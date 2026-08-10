Голям брой жертви при силно земетресение в Колумбия

Най-малко 111 души са загинали след мощно земетресение, разтърсило Западна Колумбия, съобщиха местните власти.
Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер е на дълбочина 107 километра, съобщава Геоложката служба на САЩ, предаде Би Би Си. Епицентърът е бил в Сан Хосе дел Палмар, в департамента Чоко.
Земетресението е било усетено в цялата страна, както и в съседни Венецуела, Еквадор и Панама.
Колумбийската геоложка служба потвърждава, че земетресението е най-силното, регистрирано в Колумбия през последното десетилетие. Досега са регистрирани два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8 по Рихтер.
Това се случва по-малко от два месеца след като две земетресения опустошиха части от Венецуела, убивайки повече от 6100 души.
Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия.
Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио, правителството на Съединените щати „следи отблизо“ земетресението, което удари Колумбия, и „е готово да подкрепи“. Той съветва американските граждани в Колумбия да регистрират присъствието си онлайн в Държавния департамент на САЩ и да следват официалните канали за най-актуална информация.
Кметът на Сан Хосе дел Палмар, селото, което е най-близо до епицентъра на земетресението, казва, че то е „напълно откъснато“, тъй като главните пътища са повредени. Той описа земетресението като „много силно и много продължително“ и поиска да бъдат изпратени тежки машини, за да се разчистят пътищата, които са били блокирани от отломки.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е "готов да предостави подкрепа" на Колумбия, пострадала по-рано днес от разрушително земетресение, предаде Франс прес. "Днес сърцето на Европа е с народа на Колумбия след ужасяващото земетресение в департамента Чоко. Вече задействахме програмата "Коперник", нашата спътникова услуга, за да подпомогнем спасителните операции", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко за хората
Коментиран от #2, #8, #11
18:54 10.08.2026
2 Не и върви на Колумбия
До коментар #1 от "Жалко за хората":тези си отидоха от земетресение, други - от руски сап.
18:56 10.08.2026
3 Чако
Коментиран от #5, #10, #12
18:56 10.08.2026
4 Време
Коментиран от #7
19:47 10.08.2026
5 Може и да има
До коментар #3 от "Чако":Зависи какво ти говорят звездите. При всеки човек е субективно.
21:04 10.08.2026
6 Последния Софиянец
21:07 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не ми пука за Колумбия
22:45 10.08.2026
10 Какво има да гледам
До коментар #3 от "Чако":Земетресенията почнаха в Турция после Венецуела а сега и Колумбия.
22:47 10.08.2026
11 Ми Колумбия и Аржентина
До коментар #1 от "Жалко за хората":Подкрепят украина.
22:49 10.08.2026
12 Да има
До коментар #3 от "Чако":Има теория, която все повече учени приемат за връзката между слънчевата активност и земетресенията. Една жена, руски учен пише писмо до властите в Армения, че в началото на декември 1987 г. ще има голямо земетресение в района на Ленинакан, което тя е получила в резултат на такова проучване. Никой не й обръща внимание…
23:39 10.08.2026