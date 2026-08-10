Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите

Руският Върховен съд лиши либералната опозиционна партия "Яблоко" от право на участие в парламентарните избори през септември, съобщиха агенциите, предаде БТА.

"Исковете за отменяне на регистрацията на федералната листа с кандидати за изборите за деветия състав на Държавната дума, номинирана от политическата партия "Яблоко", бяха уважени", постанови съдия Вячеслав Кирилов.

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Партия "Яблоко" е единствената останала действаща партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, отбелязва Франс прес.

Съдът мотивира решението си с нарушения на изборното законодателство.

"Яблоко" имат на разположение петдневен срок да обжалват. Лидерът на формацията Николай Рибаков и адвокатът ѝ Гаджи Алиев заявиха в първите си коментари на решението, че ще се възползват от това право.

Руският финансов надзорен орган Росфинмониторинг по-рано днес обвини противопоставящата се на войната партия „Яблоко“ в получаване на пари чрез трети лица от няколко държави, сред които САЩ и Германия, предаде ТАСС, като се позова на съдебен документ.

„В хода на проверката бе установено, че сред лицата, финансирали партията „Яблоко“, са 72 души, по чиито сметки от април до юли 2026 г. са постъпвали средства от Индия, Азербайджан, Грузия и Германия. Освен това сред контрагентите на партията са открити лица, които са правили дарения през Армения, Израел и САЩ“, се посочва в документа.

Представител на „Яблоко“ отхвърли констатациите на Росфинмониторинг относно чуждестранното финансиране. „Не е съвсем ясно кои са тези контрагенти и защо част от тях, както е посочено в същата справка на Росфинмониторинг, се намират на територията на Русия и са извършвали преводи в рубли“, каза той.