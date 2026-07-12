Оцелели при иранска въздушна атака американски войници обвиниха командирите си в предателство

Американски военнослужещи, оцелели след удар на ирански дрон срещу американска база в кувейтското пристанище Ал-Шуайба, обвиниха командирите си в предателство и игнориране на предупрежденията за евентуална атака, съобщава The Washington Post, позовавайки се на военни служители и източници, запознати с вътрешното разследване.

Според изданието, ударът е извършен на 1 март, втория ден от войната между САЩ и Иран. При него загинаха шестима войници от 103-то логистично командване на американската армия и бяха ранени десетки други. Вестникът нарича атаката една от най-смъртоносните за американските войски по време на конфликта.

Интервюирани от WP военнослужещи твърдят, че командването е игнорирало разузнавателна информация, показваща, че пристанището Ал-Шуайба е вероятна иранска цел. Те казват, че разполагането на персонал в съоръжението не е било препоръчително поради недостатъчна защита срещу дронове.

Някои от интервюираните също критикуваха действията на бригаден генерал Клинт Барнс по време на атаката. Според тяхната версия, след удара той е напуснал сградата и е отишъл в прикритие, докато много войници са останали вътре. Други офицери и войници, според източници на WP, са участвали в спасяването на пострадалите.

„Ако не се поучим от тези грешки, ако всички вярваме на едни и същи лъжи, тогава това ще се случи с друго подразделение по-късно и те ще се окажат в същата ситуация, в която бяхме ние“, каза майор Стивън Рамсботъм, който е бил в атакуваната сграда.

Американската армия отказа да коментира пред изданието конкретните твърдения на войниците и нарече действията на командването и взетите решения оправдани.

Според WP вътрешно разследване на инцидента е към своя край. Източници на изданието заявиха, че предварителните му констатации не предвиждат дисциплинарни мерки и не налагат лична отговорност на командирите за разполагането на подразделението в пристанището Ал-Шуайба или за организирането на медицинските грижи след удара.

Според източник на CNN ударът е станал сутринта на 1 март. Атаката е хванала войските неподготвени, като им е попречила да се евакуират или да потърсят подслон. Няколко часа след удара пожарът е продължил вътре, взривната вълна е разрушила стените, а отделни структурни елементи са били откъснати от конструкцията.

На следващия ден Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че шестима американски военнослужещи са били убити при първоначалните ответни удари на Иран.