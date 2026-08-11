Кървава нощ в Украйна: Русия удари с ракети и КАБ

В ранните часове на 11 август руските сили извършиха поредната масирана комбинирана атака срещу критична и гражданска инфраструктура в няколко региона на Украйна.

Те са използвали балистични ракети и управляеми авиационни бомби (КАБ), предизвиквайки мащабни разрушения, пожари и десетки жертви сред мирното население.

Петима загинали при бруталния удар над Запорожие

Най-тежки са последствията в град Запорожие, който беше подложен на вълна от балистика и КАБ. Според информация от местните власти и украинското издание „Украинская правда“, потвърдена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация (ОВА) Иван Федоров, при атаката са загинали 5 души, а най-малко 20 други са ранени. Поражения са нанесени върху жилищни сгради, промишлени обекти и гаражен кооператив. В резултат на експлозиите са избухнали пожари в различни райони на града, а част от областния център е останала без електрозахранване. На местата на инцидентите веднага са изпратени екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

Трагедия в Днепропетровска област: Убито е 15-годишно момче

Паралелно с ударите на юг, руската армия е атакувала Грушевската община в Криворожския район на Днепропетровска област. По данни на ръководителя на Днепропетровската ОВА Александър Ганжа, цитирани от tsn.ua, руски FPV-дрон е поразил граждански автомобил, в който са пътували деца. На място е загинало 15-годишно момче. Медицинските екипи са се опитали да го реанимират, но травмите му са били несъвместими с живота. При същата атака са ранени още две деца – младеж на 16 години е хоспитализиран в стабилно, но тежко състояние с осколочни наранявания, а 17-годишен тийнейджър ще премине амбулаторно лечение.

Ракетна заплаха и взривове в Киев

В полунощните часове въздушна тревога беше обявена в Киев и редица северни и централни области на страната поради непосредствена заплаха от използване на балистично оръжие от север, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Около 00:30 и 00:35 часа в столицата прозвучаха мощни експлозии. Киевската градска военна администрация (КМВА) съобщи, че в резултат на руския балистичен удар (като според мониторингови групи са използвани ракети от типа „Циркон“) има регистриран поне един пострадал гражданин. Кметът на Киев Виталий Кличко уточни в каналите си, че медици са изпратени на повикване в Шевченковския район на града, където в следствие на нападението са се запалили складови помещения.

Към 3:45 часа на 11 август спасителните операции в засегнатите региони продължават, а властите изясняват пълния мащаб на щетите и точния брой на пострадалите лица. Украинските сили за противовъздушна отбрана призовават гражданите да не пренебрегват сигналите за тревога, тъй като опасността от нови балистични пускове остава висока.