Голям брой жертви при силно земетресение в Колумбия

Най-малко 111 души са загинали след мощно земетресение, разтърсило Западна Колумбия, съобщиха местните власти.

Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер е на дълбочина 107 километра, съобщава Геоложката служба на САЩ, предаде Би Би Си. Епицентърът е бил в Сан Хосе дел Палмар, в департамента Чоко.

Земетресението е било усетено в цялата страна, както и в съседни Венецуела, Еквадор и Панама.

Колумбийската геоложка служба потвърждава, че земетресението е най-силното, регистрирано в Колумбия през последното десетилетие. Досега са регистрирани два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8 по Рихтер.

Това се случва по-малко от два месеца след като две земетресения опустошиха части от Венецуела, убивайки повече от 6100 души.

Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия.

Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио, правителството на Съединените щати „следи отблизо“ земетресението, което удари Колумбия, и „е готово да подкрепи“. Той съветва американските граждани в Колумбия да регистрират присъствието си онлайн в Държавния департамент на САЩ и да следват официалните канали за най-актуална информация.

Кметът на Сан Хосе дел Палмар, селото, което е най-близо до епицентъра на земетресението, казва, че то е „напълно откъснато“, тъй като главните пътища са повредени. Той описа земетресението като „много силно и много продължително“ и поиска да бъдат изпратени тежки машини, за да се разчистят пътищата, които са били блокирани от отломки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е "готов да предостави подкрепа" на Колумбия, пострадала по-рано днес от разрушително земетресение, предаде Франс прес. "Днес сърцето на Европа е с народа на Колумбия след ужасяващото земетресение в департамента Чоко. Вече задействахме програмата "Коперник", нашата спътникова услуга, за да подпомогнем спасителните операции", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа.