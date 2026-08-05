Немските самоходни колесни гаубици RCH-155 вече са в Украйна

Украинските въоръжени сили вече разполагат на бойното поле с най-модерните германски самоходни колесни гаубици RCH-155.
Това бе разкрито индиректно от германския министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в завода на оръжейния конгломерат KNDS в Касел, съобщи авторитетното германско издание Bild. Според информацията на медията, Писториус е заявил пред присъстващите, че първата гаубица от този модел е заминала за Украйна преди близо две години, като е допълнил, че „колесното оръдие се радва на голямо одобрение в Украйна“.
До момента официално се потвърждаваше единствено обучението на украински военнослужещи в Германия, но думите на министъра عمлно доказват присъствието на оръжието в зоната на конфликта. RCH-155 се счита за едно от най-революционните артилерийски средства в света поради уникалната си способност да стреля в движение, което я прави изключително трудна мишена за противниковите дронове и контрабатареен огън.
Паралелно с артилерийските доставки, на преден план излизат и ключови разкрития за противовъздушната отбрана на Украйна. Оказва се, че настоящите дискусии с администрацията на Доналд Тръмп за предоставяне на лиценз за местно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot всъщност имат дълга история. Според мащабно разследване на The Kyiv Independent, украинските власти са направили опит да получат този стратегически лиценз още по време на мандата на предишния американски президент Джо Байдън.
Източници на медията споделят, че високопоставени украински преговарящи са представили предложението директно на тогавашния министър на отбраната Лойд Остин и съветника по националната сигурност Джейк Саливан преди близо две години. Вашингтон обаче е отхвърлил идеята по това време, аргументирайки се с чувствителността на технологиите. Официални представители в Киев коментират, че ако администрацията на Байдън е одобрила проекта навреме, днес Украйна вече щеше да произвежда собствени ракети и да е защитена срещу масираните руски балистични атаки. Към днешна дата преговорите продължават в деликатна фаза с новата администрация в Белия дом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ба бааааа
Коментиран от #20
06:43 05.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Така Така
06:45 05.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
Коментиран от #18, #19
07:15 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Питам
07:19 05.08.2026
12 Три танкиста, пийнали по 300
До коментар #6 от "То и сега в Германия се говори немски":Майкатииженати и те там работят.
07:23 05.08.2026
13 Гориил
07:42 05.08.2026
14 Ще станат
Коментиран от #15
07:47 05.08.2026
15 Наистина
До коментар #14 от "Ще станат":много скрап у тая Украина !
07:50 05.08.2026
16 Един
07:53 05.08.2026
17 Пич
07:59 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
До коментар #9 от "Някой":Такива като тебе упорито се опитват да прикрият Неистовата си Злоба зад хаплива Ирония бълвайки просташки Неистини:1/Задавате насмешливия въпрос Кога Украйна ще победи Русия,като истината е че Украйна не иска да побеждава никого,а просто да изгони руския натрапник от територията си.2/По примера на Руската пропаганда се изцепвате че всяко Оръжие внесено в Украйна от Запада нямало да обърне Хода на войната,а целта е сегашната ситуация на Фронта да се задържи такава,докато Матушката се докара до Финансов Колапс и невъзможност да воюва.И да си зададем логичния въпрос:Защо Русия непрекъснато в последно време плаши с ЯО?А отговорът е елементарен- защото изнемогва приш Битка с Конвенционални оръжия!
08:03 05.08.2026
20 Не на рашизма
До коментар #2 от "Ба бааааа":Скрабът още стои нареден в колона в посока Киев. И не, не е немски! :)
08:05 05.08.2026