САЩ отпускат заем от над 300 милиона долара за модернизация на албанската армия

Съединените щати ратифицираха официално споразумение за заем в размер на 302 милиона долара в рамките на програмата за Чуждестранно военно финансиране, целящ да подсили отбранителните способности на Албания и да задълбочи стратегическото сътрудничество в областта на сигурността между двете съюзнички в НАТО, съобщава АТА, предаде БТА.

"Днес САЩ с гордост обявяват ратификацията и подписването на нов заем от 302 милиона долара по програмата Чуждестранно военно финансиране, който ще подкрепи напредъка на Албания към постигане на отбранителния ангажимент от Хага за изразходване на 5 от БВП за отбрана до 2035 г.", се посочва в съобщение на Държавния департамент на САЩ.

Заемът също така ще помогне за модернизиране на въоръжените сили на Албания, подкрепяйки придобиването на ключови способности с американски произход и ще подсили способността на Европа да разчита на собствената си отбрана, отбелязва агенцията.

"Като съюзник в НАТО Албания винаги тясно се е придържала към позицията на САЩ по ключови въпроси от външната политика, включително като основополагащ член на Съвета за мир на президента Тръмп", се отбелязва още в официалното изявление.

Албанският министър на отбраната Ермал Нуфи приветства ратификацията, описвайки я като "стратегически вот на доверие от страна на САЩ към Албания и историческа стъпка в модернизацията на отбраната на страната".

"Благодарни се на Съединените щати за твърдото им стратегическо партньорство и продължаващата подкрепа за изграждане на по-силна отбрана за Албания, региона и отвъд", посочи той в изявление.

"Тази подкрепа ще ускори модернизацията на нашите военни способности, ще подсили оперативната готовност и ще укрепи приноса на Албания към колективната сигурност на алианса", подчерта министърът.

Споразумението беше обнародвано от президента на Албания Байрам Бегай на 30 юли, който също така одобри незабавното му влизане в сила.