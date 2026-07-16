Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран плаши с „екзистенциална война“ и спиране на петрола

Техеран плаши с „екзистенциална война“ и спиране на петрола

16 Юли, 2026 04:23, обновена 16 Юли, 2026 04:26 631 3

  • война-
  • сащ-
  • иран-
  • удари

Нова вълна от въздушни атаки срещу остров Голям Тунб остави десетки жертви в южните провинции и изправи региона пред прага на пълномащабен конфликт

Техеран плаши с „екзистенциална война“ и спиране на петрола - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Американското централно командване (US Central Command - CENTCOM) обяви провеждането на масирана нова вълна от въздушни удари на територията на Иран.

Атаката е насочена към деградиране на отбранителните способности на Техеран и осигуряване на свободен достъп до жизненоважни морски пътища. Според официалната информация, разпространена от военното командване на САЩ, американските сили са поразили ключови ирански системи за брегова отбрана и складове за крилати ракети, разположени на стратегическия остров Голям Тунб в Ормузкия пролив.

Десетки жертви и тежка хуманитарна обстановка в Южен Иран

Последствията от новите бомбардировки предизвикаха остра хуманитарна криза в южните части на страната. В официално изявление, препредадено от държавната информационна агенция Tasnim, Министерството на здравеопазването в Техеран съобщи, че вследствие на последните американски атаки в южните провинции са загинали най-малко 35 души. Здравните власти уточняват, че броят на ранените е надхвърлил 300 души, като болниците в региона са подложени на огромен натиск. Държавният ирански телевизионен оператор IRIB съобщи за сериозни разрушения на цивилна и промишлена инфраструктура, включително инциденти и паника в близост до медицински заведения в град Ахваз, където се е наложила спешна евакуация на пациенти.

Иран плаши с глобален енергиен шок и блокада

Реакцията на политическото ръководство в Техеран беше изключително крайна, отбелязвайки окончателния колапс на постигнатото по-рано временно примирие. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф направи официално обръщение, разпространено от агенция Mehr, в което обяви, че страната се намира в „екзистенциална война с Америка“.

Техеран отправи директно предупреждение към Вашингтон, че конфликтът вече прераства в пълномащабна война без ограничения. Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) заплаши да спре напълно износа на всякакви енергийни ресурси от целия регион в отговор на наложената от САЩ морска блокада на иранските пристанища. От иранска страна декларираха, че „износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого“, което поставя под непосредствена заплаха глобалните доставки през Ормузкия пролив и протока Баб ел-Мандеб.

Отговорът на Вашингтон: Без отстъпки пред заплахите

От друга страна, американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters по време на изказването си на отбранителен форум в Пенсилвания, демонстрира твърда позиция и отказа да постави конкретни крайни срокове на Техеран за връщане на масата за преговори. Американският държавен глава подчерта, че иранските лидери „знаят много добре каква е ситуацията“ и „трябва да започнат да се държат прилично“. Военни служители, цитирани от американските медии, потвърдиха, че блокадата на Ормузкия пролив ще остане в сила, а CENTCOM вече е неутрализирал и спрял няколко търговски кораба, опитали се да нарушат ограниченията и да достигнат до иранския петролен терминал на остров Харг.

Глобалните пазари вече реагираха на ескалацията, като цената на суровия петрол тип „Брент“ отбеляза рязък скок на международните борси. Международният валутен фонд (МВФ) излезе с предупреждение, че продължаващият конфликт може да има катастрофални последици за световната икономика през следващите месеци поради изчерпването на стратегическите енергийни резерви.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те като Путин плашат

    0 3 Отговор
    А Пък ядът Пердах и те като Путин

    Коментиран от #2

    04:30 16.07.2026

  • 2 Уахахахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Те като Путин плашат":

    Хахахахахахаха

    Коментиран от #3

    04:30 16.07.2026

  • 3 Блатари

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уахахахахахаха":

    Хахахахаха

    04:31 16.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания