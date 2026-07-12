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Оцелели при иранска въздушна атака американски войници обвиниха командирите си в предателство

Оцелели при иранска въздушна атака американски войници обвиниха командирите си в предателство

12 Юли, 2026 21:37, обновена 12 Юли, 2026 21:43 1 512 18

  • войници-
  • сащ-
  • иран-
  • атака-
  • обвинения

Американската армия отказа да коментира конкретните твърдения на войниците и нарече действията на командването и взетите решения оправдани

Оцелели при иранска въздушна атака американски войници обвиниха командирите си в предателство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военнослужещи, оцелели след удар на ирански дрон срещу американска база в кувейтското пристанище Ал-Шуайба, обвиниха командирите си в предателство и игнориране на предупрежденията за евентуална атака, съобщава The Washington Post, позовавайки се на военни служители и източници, запознати с вътрешното разследване.

Според изданието, ударът е извършен на 1 март, втория ден от войната между САЩ и Иран. При него загинаха шестима войници от 103-то логистично командване на американската армия и бяха ранени десетки други. Вестникът нарича атаката една от най-смъртоносните за американските войски по време на конфликта.

Интервюирани от WP военнослужещи твърдят, че командването е игнорирало разузнавателна информация, показваща, че пристанището Ал-Шуайба е вероятна иранска цел. Те казват, че разполагането на персонал в съоръжението не е било препоръчително поради недостатъчна защита срещу дронове.

Някои от интервюираните също критикуваха действията на бригаден генерал Клинт Барнс по време на атаката. Според тяхната версия, след удара той е напуснал сградата и е отишъл в прикритие, докато много войници са останали вътре. Други офицери и войници, според източници на WP, са участвали в спасяването на пострадалите.

„Ако не се поучим от тези грешки, ако всички вярваме на едни и същи лъжи, тогава това ще се случи с друго подразделение по-късно и те ще се окажат в същата ситуация, в която бяхме ние“, каза майор Стивън Рамсботъм, който е бил в атакуваната сграда.

Американската армия отказа да коментира пред изданието конкретните твърдения на войниците и нарече действията на командването и взетите решения оправдани.

Според WP вътрешно разследване на инцидента е към своя край. Източници на изданието заявиха, че предварителните му констатации не предвиждат дисциплинарни мерки и не налагат лична отговорност на командирите за разполагането на подразделението в пристанището Ал-Шуайба или за организирането на медицинските грижи след удара.

Според източник на CNN ударът е станал сутринта на 1 март. Атаката е хванала войските неподготвени, като им е попречила да се евакуират или да потърсят подслон. Няколко часа след удара пожарът е продължил вътре, взривната вълна е разрушила стените, а отделни структурни елементи са били откъснати от конструкцията.

На следващия ден Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че шестима американски военнослужещи са били убити при първоначалните ответни удари на Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янките трепят ислямисти

    7 18 Отговор
    Докато чаршафите Кувейт и Бахрейн
    САЩ не смеят да ударят-
    В Америка всичко е спокойно, няма жертви, експлозии и взривове
    "Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, десетки смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.

    Коментиран от #15

    21:45 12.07.2026

  • 2 Помак

    14 5 Отговор
    Америка започна да са самоизяжда кат Джаба от филма и Джаба българина пмк Пеев ...единствения Джаба освен оргинала по землята

    21:46 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Тея същите боклуци.

    13 6 Отговор
    Разхвърчаха се крави и кравари.

    21:49 12.07.2026

  • 6 хъхъ

    15 5 Отговор
    "Хората отдавна се присмиват на лицемерието на Линдзи Греъм да живее като очевидно прикрит гей в политическа партия с яростна анти-ЛГБТК платформа.

    Лично аз винаги съм намирала сексуалното влечение на Греъм към мъже за много по-малко интересно от сексуалното му влечение към актове на масови военни кланета.​

    Откакто почина близкият приятел на Греъм, Джон Маккейн, никой на Капитолийския хълм не е успявал да съперничи на неговия радостен ентусиазъм за разкъсването на човешки тела с помощта на скъпа военна техника.

    Навсякъде, където е имало дебат за пускане на бомби, изстрелване на ракети, сваляне на чужди правителства, въоръжаване на прокси сили или налагане на изтощителни санкции, винаги можеше да се разчита на Линдзи Греъм да бъде първият и най-силен глас в подкрепа на повече смърт и разрушения.​

    Греъм лично си приписваше заслугата за това, че е убедил президента Тръмп да започне войната с Иран".

    21:50 12.07.2026

  • 7 име

    7 7 Отговор
    Ауу, ма как така оцелели. Нали всички атаки са отразени, ракетите свалени от Пейтриът, а дроновете са свалени от бандераските антидронови системи?! Между другото, в Тикток има кадри от ударите в Бахрейн и Кувейт, прихващат ги, ама в стил на бандерите ПВОто, т.е. на земята ги прихващат.

    21:52 12.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    8 5 Отговор
    Толкова им е капацитетът на "рамбовците".

    21:52 12.07.2026

  • 9 Механик

    2 3 Отговор
    Да се чуди човек как иранците с а ударили тия американски войничета, които са си седели в казармата в САЩ/
    Или не са си седели в САЩ и за това са получили каквото са си търсили?

    21:56 12.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 точка

    1 0 Отговор
    Ей пичове от усаарми, прочетете коментар ПЪРВИ на … правилната информационна агенсия !!!

    21:59 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 УкроГей

    0 0 Отговор
    Краварите ядоха x-y-я

    22:00 12.07.2026

  • 14 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Мессото се жалва, че са го туррнали в тигана? Какво правите там? Стягайте багажа и направо у персийско ходете да завземате. Плячкаторриии тъъпоъггълнии

    22:01 12.07.2026

  • 15 11ти Септември

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Янките трепят ислямисти":

    "Всичко се.връщааа" - Миро от Карисма

    Коментиран от #18

    22:03 12.07.2026

  • 16 Да бе

    0 0 Отговор
    Американците ако имаха възможности сили досега щяха да го направят

    22:04 12.07.2026

  • 17 Нещо под наем

    0 0 Отговор
    Да си войник, включва опцията да умреш, по подразбиране, но за съжаление на американците, техните войници явно не го разбират...

    22:05 12.07.2026

  • 18 Режисьор

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "11ти Септември":

    Руши. Не е Миро. Но сте прав.

    22:07 12.07.2026