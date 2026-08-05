CENTCOM: Южният маршрут в Ормузкия проток вече е отворен

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че южният маршрут през Ормузкия проток остава отворен за търговското корабоплаване, като корабите продължават да преминават през водния път, пише АП.
CENTCOM също така посочи, че през последните три месеца американските сили са помогнали на над 1 000 търговски кораба да преминат през пролива.
От командването заявиха, че помощта е продължила на фона на това, което нарекоха "необоснована иранска агресия", като добавиха, че "тези преходи продължават и днес".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА БЕ ДА
Коментиран от #9
08:23 05.08.2026
2 Пич
12:00 българско време......
Рижия - бомбардирайте......
08:26 05.08.2026
3 Робот
08:30 05.08.2026
4 Някой
08:30 05.08.2026
5 пръц
08:33 05.08.2026
6 нннн
Толкова си е обоснована, че повече няма за къде...
08:34 05.08.2026
7 име
08:35 05.08.2026
8 Иван
08:39 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ахаха
09:02 05.08.2026
11 Иван
До коментар #9 от "Да ама Не":Русия изпрати Линдзи Греъм при Луцифер.
Коментиран от #14
09:15 05.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нещо не ми се вярва!
Т.е., кораби, които вече са преминали най- тясната част на Ормузкия проток. И плават покрай оманския бряг, не и покрай иранския.
Прилича ми на новина, казана от Рижавия!
09:36 05.08.2026
14 Иванушка
До коментар #11 от "Иван":А Пуся 1 400 000 при чьортика. Голяма разлика.
Коментиран от #15
09:37 05.08.2026
15 и каква
До коментар #14 от "Иванушка":каква е връзката ?!?!?
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Никой не се интересува за възгледите Ви за рускокосите пи4ки ...
09:52 05.08.2026