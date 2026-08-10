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Голям брой жертви при силно земетресение в Колумбия

Голям брой жертви при силно земетресение в Колумбия

10 Август, 2026 18:50, обновена 10 Август, 2026 22:25 2 517 12

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  • жертви

Земетресението е най-силното, регистрирано в Колумбия през последното десетилетие

Голям брой жертви при силно земетресение в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 111 души са загинали след мощно земетресение, разтърсило Западна Колумбия, съобщиха местните власти.

Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер е на дълбочина 107 километра, съобщава Геоложката служба на САЩ, предаде Би Би Си. Епицентърът е бил в Сан Хосе дел Палмар, в департамента Чоко.

Земетресението е било усетено в цялата страна, както и в съседни Венецуела, Еквадор и Панама.

Колумбийската геоложка служба потвърждава, че земетресението е най-силното, регистрирано в Колумбия през последното десетилетие. Досега са регистрирани два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8 по Рихтер.

Това се случва по-малко от два месеца след като две земетресения опустошиха части от Венецуела, убивайки повече от 6100 души.

Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия.

Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио, правителството на Съединените щати „следи отблизо“ земетресението, което удари Колумбия, и „е готово да подкрепи“. Той съветва американските граждани в Колумбия да регистрират присъствието си онлайн в Държавния департамент на САЩ и да следват официалните канали за най-актуална информация.

Кметът на Сан Хосе дел Палмар, селото, което е най-близо до епицентъра на земетресението, казва, че то е „напълно откъснато“, тъй като главните пътища са повредени. Той описа земетресението като „много силно и много продължително“ и поиска да бъдат изпратени тежки машини, за да се разчистят пътищата, които са били блокирани от отломки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е "готов да предостави подкрепа" на Колумбия, пострадала по-рано днес от разрушително земетресение, предаде Франс прес. "Днес сърцето на Европа е с народа на Колумбия след ужасяващото земетресение в департамента Чоко. Вече задействахме програмата "Коперник", нашата спътникова услуга, за да подпомогнем спасителните операции", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа.


Колумбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко за хората

    6 1 Отговор
    И за бЕлото на СветовеНаркоман

    Коментиран от #2, #8, #11

    18:54 10.08.2026

  • 2 Не и върви на Колумбия

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко за хората":

    тези си отидоха от земетресение, други - от руски сап.

    18:56 10.08.2026

  • 3 Чако

    11 1 Отговор
    Има ли общо между земетресенията и парада на планетите? Отдавна гледам слънчевата система и подредбата на планетите в дните на земетресения и понякога има съвпадения, понякога има забавяне с дни и месеци. Има ли някой друг да е гледал такива неща?

    Коментиран от #5, #10, #12

    18:56 10.08.2026

  • 4 Време

    10 3 Отговор
    е и САЩ да ги разтресе... Надявам се скоро и рекордно силно..

    Коментиран от #7

    19:47 10.08.2026

  • 5 Може и да има

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чако":

    Зависи какво ти говорят звездите. При всеки човек е субективно.

    21:04 10.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Сателитната програма,, Стрелите на Бога,,от 2000 г.

    21:07 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не ми пука за Колумбия

    5 0 Отговор
    Колумбийците се бият на страната на украйна както и аржентинците. Не ми пука за тях изобще !!!

    22:45 10.08.2026

  • 10 Какво има да гледам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чако":

    Земетресенията почнаха в Турция после Венецуела а сега и Колумбия.

    22:47 10.08.2026

  • 11 Ми Колумбия и Аржентина

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко за хората":

    Подкрепят украина.

    22:49 10.08.2026

  • 12 Да има

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чако":

    Има теория, която все повече учени приемат за връзката между слънчевата активност и земетресенията. Една жена, руски учен пише писмо до властите в Армения, че в началото на декември 1987 г. ще има голямо земетресение в района на Ленинакан, което тя е получила в резултат на такова проучване. Никой не й обръща внимание…

    23:39 10.08.2026