Загинал и четирима ранени при американски военни удари в провинция Хузестан

Най-малко един човек е загинал, а четирима други са ранени при американски военни удари в провинция Хузестан, разположена в западната част на страната.

Това съобщи официалната държавна информационна агенция ИРНА, позовавайки се на официални данни от местните власти.

Според първоначалната информация от мястото на събитието, военен снаряд е поразил директно местна помпена станция. При експлозията на място е загинал охранителят, който е извършвал дежурство в критичната инфраструктура в този момент.

Към 4:00 часа българско време на мястото на инцидента продължават да работят екипи на спешните медицински служби. Пострадалите четирима граждани са хоспитализирани, като лекарите следят отблизо тяхното състояние. Местните власти изясняват размера на материалните щети по съоръжението.