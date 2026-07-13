Нова вълна от американски удари в Иран: Поразени са най-малко 13 града

САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу Ислямската република. Американската армия е атакувала военни и стратегически обекти в най-малко 13 ирански града, съобщи близката до силите за сигурност агенция NourNews.

Операцията бележи поредната мащабна ескалация на напрежението в Близкия изток.

Кои градове бяха атакувани?

Според официалната информация от Техеран, ударите са засегнали стратегически региони в страната. Списъкът на поразените градове включва:

Абадан и Ахваз

и Бандар Абас и Бандар Махшахр

и Бехбахан , Дезфул и Ендимешк

, и Бушер (района на ядрената централа)

(района на ядрената централа) Джаск и Сирик

и Островите Кешм и Хоррамшахр

и Хондаб

Причина за американската офанзива

Военната кампания на САЩ е в отговор на продължаващите атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Последният сериозен инцидент включваше нападение срещу контейнеровоза „Галакси“, плаващ под кипърски флаг.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) по-рано обяви, че няма да толерира заплахите за глобалната сигурност в региона. Вашингтон вече затегна икономическия натиск, като отмени ключови петролни лицензи на Техеран.

Техеран заплашва със „смазващ отговор“

Иранските власти и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) осъдиха действията на САЩ. Те ги определиха като грубо нарушение на предишни споразумения за примирие.

От КГИР предупредиха, че всяка следваща намеса в Ормузкия проток ще срещне незабавна военна реакция. Регионът остава в състояние на пълна бойна готовност, а международните партньори призовават за спешно завръщане към дипломацията.