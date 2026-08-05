Тръмп: Ормузкият проток отваря буквално до утре

Ситуацията около критичния за световната търговия Ормузки проток е пред ключов обрат. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че стратегическият воден път може да бъде напълно отворен „буквално до утре“.

Изказването му дойде на фона на интензивни дипломатически совалки в Близкия изток и заплахи за масирани военни действия при липса на споразумение.

„Говорим за протока, за отварянето му. Това е последният им шанс да подпишат добро споразумение“, заяви Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Той допълни, че САЩ са били готови да нанесат мащабни въздушни удари срещу Иран, но са ги отложили по молба на регионални партньори като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. По думите на Тръмп, първата фаза от потенциалното споразумение предвижда незабавно възстановяване на свободното корабоплаване, а втората – пълна денуклеаризация на Иран. Той бе категоричен, че Вашингтон няма да позволи на Техеран да налага такси за преминаване на търговски съдове, позовавайки се на наложената от САЩ морска блокада.

От своя страна властите в Техеран категорично отричат провеждането на директни преговори със САЩ и нарекоха твърденията на американския лидер „нова лъжа“. Иранското външно министерство обаче потвърди, че се водят интензивни разговори с Оман за създаване на временен плавателен маршрут в региона, съобщава държавната телевизия irib.ir. Идеята предвижда корабите да влизат в Персийския залив по коридор, контролиран от Иран, и да излизат през води, контролирани от Оман.

Въпреки оптимизма на Белия дом, напрежението в региона остава изключително високо. Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщи за нов инцидент, при който товарен кораб е бил ударен от „неизвестен снаряд“ североизточно от пристанищния град Ал Хасаб в Оман.

Финансовите пазари реагираха незабавно на новините. Веднага след изявленията на Доналд Тръмп цените на суровия петрол отбелязаха спад от над 4-5%. Сортът „Брент“ се понижи до нива от около 82-83 долара за барел, докато американският лек петрол (WTI) падна под 79 долара. Инвеститорите се надяват на бърза деескалация, тъй като през Ормузкия проток преминава близо една пета от световния петролен трафик.

Американският министър на финансите Скот Бесънт изрази надежда пред Си Ен Би Си, че финализирането на споразумението за отваряне на протока може да се случи в рамките на днешния ден (5 август). Международните анализатори обаче предупреждават, че докато сигналите от Вашингтон и Техеран не съвпаднат напълно, корабоплаването в района остава силно рисково.