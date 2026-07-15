Кувейт прехвана ирански дронове, снаряди удариха завод в Иран

Ситуацията в Близкия изток рязко се изостри в ранните часове на деня след поредица от военни инциденти.

Кувейтските сили за противовъздушна отбрана успешно са прехванали ирански безпилотни летателни апарати (дронове), навлезли във въздушното пространство на страната.

Британската информационна агенция Ройтерс първа разпространи новината, позовавайки се на официални източници от кувейтските сили за сигурност. За момента не се съобщава за щети или пострадали на кувейтска територия.

Удар на иранска територия

Почти по същото време иранската информационна агенция Fars съобщи за инцидент в западната част на Иран. Вражески снаряди са повредили завод за минерална вода, разположен в град Дехлоран. Към 4:15 ч. местно време все още няма официални съобщения за жертви или ранени, но материалните щети по инфраструктурата са сериозни.