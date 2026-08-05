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CENTCOM: Южният маршрут в Ормузкия проток вече е отворен

CENTCOM: Южният маршрут в Ормузкия проток вече е отворен

5 Август, 2026 08:21 1 555 15

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

През последните три месеца американските сили са помогнали на над 1 000 търговски кораба да преминат през пролива

CENTCOM: Южният маршрут в Ормузкия проток вече е отворен - 1
AP AP

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че южният маршрут през Ормузкия проток остава отворен за търговското корабоплаване, като корабите продължават да преминават през водния път, пише АП.

CENTCOM също така посочи, че през последните три месеца американските сили са помогнали на над 1 000 търговски кораба да преминат през пролива.

От командването заявиха, че помощта е продължила на фона на това, което нарекоха "необоснована иранска агресия", като добавиха, че "тези преходи продължават и днес".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА БЕ ДА

    31 5 Отговор
    КОГАТО АМЕРИКАНЕЦ ТИ ПОМАГА ТЕ БОЛИ ГЛАВАТА.

    Коментиран от #9

    08:23 05.08.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Някъде на изток......
    12:00 българско време......

    Рижия - бомбардирайте......

    08:26 05.08.2026

  • 3 Робот

    23 3 Отговор
    Кой смелчага ще мине пръв...??

    08:30 05.08.2026

  • 4 Някой

    31 3 Отговор
    Нека видим какво ще кажат иранците. CENTCOM нямат думата в Ормузкия проток. Ако иранците са съгласни, ще отворят протока. Ако не са - няма. И американците не могат да кажат нищо по въпроса. Е, освен гълъба на мира пак да се перчи и подскача.

    08:30 05.08.2026

  • 5 пръц

    30 3 Отговор
    а аятоласите знаят ли че е отворен?

    08:33 05.08.2026

  • 6 нннн

    30 3 Отговор
    ,,необоснована иранска агресия"(?)
    Толкова си е обоснована, че повече няма за къде...

    08:34 05.08.2026

  • 7 име

    22 3 Отговор
    Отворен е за всички, плащащи репарации за терористичните си действия на Иран. Даже за кораби, свързани с ционистите, е безплатно, но им се разрешава само под вода да преминават.

    08:35 05.08.2026

  • 8 Иван

    16 2 Отговор
    Не го вярваме, докато не го чуем лично от Доналд Тръмп.

    08:39 05.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахаха

    16 2 Отговор
    Каква фантастика само

    09:02 05.08.2026

  • 11 Иван

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама Не":

    Русия изпрати Линдзи Греъм при Луцифер.

    Коментиран от #14

    09:15 05.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нещо не ми се вярва!

    9 0 Отговор
    Възможно е САЩ да охраняват кораби единствено по брега на Оман в Оманския злив, но не и в Персийския!

    Т.е., кораби, които вече са преминали най- тясната част на Ормузкия проток. И плават покрай оманския бряг, не и покрай иранския.

    Прилича ми на новина, казана от Рижавия!

    09:36 05.08.2026

  • 14 Иванушка

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    А Пуся 1 400 000 при чьортика. Голяма разлика.

    Коментиран от #15

    09:37 05.08.2026

  • 15 и каква

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иванушка":

    каква е връзката ?!?!?
    НЕ МОЖЕ ДА КОМЕНТИРАТЕ ДРУГИ ТЕМИ ТУК.
    Никой не се интересува за възгледите Ви за рускокосите пи4ки ...

    09:52 05.08.2026