Новини
Свят »
Украйна »
Кървава нощ в Украйна: Русия удари с ракети и КАБ
  Тема: Украйна

Кървава нощ в Украйна: Русия удари с ракети и КАБ

11 Август, 2026 03:40, обновена 11 Август, 2026 03:45 3 530 29

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • запорожие-
  • киев-
  • днепропетровск-
  • убити-
  • ранени-
  • бомби

Масирани атаки с балистично оръжие и управляеми бомби срещу Запорожие, Киев и Днепропетровска област взеха цивилни жертви, сред които и 15-годишно момче

Кървава нощ в Украйна: Русия удари с ракети и КАБ - 1
Снимка: Запорожская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 11 август руските сили извършиха поредната масирана комбинирана атака срещу критична и гражданска инфраструктура в няколко региона на Украйна.

Те са използвали балистични ракети и управляеми авиационни бомби (КАБ), предизвиквайки мащабни разрушения, пожари и десетки жертви сред мирното население.

Петима загинали при бруталния удар над Запорожие

Най-тежки са последствията в град Запорожие, който беше подложен на вълна от балистика и КАБ. Според информация от местните власти и украинското издание „Украинская правда“, потвърдена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация (ОВА) Иван Федоров, при атаката са загинали 5 души, а най-малко 20 други са ранени. Поражения са нанесени върху жилищни сгради, промишлени обекти и гаражен кооператив. В резултат на експлозиите са избухнали пожари в различни райони на града, а част от областния център е останала без електрозахранване. На местата на инцидентите веднага са изпратени екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

Трагедия в Днепропетровска област: Убито е 15-годишно момче

Паралелно с ударите на юг, руската армия е атакувала Грушевската община в Криворожския район на Днепропетровска област. По данни на ръководителя на Днепропетровската ОВА Александър Ганжа, цитирани от tsn.ua, руски FPV-дрон е поразил граждански автомобил, в който са пътували деца. На място е загинало 15-годишно момче. Медицинските екипи са се опитали да го реанимират, но травмите му са били несъвместими с живота. При същата атака са ранени още две деца – младеж на 16 години е хоспитализиран в стабилно, но тежко състояние с осколочни наранявания, а 17-годишен тийнейджър ще премине амбулаторно лечение.

Ракетна заплаха и взривове в Киев

В полунощните часове въздушна тревога беше обявена в Киев и редица северни и централни области на страната поради непосредствена заплаха от използване на балистично оръжие от север, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Около 00:30 и 00:35 часа в столицата прозвучаха мощни експлозии. Киевската градска военна администрация (КМВА) съобщи, че в резултат на руския балистичен удар (като според мониторингови групи са използвани ракети от типа „Циркон“) има регистриран поне един пострадал гражданин. Кметът на Киев Виталий Кличко уточни в каналите си, че медици са изпратени на повикване в Шевченковския район на града, където в следствие на нападението са се запалили складови помещения.

Към 3:45 часа на 11 август спасителните операции в засегнатите региони продължават, а властите изясняват пълния мащаб на щетите и точния брой на пострадалите лица. Украинските сили за противовъздушна отбрана призовават гражданите да не пренебрегват сигналите за тревога, тъй като опасността от нови балистични пускове остава висока.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шамандура

    128 5 Отговор
    То украинците изтрепаха сума ти цивилни по плажове,ученически общежития,пазари....Пълно мълчание от продажните ни медии.

    Коментиран от #6

    03:51 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разлика м/у Тагарев и журналиста

    55 4 Отговор
    от FAZ Михаел Мартенс (внук на СС Офицер) няма.

    Тагарев бивш Военен Министър на България и Михаел Мартенс внук на SS Офицер търсят начин/и да убиват повече Руснаци?

    Въпросът на журналиста от Германия Владимир Зеленски е призив за незаконни действия и пряка заплаха за руснаците, заявиха пред РИА Новости от посолството на Русия в Сърбия.

    "Адресираният до главатаря на киевския режим Зеленски въпрос на кореспондента на германския вестник FAZ Михаел Мартенс за" помощта на европейците в убийството на руснаци "е пряко подстрекателство към насилие срещу руски граждани", се казва в съобщението.

    Отбелязва се, че" лудостта на Мартенс е особено неморална още и защото се е случила в Белград " — Град, който и до днес пази спомена за зверствата на немско-фашистките окупатори и техните съучастници, извършили в годините на Втората световна война геноцид както на народите на СССР, така и на сърбите, евреите и циганите на територията на Югославия.

    03:54 11.08.2026

  • 5 Тагарев/Михаел Мартенс FAZ

    41 2 Отговор
    "Дълбокото възмущение, обхванало руското и сръбското общество, е напълно естествена и оправдана реакция. Днес, когато наблюдаваме стремителна ремилитаризация на Германия, подобна реторика от устата на немски журналист, при това внук на нацистки офицер, представлява пряка заплаха за руснаците и призив за извършване на незаконни действия", отбелязват руските дипломати.

    От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи наказателна отговорност за подобни деяния.

    "Разчитаме, че действията на Мартенс ще получат съответната оценка", обобщиха руските дипломати.

    Както по-рано съобщи "Русская Весна", на пресконференцията на Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград на 8 август германският журналист Михаел Мартенс зададе провокативен въпрос на Зеленски.

    03:56 11.08.2026

  • 6 Виж Сега

    65 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шамандура":

    Медиите ни не са продажни, те просто са атлантически и поради това, необективни и идеологически. Както на времето комунистическите.

    04:05 11.08.2026

  • 7 Това е резултата

    55 4 Отговор
    от мераците на войнолюбците на запад за да печелят от война!

    Коментиран от #27

    04:09 11.08.2026

  • 8 Атлантист-

    48 3 Отговор
    Статията ужасно ме натъжи, въпреки, че не може да преброя “десетки цивилни жертви”

    04:12 11.08.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    44 2 Отговор
    Бангарангааа, киевс мадафакас!
    Думба-лумба от сърце!

    04:13 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    51 1 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    04:23 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Украйна умира

    49 1 Отговор
    Украйна умира, но бавно и мъчително. Украйна вече загуби 3/4 от населението си и 1/4 от територията си, но продължава да защитава с кръвта на младебите си интересите на олигархията на САЩ и ЕС. Що за безумие!

    05:15 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хихи

    34 0 Отговор
    Въпреки помоща от Руската армия, ВСУ все още бавно настъпват към Киев...

    05:25 11.08.2026

  • 18 Ъъъ

    39 0 Отговор
    Ето толкова струва Колективния запад, Коалицията на желаещите и САЩ.... Оставиха Украйна да се оправя както може, а те се изпокриха.... Само се чудя, с какъв акъл украинците им се вързха на празните обешания? Къде са американските оръжия, които нямаха свършване? 🤔

    Коментиран от #19, #28

    05:30 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Малко е

    18 0 Отговор
    Още може

    06:51 11.08.2026

  • 21 Крали Марко

    24 0 Отговор
    Незнам украинците какво не разбраха.

    07:05 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дай Боже

    14 0 Отговор
    Всяка сутрин.

    07:33 11.08.2026

  • 24 Топчията

    14 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:35 11.08.2026

  • 25 Дара

    13 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в в Киев отново е имало гореща Пачанга !

    07:37 11.08.2026

  • 26 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Вчера съм познал, като казах, че през нощта "се очакват силни гръмотевични бури". ;)

    09:26 11.08.2026

  • 27 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е резултата":

    А и те си намериха алчен тъпан, който да им изпълнява целите..., със стотици хиляди жертви от украинска страна, за жалост.

    09:29 11.08.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъ":

    А според Вас какво може да направи колективният запад Не могат да съберат един стадион армия Само Северна Корея може да докара милион плюс два милиона резерв Със скъпи технологии война не се печели защото съсипваш собствената си икономика Европа няма работна ръка Няма стругари фрезисти металурзи заварчици механици С две леви ръце не става

    10:20 11.08.2026

  • 29 Воци

    0 0 Отговор
    Тая сутрин Киев , утре София
    Ае хаирлия :)

    11:51 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания