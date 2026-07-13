Тайфунът Бави в Тайван: 135 ранени и масови евакуации след преминаването на стихията

Преминаването на мощния тайфун „Бави“ покрай бреговете на Тайван остави след себе си сериозни материални щети, масови прекъсвания на електрозахранването и поне 135 ранени граждани. Официалните власти в Тайпей потвърдиха, че благодарение на навременните мерки и мащабната превантивна евакуация на над 14 000 души от планинските региони, страната се е разминала без жертви и загинали.

По данни на Централния спешен оперативен център (CEOC) в Тайван, повечето от пострадалите са получили фрактури и наранявания от паднали предмети или са претърпели инциденти с мотоциклети заради ураганните ветрове и проливните дъждове.

Рекорден порой и блокиран транспорт

Въпреки че окото на бурята не извърши директен удар върху сушата на Тайван, периферните му пояси донесоха исторически количества валежи. В окръг Миаоли бяха отчетени рекордните 770,5 мм дъжд, а в окръг Хсинчу – 743 мм. Стихията предизвика десетки свлачища, които блокираха ключови железопътни артерии, включително популярната туристическа линия „Алишан“.

Над 249 000 домакинства на острова останаха без ток в пика на бурята, но аварийните екипи вече са възстановили захранването в почти цялата страна. Въздухоплавателните власти бяха принудени да отменят стотици международни и вътрешни полети, а морският транспорт беше напълно парализиран за уикенда.

Равносметката в Азия: Жертвите са във Филипините

Макар Тайван и Южна Япония (където префектура Окинава също понесе удара с прекъснато захранване за 24 000 домове) да се разминаха без загинали, тайфунът „Бави“ се оказа фатален за други части на региона:

Филипините: Бурята, макар и преминаваща встрани, засили мощните мусони и предизвика тежки свлачища и наводнения, които отнеха живота на поне 18 души .

Бурята, макар и преминаваща встрани, засили мощните мусони и предизвика тежки свлачища и наводнения, които отнеха живота на . Китай: Властите в Пекин и източната провинция Джъдзян предприеха безпрецедентни мерки, евакуирайки близо 2 милиона души преди „Бави“ да достигне сушата в района на град Уънчжоу.

Синоптиците отбелязват, че след достигането на континента в Китай бурята е отслабнала до тропическа депресия, но рискът от последващи опасни наводнения във вътрешността на страната остава висок.