до последния украинец.... та да.. с такива прЕЯтели врагове не ти трЕБАт.
П.с. да не ме разберете погрешно. Аз съм ЗА българщината и България, западните артньори ЕС и Нато както и Русия са ми един дол дренки... сами не можем в геополитиката, но трябва далновидно да се съюзаваме за максимум български изгоди...
08:31 12.07.2026
22 Град Козлодуй
08:31 12.07.2026
23 2554
До коментар #1 от "Механик":Кърлеж който се е впил в за ка на Путлер
08:32 12.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПО ТОЧНО
08:33 12.07.2026
26 Паси
До коментар #20 от "Ако":Аз ще го арестуван Не вълнуй ся.
08:34 12.07.2026
27 Без име
До коментар #14 от "Хаха":Кажи сега защо Украйна от десетина дни не сваля ракети и защо се е разбеснял Тръмп! Какво и кого унищожиха руснаците?
Коментиран от #35
08:34 12.07.2026
28 Дон Корлеоне
08:34 12.07.2026
29 Соломон
До коментар #24 от "Личи кой е":Тая празна шушулка всеки ден набива празните руЗки кратуни вече 5 години
08:35 12.07.2026
30 Костя
08:35 12.07.2026
31 Морския
Коментиран от #37
08:37 12.07.2026
32 Васил
08:37 12.07.2026
33 Виж сега
До коментар #12 от "Хи хи":България е на българите, ти като толкова обичаш Путин, ходи в Русия, бъди примерен изменник.
08:38 12.07.2026
34 Българин
До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":Зеленски им развинти ватнишките тикви.Крим и Азовско море горят.
08:38 12.07.2026
35 Соломон
До коментар #27 от "Без име":Не сваля единствено балистични ракети с които Русия обстрелва жилищни блокове в Украйна. Защото няма ракети със които да ги свали
Коментиран от #38
08:38 12.07.2026
36 укроп
До коментар #1 от "Механик":Да са живи и здрави Машата и Путин,че само те ни помагат
08:38 12.07.2026
37 Механик
До коментар #31 от "Морския":Потвърждавам!!!
08:38 12.07.2026
38 Без име
До коментар #35 от "Соломон":Май не е това. :-) Има толкова много информация, чети!
Коментиран от #42
08:40 12.07.2026
39 КЪРЛЕЖ А !?
А В РУСИЯ НЯКОГА.ПРОВЕЖДАТ.ЛИ ИЗБОРИ ИЛИ !??????
Коментиран от #45, #58
08:41 12.07.2026
40 27 години
А Мара, а Песков, Шойгу, Лавров... та кой е кърлежа, товapищи?
08:41 12.07.2026
41 Маша и медведь
08:44 12.07.2026
42 Соломон
До коментар #38 от "Без име":А какво е бе смешко. Единствените ракети с които Украйна успява да свали по голяма част от руските балистични ракети са ЗРК Пейтриът за който тя няма ракети. Последно с този комплекс бе свален руския СУ 35
08:44 12.07.2026
43 Здрасти
До коментар #2 от "Напомням":Кои сте. Вие? Група от хора или обикновен шизофриник? Ако сте били винаги НАТО то най вероятно си от малцинствен произход тук, защото истинските българи не сме от НАТО. Клели сме се под знамето на майка България и обичаме нашите братя руси. Но в случая ги пояснява тези неща, защото хората ти се смеят на тъпотата.
Коментиран от #48, #50, #86
08:45 12.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Капслок
До коментар #39 от "КЪРЛЕЖ А !?":Не пиши с главни Дъта, бе келеш.
08:45 12.07.2026
46 За разлика от Путин
08:45 12.07.2026
47 Маро отговори
08:46 12.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Боко
08:47 12.07.2026
50 Ха ха
До коментар #43 от "Здрасти":Наричаш братя, една страна, която не признава нашата писменост за българска, наричайки я Славянска! Ти не си българин, а руско мекере.
08:47 12.07.2026
51 Иван
08:48 12.07.2026
52 Баро Киро
08:49 12.07.2026
53 дядото
08:49 12.07.2026
54 Тошко
08:50 12.07.2026
55 Вишис
08:51 12.07.2026
56 ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ДУМИТЕ НА
08:52 12.07.2026
57 Неизбежно
08:54 12.07.2026
58 Боко
До коментар #39 от "КЪРЛЕЖ А !?":За разлика от теб:Пенделска курвулина 💩🤮
08:54 12.07.2026
59 Ала бала Украйна
08:54 12.07.2026
60 Един
08:55 12.07.2026
61 ганев
До коментар #2 от "Напомням":АЛООУ...МУХЛЯСАЛИЯТ....АКО НЕ БЯХА...ТЕЗИ...ТИ ЩЕШЕ...ДА СЕ КАЗВАШШШ.....АА ВСИЧКИ ЗНАЕМ....
08:56 12.07.2026
62 Вишис
08:56 12.07.2026
63 Непабедими
08:57 12.07.2026
64 Вишис
08:59 12.07.2026
65 ИВАН
09:03 12.07.2026
66 кърлеж
До коментар #3 от "......":и наркозависим..укроинци как все успяват да избират хора с много дефекти...поршенко, гъзенко, пърденко, фъфленко ..все едни..а после защо имате проблеми..защото създавате такива на съседите си..Путин трябва ше да направи като Тръмп..праща една група в Киев и докато нелегитимния се друса в кабинета да го приберат в Москва..барабар с други малоумници..
Коментиран от #71
09:07 12.07.2026
67 Роко
09:07 12.07.2026
68 Червен кхмер
Маша-алкаша са каже Кой изпрати 1 400 00 при Кабзон???Кой?
09:07 12.07.2026
69 Наглост кремълска без край
09:08 12.07.2026
70 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #88
09:09 12.07.2026
71 Клещ
До коментар #66 от "кърлеж":Ха ха срамно за Проссия и ботоксното джудже, че един "наркоман" ги млати вече пета година.РуZкия поZор няма край.
09:09 12.07.2026
72 Вишис
09:10 12.07.2026
73 Казуар
09:13 12.07.2026
74 Мимч
Коментиран от #75
09:15 12.07.2026
75 Вишис
До коментар #74 от "Мимч":Мирише, ама в Крим, че нема вода!
09:16 12.07.2026
76 Някой
До коментар #24 от "Личи кой е":Ти Европата не я мисли, виж там в Рашката какво ще правите, че нещата вървят на мизерстване!
09:18 12.07.2026
77 оня с коня
09:19 12.07.2026
78 Захарова
09:25 12.07.2026
79 Парфюмиран
09:26 12.07.2026
80 Бикът от Шри Ланка
09:27 12.07.2026
81 1111
Умер американский сенатор Линдси Грэм
09:29 12.07.2026
82 Абе
09:33 12.07.2026
83 Путин
09:33 12.07.2026
84 ххххх
09:33 12.07.2026
85 стоян георгиев
09:34 12.07.2026
86 филофоб
До коментар #43 от "Здрасти":Колкото и да се гърчиш по форумите тук повече рашки няма да има!И текезета също!А ти тръгвай за Биробиджан!Там ще ти хареса!:)))))))))))
09:34 12.07.2026
87 1488
Румен бе може да продължава да е министър председател и СЕКУНДА ПОВЕЧЕ
09:36 12.07.2026
88 Ами
До коментар #70 от "ЕДГАР КЕЙСИ":82 коментар е отговорът за теб:)и адмирации за ника ,дето си избрал:)))
Коментиран от #99
09:36 12.07.2026
89 Перо
До коментар #11 от "Соломон":За РУСКИЯ клуб Крим ли говориш, на ул. Добруджа в София? Така се казва още от революцията в Русия, преди Ленин да направи република в СССР с име Украйна!
Коментиран от #95
09:40 12.07.2026
90 млад еврас
09:43 12.07.2026
91 Удри евраста с лопатЕто
09:49 12.07.2026
92 Маша
09:53 12.07.2026
93 А всъщност кърлежа е...
Тоя ще го учат децата след години как е заличил РФ
09:53 12.07.2026
94 Вълк
09:55 12.07.2026
95 Вълк
До коментар #89 от "Перо":Киевска Русь е много преди монголското Московското княжество
09:58 12.07.2026
96 Беновска пита!
09:59 12.07.2026
97 Вишис
10:01 12.07.2026
98 Само минавам
До коментар #2 от "Напомням":да ти кажа, че това не в така и онзи трол дето ти пляска плюсове също не е прав. Но вие сте гламави и нищо не може да се направи по въпроса
10:04 12.07.2026
99 ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ
До коментар #88 от "Ами":А С НЕЯ И СВЕТА СЕ ПРОМЕНЯ .................... ДАЖЕ И ЧОРАПА СЕ ПРОМЕНИ И ................... ПОДКРЕПИ ПАКЕТА ОТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РУСИЯ ,.................., ЗНАЧИ "РАБОТАТА" ВИ Е "СПУКАНА" ДРУГАРИ КОМУНОПИТЕЦИ .................... "ГЕМИЯТА" ВИ ПОТЪВА .................... ФАКТ !
10:10 12.07.2026