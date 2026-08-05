Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена срещу широк набор от цели, като вероятно целта е била да се постигнат няколко отделни и понякога взаимно подсилващи се ефекта, всички насочени към увеличаване на цената, която руският президент Владимир Путин плаща за продължаването на войната срещу Украйна.
Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.
Това отбелязва в дневния си анализ Институтът за изследване на войната.
На 4 август СБУ съобщи, че от началото на кампанията на 26 юни операторите на дронове са извършили над 100 удара срещу стратегически руски обекти, включително предприятия от отбранителната промишлена база (ОПБ), въздушни бази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове, военни кораби, танкери, нефтопреработвателни заводи, както и транспортна и военна логистика.
СБУ подчерта, че нейните оператори са нанесли удари по самолетния завод в Евпатория и въздушните бази в окупираните Саки, Хвардийске, Белбек и Бахерове в Крим; нанесли удари по въздушната база "Енгелс" в Саратовска област и въздушната база "Ханская" в Република Адигея; унищожили стратегически бомбардировач Ту-95МС, два изтребителя Су-35 и два бойни тренировъчни самолета Л-39; както и нанесли удари по 14 руски нефтопреработвателни завода и други обекти от нефтената инфраструктура, два товарни кораба и два танкера от "сенчестия флот".
На 4 август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил поредна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), но не уточни нейната продължителност, вид или набор от цели.
Ескалиращите удари на Украйна срещу руски военни, логистични, обекти на отбранителната промишленост и икономически активи обхващат много повече от ударите срещу СБУ. Украинските сили са нанесли удари по най-малко 19 склада на "Wildberries" в цяла Русия от първия удар срещу обектите на "Wildberries" на 18 юли.
Украинските сили са нанесли най-малко 200 удара срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море, както и срещу най-малко 24 обекта от нефтената и бензиновата инфраструктура, което е намалило рафиниращите мощности на Русия с поне една трета.
Някои руски военни блогъри, близки до Кремъл, се опитаха да отхвърлят украинската кампания от удари като неуспешна, но един от тях призна, че украинските удари са "болезнени" за Русия.
Украинските сили също така проведоха интензивна кампания от удари срещу електроенергийната инфраструктура в Крим, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.
Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуострова и в околностите му.
Украинските атаки засилват натиска върху руските предприятия, населението и противовъздушната отбрана.
На 4 август "Блумбърг" съобщи, че украинските удари са принудили Русия да изнася почти рекордни количества суров нефт, тъй като капацитетът за рафиниране на нефт в Русия е достигнал най-ниските нива от май 2002 г. насам.
Bloomberg съобщи, позовавайки се на платформата за анализ на енергийните пазари EA Analytics, че през юли 2026 г. темповете на преработка на суров нефт в Русия са били средно 3,6 милиона барела на ден, което е с около една трета под сезонната норма.
Русия не успя да реагира адекватно на засилващите се през последните месеци удари на Украйна, като оттегли личен състав и ресурси за защита на тиловите райони и стратегическите цели, които вместо това би могла да насочи към фронтовата линия.
Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Слава на Руската армия Освободителка!
Коментиран от #57
07:22 05.08.2026
3 Мухахаха
07:22 05.08.2026
4 Бай Ганьо
Коментиран от #28, #44, #109
07:23 05.08.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да ви го.......
Коментиран от #110
07:24 05.08.2026
9 Някой
07:24 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 байлар
07:25 05.08.2026
12 Одеса
07:25 05.08.2026
13 Някой
Обаче, от друга страна, руснаците им съсипват военната логистика целодневно - не останаха украински пристанища и летище. Взеха рязко да се палят заовидте, в които правят дрончета за терористичните си атаки, взеха да липсват не само бензин и дизел, а и бензиностанции в Източна Украйна. Локомотивите и те дават фира - над 300 бр. за последните 10-15 дни.
Обаче, видите ли, били навредили на Русия.
Коментиран от #101
07:27 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Доналд Дък, патарок
07:29 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 8888
07:29 05.08.2026
21 Някой си
07:30 05.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сега чакам
07:31 05.08.2026
25 Вестник Стършел
Това е екипа на "института", очаквайте продължения днес.
07:31 05.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Бай Ганьо":И едно Линдзи се новопредстави, заедно с куп натовски умници! 😁
Коментиран от #48
07:33 05.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 байлар
Коментиран от #39
07:36 05.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Няма край руският позор
Коментиран от #80
07:37 05.08.2026
37 Руснаци
До коментар #35 от "Васил":Хахахах, да да виждаме го хахаха, укрите за това се молят да се спира вече войната хахахахах, от успехите на фронта и ударите в Русия ахахаахха, спри евтиното лепило
07:38 05.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?
До коментар #34 от "байлар":Навън е война.Ко праим на плаж?
07:39 05.08.2026
40 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #52, #81, #94
07:42 05.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сарьожът
07:43 05.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Соломон
До коментар #4 от "Бай Ганьо":A къде са руските пристанища.Защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол
07:44 05.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Баба
07:45 05.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Ъъъъ не!":Чайка яви ли се на оперативка или още го събират?
07:46 05.08.2026
49 Пасхална нощ в бункера
Путин: – Благодаря, вече ми докладваха.
07:47 05.08.2026
50 Най-добрата позиция за теб
До коментар #45 от "Готов за бой":е между първия и втория етаж на карлуковската клиника.
Там заставяй с картечницата си.
07:48 05.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Неее Урсула го бие
До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":Урсула и кая отглеждат 450 млн овце като ги управляват и стрижат без дори да са били избрани от овцете. А овцете издържат Украйна, плащат за скъп американски газ и скъпи американски оръжия и благодарят на Америка че им налага тарифи .а русия поне има ресурси и си произвежда храните сама а ЕС губи производства и внася храни
07:49 05.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #67, #100
07:50 05.08.2026
56 Каунь
07:50 05.08.2026
57 Антирашист 2099
До коментар #2 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Слава на царската руска армия освободителка ! ( няма общо със сегашната фашистка армия)
07:51 05.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Тодор Живков
Таз година половин евреин, догодина – цял.
07:51 05.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тцк ......тцк
07:52 05.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Антирашист
До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #75
07:59 05.08.2026
68 ПРОБIТАПРОПА ГАNДА
07:59 05.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Баба Ванга
Коментиран от #78
08:01 05.08.2026
71 Ко се пънете ве
08:03 05.08.2026
72 Артилерист
Коментиран от #76, #79, #88
08:04 05.08.2026
73 Дон Корлеоне
08:04 05.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А Добро утро
До коментар #67 от "Антирашист":Ти се научи да четеш и пишеш и тогава коментирай
08:05 05.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Папагал в немилост
– Смъррррт на Путин!
Генералът се ядосал и казал на бабата, че другият път, като дойде, ще й отреже главата, ако папагалът пак говори същото. Бабата изплашена отишла при попа, който също имал такъв папагал и му се оплакала. Мислил попът, мислил и накрая предложил на бабата да си разменят папагалите.
Минало време, генералът дошъл в къщата на бабата на проверка. Този път обаче папагалът мълчал и той решил да го провокира:
– Смъррррт на Путин!
– Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! – обадил се папагалът.
Коментиран от #82
08:06 05.08.2026
78 Ке падне
До коментар #70 от "Баба Ванга":Ама окраина
08:06 05.08.2026
79 У0400
До коментар #72 от "Артилерист":Защо не приключиха тогава за три дни. Сега трябваше да са в Берлин. До няколко месеца са фалирали.
Коментиран от #83
08:09 05.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Руснаци
До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":Можеш ли да ми обясниш за укрите от 45 млн държава защо останаха 15 млн предимно стари хора и жени, щ2е ми дадеш ли инфо колко милиона укри торят почвите на фронта, че 5 години мобилизацията не свършва аххахах
08:11 05.08.2026
82 Ба бааааа
До коментар #77 от "Папагал в немилост":Папагала научил РУСКИ
08:13 05.08.2026
83 Хахахахаха
До коментар #79 от "У0400":Това с фалира ето как не ви омръзна от 5 години го говорите, а фалират страни от Нато, айде махни си розовите очила и гледай реално, Русия няма как да фалира
08:13 05.08.2026
84 Аз само да попитам.....
08:13 05.08.2026
85 ЕЙ ВЕРНО БЕ
08:14 05.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Kaлпазанин
08:16 05.08.2026
88 оня с коня
До коментар #72 от "Артилерист":Всичко което пишеш е верно,но написаното в Статията е ОЩЕ ПО-ВЕРНО:)
08:18 05.08.2026
89 За разлика
08:20 05.08.2026
90 Ъъъ
"Европа е изправена пред нова , дълбока фискална криза, тъй като публичният дълг в 16 държави членки на Европейския съюз се е увеличил до безпрецедентни нива , което поражда опасения от Нова криза на пазарите на облигации. Според данни на Евростат(не ТАСС) , общите задължения на 27-те държави от ЕС са се увеличили с 327,3 милиарда евро само през първото тримесечие на годината , достигайки историческия рекорд от 15,705 трилиона евро – най-високото ниво, регистрирано в съвременната икономическа история. Картината, която се очертава, предизвиква голямо безпокойство, тъй като Европа изглежда е в капан в порочен кръг от непрекъснато вземане на заеми, по-високи лихвени проценти и нарастващи разходи за обслужване на дълга. Заместник-ръководителят на отдела за търговия с акции на WhiteBird, Ян Пинчук, твърди, че настоящата криза не е резултат от едно-единствено събитие, а от четири последователни вълни на фискална експанзия.... "
На хала, на който е Европа, не виждам защо всички са се вторачили в Русия .. На войната била скъпа, ма нямало бензин, ма тревата не била достатъчно зелена.....🤔
08:21 05.08.2026
91 Механик
То за това Киеф гори, а зеленото реве ненстоп за ракети.
Как може все едни и същи да ги повтаряте и да си мислите, че ще се впечатлим най-после?
Поне малко фантазия да бяхте включили!
08:21 05.08.2026
92 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
08:27 05.08.2026
93 ами
08:27 05.08.2026
94 ами
До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":ха ха ха - вселенски е по майстор - изкла 2-3 милиона и издой урсула и кая, опита се да издой и бай дончо ама не му се получи
08:33 05.08.2026
95 ха ха
Коментиран от #98
08:35 05.08.2026
96 мизерия
08:35 05.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 хо хо
До коментар #95 от "ха ха":бегай у Сибир да живееш нормално.. Децата на руските олигарси що бегат у Европа?
08:36 05.08.2026
99 РФ разпад
До коментар #97 от "Отреазвяващ":Горбачов разпадна СССР , пусине ще разпадне РФ!
08:37 05.08.2026
100 Тогава
До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":си отивай в СеСеРе и си живей там. Защо седиш тука и ползваш Европейски блага? Свободата не е дар, има си цена. Трябва да се отвоюва, за това не я харесват такива като вас.
Коментиран от #105
08:44 05.08.2026
101 Така е!
До коментар #13 от "Някой":След черноморските пристанища ще следва тунелът към Полша, граничните жп пунктове на запад. Ако избомбят и Банкова в Киев и още някой щаб и хотел с английски началници смятай ревът на НАТО за спиране на войната ще е до небето. Войната ще я спрат самите украинци, с искане за това към Радата и Москва. Мое мнение.
08:45 05.08.2026
102 ?????
Но що авторите срамежливо са премълчали за тва че Украйна вече е сухопътна държава не става ясно.
08:56 05.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 хахаха
Коментиран от #112
08:59 05.08.2026
105 Ъхъ
До коментар #100 от "Тогава":Европейските блага, доколкото разбирам, са банани целогодишно и редовни прайдове?
09:02 05.08.2026
106 така, така
Та значи, 40 дневното фиаско на наркомана нанесло огромни щети, ама сме слепи за зануляването на остатъците от онова, дето се наричаше украинска икономика. Вероятно такъв подход е коректен с огелд на реалностите - 0срайната от 2 години няма икономика и оцелява на европейските средства, които безумците от Брюксел наливат. Извинявам се, безумците не са в Брюксел, а сме ние, че търпим да обедняваме, за да поддържаме държавицата в будна кома.
Понякога си мисля, че наркомана с последните си мисловни клетки, все пака е осъзнал бруталността на положението, до което докара 0срайната и затова обяви фамозните 40 дена - както са наясно всички, това е сакрално броене за покойниците, та символиката е очевидна. САЩ и НАТО загубиха поредната си война и нещастното прокси им го напомня. Наркоманчето окраде, каквото можа и е готово да хвърли кърпата, защото няма повече потенциал в проксито, та ха дано някой му разреши да се махне и да си живурка. Е, тази история ще е обект на друга публикация и други коментари. Сега, да пием по една студена вода за 40-дневната перемога и да се радваме на фалшивия герой.
09:04 05.08.2026
107 Супер
09:07 05.08.2026
108 Баце ЕООД
09:08 05.08.2026
109 Хахахаха
До коментар #4 от "Бай Ганьо":Те и рашите са без пристанища на Черно море! Крим вече го напуснаха, а Новоросийск се бомби от ВСУ, когато пожелаят.
09:24 05.08.2026
110 Хахахаха
До коментар #8 от "Да ви го.......":А где НПЗ?
09:25 05.08.2026
111 цитат от Факти от 25 Юни, 2026 22:58
09:31 05.08.2026
112 наблюдател
До коментар #104 от "хахаха":до 104 пише над сто удара по руски заводи складове и рафинерии и над 150 удара по кораби
Коментиран от #116
09:48 05.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 ПЪЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ФАКТИ😀
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.А КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. АМТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.
10:03 05.08.2026
115 УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА !
10:06 05.08.2026
116 Мишел
До коментар #112 от "наблюдател":Украйна е нанесла 100 удара, колко от тях са успешно са стигнали до целите, никой не казва. В съседна статия пише, че само за месец юли Русия е нанесла само с планиращи бомби над 8300 удара по обекти в Украйна, а има и удари с дронове и с ракети (през тази нощ само в Киев за 20 минути 30 Искандер-М, нито един прехванат).
10:08 05.08.2026