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Кувейт прехвана ирански дронове, снаряди удариха завод в Иран

Кувейт прехвана ирански дронове, снаряди удариха завод в Иран

15 Юли, 2026 04:30, обновена 15 Юли, 2026 04:32 365 2

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Ройтерс съобщава за активирана противовъздушна отбрана в Кувейт; Иранската агенция Fars предава за щети в Дехлоран

Кувейт прехвана ирански дронове, снаряди удариха завод в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко се изостри в ранните часове на деня след поредица от военни инциденти.

Кувейтските сили за противовъздушна отбрана успешно са прехванали ирански безпилотни летателни апарати (дронове), навлезли във въздушното пространство на страната.

Британската информационна агенция Ройтерс първа разпространи новината, позовавайки се на официални източници от кувейтските сили за сигурност. За момента не се съобщава за щети или пострадали на кувейтска територия.

Удар на иранска територия

Почти по същото време иранската информационна агенция Fars съобщи за инцидент в западната част на Иран. Вражески снаряди са повредили завод за минерална вода, разположен в град Дехлоран. Към 4:15 ч. местно време все още няма официални съобщения за жертви или ранени, но материалните щети по инфраструктурата са сериозни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Според CNN, запасите от оръжия в САЩ са значително изчерпани и ще бъдат подложени на още по-голям натиск, ако ударите срещу Иран продължат със сегашните темпове. Анализаторите са шокирани: ако това продължи, Америка рискува дори да не оцелее във война с Китай или Северна Корея. Запасите вече са на дъното. Поне 50% от THAAD, почти 50% от Patriot и 30% от Tomahawk са изразходвани. Не се планират нови THAAD за тази година; Tomahawks и Patriot се произвеждат по 15-20 на месец. Възстановяването ще отнеме поне три години. Конгресът не е отпуснал нито стотинка за подмяна. Само след няколко дни реална работа по Иран, „най-мощната армия в човешката история“ вече седи с празни складове, потейки се при мисълта за голям конфликт. Особено впечатляващо е, когато най-големият полицай шумно заплашва всички, размахва юмруци и изведнъж открива, че ракетите ги няма, фабриките са бездействащи, а новите няма да са готови още три до пет години. Тръмп очевидно е забравил да се консултира с Пентагона, преди да размахва големия си американски член из Персийския залив.

    Мдаа ...

    04:38 15.07.2026

  • 2 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Прихванал ....ама друг път....красиви кадри показват как иранските ракети спокойно падат една след друга на главите на ционистките отρепки от Кувейт , Йордания и Бахрейн . Всякакво краварско ПВО е безпомощно.....

    04:40 15.07.2026

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