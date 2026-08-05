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Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия
  Тема: Украйна

Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

5 Август, 2026 07:21 2 149 116

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуостров Крим и в околностите му

Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена срещу широк набор от цели, като вероятно целта е била да се постигнат няколко отделни и понякога взаимно подсилващи се ефекта, всички насочени към увеличаване на цената, която руският президент Владимир Путин плаща за продължаването на войната срещу Украйна.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.

Това отбелязва в дневния си анализ Институтът за изследване на войната.

На 4 август СБУ съобщи, че от началото на кампанията на 26 юни операторите на дронове са извършили над 100 удара срещу стратегически руски обекти, включително предприятия от отбранителната промишлена база (ОПБ), въздушни бази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове, военни кораби, танкери, нефтопреработвателни заводи, както и транспортна и военна логистика.

СБУ подчерта, че нейните оператори са нанесли удари по самолетния завод в Евпатория и въздушните бази в окупираните Саки, Хвардийске, Белбек и Бахерове в Крим; нанесли удари по въздушната база "Енгелс" в Саратовска област и въздушната база "Ханская" в Република Адигея; унищожили стратегически бомбардировач Ту-95МС, два изтребителя Су-35 и два бойни тренировъчни самолета Л-39; както и нанесли удари по 14 руски нефтопреработвателни завода и други обекти от нефтената инфраструктура, два товарни кораба и два танкера от "сенчестия флот".

На 4 август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил поредна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), но не уточни нейната продължителност, вид или набор от цели.

Ескалиращите удари на Украйна срещу руски военни, логистични, обекти на отбранителната промишленост и икономически активи обхващат много повече от ударите срещу СБУ. Украинските сили са нанесли удари по най-малко 19 склада на "Wildberries" в цяла Русия от първия удар срещу обектите на "Wildberries" на 18 юли.

Украинските сили са нанесли най-малко 200 удара срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море, както и срещу най-малко 24 обекта от нефтената и бензиновата инфраструктура, което е намалило рафиниращите мощности на Русия с поне една трета.

Някои руски военни блогъри, близки до Кремъл, се опитаха да отхвърлят украинската кампания от удари като неуспешна, но един от тях призна, че украинските удари са "болезнени" за Русия.

Украинските сили също така проведоха интензивна кампания от удари срещу електроенергийната инфраструктура в Крим, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуострова и в околностите му.

Украинските атаки засилват натиска върху руските предприятия, населението и противовъздушната отбрана.

На 4 август "Блумбърг" съобщи, че украинските удари са принудили Русия да изнася почти рекордни количества суров нефт, тъй като капацитетът за рафиниране на нефт в Русия е достигнал най-ниските нива от май 2002 г. насам.

Bloomberg съобщи, позовавайки се на платформата за анализ на енергийните пазари EA Analytics, че през юли 2026 г. темповете на преработка на суров нефт в Русия са били средно 3,6 милиона барела на ден, което е с около една трета под сезонната норма.

Русия не успя да реагира адекватно на засилващите се през последните месеци удари на Украйна, като оттегли личен състав и ресурси за защита на тиловите райони и стратегическите цели, които вместо това би могла да насочи към фронтовата линия.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слава на Руската армия Освободителка!

    78 17 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂😂😂

    Коментиран от #57

    07:22 05.08.2026

  • 3 Мухахаха

    97 13 Отговор
    То за това зелю вие на умрело

    07:22 05.08.2026

  • 4 Бай Ганьо

    94 11 Отговор
    И затова останаха без пристанища. Много умно.

    Коментиран от #28, #44, #109

    07:23 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да ви го.......

    41 9 Отговор
    А где заправки

    Коментиран от #110

    07:24 05.08.2026

  • 9 Някой

    73 7 Отговор
    Виждам откъде е препечатана статията и спирам да чета.

    07:24 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 байлар

    64 7 Отговор
    Боте, толкоз "успешна", че Куев в пламъци, а горивата ни €2. Е стига с тая ПРОСИЯ.

    07:25 05.08.2026

  • 12 Одеса

    56 5 Отговор
    А за тцк нещо да кажете

    07:25 05.08.2026

  • 13 Някой

    80 9 Отговор
    Мда... Особено успешен бе удара в неделя по плаж с цивлини. Или пък ударите по складова база на частна фирма, пълна с детски играчки, бикини и козметика...
    Обаче, от друга страна, руснаците им съсипват военната логистика целодневно - не останаха украински пристанища и летище. Взеха рязко да се палят заовидте, в които правят дрончета за терористичните си атаки, взеха да липсват не само бензин и дизел, а и бензиностанции в Източна Украйна. Локомотивите и те дават фира - над 300 бр. за последните 10-15 дни.
    Обаче, видите ли, били навредили на Русия.

    Коментиран от #101

    07:27 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Доналд Дък, патарок

    59 7 Отговор
    Кампанията свърши. Одеса вече няма пристанище.

    07:29 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 8888

    48 6 Отговор
    в новините много зле тая русия, нали фалира 2023, помня даже точната новина

    07:29 05.08.2026

  • 21 Някой си

    46 6 Отговор
    Лоботомията в тоя " институт" явно е повсеместна!

    07:30 05.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сега чакам

    48 8 Отговор
    Тия да анализират как върви износа на зърнени храни от украинските пристанища и на колко се оценяват загубите на Украйна. А руснаците ще намерят начин да си защитят рафинериите но Украйна няма друг излаз на море освен черно а по Дунав пак ги бомбят а и той пресъхна

    07:31 05.08.2026

  • 25 Вестник Стършел

    49 6 Отговор
    Започнаха хумористичните статии за днес.
    Това е екипа на "института", очаквайте продължения днес.

    07:31 05.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъ не!

    27 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    И едно Линдзи се новопредстави, заедно с куп натовски умници! 😁

    Коментиран от #48

    07:33 05.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 байлар

    43 8 Отговор
    Финландският политик Армандо Мема призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен незабавно да прекрати военната помощ за Киев след удара на украинските въоръжени сили по плаж близо до Геленджик, където загинаха 3 деца.

    Коментиран от #39

    07:36 05.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Няма край руският позор

    8 26 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #80

    07:37 05.08.2026

  • 37 Руснаци

    33 7 Отговор

    До коментар #35 от "Васил":

    Хахахах, да да виждаме го хахаха, укрите за това се молят да се спира вече войната хахахахах, от успехите на фронта и ударите в Русия ахахаахха, спри евтиното лепило

    07:38 05.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?

    6 20 Отговор

    До коментар #34 от "байлар":

    Навън е война.Ко праим на плаж?

    07:39 05.08.2026

  • 40 Путин е най-великият овчар!

    11 36 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите му се молят да ги нахрани и да им отпусне 20 литра гориво.

    Коментиран от #52, #81, #94

    07:42 05.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сарьожът

    18 5 Отговор
    Да питам за един приятел от Саудицка Арабия , Патриоти има ли нема ли ,всичко ли знищиха снощи над Куив или по-малко 😄

    07:43 05.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Соломон

    8 24 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    A къде са руските пристанища.Защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол

    07:44 05.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Баба

    9 9 Отговор
    Москва за 40 деня ха ха

    07:45 05.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Град Козлодуй

    9 8 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ не!":

    Чайка яви ли се на оперативка или още го събират?

    07:46 05.08.2026

  • 49 Пасхална нощ в бункера

    10 10 Отговор
    Медведев: – Христос Воскресе, Владимир Владимирович!
    Путин: – Благодаря, вече ми докладваха.

    07:47 05.08.2026

  • 50 Най-добрата позиция за теб

    9 5 Отговор

    До коментар #45 от "Готов за бой":

    е между първия и втория етаж на карлуковската клиника.
    Там заставяй с картечницата си.

    07:48 05.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Неее Урсула го бие

    26 7 Отговор

    До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":

    Урсула и кая отглеждат 450 млн овце като ги управляват и стрижат без дори да са били избрани от овцете. А овцете издържат Украйна, плащат за скъп американски газ и скъпи американски оръжия и благодарят на Америка че им налага тарифи .а русия поне има ресурси и си произвежда храните сама а ЕС губи производства и внася храни

    07:49 05.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    17 6 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #67, #100

    07:50 05.08.2026

  • 56 Каунь

    15 3 Отговор
    А у нас колко поскъпна горивото? Удари ли вече 2 лева/евро?

    07:50 05.08.2026

  • 57 Антирашист 2099

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Слава на царската руска армия освободителка ! ( няма общо със сегашната фашистка армия)

    07:51 05.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Тодор Живков

    4 11 Отговор
    Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    07:51 05.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тцк ......тцк

    11 4 Отговор
    Организира безплатна екскурзия до фронта кресливите с предимство

    07:52 05.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 67 Антирашист

    6 10 Отговор

    До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #75

    07:59 05.08.2026

  • 68 ПРОБIТАПРОПА ГАNДА

    12 4 Отговор
    СПОРЕД ТОЯ ИZМИСЛЕН ИНСТИТУТ ДО КРАЯ НА ДЕНЯ ПУТИН ЩЕ ПОМОЛИ DRУСАЛКАТА ЗА МИЛОСТ ,....НЕЩО ТАКОВА...........🤣🤦‍♂️👀🤦‍♀️

    07:59 05.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Баба Ванга

    4 10 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #78

    08:01 05.08.2026

  • 71 Ко се пънете ве

    12 4 Отговор
    Русия ви сцепи прашките от бой

    08:03 05.08.2026

  • 72 Артилерист

    16 3 Отговор
    Що за аналитичен център е тоз американски "институт за изследване на войната", като не прави елементарна съпоставка, че руските средства за далечно поразяване правят по 100 успешни удари по укро обекти не за 40 дена, а ВСЯКА НОЩ. Та укрите няма с какво да попълнят армията, защото мобилизацията им е нищожна, нямат ПВО щото Тръмп не дава вече Пейтриъти, понеже за тях са останали на критично ниво, нямат самолети, нямат снаряди, логистиката им е блокирана и тн. Останали са им само дронове и те ги използват по цивилни за всяване на паника. Отделно, че и на европейците не остана вече какво да дават, а руснаците увеличават мащаба на своите масирани удари...

    Коментиран от #76, #79, #88

    08:04 05.08.2026

  • 73 Дон Корлеоне

    5 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:04 05.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А Добро утро

    6 6 Отговор

    До коментар #67 от "Антирашист":

    Ти се научи да четеш и пишеш и тогава коментирай

    08:05 05.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Папагал в немилост

    5 8 Отговор
    Една руска баба, чиито синове Путин пратил за пушечно месо, имала говорящ папагал. Минавал негов генерал край къщата, чул папагала да казва:
    – Смъррррт на Путин!
    Генералът се ядосал и казал на бабата, че другият път, като дойде, ще й отреже главата, ако папагалът пак говори същото. Бабата изплашена отишла при попа, който също имал такъв папагал и му се оплакала. Мислил попът, мислил и накрая предложил на бабата да си разменят папагалите.
    Минало време, генералът дошъл в къщата на бабата на проверка. Този път обаче папагалът мълчал и той решил да го провокира:
    – Смъррррт на Путин!
    – Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! – обадил се папагалът.

    Коментиран от #82

    08:06 05.08.2026

  • 78 Ке падне

    11 2 Отговор

    До коментар #70 от "Баба Ванга":

    Ама окраина

    08:06 05.08.2026

  • 79 У0400

    4 10 Отговор

    До коментар #72 от "Артилерист":

    Защо не приключиха тогава за три дни. Сега трябваше да са в Берлин. До няколко месеца са фалирали.

    Коментиран от #83

    08:09 05.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Руснаци

    13 2 Отговор

    До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":

    Можеш ли да ми обясниш за укрите от 45 млн държава защо останаха 15 млн предимно стари хора и жени, щ2е ми дадеш ли инфо колко милиона укри торят почвите на фронта, че 5 години мобилизацията не свършва аххахах

    08:11 05.08.2026

  • 82 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Папагал в немилост":

    Папагала научил РУСКИ

    08:13 05.08.2026

  • 83 Хахахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #79 от "У0400":

    Това с фалира ето как не ви омръзна от 5 години го говорите, а фалират страни от Нато, айде махни си розовите очила и гледай реално, Русия няма как да фалира

    08:13 05.08.2026

  • 84 Аз само да попитам.....

    9 0 Отговор
    А защо в българските реклами има негри ?

    08:13 05.08.2026

  • 85 ЕЙ ВЕРНО БЕ

    10 1 Отговор
    Забравих, че зеленото и вратата НАЦИСТА правят 40 дневна перемога. Затова ли ядат дървото така здраво.

    08:14 05.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Ти да видиш ,нне е като да печаташ пари на поразия да се използва збивст укри ,свободата и достойнството нямат цена ,джендъри

    08:16 05.08.2026

  • 88 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #72 от "Артилерист":

    Всичко което пишеш е верно,но написаното в Статията е ОЩЕ ПО-ВЕРНО:)

    08:18 05.08.2026

  • 89 За разлика

    2 5 Отговор
    от българските заклети копейки, руснаците вече гледат по-реалистично. Но това е нормално. Ренегатът и подлогота са по-крайни от господаря.

    08:20 05.08.2026

  • 90 Ъъъ

    14 1 Отговор
    Вероятно войната не в евтина за Русия, но да видим как се справя Европа, която на хартия не е във война, не в под санкции, с работеща икономика и така нататък....Както си требе...Та:

    "Европа е изправена пред нова , дълбока фискална криза, тъй като публичният дълг в 16 държави членки на Европейския съюз се е увеличил до безпрецедентни нива , което поражда опасения от Нова криза на пазарите на облигации. Според данни на Евростат(не ТАСС) , общите задължения на 27-те държави от ЕС са се увеличили с 327,3 милиарда евро само през първото тримесечие на годината , достигайки историческия рекорд от 15,705 трилиона евро – най-високото ниво, регистрирано в съвременната икономическа история. Картината, която се очертава, предизвиква голямо безпокойство, тъй като Европа изглежда е в капан в порочен кръг от непрекъснато вземане на заеми, по-високи лихвени проценти и нарастващи разходи за обслужване на дълга. Заместник-ръководителят на отдела за търговия с акции на WhiteBird, Ян Пинчук, твърди, че настоящата криза не е резултат от едно-единствено събитие, а от четири последователни вълни на фискална експанзия.... "

    На хала, на който е Европа, не виждам защо всички са се вторачили в Русия .. На войната била скъпа, ма нямало бензин, ма тревата не била достатъчно зелена.....🤔

    08:21 05.08.2026

  • 91 Механик

    10 2 Отговор
    Оффф, ка с а па не спрехте бе!
    То за това Киеф гори, а зеленото реве ненстоп за ракети.
    Как може все едни и същи да ги повтаряте и да си мислите, че ще се впечатлим най-после?
    Поне малко фантазия да бяхте включили!

    08:21 05.08.2026

  • 92 пламен

    3 9 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    08:27 05.08.2026

  • 93 ами

    4 7 Отговор
    ха ха ха украинската армия изравни складовете на руския амазон със земята, сега народа ще възстане и вселенски ще победи, обаче трябват още пари и оръжия и още 2-3 години

    08:27 05.08.2026

  • 94 ами

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":

    ха ха ха - вселенски е по майстор - изкла 2-3 милиона и издой урсула и кая, опита се да издой и бай дончо ама не му се получи

    08:33 05.08.2026

  • 95 ха ха

    7 5 Отговор
    щото войната е скъпа за путин то затова в европейския съюз вече не може да се живее нормално

    Коментиран от #98

    08:35 05.08.2026

  • 96 мизерия

    4 5 Отговор
    Фашиста пусин обрича росия на тотална мизерия

    08:35 05.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 хо хо

    4 8 Отговор

    До коментар #95 от "ха ха":

    бегай у Сибир да живееш нормално.. Децата на руските олигарси що бегат у Европа?

    08:36 05.08.2026

  • 99 РФ разпад

    4 6 Отговор

    До коментар #97 от "Отреазвяващ":

    Горбачов разпадна СССР , пусине ще разпадне РФ!

    08:37 05.08.2026

  • 100 Тогава

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    си отивай в СеСеРе и си живей там. Защо седиш тука и ползваш Европейски блага? Свободата не е дар, има си цена. Трябва да се отвоюва, за това не я харесват такива като вас.

    Коментиран от #105

    08:44 05.08.2026

  • 101 Така е!

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    След черноморските пристанища ще следва тунелът към Полша, граничните жп пунктове на запад. Ако избомбят и Банкова в Киев и още някой щаб и хотел с английски началници смятай ревът на НАТО за спиране на войната ще е до небето. Войната ще я спрат самите украинци, с искане за това към Радата и Москва. Мое мнение.

    08:45 05.08.2026

  • 102 ?????

    7 1 Отговор
    Бях позабравил за 40-дневната перемога.
    Но що авторите срамежливо са премълчали за тва че Украйна вече е сухопътна държава не става ясно.

    08:56 05.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 хахаха

    4 2 Отговор
    преди седмица писахте тук как оня мадяр ударил, потопил, повредил над 200 кораба, сега тоя институт говори за общо 100 удара...учите се от зеленски, който през февруари каза, че убитите покрайнинци са 55 000, а миналата седмица каза, че са 50 000....

    Коментиран от #112

    08:59 05.08.2026

  • 105 Ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Тогава":

    Европейските блага, доколкото разбирам, са банани целогодишно и редовни прайдове?

    09:02 05.08.2026

  • 106 така, така

    6 1 Отговор
    Мале, поредната глупост, която пропагандата е пръкнала. Ситуацията е малко присмял се хърбел на щърбел!
    Та значи, 40 дневното фиаско на наркомана нанесло огромни щети, ама сме слепи за зануляването на остатъците от онова, дето се наричаше украинска икономика. Вероятно такъв подход е коректен с огелд на реалностите - 0срайната от 2 години няма икономика и оцелява на европейските средства, които безумците от Брюксел наливат. Извинявам се, безумците не са в Брюксел, а сме ние, че търпим да обедняваме, за да поддържаме държавицата в будна кома.
    Понякога си мисля, че наркомана с последните си мисловни клетки, все пака е осъзнал бруталността на положението, до което докара 0срайната и затова обяви фамозните 40 дена - както са наясно всички, това е сакрално броене за покойниците, та символиката е очевидна. САЩ и НАТО загубиха поредната си война и нещастното прокси им го напомня. Наркоманчето окраде, каквото можа и е готово да хвърли кърпата, защото няма повече потенциал в проксито, та ха дано някой му разреши да се махне и да си живурка. Е, тази история ще е обект на друга публикация и други коментари. Сега, да пием по една студена вода за 40-дневната перемога и да се радваме на фалшивия герой.

    09:04 05.08.2026

  • 107 Супер

    4 0 Отговор
    Значи на зеления скоро ще му струваме 40.Къде ще е помена?

    09:07 05.08.2026

  • 108 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Шампиони по фантастика са от тоя "институт"

    09:08 05.08.2026

  • 109 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    Те и рашите са без пристанища на Черно море! Крим вече го напуснаха, а Новоросийск се бомби от ВСУ, когато пожелаят.

    09:24 05.08.2026

  • 110 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да ви го.......":

    А где НПЗ?

    09:25 05.08.2026

  • 111 цитат от Факти от 25 Юни, 2026 22:58

    3 0 Отговор
    "Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм"

    09:31 05.08.2026

  • 112 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "хахаха":

    до 104 пише над сто удара по руски заводи складове и рафинерии и над 150 удара по кораби

    Коментиран от #116

    09:48 05.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ПЪЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ФАКТИ😀

    0 0 Отговор
    СНОЩИ КИЕВ БЕШЕ ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 ЦИРКОН...МЪЛЧИТЕ ЛИ ? ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УЛРСИ СЛО ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГЪБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.А КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. АМТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.

    10:03 05.08.2026

  • 115 УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА !

    0 0 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЗАБРАНИ ДОСТЪПА НА УКРАЙНА ДО ЧЕРНО МОРЕ. ВСИЧКИ ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ОДЕСА И БЛИЗКИ ПРИСТАНИЩА СА УНИЩОЖЕНИ ЗАЕДНО С НАД 80 ЧУЖДИ КОРАБА С ОРЪЖИЕ ОТ СПОНСОРИТЕ. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !!!

    10:06 05.08.2026

  • 116 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "наблюдател":

    Украйна е нанесла 100 удара, колко от тях са успешно са стигнали до целите, никой не казва. В съседна статия пише, че само за месец юли Русия е нанесла само с планиращи бомби над 8300 удара по обекти в Украйна, а има и удари с дронове и с ракети (през тази нощ само в Киев за 20 минути 30 Искандер-М, нито един прехванат).

    10:08 05.08.2026

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