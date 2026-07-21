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КГИР атакува бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт

КГИР атакува бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт

21 Юли, 2026 03:40, обновена 21 Юли, 2026 05:09 2 697 11

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Корпусът на гвардейците обяви удари по базата „Ахмед ал-Джабер“ и американската инфраструктура в Залива

КГИР атакува бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) на Иран предприе масирана вълна от атаки срещу американски военни обекти в Персийския залив.

В официално изявление, разпространено от държавната иранска агенция ИРНА (irna.ir) и цитирано от световните медии, Техеран обяви "пълното или частично" унищожаване на ключова военна инфраструктура на САЩ на територията на Бахрейн и Кувейт.

Удар по стратегически радари и логистика

Според информация от уебсайта на „Ал Джазира“ (aljazeera.com), аерокосмическите и военноморските сили на КГИР са извършили координирана триетапна операция. Под прицел е попаднала военновъздушната база „Ахмед ал-Джабер“ в Кувейт, където иранските сили твърдят, че са унищожили стратегическа радарна система за ранно предупреждение FPS.

Паралелно с това са атакувани:

  • База „Али ал-Салем“ (Кувейт): Поразени са хангари за дронове и складове за резервни части.
  • Пристанище „Салман“ и база „Сахир“ (Бахрейн): Иранските сили докладват за тежки щети по съоръжения за поддръжка на безпилотни апарати и кораби от тактическата група Task Force 59 на САЩ.

Реакция на Кувейт и Бахрейн

Властите в Кувейт и Бахрейн потвърдиха за задействане на сирените за въздушна тревога и активиране на системите за противовъздушна отбрана. Министерство на отбраната на Кувейт обяви чрез съобщение в платформата „Екс“ , че техните зенитни разчети успешно противодействат на агресията и прехващат множество ракети и дронове, предпазвайки критичната инфраструктура в страната. За момента Централното командване на САЩ не е дало независима оценка на мащаба на материалните щети.

По-рано Съединените щати обявиха нова вълна от масирани удари срещу военни цели в Иран, предаде Al Jazeera.

В отговор Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) съобщи за ракетен удар по американска база в Кувейт. Междувременно иранската държавна информационна агенция ИРНА потвърди за серия от експлозии в стратегическия град Бандар Абас и на остров Кешм Anadolu Agency.

Мащабна военна операция на САЩ срещу Иран

Според официални изявления на Централното командване на САЩ (CENTCOM), въздушните удари са насочени към ограничаване на иранския военен капацитет, използван за атаки срещу международното корабоплаване в Персийския залив. Операцията има за цел да отговори на продължаващите атаки на Ислямската република срещу американски военни обекти в региона.

Експлозии в Бандар Абас и остров Кешм

Иранската държавна агенция ИРНА информира за силни експлозии и активирани системи за противовъздушна отбрана в южната провинция Хормозган, предаде Anadolu Agency. Жителите в района на Бандар Абас и остров Кешм са съобщили за звуци от мощни взривове малко преди 04:00 часа местно време, като към момента се оценяват материалните щети и евентуалните жертви.

Шок на пазарите: Цените на петрола скачат рязко

Ескалацията в Ормузкия проток предизвика незабавна паника на енергийните пазари. Цената на суровия петрол тип „Брент“ скочи с над 4% в азиатската търговия, преминавайки прага от 85 долара за барел, Bloomberg. Търговците се опасяват от дългосрочно блокиране на най-важния морски път за износ на петрол в света.

Регионални реакции: Саудитска Арабия и Йордания в бойна готовност

Съседните арабски държави реагираха с повишена тревога на прекия сблъсък.

  • Саудитска Арабия: Рияд призова за „максимална сдържаност“ и спешно свика Съвета за сътрудничество в Залива, като същевременно повиши бойната готовност по границите си, съобщи Arab News.
  • Йордания: Аман осъди военната ескалация и затвори временно въздушното си пространство за прелитащи военни самолети с цел защита на националната си сигурност, посочва Roya News.

Международна реакция: ООН и ЕС призовават за деескалация

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш излезе с извънредно изявление, в което предупреди, че Близкият изток е изправен пред риск от опустошителна регионална война, предаде Reuters. Върховният представител на ЕС по външните работи призова за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на дипломатически канали за преговори с Техеран.

Прогноза: Какви ще бъдат икономическите последици за Европа и България?

Военният сблъсък заплашва да окаже сериозен натиск върху европейската икономика.

  • Инфлация: Поскъпването на петрола ще увеличи разходите за транспорт и производство, което ще доведе до нов скок на потребителските цени в ЕС.
  • Горива в България: Експертите прогнозират бързо отражение на родния пазар с повишение на цените на бензина и дизела по бензиностанциите в рамките на седмица.
  • Сигурност: Рискът от прекъсване на веригите за доставки засилва икономическата несигурност на Стария континент


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой си

    22 1 Отговор
    Абе къде изчезна акушерката бе? Откак беше в Кииф не се е обаждала! Сега нещо няма ли да мъцне по въпроса?

    05:19 21.07.2026

  • 5 Разкриха истинската си същност

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Изнудиха го го. Така както принуждават и половината свят.
    Вече всички мразят деспотите от САЩ. Дори и канадците

    05:23 21.07.2026

  • 6 Голямо крадене от държавата, ДДС да има

    18 0 Отговор
    Цените бяха сметнати по 1,70 дизела, сега пак ги вдигнете за втори път 1,70. 2022г петрола стигна 135 долара и нямаше такава инфлация.

    05:51 21.07.2026

  • 7 Фризьор

    3 0 Отговор
    Само така, скубане на оранжевата перука.

    06:25 21.07.2026

  • 8 Българин

    11 1 Отговор
    Радев твърди за US самолетите, че видите ли, не той, а парламента трябвало да реши... Само дето пълното мнозинството в парламента е от депутатите на Радев и при това положение колкото и да се мъчи да се изплъзне, ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА САМОЛЕТИТЕ В БЕЗМЕР Е ИЗЦЯЛО НА РАДЕВ И АКО НЕ ИСКА ДА Я ПОЕМЕ ЛИЧНО ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН Е ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА !

    06:31 21.07.2026

  • 9 Здрасти

    4 0 Отговор
    Хаах Бейрут и Кувейт използват техните рекети да защитят американската инфраструктура

    06:51 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гоце Делчев

    3 0 Отговор
    Света много ги отпусна краварите и те се почувстваха богове на земята и хората.

    07:12 21.07.2026

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