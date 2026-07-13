„Той побесня“: Нетаняху разкри как Линдзи Греъм е реагирал на идеята Израел да откаже американската помощ

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху разкри любопитна лична анекдотична история за отношенията си с влиятелния американски сенатор републиканец Линдзи Греъм, който почина внезапно на 11 юли 2026 г..

В ефира на американския телевизионен канал Fox News Нетаняху описа как буквално е вбесил Греъм, предлагайки Израел евентуално да се откаже от милиардите долари американска военна помощ.

По думите на Нетаняху, реакцията на сенатора от Южна Каролина е била изключително бурна, тъй като той е виждал в американското финансиране фундаментален стълб за сигурността на Израел и свободния свят.

„Имаме силна икономика, можем сами“: Разговорът, който ядоса Греъм

По време на интервюто си Нетаняху сподели детайли от един от последните си разговори с Греъм, който беше сред най-близките външнополитически съюзници на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп. Израелският премиер му казал, че еврейската държава вече е „узряла“ и притежава достатъчно стабилна и мощна икономика, за да бъде напълно самодостатъчна.

„Казах му: 'Линдзи, ние можем да се погрижим за себе си. Можем сами да финансираме оръжията за отбраната на Израел и за защита на общите ни интереси с Америка. Затова възнамерявам постепенно да намаля американската военна подкрепа през следващите години и да я сведа до нула. Можем да го направим'“, разказа Нетаняху.

Реакцията на американския политик обаче е била моментална и безкомпромисна. „Той побесня. Каза ми: 'Няма начин, не можеш да направиш това'“, споделя израелският министър-председател. Греъм е бил толкова загрижен за сигурността на близкоизточния съюзник, че е бил готов да влезе в директен спор с премиера на страната, за да защити и дори да увеличи американските субсидии за отбрана, включително за противоракетни системи като „Железен купол“.

Хронология на дебатите за американската помощ

Този дипломатически сблъсък всъщност има своята предистория и отразява по-дълбоки процеси в отношенията между двете държави:

Януари 2026 г.: Нетаняху за първи път публично обяви, че Израел се стреми да прекрати зависимостта си от американската военна помощ в рамките на едно десетилетие. В отговор Греъм, който председателстваше подкомисията по бюджетните кредити в Сената, заяви, че приветства икономическия разцвет на Израел и предложи графикът за спиране на помощта да се ускори, за да може спестените милиарди на американските данъкоплатци да се насочат обратно към армията на САЩ.

Нетаняху за първи път публично обяви, че Израел се стреми да прекрати зависимостта си от американската военна помощ в рамките на едно десетилетие. В отговор Греъм, който председателстваше подкомисията по бюджетните кредити в Сената, заяви, че приветства икономическия разцвет на Израел и предложи графикът за спиране на помощта да се ускори, за да може спестените милиарди на американските данъкоплатци да се насочат обратно към армията на САЩ. Юни 2026 г.: Израелският премиер потвърди пред CBS News намерението си да сведе до нула финансовия компонент на двустранното военно сътрудничество.

Израелският премиер потвърди пред CBS News намерението си да сведе до нула финансовия компонент на двустранното военно сътрудничество. Юли 2026 г. (настоящ момент): След смъртта на сенатора стана ясно, че зад кулисите Греъм всъщност силно се е съпротивлявал на бързото прекратяване на настоящия Меморандум за разбирателство, който гарантира на Израел по 3,8 милиарда долара годишно до 2028 г.. Покойният политик е предпочитал запазването на силното американско влияние и подкрепа в региона.

Израел в шок след кончината на Греъм, Нетаняху пътува за САЩ

Внезапната смърт на Линдзи Греъм на 71-годишна възраст предизвика сериозни сътресения в Конгреса на САЩ и хвърли в скръб политическия елит в Ерусалим. Израелските лидери – включително президентът Ицхак Херцог и министърът на отбраната Исраел Кац – единодушно го почетоха като един от най-великите и непоколебими приятели на еврейския народ във Вашингтон.

Според информация на The Times of Israel Бенямин Нетаняху сериозно обмисля спешно и лично да отпътува за Южна Каролина, за да присъства на погребението на сенатора. Източници от кабинета на премиера разкриват, че ако визитата се осъществи, Нетаняху ще използва възможността във Вашингтон, за да организира ключова официална среща с президента Доналд Тръмп през следващите седмици. Връзките между двете страни остават подложени на изпитание, тъй като дебатът за преминаване от директна финансова помощ към модел на съвместно военно производство тепърва предстои да бъде решен от администрацията на Тръмп.