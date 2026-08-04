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САЩ отпускат заем от над 300 милиона долара за модернизация на албанската армия

САЩ отпускат заем от над 300 милиона долара за модернизация на албанската армия

4 Август, 2026 20:51 504 11

  • албания-
  • заем-
  • сащ-
  • отбрана-
  • ермал нуфи

Албанският министър на отбраната приветства ратификацията, описвайки я като "стратегически вот на доверие от страна на САЩ"

САЩ отпускат заем от над 300 милиона долара за модернизация на албанската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати ратифицираха официално споразумение за заем в размер на 302 милиона долара в рамките на програмата за Чуждестранно военно финансиране, целящ да подсили отбранителните способности на Албания и да задълбочи стратегическото сътрудничество в областта на сигурността между двете съюзнички в НАТО, съобщава АТА, предаде БТА.

"Днес САЩ с гордост обявяват ратификацията и подписването на нов заем от 302 милиона долара по програмата Чуждестранно военно финансиране, който ще подкрепи напредъка на Албания към постигане на отбранителния ангажимент от Хага за изразходване на 5 от БВП за отбрана до 2035 г.", се посочва в съобщение на Държавния департамент на САЩ.

Заемът също така ще помогне за модернизиране на въоръжените сили на Албания, подкрепяйки придобиването на ключови способности с американски произход и ще подсили способността на Европа да разчита на собствената си отбрана, отбелязва агенцията.

"Като съюзник в НАТО Албания винаги тясно се е придържала към позицията на САЩ по ключови въпроси от външната политика, включително като основополагащ член на Съвета за мир на президента Тръмп", се отбелязва още в официалното изявление.

Албанският министър на отбраната Ермал Нуфи приветства ратификацията, описвайки я като "стратегически вот на доверие от страна на САЩ към Албания и историческа стъпка в модернизацията на отбраната на страната".

"Благодарни се на Съединените щати за твърдото им стратегическо партньорство и продължаващата подкрепа за изграждане на по-силна отбрана за Албания, региона и отвъд", посочи той в изявление.

"Тази подкрепа ще ускори модернизацията на нашите военни способности, ще подсили оперативната готовност и ще укрепи приноса на Албания към колективната сигурност на алианса", подчерта министърът.

Споразумението беше обнародвано от президента на Албания Байрам Бегай на 30 юли, който също така одобри незабавното му влизане в сила.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    9 6 Отговор
    А за Радев смотаняка и 300 лева няма задето докараха цистерните.

    20:53 04.08.2026

  • 2 Герги

    9 1 Отговор
    ха сега да няма повече бунтове за плановете на клана Тръмп...

    20:54 04.08.2026

  • 3 Световните Терористи САЩ

    9 0 Отговор
    си напазариха и Албания ! И то със заем! ДГЕ!

    20:57 04.08.2026

  • 4 Така се прави

    8 0 Отговор
    Гониш зетя на дони съчмата и започват да те ухажват с милиони..!

    21:01 04.08.2026

  • 5 Яшар

    4 0 Отговор
    Това е подкуп ли. В Албания ,Македония и България чрез дпс та се краде до 95% ...после стават несретници кат цгнинс Догн.Сърбия и Румъния около 10

    21:08 04.08.2026

  • 6 отпускат заем от над 300 милиона долара

    8 0 Отговор
    Заем а? Боклуци? А хората ще го връщат нали ? Заем да ви купуват боклуците

    21:08 04.08.2026

  • 7 Баце

    3 0 Отговор
    Ако така продължават, сърбите пак ще берат ядове, въпросът е, а ние?

    21:11 04.08.2026

  • 8 Рускиня

    1 0 Отговор
    300 милиони от американките данакоплатци ще подпомогнат на Кушнер да се збъдне мечтата! Щастливо чифутче!

    21:15 04.08.2026

  • 9 логика

    2 0 Отговор
    Заемче с лихвичка, като за приятели.

    21:15 04.08.2026

  • 10 И им го набутаха кураво

    2 0 Отговор
    на 5 от БВП хахахаха ....

    21:17 04.08.2026

  • 11 Корпоративни инвестиции

    1 0 Отговор
    Инвестираш не във фирма или държава а във боклук който да управлява и да загроби после всичко за един малък комисион или за погасяване на дълговете му.

    21:22 04.08.2026

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