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Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите
  Тема: Украйна

Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите

10 Август, 2026 22:22 1 469 52

  • русия-
  • яблоко-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • николай рибаков

Руският финансов надзорен орган обвини опозиционната пария „Яблоко“ в получаване на пари от чужбина

Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският Върховен съд лиши либералната опозиционна партия "Яблоко" от право на участие в парламентарните избори през септември, съобщиха агенциите, предаде БТА.

"Исковете за отменяне на регистрацията на федералната листа с кандидати за изборите за деветия състав на Държавната дума, номинирана от политическата партия "Яблоко", бяха уважени", постанови съдия Вячеслав Кирилов.

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Партия "Яблоко" е единствената останала действаща партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, отбелязва Франс прес.

Съдът мотивира решението си с нарушения на изборното законодателство.

"Яблоко" имат на разположение петдневен срок да обжалват. Лидерът на формацията Николай Рибаков и адвокатът ѝ Гаджи Алиев заявиха в първите си коментари на решението, че ще се възползват от това право.

Руският финансов надзорен орган Росфинмониторинг по-рано днес обвини противопоставящата се на войната партия „Яблоко“ в получаване на пари чрез трети лица от няколко държави, сред които САЩ и Германия, предаде ТАСС, като се позова на съдебен документ.

„В хода на проверката бе установено, че сред лицата, финансирали партията „Яблоко“, са 72 души, по чиито сметки от април до юли 2026 г. са постъпвали средства от Индия, Азербайджан, Грузия и Германия. Освен това сред контрагентите на партията са открити лица, които са правили дарения през Армения, Израел и САЩ“, се посочва в документа.

Представител на „Яблоко“ отхвърли констатациите на Росфинмониторинг относно чуждестранното финансиране. „Не е съвсем ясно кои са тези контрагенти и защо част от тях, както е посочено в същата справка на Росфинмониторинг, се намират на територията на Русия и са извършвали преводи в рубли“, каза той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Само Великата Българска цивилизация пречи на Хазарите да владеят Света.

    22:23 10.08.2026

  • 2 Луганск

    7 28 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #7, #34

    22:24 10.08.2026

  • 3 ОЛД ХАГ УРСУЛА

    10 14 Отговор
    Това е нейна работа.... Старата вещица урсула

    Коментиран от #6

    22:25 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз съм българин

    20 15 Отговор
    Свободата на словото на путинска руссия в действие!

    Коментиран от #8, #32

    22:26 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганчев

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Каква порода си?

    Коментиран от #11

    22:26 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тази партия е антируска по същество

    12 22 Отговор
    Членовете и трябва да бъдат хвърлени в затвора за заговор срещу държавата

    Коментиран от #29

    22:29 10.08.2026

  • 10 Обичам ЕС като торта

    5 17 Отговор
    Студени и със 27 свещи.... ММИМДАЕБ

    22:29 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вова

    10 24 Отговор
    Народът не е за продан. И Русия не е за раздробяване.
    Опозицията говори за свобода, ама зад гърба ѝ стоят чужди кесии.
    Аз не искам експерименти върху държавата си. Искам ред, искам сигурност, искам децата ми да растат в мир.
    Затова днес изборът ми е ясен – не с тези, които обещават, а с тези, които отговарят.
    Дори да грешат понякога – поне са наши.
    А опозицията? Тя е само шум, зад който няма нищо.
    Аз не вярвам на шума. Вярвам на делата.

    Коментиран от #38, #45

    22:30 10.08.2026

  • 13 Страх тресе кочината

    26 8 Отговор
    Какви избори във фашистка диктатура?Вие чувате ли се изобщо?

    Коментиран от #15

    22:30 10.08.2026

  • 14 Ами ДА...!

    9 11 Отговор
    Как в Румъния отстраниха неудобният кандидат-президент...?!
    Как в Турция отстраниха неудобният опонент на Ердоган...?!
    Как отстраниха в Унгария неудобният Орбан...?!

    Коментиран от #33, #43

    22:32 10.08.2026

  • 15 Соломон

    16 6 Отговор

    До коментар #13 от "Страх тресе кочината":

    Ами такива .Като в Беларус.Лукашенко печели с 98,8 процента а след като обявят никой не са радва.Да се чуди човек кой е гласувал за него

    22:33 10.08.2026

  • 16 Ей това да си руснак е Божие наказание

    21 6 Отговор
    Не народ,а стадо.

    Коментиран от #42

    22:33 10.08.2026

  • 17 Ъъъ

    5 4 Отговор
    „Не е съвсем ясно кои са тези контрагенти и защо част от тях, както е посочено в същата справка на Росфинмониторинг, се намират на територията на Русия и са извършвали преводи в рубли“, каза той.

    А в каква валута трябва да плащат? Пък и нали се криете и искате плащанията да са в рубли, за да не бие на очи? Вие хептен за малоумни ни взехте....Те били плащали в Рубли....И? Ко от туй?🤣

    22:33 10.08.2026

  • 18 Уфффф

    4 12 Отговор
    Вие не знаете ли, че навсякъде по света освен в България е забранено външно финансиране на партии и политически лица??

    22:34 10.08.2026

  • 19 Нормално

    12 3 Отговор
    ЕДНА монгольяк фашистка Секта -- Един пиздоглаз Фюрер Педофил!!!
    Ааамаа ха
    АааааааХахахаха

    22:34 10.08.2026

  • 20 иван костов

    0 10 Отговор
    Петата колона няма място на свобода!!

    22:34 10.08.2026

  • 21 Кви партии кви 5 лв

    5 8 Отговор
    Ние като имаме 48 партии-къде ни е армията, ПАРИ НЕМА, АРМИЯ НЕМА, САМОЛЕТИ НЕМА,.........

    Коментиран от #22

    22:35 10.08.2026

  • 22 европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кви партии кви 5 лв":

    Ама имаме бензин нали???

    22:35 10.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    6 16 Отговор
    "Яблпко" в РФ са аналог на нашите партии с отпаднала необходимост, както много точно ги определи вицепремиера Иво Христов.

    И тук, и там подобни партии са чужди агенти и получават финансирането си отвън под формата на грантове по разни програми и съответно обслужват чужди интереси.....

    Коментиран от #31, #35

    22:36 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    14 3 Отговор
    Крайно време е и в България да бъде отстранена от Парламента единствената Про-Руска партия.

    22:40 10.08.2026

  • 26 Точна статия

    14 2 Отговор
    И в момента хиляди Московчани са пред върховният съд и протестират с възгласи "Яблока" и "Нет войньй - не искаме съдбата на 2 милиона наши сънародници".
    Междувременно: обстановката в Москва пред Върховния съд, където днес антивоенната партия "Яблоко" единствената реална опозиционна партия в Русия от години насам беше о т с т р а н е н а от изборите заради "нарушения на авторски права".

    Малко след решението пред съда пристигат представители на силовите структури. Те започват да разгонват събралите се хора и им дават няколко минути да се разотидат:

    "Имате две минути. Сега ще ви натоварим. Ако някой има поне малко разум в главата си, моля да се прибирате – в метрото, по дискотеките.

    Ако не се разотидете – после да не се сърдите. Млади хора, вече никой няма да ви измъква от военната комисия".

    Коментиран от #36, #41

    22:41 10.08.2026

  • 27 Москаль

    10 2 Отговор
    Излезнаха и Резултатите от "изборите " през есента в УЛУСЕ ДЖУЧИ !
    Само 87,5 % за монголо- ислямистката партия на Миролюбивият ФЮРЕР ПЕДОФИЛ!
    У йло догроб!

    22:44 10.08.2026

  • 28 Яблоко

    4 7 Отговор
    Щом получава пари от САЩ и Германия няма как да бъде допусната. В Молдова как беше, в Румъния как беше, в Литва как беше .....

    22:45 10.08.2026

  • 29 Ето това

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тази партия е антируска по същество":

    е едно от проявленията на фашизма

    22:46 10.08.2026

  • 30 БайБоцимир

    5 0 Отговор
    Не може да бъде!!! Шок!!!

    22:47 10.08.2026

  • 31 Koпейkин

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    He думай.

    22:48 10.08.2026

  • 32 Наблюдател

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм българин":

    Аз помня преди няколко години, когато хората започнаха да си купуват само телефони Хуавай, как също ги забраниха, щото прескъпите айфончета стояха само по витрините.

    Помня как забраниха на Льопен във Франция да участва на изборите, защото по проучване ги печелеше.

    Помня Румънските избори....

    Помня как забраниха Референдумите, защото резултата от тях предварително се знаеше.

    Нека си гледаме нашия двор с колко преработена от тялото храна е пълен.

    Коментиран от #37, #50

    22:49 10.08.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами ДА...!":

    Айде, моля ти се, Орбан загуби изборите, защото докара мизерия на унгарците.

    22:49 10.08.2026

  • 34 Хаха хаха ха

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    "Единствената партия в Русия, която е против войната срещу Украйна, беше отстранена от изборите" Така правеше и Хитлер. Някой нормален да е очаквал нещо друго от фашиста Путин? Пак като не ги е пратил в Сибир или при белите мечки-добре е!

    22:50 10.08.2026

  • 35 Аа майкуууу

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂

    22:51 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Люпен върна ли на Путлето

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Наблюдател":

    Кинтите?

    22:52 10.08.2026

  • 38 Подобна

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вова":

    демагогия е имало в Германия от 1933 до 1946

    22:53 10.08.2026

  • 39 Ганю- простия

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Тонто де Лило, аз не разбирам чужди езици, пиши на български.

    22:54 10.08.2026

  • 40 кре мля ТВ

    10 3 Отговор
    Айде де, против войната ше ми се представят!
    Щом Фюрера казва Война, значи Война!
    Какво значат тук някакви си ...Милиони монголья Фира???
    Нашите отрочета борят хЕРОЙСКИ Запада в САЩ, ЕВРОПА,Азия , Австралия .. от вътре!

    22:54 10.08.2026

  • 41 Така е

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Точна статия":

    Гледам ,цяло видео е. Протестиращите предимно млади хора водят сблъсъци с тежко въоръжени милиционери. Милиционерите ги заплашват ако не се разотидат в бусовете и на фронта в Украйна. Ето това е същността на фашистка, западнала русия.

    22:55 10.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А ботокса

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ами ДА...!":

    какво направи с Немцов, с Навални, с Политковска?!

    22:58 10.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наблюдател

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Вова":

    Ако допуснат тази Ябълка на изборите, ще има минимален успех. Тогава ще гракнат:
    -Ние спечелихме, но ни фалшифицираха изборите. Излизайте на Майдан, раздават се курабийки и прясно напечатани хартийки.

    Ако я забранят, ще крякнат пак:
    - Изборите са нелигитимни.
    Излизайте на Майдан, раздават се курабийки и прясно напечатани хартийки.

    Руснаците си познават стоката.

    23:01 10.08.2026

  • 46 Не държава

    7 1 Отговор
    а и3.м.е.т

    Коментиран от #47

    23:02 10.08.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 9 Отговор

    До коментар #46 от "Не държава":

    Говориш за държавата в която президента без война не провежда избори ли?

    23:07 10.08.2026

  • 48 Чисто

    7 1 Отговор
    Е сега вече джуджето печели избори с 99%. Фашизъм в действие.

    23:12 10.08.2026

  • 49 Чисто

    6 1 Отговор
    Е сега вече джуджето печели всички избори с 99%. Фашизъм в действие. Някоя прогресивна копейка да се изкаже.

    23:56 10.08.2026

  • 50 Ким Чен Ун

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Наблюдател":

    А нещо друго не помниш ли, като например БКП — 99 процента?

    00:37 11.08.2026

  • 51 Путин форевър!

    1 0 Отговор
    Заслужена съдба на жалката и3мет.

    01:05 11.08.2026

  • 52 Всички партии Русия

    0 0 Отговор
    са против войната!
    Други са мераклиите за войната и дори принудиха Зеленски да се бие, след като почти бе подписан мир, без загуби на територии.

    01:35 11.08.2026

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