Утре, 13 юли, в Париж започва извънредна среща на върха на международната „Коалиция на желаещите“, която има за цел да координира дългосрочната военна и финансова подкрепа за Киев.
Инициативата, ръководена от Франция и Обединеното кралство, ще събере най-малко 25 правителствени лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Володимир Зеленски.
Според източници от Елисейския дворец, основните теми ще включват разширяването на противовъздушната отбрана и детайлизирането на плановете за разполагане на многонационални сили след евентуално прекратяване на огъня.
Телевизионният канал Euronews научи, че форумът ще послужи и за официалното разширяване на коалицията, към която се очаква да се присъединят Молдова и Северна Македония. Домакинът Еманюел Макрон планира да представи нови съвместни отбранителни инициативи.
Дипломатическата офанзива съвпада по време с мащабните приготовления за утрешния традиционен парад за Деня на Бастилията, където части от съюзническите армии ще преминат по Шанз-Елизе в знак на евроатлантическо единство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клуба на"богатите" длъжници
Коментиран от #21, #25, #42
21:03 12.07.2026
2 Оффф
21:04 12.07.2026
3 Без име
Коментиран от #10, #44
21:04 12.07.2026
4 атома е задължителен
Коментиран от #31
21:05 12.07.2026
5 Помак
21:05 12.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бабка
Какво ми я хвалите тази бабка.
21:06 12.07.2026
8 Нашите нищожества
21:06 12.07.2026
9 Гробар
Коментиран от #32
21:06 12.07.2026
10 Димяща ушанка
До коментар #3 от "Без име":Утре влизам в Киев с 200!
Коментиран от #18, #37
21:08 12.07.2026
11 Амиии
21:08 12.07.2026
12 Путин
Коментиран от #22
21:08 12.07.2026
13 Тъпунгер
21:12 12.07.2026
14 Е...ти унижението на снимката
21:12 12.07.2026
15 ВСЕ МЕРАКЛИИ
21:13 12.07.2026
16 Артилерист
21:15 12.07.2026
17 Дед Мароз
Коментиран от #23
21:15 12.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Майор Деянов, на всеки километър
Русия е на командно дишане 👆😄
Коментиран от #24
21:16 12.07.2026
20 Ракета без крака
21:16 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сакън
До коментар #12 от "Путин":Те пари им дават на всички руско говорещи . Докато далаверата с плащанията и вкарване на вълка в кошарата върви ,никакво бомбене. Спрат ли -тогава . А рейтинга на даващата ще го вдигнем веднага щом 1,5 % не ви харесва. Нали за това са цели компютърни шпионски хакерски центрове в Русия и Украйна. Ама само как ви работим и ограбваме ! Не напразно толкова войни сме водили и шпиони имаме- бежанци им казвате вие.
21:17 12.07.2026
23 Име
До коментар #17 от "Дед Мароз":Френските про сти тутки нищо чудно да станат първи руснаци утре както днес уж са обединена европа.
Коментиран от #33
21:18 12.07.2026
24 Хи хи
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ние няма да ги пуснем в нато, докато Молдова и Северна Македония не приемат официално българския език !!
Коментиран от #27
21:18 12.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Украина победа винаги
21:20 12.07.2026
27 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #24 от "Хи хи":Въпроса е да им вземем парите срещу голи обещания !!! Да бъдем тарикати и северомакедонците недъгави разберат че Александър Велики е наше момче, българско от Своге 👆😁
21:22 12.07.2026
28 ДрайвингПлежър
21:25 12.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Калин
Коментиран от #41
21:26 12.07.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "атома е задължителен":Берлин и Лондон моля... Париж още не съм го посещавал, а ми се иска - струва ми се приятен град, просто малко разчистване му трябва, не обезпаразитяване
21:26 12.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Име
До коментар #23 от "Име":Днес над скалите летяха шест сокола!
21:27 12.07.2026
34 Ами
Във Франция може и да е още по-зле :)
21:29 12.07.2026
35 Руски ценности -глад и мизерия
21:30 12.07.2026
36 В баснята е написано отдавна:
21:30 12.07.2026
37 Смотльо,
До коментар #10 от "Димяща ушанка":А аз в тази която е виновна да те има .
21:31 12.07.2026
38 Пустиня(к)
21:31 12.07.2026
39 точка
21:32 12.07.2026
40 Хи хи
До коментар #32 от "Атина Палада":Не няма да го връща, но ще ти нахлузи чорапите си на главата ти.
21:33 12.07.2026
41 Хи хи хи
До коментар #30 от "Калин":ами , че той е "главния" же.лаещ
21:37 12.07.2026
42 Европеец
До коментар #1 от "Клуба на"богатите" длъжници":Импотентни мераклии са тая коалиция.....Льотчика лъжец дали ще ходи,що ние сме се ценили в тая коалиция на импотентните.....
21:44 12.07.2026
43 Тези глупаци трябва да бъдат
21:44 12.07.2026
44 Европеец
До коментар #3 от "Без име":За това им казвам импотентни мераклии....
21:45 12.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Русофилчето
21:50 12.07.2026
47 ужас
21:51 12.07.2026
48 Механик
Тия дето се събират, вероятно не четат УНИАН и дойчвеле.
22:00 12.07.2026
49 Веселяк
22:07 12.07.2026
50 Слава Велик Азов ♥️
"Пекло" ("Ад") на "Z герои": унищожиха база за съхранение и разпределение на гориво във временно окупираното населено място Новоамвросиевка, разположено в далечния изток на Донецка област, близо до границата с терористична Русия. Тази мисия не се проведе от днес до утре, изискваща работно планиране и мащабни разузнавателни действия на Националната гвардейска гвардия "Азов Съобщава се, че унищожаването на всички резервоари за гориво е станало едва след като
путинистката база е била спряна от то
22:07 12.07.2026