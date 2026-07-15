Войната в Украйна: Нова фаза на бойното поле и логистична блокада в Азовско море

Ситуацията на бойното поле в Украйна към тази сутрин, 15 юли, навлиза в критична нова фаза на стратегическо изтощение.

Основният фокус на бойните действия се измести от фронтовата линия в Донбас към масирана кампания за логистичен паралич на руските сили в Южна Украйна, гарнирана с рекорден брой сухопътни сблъсъци на изток. Докато Киев активира новото си Командване за далекобойно въздействие, Москва концентрира щурмовите си сили в опит да пробие украинската отбрана в Донецка област.

Новият фронт: Блокада в Азовско море и изолация на Крим

През последните часове се потвърди мащабният ефект от засилените украински удари с морски дронове и ракети в Азовско море. Според данни от сателитно проследяване и анализи на Института за изследване на войната (ISW), корабоплаването в региона е практически парализирано.

Поразени съдове: Украйна е атакувала успешно над 15 руски кораба в акваторията, включително ключови танкери от „сенчестия флот“ на Кремъл.

Украйна е атакувала успешно над 15 руски кораба в акваторията, включително ключови танкери от „сенчестия флот“ на Кремъл. Логистичен срив: Търговските и военните доставки през Керченския пролив и канала Азов-Дон са спрени. Руското министерство на земеделието официално призна, че се налага пренасочване на логистичните маршрути.

Търговските и военните доставки през Керченския пролив и канала Азов-Дон са спрени. Руското министерство на земеделието официално призна, че се налага пренасочване на логистичните маршрути. Цел: Стратегическата цел на ВСУ е пълна изолация на окупирания полуостров Крим и прекъсване на доставките на гориво за Южната групировка на руските войски.

Източният фронт: Покровск и Торецк остават най-горещите точки

На сушата руската армия поддържа изключително високо темпо на атаки, но според докладите на Генералния щаб на ВСУ, публикувани от Utriform, отбранителните линии издържат. През изминалото денонощие са регистрирани рекордните 244 директни бойни сблъсъка по цялата линия на фронта.

Покровско направление: Това остава най-тежкият сектор. Украинските сили са отбили 37 руски шурма в районите на Торецк, Новоолександривка и Серхиивка. Руският натиск тук е съпроводен с масирано използване на авиация и планиращи бомби.

Това остава най-тежкият сектор. Украинските сили са отбили 37 руски шурма в районите на Торецк, Новоолександривка и Серхиивка. Руският натиск тук е съпроводен с масирано използване на авиация и планиращи бомби. Кураховско и Костантиновско направление: Руските сили са провели над 20 офанзивни операции, опитвайки се да напреднат по фланговете, но без потвърден напредък.

Руските сили са провели над 20 офанзивни операции, опитвайки се да напреднат по фланговете, но без потвърден напредък. Южен фронт (Олександривка и Гуляйполе): ВСУ продължава локалните контраофанзиви. По-рано беше съобщено за освобождаването на около 120 квадратни километра територия в Олександривското направление, където украинските части консолидират новите си позиции.

Технологичното надмощие и западната помощ

Динамиката на бойното поле се влияе сериозно от засилващата се интеграция на безпилотни системи. На Кинбурнската коса беше регистрирана първата по рода си съвместна амфибийна операция, при която украински надводен морски дрон успешно достави и стовари безпилотен наземен робот (UGV) за бойна мисия в тила на врага.

Междувременно в Киев се очаква посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за подписването на историческо споразумение за отбрана на стойност 2 милиарда евро, което ще позволи съвместно производство на оръжия директно в Украйна. Франция също потвърди, че ще лицензира производството на крилати ракети и компоненти за противовъздушна отбрана на украинска територия.