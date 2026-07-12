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Лидерите от „Коалицията на желаещите“ се срещат в Париж

Лидерите от „Коалицията на желаещите“ се срещат в Париж

12 Юли, 2026 20:58, обновена 12 Юли, 2026 21:01 1 066 50

  • париж-
  • украйна-
  • лидери-
  • коалиция на желаещите

Над 25 държавни глави се събират във френската столица, за да договорят спешни гаранции за сигурността на Украйна

Лидерите от „Коалицията на желаещите“ се срещат в Париж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Утре, 13 юли, в Париж започва извънредна среща на върха на международната „Коалиция на желаещите“, която има за цел да координира дългосрочната военна и финансова подкрепа за Киев.

Инициативата, ръководена от Франция и Обединеното кралство, ще събере най-малко 25 правителствени лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Володимир Зеленски.

Според източници от Елисейския дворец, основните теми ще включват разширяването на противовъздушната отбрана и детайлизирането на плановете за разполагане на многонационални сили след евентуално прекратяване на огъня.

Телевизионният канал Euronews научи, че форумът ще послужи и за официалното разширяване на коалицията, към която се очаква да се присъединят Молдова и Северна Македония. Домакинът Еманюел Макрон планира да представи нови съвместни отбранителни инициативи.

Дипломатическата офанзива съвпада по време с мащабните приготовления за утрешния традиционен парад за Деня на Бастилията, където части от съюзническите армии ще преминат по Шанз-Елизе в знак на евроатлантическо единство.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клуба на"богатите" длъжници

    45 9 Отговор
    жеЛАЕЩИ, но неможещи.

    Коментиран от #21, #25, #42

    21:03 12.07.2026

  • 2 Оффф

    41 9 Отговор
    Тия пак на сбор на дяволите. Сатанински сбирки.

    21:04 12.07.2026

  • 3 Без име

    35 7 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш и трето и четвърто, да го направиш".

    Коментиран от #10, #44

    21:04 12.07.2026

  • 4 атома е задължителен

    32 10 Отговор
    за париж, берлин и лондон

    Коментиран от #31

    21:05 12.07.2026

  • 5 Помак

    25 9 Отговор
    Бат Милене ,не исках снимки от оперативка във ТКЗС то ...гаджета със снимки от морето...

    21:05 12.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бабка

    25 8 Отговор
    Макаронка да ги събира, че идва и нейния ред. Рейтинг- 1.5%.
    Какво ми я хвалите тази бабка.

    21:06 12.07.2026

  • 8 Нашите нищожества

    27 7 Отговор
    Там ли ще са

    21:06 12.07.2026

  • 9 Гробар

    14 8 Отговор
    Там ле ще е Чорапа?

    Коментиран от #32

    21:06 12.07.2026

  • 10 Димяща ушанка

    10 19 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #18, #37

    21:08 12.07.2026

  • 11 Амиии

    23 7 Отговор
    Кукумицини.

    21:08 12.07.2026

  • 12 Путин

    24 9 Отговор
    Да ги бомби докато са на куп.Че зелената гняс и тя там

    Коментиран от #22

    21:08 12.07.2026

  • 13 Тъпунгер

    21 10 Отговор
    Всички са политически трупове.

    21:12 12.07.2026

  • 14 Е...ти унижението на снимката

    24 9 Отговор
    зеленият пум....яр на централно място и всичките мишки покрай него....Малко достойнство имайте бе н...щастници .Все пак НАРОДИТЕ ви дават парите за тоя мушмурок измислен

    21:12 12.07.2026

  • 15 ВСЕ МЕРАКЛИИ

    17 9 Отговор
    ЗА ОРЕХОВКИ. ЩЕ ГИ ХАПНЕТЕ,СПОКОЙНО.

    21:13 12.07.2026

  • 16 Артилерист

    20 8 Отговор
    Зеленски уволнява правителството, коалицията на желаещите война завчера беше на среща в Истанбул, утре спешно ще се събират в Париж!?!? Да не би укрофронта да се е напукал от голямата жега...

    21:15 12.07.2026

  • 17 Дед Мароз

    17 11 Отговор
    Палачинката май се обърна. Русия напредва към Киев, а оттам Рига ,Талин , Варшава , София и байряка дето се вееше до 1991г. Мишките по дупките.

    Коментиран от #23

    21:15 12.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    11 12 Отговор
    Молдова и Северна Македония....
    Русия е на командно дишане 👆😄

    Коментиран от #24

    21:16 12.07.2026

  • 20 Ракета без крака

    8 12 Отговор
    Утре влизам в Кийййййф без крака, но с ядра. Крака не ми трябват, важното е че нося атоми !!

    21:16 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сакън

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    Те пари им дават на всички руско говорещи . Докато далаверата с плащанията и вкарване на вълка в кошарата върви ,никакво бомбене. Спрат ли -тогава . А рейтинга на даващата ще го вдигнем веднага щом 1,5 % не ви харесва. Нали за това са цели компютърни шпионски хакерски центрове в Русия и Украйна. Ама само как ви работим и ограбваме ! Не напразно толкова войни сме водили и шпиони имаме- бежанци им казвате вие.

    21:17 12.07.2026

  • 23 Име

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Дед Мароз":

    Френските про сти тутки нищо чудно да станат първи руснаци утре както днес уж са обединена европа.

    Коментиран от #33

    21:18 12.07.2026

  • 24 Хи хи

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ние няма да ги пуснем в нато, докато Молдова и Северна Македония не приемат официално българския език !!

    Коментиран от #27

    21:18 12.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украина победа винаги

    8 15 Отговор
    Киевска рус победи ,русия на колене честито

    21:20 12.07.2026

  • 27 Майор Деянов, на всеки километър

    9 5 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Въпроса е да им вземем парите срещу голи обещания !!! Да бъдем тарикати и северомакедонците недъгави разберат че Александър Велики е наше момче, българско от Своге 👆😁

    21:22 12.07.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    4 10 Отговор
    Аха... виждат, че Украйна пак побеждава... ще се събират за да изсипят поредната помия

    21:25 12.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Калин

    8 8 Отговор
    Този брадатия евреин като какъв е изтипосан на централно място всред Европейските лидери ? Дясна ръка на Макрон ли е , в Европейски съюз ли са или в Европейския парламент . Трябваше да изчака вън пред вратата . Може и без столче . А те го наредили на софрата и после ще обясняват като върли комунисти " Дайте да дадете още и още " . Няма данъци за Вас и на следващите Евро избори от тук ще имате гласуване колкото и по-.малко от БСП - коалициите. Консерви,либерали и всичката останала пасмина мошеници и крадци .

    Коментиран от #41

    21:26 12.07.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "атома е задължителен":

    Берлин и Лондон моля... Париж още не съм го посещавал, а ми се иска - струва ми се приятен град, просто малко разчистване му трябва, не обезпаразитяване

    21:26 12.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Име

    0 7 Отговор

    До коментар #23 от "Име":

    Днес над скалите летяха шест сокола!

    21:27 12.07.2026

  • 34 Ами

    8 5 Отговор
    Срещата на НАТО в Турция май не е минала според очакванията.
    Във Франция може и да е още по-зле :)

    21:29 12.07.2026

  • 35 Руски ценности -глад и мизерия

    5 8 Отговор
    Бай Дончо хвъргай слънцата ,да грейнат над масква,че много мъка в руската душа

    21:30 12.07.2026

  • 36 В баснята е написано отдавна:

    10 5 Отговор
    Събрала се коалицията на мишките и решили единодушно да вържат звънче на котката за да я неутрализират, но после не се намерила нито една желаеща мишка която да върже звънчето!)))

    21:30 12.07.2026

  • 37 Смотльо,

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Димяща ушанка":

    А аз в тази която е виновна да те има .

    21:31 12.07.2026

  • 38 Пустиня(к)

    7 5 Отговор
    Айдушко сборище, само кикимори и таласъми тама.

    21:31 12.07.2026

  • 39 точка

    7 4 Отговор
    Гаранций те за сигурност на Украйна през 1991 г минаваха през Берлин!!!! И стена имаше. Днес гаранцията включва и Париж, разбирате защо. Лондон просто изчезва , защото той е първопричината за цяалата драма. От …. лаещите се очаква гръмко да лаят, та дано Смакедония ги спаси.

    21:32 12.07.2026

  • 40 Хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Не няма да го връща, но ще ти нахлузи чорапите си на главата ти.

    21:33 12.07.2026

  • 41 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Калин":

    ами , че той е "главния" же.лаещ

    21:37 12.07.2026

  • 42 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Клуба на"богатите" длъжници":

    Импотентни мераклии са тая коалиция.....Льотчика лъжец дали ще ходи,що ние сме се ценили в тая коалиция на импотентните.....

    21:44 12.07.2026

  • 43 Тези глупаци трябва да бъдат

    4 2 Отговор
    свалени от постовете,които заемат!В противен случай ще продължават да водят населението на Европа към обедняване,а в даден момент е възможно и във военен конфликт да ни вкарат!

    21:44 12.07.2026

  • 44 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    За това им казвам импотентни мераклии....

    21:45 12.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Русофилчето

    2 1 Отговор
    Русия е на сметището плача

    21:50 12.07.2026

  • 47 ужас

    1 2 Отговор
    Щели да разполагат многонационални сили в украина. Ужасссссссссссссссссссс.

    21:51 12.07.2026

  • 48 Механик

    0 0 Отговор
    Аз в последния месец четейки новините, бях останал с впечатление, че Украйна печели и няма нужда от "спешни гаранции за нейната сигурност".
    Тия дето се събират, вероятно не четат УНИАН и дойчвеле.

    22:00 12.07.2026

  • 49 Веселяк

    0 0 Отговор
    Те са "желаещите" но вие ще умирате, а те ще гледат. Ей такова е разпределението на ролите! Драгите тролиращи е добре да го знаят, че са на първа линия!

    22:07 12.07.2026

  • 50 Слава Велик Азов ♥️

    0 0 Отговор
    Бойците на "Азов" започнаха операция

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