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Немските самоходни колесни гаубици RCH-155 вече са в Украйна
  Тема: Украйна

Немските самоходни колесни гаубици RCH-155 вече са в Украйна

5 Август, 2026 06:31, обновена 5 Август, 2026 06:39 1 438 20

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И Байдън "отклонил" молбата на Зеленски за лиценз за "Пейтриът"

Немските самоходни колесни гаубици RCH-155 вече са в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили вече разполагат на бойното поле с най-модерните германски самоходни колесни гаубици RCH-155.

Това бе разкрито индиректно от германския министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в завода на оръжейния конгломерат KNDS в Касел, съобщи авторитетното германско издание Bild. Според информацията на медията, Писториус е заявил пред присъстващите, че първата гаубица от този модел е заминала за Украйна преди близо две години, като е допълнил, че „колесното оръдие се радва на голямо одобрение в Украйна“.

До момента официално се потвърждаваше единствено обучението на украински военнослужещи в Германия, но думите на министъра عمлно доказват присъствието на оръжието в зоната на конфликта. RCH-155 се счита за едно от най-революционните артилерийски средства в света поради уникалната си способност да стреля в движение, което я прави изключително трудна мишена за противниковите дронове и контрабатареен огън.

Паралелно с артилерийските доставки, на преден план излизат и ключови разкрития за противовъздушната отбрана на Украйна. Оказва се, че настоящите дискусии с администрацията на Доналд Тръмп за предоставяне на лиценз за местно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot всъщност имат дълга история. Според мащабно разследване на The Kyiv Independent, украинските власти са направили опит да получат този стратегически лиценз още по време на мандата на предишния американски президент Джо Байдън.

Източници на медията споделят, че високопоставени украински преговарящи са представили предложението директно на тогавашния министър на отбраната Лойд Остин и съветника по националната сигурност Джейк Саливан преди близо две години. Вашингтон обаче е отхвърлил идеята по това време, аргументирайки се с чувствителността на технологиите. Официални представители в Киев коментират, че ако администрацията на Байдън е одобрила проекта навреме, днес Украйна вече щеше да произвежда собствени ракети и да е защитена срещу масираните руски балистични атаки. Към днешна дата преговорите продължават в деликатна фаза с новата администрация в Белия дом.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ба бааааа

    49 7 Отговор
    Още немска скраб по окраинските полета

    Коментиран от #20

    06:43 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така Така

    36 4 Отговор
    Нищо не може да ги спаси тия нагли продажници

    06:45 05.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    29 3 Отговор
    Поредното чудо, дето ще обръща хода на войната? Не ви ли омръзна?

    Коментиран от #18, #19

    07:15 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Питам

    28 2 Отговор
    Що станА с "най- добрите танкове на света" германските "Леопарди" в Украйна? Да не би нещо като с хамериканските "Абрамси" или френските САУ " Цезар", че ни дума, ни стон?

    07:19 05.08.2026

  • 12 Три танкиста, пийнали по 300

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "То и сега в Германия се говори немски":

    Майкатииженати и те там работят.

    07:23 05.08.2026

  • 13 Гориил

    8 2 Отговор
    Двигателите им са твърде горещи, за да постигнат победа, а изстрелите им са твърде силни, за да останат незабелязани. Цялата бойна техника на НАТО се представи зле в Украйна и изисква сериозни и скъпи подобрения и модификации. Есента скоро ще настъпи с продължителни дъждове и снеговалежи, а бойното поле в Украйна ще се превърне в океан от течна кал, в която танковете и самоходните гаубици на НАТО ще се удавят, преди да успеят да произведат и един изстрел, или ще станат лесна плячка за руски дронове и ракети.

    07:42 05.08.2026

  • 14 Ще станат

    6 2 Отговор
    На скрап

    Коментиран от #15

    07:47 05.08.2026

  • 15 Наистина

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ще станат":

    много скрап у тая Украина !

    07:50 05.08.2026

  • 16 Един

    3 1 Отговор
    Доста йоблики ще дадат фира.

    07:53 05.08.2026

  • 17 Пич

    3 1 Отговор
    Малоумнци !!! Това (война с оръдия) е било добро решение преди един век !!! Не знаят къде се намират, и как се воюва във съвремието!!!

    07:59 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Такива като тебе упорито се опитват да прикрият Неистовата си Злоба зад хаплива Ирония бълвайки просташки Неистини:1/Задавате насмешливия въпрос Кога Украйна ще победи Русия,като истината е че Украйна не иска да побеждава никого,а просто да изгони руския натрапник от територията си.2/По примера на Руската пропаганда се изцепвате че всяко Оръжие внесено в Украйна от Запада нямало да обърне Хода на войната,а целта е сегашната ситуация на Фронта да се задържи такава,докато Матушката се докара до Финансов Колапс и невъзможност да воюва.И да си зададем логичния въпрос:Защо Русия непрекъснато в последно време плаши с ЯО?А отговорът е елементарен- защото изнемогва приш Битка с Конвенционални оръжия!

    08:03 05.08.2026

  • 20 Не на рашизма

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ба бааааа":

    Скрабът още стои нареден в колона в посока Киев. И не, не е немски! :)

    08:05 05.08.2026

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