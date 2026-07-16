Техеран плаши с „екзистенциална война“ и спиране на петрола

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Американското централно командване (US Central Command - CENTCOM) обяви провеждането на масирана нова вълна от въздушни удари на територията на Иран.

Атаката е насочена към деградиране на отбранителните способности на Техеран и осигуряване на свободен достъп до жизненоважни морски пътища. Според официалната информация, разпространена от военното командване на САЩ, американските сили са поразили ключови ирански системи за брегова отбрана и складове за крилати ракети, разположени на стратегическия остров Голям Тунб в Ормузкия пролив.

Десетки жертви и тежка хуманитарна обстановка в Южен Иран

Последствията от новите бомбардировки предизвикаха остра хуманитарна криза в южните части на страната. В официално изявление, препредадено от държавната информационна агенция Tasnim, Министерството на здравеопазването в Техеран съобщи, че вследствие на последните американски атаки в южните провинции са загинали най-малко 35 души. Здравните власти уточняват, че броят на ранените е надхвърлил 300 души, като болниците в региона са подложени на огромен натиск. Държавният ирански телевизионен оператор IRIB съобщи за сериозни разрушения на цивилна и промишлена инфраструктура, включително инциденти и паника в близост до медицински заведения в град Ахваз, където се е наложила спешна евакуация на пациенти.

Иран плаши с глобален енергиен шок и блокада

Реакцията на политическото ръководство в Техеран беше изключително крайна, отбелязвайки окончателния колапс на постигнатото по-рано временно примирие. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф направи официално обръщение, разпространено от агенция Mehr, в което обяви, че страната се намира в „екзистенциална война с Америка“.

Техеран отправи директно предупреждение към Вашингтон, че конфликтът вече прераства в пълномащабна война без ограничения. Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) заплаши да спре напълно износа на всякакви енергийни ресурси от целия регион в отговор на наложената от САЩ морска блокада на иранските пристанища. От иранска страна декларираха, че „износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого“, което поставя под непосредствена заплаха глобалните доставки през Ормузкия пролив и протока Баб ел-Мандеб.

Отговорът на Вашингтон: Без отстъпки пред заплахите

От друга страна, американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters по време на изказването си на отбранителен форум в Пенсилвания, демонстрира твърда позиция и отказа да постави конкретни крайни срокове на Техеран за връщане на масата за преговори. Американският държавен глава подчерта, че иранските лидери „знаят много добре каква е ситуацията“ и „трябва да започнат да се държат прилично“. Военни служители, цитирани от американските медии, потвърдиха, че блокадата на Ормузкия пролив ще остане в сила, а CENTCOM вече е неутрализирал и спрял няколко търговски кораба, опитали се да нарушат ограниченията и да достигнат до иранския петролен терминал на остров Харг.

Глобалните пазари вече реагираха на ескалацията, като цената на суровия петрол тип „Брент“ отбеляза рязък скок на международните борси. Международният валутен фонд (МВФ) излезе с предупреждение, че продължаващият конфликт може да има катастрофални последици за световната икономика през следващите месеци поради изчерпването на стратегическите енергийни резерви.