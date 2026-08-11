Кървава нощ в Украйна: Русия удари с ракети и КАБ

В ранните часове на 11 август руските сили извършиха поредната масирана комбинирана атака срещу критична и гражданска инфраструктура в няколко региона на Украйна.
Те са използвали балистични ракети и управляеми авиационни бомби (КАБ), предизвиквайки мащабни разрушения, пожари и десетки жертви сред мирното население.
Петима загинали при бруталния удар над Запорожие
Най-тежки са последствията в град Запорожие, който беше подложен на вълна от балистика и КАБ. Според информация от местните власти и украинското издание „Украинская правда“, потвърдена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация (ОВА) Иван Федоров, при атаката са загинали 5 души, а най-малко 20 други са ранени. Поражения са нанесени върху жилищни сгради, промишлени обекти и гаражен кооператив. В резултат на експлозиите са избухнали пожари в различни райони на града, а част от областния център е останала без електрозахранване. На местата на инцидентите веднага са изпратени екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).
Трагедия в Днепропетровска област: Убито е 15-годишно момче
Паралелно с ударите на юг, руската армия е атакувала Грушевската община в Криворожския район на Днепропетровска област. По данни на ръководителя на Днепропетровската ОВА Александър Ганжа, цитирани от tsn.ua, руски FPV-дрон е поразил граждански автомобил, в който са пътували деца. На място е загинало 15-годишно момче. Медицинските екипи са се опитали да го реанимират, но травмите му са били несъвместими с живота. При същата атака са ранени още две деца – младеж на 16 години е хоспитализиран в стабилно, но тежко състояние с осколочни наранявания, а 17-годишен тийнейджър ще премине амбулаторно лечение.
Ракетна заплаха и взривове в Киев
В полунощните часове въздушна тревога беше обявена в Киев и редица северни и централни области на страната поради непосредствена заплаха от използване на балистично оръжие от север, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Около 00:30 и 00:35 часа в столицата прозвучаха мощни експлозии. Киевската градска военна администрация (КМВА) съобщи, че в резултат на руския балистичен удар (като според мониторингови групи са използвани ракети от типа „Циркон“) има регистриран поне един пострадал гражданин. Кметът на Киев Виталий Кличко уточни в каналите си, че медици са изпратени на повикване в Шевченковския район на града, където в следствие на нападението са се запалили складови помещения.
Към 3:45 часа на 11 август спасителните операции в засегнатите региони продължават, а властите изясняват пълния мащаб на щетите и точния брой на пострадалите лица. Украинските сили за противовъздушна отбрана призовават гражданите да не пренебрегват сигналите за тревога, тъй като опасността от нови балистични пускове остава висока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шамандура
Коментиран от #6
03:51 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Разлика м/у Тагарев и журналиста
Тагарев бивш Военен Министър на България и Михаел Мартенс внук на SS Офицер търсят начин/и да убиват повече Руснаци?
Въпросът на журналиста от Германия Владимир Зеленски е призив за незаконни действия и пряка заплаха за руснаците, заявиха пред РИА Новости от посолството на Русия в Сърбия.
"Адресираният до главатаря на киевския режим Зеленски въпрос на кореспондента на германския вестник FAZ Михаел Мартенс за" помощта на европейците в убийството на руснаци "е пряко подстрекателство към насилие срещу руски граждани", се казва в съобщението.
Отбелязва се, че" лудостта на Мартенс е особено неморална още и защото се е случила в Белград " — Град, който и до днес пази спомена за зверствата на немско-фашистките окупатори и техните съучастници, извършили в годините на Втората световна война геноцид както на народите на СССР, така и на сърбите, евреите и циганите на територията на Югославия.
03:54 11.08.2026
5 Тагарев/Михаел Мартенс FAZ
От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи наказателна отговорност за подобни деяния.
"Разчитаме, че действията на Мартенс ще получат съответната оценка", обобщиха руските дипломати.
Както по-рано съобщи "Русская Весна", на пресконференцията на Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград на 8 август германският журналист Михаел Мартенс зададе провокативен въпрос на Зеленски.
03:56 11.08.2026
6 Виж Сега
До коментар #1 от "Шамандура":Медиите ни не са продажни, те просто са атлантически и поради това, необективни и идеологически. Както на времето комунистическите.
04:05 11.08.2026
7 Това е резултата
Коментиран от #27
04:09 11.08.2026
8 Атлантист-
04:12 11.08.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Думба-лумба от сърце!
04:13 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
04:23 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Украйна умира
05:15 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хихи
05:25 11.08.2026
18 Ъъъ
Коментиран от #19, #28
05:30 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Малко е
06:51 11.08.2026
21 Крали Марко
07:05 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дай Боже
07:33 11.08.2026
24 Топчията
07:35 11.08.2026
25 Дара
07:37 11.08.2026
26 Ти да видиш
09:26 11.08.2026
27 Ти да видиш
До коментар #7 от "Това е резултата":А и те си намериха алчен тъпан, който да им изпълнява целите..., със стотици хиляди жертви от украинска страна, за жалост.
09:29 11.08.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Ъъъ":А според Вас какво може да направи колективният запад Не могат да съберат един стадион армия Само Северна Корея може да докара милион плюс два милиона резерв Със скъпи технологии война не се печели защото съсипваш собствената си икономика Европа няма работна ръка Няма стругари фрезисти металурзи заварчици механици С две леви ръце не става
10:20 11.08.2026
29 Воци
Ае хаирлия :)
11:51 11.08.2026