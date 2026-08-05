CENTCOM: Южният маршрут в Ормузкия проток вече е отворен

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че южният маршрут през Ормузкия проток остава отворен за търговското корабоплаване, като корабите продължават да преминават през водния път, пише АП.

CENTCOM също така посочи, че през последните три месеца американските сили са помогнали на над 1 000 търговски кораба да преминат през пролива.

От командването заявиха, че помощта е продължила на фона на това, което нарекоха "необоснована иранска агресия", като добавиха, че "тези преходи продължават и днес".