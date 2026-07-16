САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран, блокиран е Ормузкият проток

Военният конфликт между САЩ и Иран навлезе в нова, още по-опасна фаза, след като Централното командване на армията на САЩ (CENTCOM) обяви началото на мащабна втора вълна от прецизни въздушни и ракетни удари срещу ирански военни цели.

Операцията, разпоредена директно от американския президент Доналд Тръмп, има за цел трайно да обезвреди военния капацитет на Ислямската революционна гвардия (IRGC) за нападения срещу търговското корабоплаване в стратегическия Ормузки пролив.

Паралелно с въздушната кампания, конфликтът се разрасна светкавично и на територията на съседните арабски държави, превръщайки региона в зона на активни бойни действия.

CENTCOM парализира ирански танкер и затяга морската блокада

Според официално съобщение на американското военно командване CENTCOM, разпространено в международните медии, авиацията на САЩ е атакувала и неутрализирала петролен танкер, плаващ под флага на Кюрасао. Корабът „M/T Belma“ е направил опит да пробие наложената от Вашингтон пълна морска блокада на иранските пристанища и се е насочил към остров Харг, игнорирайки многократните предупреждения на коалиционните сили.

Американски боен самолет е изстрелял ракети „Hellfire“ директно в комина на танкера, с което е извел плавателния съд от строя и е преустановил движението му към Иран. Военните потвърдиха, че това е третият кораб, спрян или пренасочен в рамките на първите 24 часа от подновяването на строгата блокада на Персийския залив.

Ракетен дъжд над Кувейт и Бахрейн: Задействани са сирените за тревога

В отговор на американската офанзива, Иран предприе масирани ответни удари с дронове камикадзе и балистични ракети срещу ключови бази на САЩ в региона. В Бахрейн, където е разположен щабът на Петия флот на САЩ, в ранните часове бяха задействани сирените за въздушна тревога, а властите призоваха гражданите незабавно да потърсят скривалища. Министерството на отбраната на Бахрейн обяви, че противовъздушната отбрана на кралството е прихванала и унищожила множество „предателски ирански въздушни цели“.

Сериозна атака бе регистрирана и в Кувейт. Генералният щаб на кувейтската армия потвърди, че военновъздушните сили на страната са отблъснали масирано нападение. Говорителят на министерството на отбраната полковник Сауд Ал-Атуан съобщи, че са прихванати 1 балистична ракета, 5 крилати ракети и 33 въоръжени ирански дрона. При атаката обаче е бил засегнат кувейтски военен кораб, като четирима военнослужещи са ранени. От своя страна, иранските държавни медии, цитирайки IRGC, твърдят, че са нанесени тежки щети по американската логистична инфраструктура в кувейтската база „Али Ал Салем“.

Изненадващ дипломатически ход: Иран освободи американска гражданка

На заден план на ожесточените боеве, американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо изявление в социалната мрежа Truth Social. Той съобщи, че Иран е освободил американската гражданка Дена Карари, която беше задържана в Техеран през декември 2024 г. под претекст за заплаха за националната сигурност.

По думите на Тръмп, жената вече се намира в безопасност извън пределите на Иран и е в добро здравословно състояние. Американският лидер определи този акт като „жест на добра воля“ от страна на Техеран, въпреки че същевременно предупреди, че военните удари на САЩ няма да спрат, докато Иран не седне на масата за преговори при американските условия. Анализатори, цитирани от агенция Axios, коментират, че Техеран често използва подобни освобождавания в критични моменти като инструмент за опит за деескалация на прекия военен натиск.

Към този час ситуацията в Персийския залив остава непредвидима, а световните пазари реагираха с нов скок в цените на петрола заради реалната опасност от пълно затваряне на глобалните енергийни коридори.