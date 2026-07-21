КГИР атакува бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) на Иран предприе масирана вълна от атаки срещу американски военни обекти в Персийския залив.

В официално изявление, разпространено от държавната иранска агенция ИРНА (irna.ir) и цитирано от световните медии, Техеран обяви "пълното или частично" унищожаване на ключова военна инфраструктура на САЩ на територията на Бахрейн и Кувейт.

Удар по стратегически радари и логистика

Според информация от уебсайта на „Ал Джазира“ (aljazeera.com), аерокосмическите и военноморските сили на КГИР са извършили координирана триетапна операция. Под прицел е попаднала военновъздушната база „Ахмед ал-Джабер“ в Кувейт, където иранските сили твърдят, че са унищожили стратегическа радарна система за ранно предупреждение FPS.

Паралелно с това са атакувани:

База „Али ал-Салем“ (Кувейт): Поразени са хангари за дронове и складове за резервни части.

Поразени са хангари за дронове и складове за резервни части. Пристанище „Салман“ и база „Сахир“ (Бахрейн): Иранските сили докладват за тежки щети по съоръжения за поддръжка на безпилотни апарати и кораби от тактическата група Task Force 59 на САЩ.

Реакция на Кувейт и Бахрейн

Властите в Кувейт и Бахрейн потвърдиха за задействане на сирените за въздушна тревога и активиране на системите за противовъздушна отбрана. Министерство на отбраната на Кувейт обяви чрез съобщение в платформата „Екс“ , че техните зенитни разчети успешно противодействат на агресията и прехващат множество ракети и дронове, предпазвайки критичната инфраструктура в страната. За момента Централното командване на САЩ не е дало независима оценка на мащаба на материалните щети.

По-рано Съединените щати обявиха нова вълна от масирани удари срещу военни цели в Иран, предаде Al Jazeera.

В отговор Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) съобщи за ракетен удар по американска база в Кувейт. Междувременно иранската държавна информационна агенция ИРНА потвърди за серия от експлозии в стратегическия град Бандар Абас и на остров Кешм Anadolu Agency.

Мащабна военна операция на САЩ срещу Иран

Според официални изявления на Централното командване на САЩ (CENTCOM), въздушните удари са насочени към ограничаване на иранския военен капацитет, използван за атаки срещу международното корабоплаване в Персийския залив. Операцията има за цел да отговори на продължаващите атаки на Ислямската република срещу американски военни обекти в региона.

Експлозии в Бандар Абас и остров Кешм

Иранската държавна агенция ИРНА информира за силни експлозии и активирани системи за противовъздушна отбрана в южната провинция Хормозган, предаде Anadolu Agency. Жителите в района на Бандар Абас и остров Кешм са съобщили за звуци от мощни взривове малко преди 04:00 часа местно време, като към момента се оценяват материалните щети и евентуалните жертви.

Шок на пазарите: Цените на петрола скачат рязко

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Саудитска Арабия: Рияд призова за „максимална сдържаност“ и спешно свика Съвета за сътрудничество в Залива, като същевременно повиши бойната готовност по границите си, съобщи Arab News.

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Международна реакция: ООН и ЕС призовават за деескалация

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш излезе с извънредно изявление, в което предупреди, че Близкият изток е изправен пред риск от опустошителна регионална война, предаде Reuters. Върховният представител на ЕС по външните работи призова за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на дипломатически канали за преговори с Техеран.

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