Разкриха жертвите от самолетната катастрофа на Бахамите: Загинали са музикантите от Da Pond Band и техният DJ

Черна вест разтърси музикалната сцена и жителите на Бахамските острови, след като местните власти и Синдикатът на изпълнителите потвърдиха самоличността на част от загиналите в тежката самолетна катастрофа в района на Норт Андрос.

При инцидента с лек самолет Cessna 402 загинаха общо 10 души – деветима пътници и един пилот. Сред жертвите са петима членове на ядрото на популярната местна група Da Pond Band (позната и като The Pond Band), както и обичаният в страната DJ Fresh (Мелвин Хенфилд).

Трагедията помрачи националния празник на карибската държава, която в същия ден отбелязваше 53 години от обявяването на своята независимост. Премиерът на страната Филип Брейв Дейвис обяви ден на национален траур с думите: „Днешният празник се превърна в ден на траур. Събрахме се под облака на огромна скръб“.

Празнично пътуване, завършило в пламъци

Самолетът, опериран от местния превозвач Flamingo Air, е изпълнявал кратък полет от международното летище „Линден Пиндлинг“ в столицата Насау към Сан Андрос, където музикантите са имали планирано участие в празнично културно събитие.

По данни на Бахамската служба за разследване на авиационни произшествия (AAIA), машината е „изпитала сериозни затруднения“ малко преди захода за кацане. Самолетът се е разбил в гъста гориста растителност и незабавно е бил обхванат от мощни пламъци. Пристигналите на място спасителни екипи са успели да извадят един оцелял от отломките, но по-късно по време на пресконференция беше съобщено, че той е починал в болницата от получените тежки изгаряния и травми. Пилотът Франклин Кембридж също е сред загиналите.

Музикалната гилдия в шок

Синдикатът на музикантите и артистите на Бахамите (BMEU) излезе с официално изявление в социалната мрежа X:

„Сред скъпите покойници са някои от най-талантливите и жизнени членове на нашата развлекателна общност, включително музикантите от The Pond Band и емблематичен диджей. Тяхната страст, всеотдайност и артистичност докоснаха толкова много животи и помогнаха за обогатяването на културната тъкан на Бахамите.“

Колеги на групата споделиха, че Da Pond Band буквално е изгубила своето сърце, тъй като на борда са били хората, съставляващи ядрото на състава. Изпълнителите бяха сред водещите имена на традиционния Бахамски фестивал на музиката и наследството.

Радикални мерки: Правителството спря полетите на Flamingo Air

Министерството на транспорта и авиацията на Бахамите взе незабавно решение за временно отнемане на авиационния сертификат и пълно приземяване на флотилията на Flamingo Air.

Мярката е наложена като превантивно действие по сигурността, тъй като в рамките на същия фатален петъчен ден компанията стана обект на втори сериозен инцидент. Часове преди катастрофата в Андрос, друг самолет на същата авиокомпания, летящ за Маягуана, е бил принуден да се върне обратно в Насау заради техническа повреда. Веднага след успешното кацане и евакуация на пътниците, машината е избухнала в пламъци директно на пистата.

Властите и полицията водят мащабно разследване, за да установят точните причини за фаталната катастрофа, докато телата на загиналите вече са транспортирани в Ню Провидънс за идентификация.