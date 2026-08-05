Немските самоходни колесни гаубици RCH-155 вече са в Украйна

Украинските въоръжени сили вече разполагат на бойното поле с най-модерните германски самоходни колесни гаубици RCH-155.

Това бе разкрито индиректно от германския министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в завода на оръжейния конгломерат KNDS в Касел, съобщи авторитетното германско издание Bild. Според информацията на медията, Писториус е заявил пред присъстващите, че първата гаубица от този модел е заминала за Украйна преди близо две години, като е допълнил, че „колесното оръдие се радва на голямо одобрение в Украйна“.

До момента официално се потвърждаваше единствено обучението на украински военнослужещи в Германия, но думите на министъра عمлно доказват присъствието на оръжието в зоната на конфликта. RCH-155 се счита за едно от най-революционните артилерийски средства в света поради уникалната си способност да стреля в движение, което я прави изключително трудна мишена за противниковите дронове и контрабатареен огън.

Паралелно с артилерийските доставки, на преден план излизат и ключови разкрития за противовъздушната отбрана на Украйна. Оказва се, че настоящите дискусии с администрацията на Доналд Тръмп за предоставяне на лиценз за местно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot всъщност имат дълга история. Според мащабно разследване на The Kyiv Independent, украинските власти са направили опит да получат този стратегически лиценз още по време на мандата на предишния американски президент Джо Байдън.

Източници на медията споделят, че високопоставени украински преговарящи са представили предложението директно на тогавашния министър на отбраната Лойд Остин и съветника по националната сигурност Джейк Саливан преди близо две години. Вашингтон обаче е отхвърлил идеята по това време, аргументирайки се с чувствителността на технологиите. Официални представители в Киев коментират, че ако администрацията на Байдън е одобрила проекта навреме, днес Украйна вече щеше да произвежда собствени ракети и да е защитена срещу масираните руски балистични атаки. Към днешна дата преговорите продължават в деликатна фаза с новата администрация в Белия дом.