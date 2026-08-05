Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ормузкият проток отваря буквално до утре

Тръмп: Ормузкият проток отваря буквално до утре

5 Август, 2026 06:42, обновена 5 Август, 2026 06:47 1 524 21

  • тръмп-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • иран

Президентът на САЩ обяви ултиматум за сделка с Иран „до часове“, докато Техеран отрича директни преговори, но напредва в разговорите с Оман

Тръмп: Ормузкият проток отваря буквално до утре - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията около критичния за световната търговия Ормузки проток е пред ключов обрат. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че стратегическият воден път може да бъде напълно отворен „буквално до утре“.

Изказването му дойде на фона на интензивни дипломатически совалки в Близкия изток и заплахи за масирани военни действия при липса на споразумение.

„Говорим за протока, за отварянето му. Това е последният им шанс да подпишат добро споразумение“, заяви Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Той допълни, че САЩ са били готови да нанесат мащабни въздушни удари срещу Иран, но са ги отложили по молба на регионални партньори като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. По думите на Тръмп, първата фаза от потенциалното споразумение предвижда незабавно възстановяване на свободното корабоплаване, а втората – пълна денуклеаризация на Иран. Той бе категоричен, че Вашингтон няма да позволи на Техеран да налага такси за преминаване на търговски съдове, позовавайки се на наложената от САЩ морска блокада.

От своя страна властите в Техеран категорично отричат провеждането на директни преговори със САЩ и нарекоха твърденията на американския лидер „нова лъжа“. Иранското външно министерство обаче потвърди, че се водят интензивни разговори с Оман за създаване на временен плавателен маршрут в региона, съобщава държавната телевизия irib.ir. Идеята предвижда корабите да влизат в Персийския залив по коридор, контролиран от Иран, и да излизат през води, контролирани от Оман.

Въпреки оптимизма на Белия дом, напрежението в региона остава изключително високо. Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщи за нов инцидент, при който товарен кораб е бил ударен от „неизвестен снаряд“ североизточно от пристанищния град Ал Хасаб в Оман.

Финансовите пазари реагираха незабавно на новините. Веднага след изявленията на Доналд Тръмп цените на суровия петрол отбелязаха спад от над 4-5%. Сортът „Брент“ се понижи до нива от около 82-83 долара за барел, докато американският лек петрол (WTI) падна под 79 долара. Инвеститорите се надяват на бърза деескалация, тъй като през Ормузкия проток преминава близо една пета от световния петролен трафик.

Американският министър на финансите Скот Бесънт изрази надежда пред Си Ен Би Си, че финализирането на споразумението за отваряне на протока може да се случи в рамките на днешния ден (5 август). Международните анализатори обаче предупреждават, че докато сигналите от Вашингтон и Техеран не съвпаднат напълно, корабоплаването в района остава силно рисково.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    42 2 Отговор
    преговаря с иранците, обаче тях ги няма в стаята...

    06:49 05.08.2026

  • 2 Аятолаха

    37 1 Отговор
    Ако си плащаш ще отвори.

    06:49 05.08.2026

  • 3 Тръмп:

    40 2 Отговор
    Някой познава ли по-голям лъжец от мен?

    Коментиран от #6

    06:50 05.08.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    30 1 Отговор
    Адаш, не се изхвърляй! Слаба ракия си.

    06:52 05.08.2026

  • 5 Ъъъ

    33 1 Отговор
    "Тръмп обяви, че стратегическият воден път може да бъде напълно отворен „буквално до утре“.

    Аз чакам Арагчи да каже кога ще бъде отворен.... Щото Тръмп го отваря за 3425-ти път, но още е затворен....🤔

    06:55 05.08.2026

  • 6 Гласове от зайчарника в Банкя

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп:":

    Вие с Бацо сте астрални близнаци, но Бацо няма чак такъв световен мегдан за изява, кат теб Бай Дончо😅..... Ако имаше, ехеееее....

    06:56 05.08.2026

  • 7 иван костов

    23 0 Отговор
    Утре отваря, вдругиден затваря!😂😂😂
    Всички ще си плащат на персите, защото са могъща държава и народ!

    06:57 05.08.2026

  • 8 И аз съм

    20 0 Отговор
    гадже с Минка ама тя не знае

    06:58 05.08.2026

  • 9 Макето

    24 1 Отговор
    Дори не прочетох и ред от бръщолевенията на този. Ако го освидетелстват, ще е най-добре за всички.

    06:59 05.08.2026

  • 10 ОК!

    15 1 Отговор
    Почваме да броим часовете ,,до утре"...!
    Та белким тоя път Тръмп,не се изметне като чамова дъска,след настъпването на това - ...,,до утре"...?!

    07:00 05.08.2026

  • 11 Както

    13 0 Отговор
    българите си го натресоха с бянкята,така и янките изядоха дръвцето с тръмпоча.

    07:09 05.08.2026

  • 12 Чичо

    4 0 Отговор
    С лакомото джудженце ще оставите ли нещо и за хората?

    07:11 05.08.2026

  • 13 Лост

    6 0 Отговор
    Песента Клоунът 🤡-"До утре, до утре,до утре,до утре вечер в другия спектакъл.Ла ла ла лей лей ла ла..."

    07:15 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    1 3 Отговор
    АВЕ ГН.ДОНАЛД ДЪК👑
    ТЕ (🗣) ОЩЕ„ ПИШАТ” НА
    ПЯСЪЧНИ ДЪСКИ....ТА СИ
    ИМАЙ ТРИ НА УМ С ПУСТИНЯ ЦИТЕ...

    07:30 05.08.2026

  • 16 Някой

    6 0 Отговор
    Аха, точно така. А в други ден иранците пак го затварят, защото ще ги нападнете отново по време на примирието. Тоя филм сме го гледали.
    Кажи колко милиарда зарботи ти, синовете ти и зетьовете ти с борсовите манипулации? Да ти кажа, това което сте спечелили по този начин, много бързо ще загубите. Ама и друго ще загубите, не само пари.

    07:30 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак ли

    5 0 Отговор
    Отваря

    07:33 05.08.2026

  • 19 Някой

    5 0 Отговор
    Иранците знаят ли?

    07:33 05.08.2026

  • 20 Бай доньооууу

    4 0 Отговор
    Да те питам....а защо в българските реклами има негри ?

    07:37 05.08.2026

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣🤣
    Аз пък пътувам за марс.
    Тръгвам буквално днес !
    Някой нещо споделено ако търси...записване при баа доньоле

    07:39 05.08.2026