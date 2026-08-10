Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите

Руският Върховен съд лиши либералната опозиционна партия "Яблоко" от право на участие в парламентарните избори през септември, съобщиха агенциите, предаде БТА.
"Исковете за отменяне на регистрацията на федералната листа с кандидати за изборите за деветия състав на Държавната дума, номинирана от политическата партия "Яблоко", бяха уважени", постанови съдия Вячеслав Кирилов.
Партия "Яблоко" е единствената останала действаща партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, отбелязва Франс прес.
Съдът мотивира решението си с нарушения на изборното законодателство.
"Яблоко" имат на разположение петдневен срок да обжалват. Лидерът на формацията Николай Рибаков и адвокатът ѝ Гаджи Алиев заявиха в първите си коментари на решението, че ще се възползват от това право.
Руският финансов надзорен орган Росфинмониторинг по-рано днес обвини противопоставящата се на войната партия „Яблоко“ в получаване на пари чрез трети лица от няколко държави, сред които САЩ и Германия, предаде ТАСС, като се позова на съдебен документ.
„В хода на проверката бе установено, че сред лицата, финансирали партията „Яблоко“, са 72 души, по чиито сметки от април до юли 2026 г. са постъпвали средства от Индия, Азербайджан, Грузия и Германия. Освен това сред контрагентите на партията са открити лица, които са правили дарения през Армения, Израел и САЩ“, се посочва в документа.
Представител на „Яблоко“ отхвърли констатациите на Росфинмониторинг относно чуждестранното финансиране. „Не е съвсем ясно кои са тези контрагенти и защо част от тях, както е посочено в същата справка на Росфинмониторинг, се намират на територията на Русия и са извършвали преводи в рубли“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:23 10.08.2026
2 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #7, #34
22:24 10.08.2026
3 ОЛД ХАГ УРСУЛА
Коментиран от #6
22:25 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз съм българин
Коментиран от #8, #32
22:26 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ганчев
До коментар #2 от "Луганск":Каква порода си?
Коментиран от #11
22:26 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тази партия е антируска по същество
Коментиран от #29
22:29 10.08.2026
10 Обичам ЕС като торта
22:29 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вова
Опозицията говори за свобода, ама зад гърба ѝ стоят чужди кесии.
Аз не искам експерименти върху държавата си. Искам ред, искам сигурност, искам децата ми да растат в мир.
Затова днес изборът ми е ясен – не с тези, които обещават, а с тези, които отговарят.
Дори да грешат понякога – поне са наши.
А опозицията? Тя е само шум, зад който няма нищо.
Аз не вярвам на шума. Вярвам на делата.
Коментиран от #38, #45
22:30 10.08.2026
13 Страх тресе кочината
Коментиран от #15
22:30 10.08.2026
14 Ами ДА...!
Как в Турция отстраниха неудобният опонент на Ердоган...?!
Как отстраниха в Унгария неудобният Орбан...?!
Коментиран от #33, #43
22:32 10.08.2026
15 Соломон
До коментар #13 от "Страх тресе кочината":Ами такива .Като в Беларус.Лукашенко печели с 98,8 процента а след като обявят никой не са радва.Да се чуди човек кой е гласувал за него
22:33 10.08.2026
16 Ей това да си руснак е Божие наказание
Коментиран от #42
22:33 10.08.2026
17 Ъъъ
А в каква валута трябва да плащат? Пък и нали се криете и искате плащанията да са в рубли, за да не бие на очи? Вие хептен за малоумни ни взехте....Те били плащали в Рубли....И? Ко от туй?🤣
22:33 10.08.2026
18 Уфффф
22:34 10.08.2026
19 Нормално
Ааамаа ха
АааааааХахахаха
22:34 10.08.2026
20 иван костов
22:34 10.08.2026
21 Кви партии кви 5 лв
Коментиран от #22
22:35 10.08.2026
22 европеец
До коментар #21 от "Кви партии кви 5 лв":Ама имаме бензин нали???
22:35 10.08.2026
23 az СВО Победа 81
И тук, и там подобни партии са чужди агенти и получават финансирането си отвън под формата на грантове по разни програми и съответно обслужват чужди интереси.....
Коментиран от #31, #35
22:36 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
22:40 10.08.2026
26 Точна статия
Междувременно: обстановката в Москва пред Върховния съд, където днес антивоенната партия "Яблоко" единствената реална опозиционна партия в Русия от години насам беше о т с т р а н е н а от изборите заради "нарушения на авторски права".
Малко след решението пред съда пристигат представители на силовите структури. Те започват да разгонват събралите се хора и им дават няколко минути да се разотидат:
"Имате две минути. Сега ще ви натоварим. Ако някой има поне малко разум в главата си, моля да се прибирате – в метрото, по дискотеките.
Ако не се разотидете – после да не се сърдите. Млади хора, вече никой няма да ви измъква от военната комисия".
Коментиран от #36, #41
22:41 10.08.2026
27 Москаль
Само 87,5 % за монголо- ислямистката партия на Миролюбивият ФЮРЕР ПЕДОФИЛ!
У йло догроб!
22:44 10.08.2026
28 Яблоко
22:45 10.08.2026
29 Ето това
До коментар #9 от "Тази партия е антируска по същество":е едно от проявленията на фашизма
22:46 10.08.2026
30 БайБоцимир
22:47 10.08.2026
31 Koпейkин
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":He думай.
22:48 10.08.2026
32 Наблюдател
До коментар #5 от "Аз съм българин":Аз помня преди няколко години, когато хората започнаха да си купуват само телефони Хуавай, как също ги забраниха, щото прескъпите айфончета стояха само по витрините.
Помня как забраниха на Льопен във Франция да участва на изборите, защото по проучване ги печелеше.
Помня Румънските избори....
Помня как забраниха Референдумите, защото резултата от тях предварително се знаеше.
Нека си гледаме нашия двор с колко преработена от тялото храна е пълен.
Коментиран от #37, #50
22:49 10.08.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #14 от "Ами ДА...!":Айде, моля ти се, Орбан загуби изборите, защото докара мизерия на унгарците.
22:49 10.08.2026
34 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Луганск":"Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите" Така правеше и Хитлер. Някой нормален да е очаквал нещо друго от фашиста Путин? Пак като не ги е пратил в Сибир или при белите мечки-добре е!
22:50 10.08.2026
35 Аа майкуууу
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂
22:51 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Люпен върна ли на Путлето
До коментар #32 от "Наблюдател":Кинтите?
22:52 10.08.2026
38 Подобна
До коментар #12 от "Вова":демагогия е имало в Германия от 1933 до 1946
22:53 10.08.2026
39 Ганю- простия
До коментар #4 от "Луганск":Тонто де Лило, аз не разбирам чужди езици, пиши на български.
22:54 10.08.2026
40 кре мля ТВ
Щом Фюрера казва Война, значи Война!
Какво значат тук някакви си ...Милиони монголья Фира???
Нашите отрочета борят хЕРОЙСКИ Запада в САЩ, ЕВРОПА,Азия , Австралия .. от вътре!
22:54 10.08.2026
41 Така е
До коментар #26 от "Точна статия":Гледам ,цяло видео е. Протестиращите предимно млади хора водят сблъсъци с тежко въоръжени милиционери. Милиционерите ги заплашват ако не се разотидат в бусовете и на фронта в Украйна. Ето това е същността на фашистка, западнала русия.
22:55 10.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 А ботокса
До коментар #14 от "Ами ДА...!":какво направи с Немцов, с Навални, с Политковска?!
22:58 10.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Наблюдател
До коментар #12 от "Вова":Ако допуснат тази Ябълка на изборите, ще има минимален успех. Тогава ще гракнат:
-Ние спечелихме, но ни фалшифицираха изборите. Излизайте на Майдан, раздават се курабийки и прясно напечатани хартийки.
Ако я забранят, ще крякнат пак:
- Изборите са нелигитимни.
Излизайте на Майдан, раздават се курабийки и прясно напечатани хартийки.
Руснаците си познават стоката.
23:01 10.08.2026
46 Не държава
Коментиран от #47
23:02 10.08.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Не държава":Говориш за държавата в която президента без война не провежда избори ли?
23:07 10.08.2026
48 Чисто
23:12 10.08.2026
49 Чисто
23:56 10.08.2026
50 Ким Чен Ун
До коментар #32 от "Наблюдател":А нещо друго не помниш ли, като например БКП — 99 процента?
00:37 11.08.2026
51 Путин форевър!
01:05 11.08.2026
52 Всички партии Русия
Други са мераклиите за войната и дори принудиха Зеленски да се бие, след като почти бе подписан мир, без загуби на територии.
01:35 11.08.2026