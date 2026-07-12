Лидерите от „Коалицията на желаещите“ се срещат в Париж

Утре, 13 юли, в Париж започва извънредна среща на върха на международната „Коалиция на желаещите“, която има за цел да координира дългосрочната военна и финансова подкрепа за Киев.

Инициативата, ръководена от Франция и Обединеното кралство, ще събере най-малко 25 правителствени лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Володимир Зеленски.

Според източници от Елисейския дворец, основните теми ще включват разширяването на противовъздушната отбрана и детайлизирането на плановете за разполагане на многонационални сили след евентуално прекратяване на огъня.

Телевизионният канал Euronews научи, че форумът ще послужи и за официалното разширяване на коалицията, към която се очаква да се присъединят Молдова и Северна Македония. Домакинът Еманюел Макрон планира да представи нови съвместни отбранителни инициативи.

Дипломатическата офанзива съвпада по време с мащабните приготовления за утрешния традиционен парад за Деня на Бастилията, където части от съюзническите армии ще преминат по Шанз-Елизе в знак на евроатлантическо единство.