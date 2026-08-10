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Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на бойна мисия
  Тема: Украйна

Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на бойна мисия

10 Август, 2026 23:41 1 990 68

  • украйна-
  • русия-
  • изтребител-
  • одеса-
  • миг-29

Пилотът е нанасял удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област

Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на бойна мисия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и е бил загубен по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили, предаде Ройтерс.

В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасял удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област.

„Според предварителните данни при изстрелването на ракета е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над него, въпреки че е направил опит да спаси самолета“, се казва в изявлението.

Военновъздушните сили съобщиха, че пилотът е катапултирал безопасно и е бил откаран в болница. Причините за инцидента се разследват, предаде "Украинска правда".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А раша загуби 87% от самолетите си

    9 50 Отговор
    В Украйна

    Коментиран от #2, #4, #7, #9, #16, #41

    23:43 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    50 9 Отговор
    Украинският изтребител си е намерил това което си е търсил.

    Шоуто продължава, просроченият клоун строи следващата златна туалетна.

    Коментиран от #27

    23:45 10.08.2026

  • 4 Точен сте

    8 47 Отговор

    До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":

    От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 561 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 650 унищожени машини.
    Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.

    Коментиран от #12, #17, #19, #21, #22, #36, #38

    23:46 10.08.2026

  • 5 кво кво каза мари миче несвързано

    43 4 Отговор
    при изстрелването на ракета е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил което е много добре

    що не кажеш в прав текст че ракета ударила урк самолет
    а не че въртиш и сучиш е хем ракета хем възникнала извънредна ситуация

    23:47 10.08.2026

  • 6 Радко

    17 2 Отговор
    Нали ви уредих с МиГ ове?

    23:47 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бункер нюз

    5 40 Отговор
    В момента в 20% от руската територия е обявена въздушна тревога.

    Коментиран от #30, #34

    23:49 10.08.2026

  • 9 хахахахха

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":

    мечтите на евтините драскачи нямат край ...

    23:50 10.08.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    42 3 Отговор
    "възникнала извънредна ситуация" -
    Как само го казват, за да не признаят, че е свален...

    Коментиран от #26

    23:52 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гов ед О

    1 9 Отговор
    гу дйугарата и з ру дууу мртъсен УРУдууу,, Уруу дуу гнусенн го ве доООО.. го ве денцеееееееееееее

    23:59 10.08.2026

  • 15 Сарьожът

    22 2 Отговор
    Кво удари по руски позиции бре , гонил е дронове

    00:01 11.08.2026

  • 16 Сарьожът

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":

    Е ,те 100 % от украинските виранета бяха руски 2022 ,тъй че твърдението ти е малко относително

    00:02 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цък

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Русия строй не е като САЩ по един самолет на година. Преди дни американски експерт каза: Русия загуби 4000 танка, но направи също 4000 танка по времето но СВО. Англия има 200 танка, Франция 240 танка.

    Коментиран от #23

    00:06 11.08.2026

  • 20 ?????

    11 1 Отговор
    Пак ли?

    Коментиран от #31

    00:07 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да питам

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Кого по точно си мислиш че ще заблудиш с тези лъжи?

    00:07 11.08.2026

  • 23 ЪХЪ

    3 15 Отговор

    До коментар #19 от "Цък":

    Утре са в Лисабон?
    Откъде ви копат?!

    00:07 11.08.2026

  • 24 пилотът е нанасял удари по руски позиции

    23 2 Отговор
    но пилотът е катапултирал безопасно в неруски позиции ... хмммм

    00:07 11.08.2026

  • 25 южната част на Одеска област

    23 2 Отговор
    Май се казва Румъния ? Ама де да знам

    Коментиран от #43

    00:09 11.08.2026

  • 26 А бе човек

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    нали и те трябва да ядат, ако пишат това което всъщност става ще умрат от глад.

    00:10 11.08.2026

  • 27 Румен Решетников

    3 18 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Москвич-29 е сделан в Рассия!
    Нормално е да се разбие, нищо, че е безаналогов... 😀

    Коментиран от #46

    00:10 11.08.2026

  • 28 Питам

    24 1 Отговор
    Какви руски позиции има в Одеска област бе , афтурчиту на тази дезинформация ? За да стигне до руските позиции самолетчето което е излетяло от Одеса трябва да прелети през Николаевска област и част от Херсонска област! Най вероятно руснаците са го думнали или с С 400 , или с някой безпилотен Геран на някой от които почнаха да слагат самонасочващи се ракети ,,въздух - въздух" . Вече руснаците свалиха по този начин няколко украински самолети и вертолети опитващи се да унищожат руски безпилотници .

    00:10 11.08.2026

  • 29 грУЙО

    5 10 Отговор
    Ами така ще кажат . Като не разбира уплаението да си кара каруцата в блатата.
    Неверие съсипват Руската техника.

    00:11 11.08.2026

  • 30 мишок нюз

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бункер нюз":

    за 20% Руска териториа имат ли урк толкоз дронове да покрият

    ставате смешни русофоборсуците

    00:11 11.08.2026

  • 31 Помни

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Завчера в Сумска област падна украински Ф 16 .

    00:13 11.08.2026

  • 32 И от къде е излетял ?

    14 0 Отговор
    Странна работа

    Коментиран от #35, #64

    00:13 11.08.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    СВИНЯ КАТО СЕ КАЧИ НА САМОЛЕТ
    СИ Е ПАК СВИНЯ :)

    Коментиран от #44

    00:14 11.08.2026

  • 34 хахахахха

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бункер нюз":

    ей го още един гладен драскач,готов за няколко цента да драска всякакви глупости,все по ж@лки ставате продажниците ...

    00:15 11.08.2026

  • 35 Сарьожът

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "И от къде е излетял ?":

    Едно от местата е Вознесенск Николаевска област .
    Там вече унищожиха два на земята ,обаче имат от съветско време бетонови хангари яки и крият още

    Коментиран от #40

    00:19 11.08.2026

  • 36 Алтънай

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Къв Орух бе ? Орикс се пише ,откуда ви вземат вас бе

    00:22 11.08.2026

  • 37 при изстрелването на ракета

    3 0 Отговор
    е отлетял със нея заедно със катапулта.Луда работа. Виждал съм много пъти пилот на Ryanair да напуска пилотската кабина, за да отиде до тоалетната или някъде другаде, и стюардеса да заема неговото място

    Коментиран от #65

    00:22 11.08.2026

  • 38 Владимир Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Трийте го тоя неграмодник !

    00:22 11.08.2026

  • 39 Факт

    7 1 Отговор
    От украта войник не става, от 50 млн. останаха 15 млн.

    00:23 11.08.2026

  • 40 Трябва да са

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сарьожът":

    На 40-50 години. Яка работа

    Коментиран от #51

    00:24 11.08.2026

  • 41 Така така

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":

    А укрохазария нищо не губи, дори и територия.🤭🤭🤭

    00:25 11.08.2026

  • 42 Бен Търпин

    5 0 Отговор
    Все така да се разбиват

    00:25 11.08.2026

  • 43 Само се чудя

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "южната част на Одеска област":

    северната част на Одеска област коя беше

    00:26 11.08.2026

  • 44 Точен сте

    0 12 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    СВИНЯ КАТО СЕ КАЧИ НА САМОЛЕТ СТАВА РУСНАК.

    Коментиран от #48

    00:30 11.08.2026

  • 45 Голяма шматка трябва да си

    9 1 Отговор
    да се разхвърчиш точно сега над Одеса

    Коментиран от #50, #53

    00:30 11.08.2026

  • 46 Мирчев Нискочелниненко

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Румен Решетников":

    Ама ПЕРСИТЕ много иccpeлски и краварски щайги думнаха, макар да не са "Москвичи".😁😁🤑

    Коментиран от #49, #52

    00:30 11.08.2026

  • 47 ФАКТ

    5 1 Отговор
    БАНКЯНСКото гу вя до се разби по време на "мисия" у кустендилската баня с непълнолетнами диева4ки И МАЛ4ики.. то9а из ру ддд не знаете с какво сте си имали работааа хоРААААААААААА еб.. ал е некфи си га ни

    Коментиран от #66

    00:30 11.08.2026

  • 48 Извинете, но

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Точен сте":

    в статията пише, че е украинска cвиня.

    00:32 11.08.2026

  • 49 Абуреза НооякозадЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мирчев Нискочелниненко":

    42- да бъдем точни , иншалла!

    00:34 11.08.2026

  • 50 Сарьожът

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Голяма шматка трябва да си":

    Кат та прекара живота началникът ти да е комбайнер ,забран от нивата от ТЦК ...ще летиш и до Марс ...гоева 😄

    00:36 11.08.2026

  • 51 Сарьожът

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Трябва да са":

    Период на строителство на стоманобетонните хангари: Защитните стоманобетонни хангари на летище Вознесенск са построени през 70-те и 80-те години на миналия век. През този период съветските авиобази са масово оборудвани с укрития от типа 2А/13 и 2А/15 за защита на самолети от трето и четвърто поколение (МиГ-23, МиГ-27 и по-късно МиГ-29), които постъпват на въоръжение в 642-ри авиационен полк, базиран там.

    Коментиран от #59, #61

    00:40 11.08.2026

  • 52 Румен Решетников

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Мирчев Нискочелниненко":

    Не говорим за думване, нискочела ватенка.
    Говорим за повреда!
    Ако говорим за думване, украинците думнаха над 350 безаналогови самовара!
    Говорим за повреда, понимаеш?

    Коментиран от #60

    00:56 11.08.2026

  • 53 Пълни глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Голяма шматка трябва да си":

    Аз съм на почивка в Крим, като Костя и Румбата, ще дойдеш ли?

    00:57 11.08.2026

  • 54 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    3 0 Отговор
    В момента Куев не е за завиждане !
    Работайте братя !🫡💥💥💥💥💥💥💥💥💥🌟🌟🌟⚡⚡⚡💢💢💢🔥🔥🔥

    01:00 11.08.2026

  • 55 Сатана Z

    5 0 Отговор
    💬МиГ-29 на ВСУ — свален.💬
    Разбира на видеото ,което обикаля ИН:

    Ясен пример защо човек не бива да действа прекалено самоуверено във въздуха.

    МиГ-29 на украинските ВВС реши да опита късмета си в небето над Одеса. Най-вероятно се е опитвал да прехване безпилотни летателни апарати „Геран“, насочващи се към цели в района.

    Ако се вгледате внимателно, можете да забележите две инверсионни следи: едната от самия самолет, а втората от ракетата-прехващач, проследяваща траекторията му на полета.

    И така, ето какво всъщност се е случило – тъй като много неинформирани канали вече твърдят, че е било „аномалия“, „системен срив“ или нещо съвсем друго.
    И така, най-вероятно ето как се е случило: МиГ-29 се е приближил до „Геран“ и е открил огън с оръдията си; докато е унищожавал „Геран“, самолетът е бил силно ударен от шрапнели – и видяхте какво се е случило след това.

    Очевидно е искал да повтори подвига на пилота „Карая“, но – уви...

    01:03 11.08.2026

  • 56 ?????

    3 1 Отговор
    "Минус литак у хохлов.
    Судя по усам и яйцам внешнее воздействие.
    Парашюта нет.
    Лохлы написали, что он сбил себя своей ракетой. Самострел крч" - Fighterbomber
    Факти разрешете да даваме нормални линкове.
    Ще е по-интересно.

    Коментиран от #58

    01:03 11.08.2026

  • 57 Нанасял удари?

    4 0 Отговор
    В Одеса ли?
    Ами ако не беше се опитвал да нанася удари по руски дронове и ракети, това нямаше да се случи.
    Не знаят ли че руснаците отдавна имат дронове които могат да обстрелват самолети?

    01:03 11.08.2026

  • 58 Сарьожът

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "?????":

    И снимки или видео

    Коментиран от #62, #67

    01:05 11.08.2026

  • 59 Интересно но

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сарьожът":

    Надали въобще нещо е останало от него. Още октомври 2022 г.с ракети „Искандер“ всичко там беше леш. Юни 2026 два полски са се били набутали у разораната нива и тях ги удариха и надали този е излетял от там. Не вярвам в хангарите да има нещо иначе нямаше от Полша да просят.

    01:09 11.08.2026

  • 60 Бледен Капандуров

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Румен Решетников":

    И кой ти ги говори тия неща?:)

    Авторитните медии ли?

    01:11 11.08.2026

  • 61 Не, не е от там най вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сарьожът":

    там бият яко и с „Геран-4 Сикер" и жив човек вероятно на това летище няма. Поне така чета сега

    01:14 11.08.2026

  • 62 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Сарьожът":

    Fighterbomber търси в Телеграм.

    01:16 11.08.2026

  • 63 Мтрфанова

    1 2 Отговор
    Брао, браво, верни мои. Утре за награда ще ви дам да ми ялапате.

    01:30 11.08.2026

  • 64 Пампаец

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "И от къде е излетял ?":

    Ми може да е излетял даже от Румъния. Излита от Румъния , върши си работата на украинска територия и се връща . Напълно възможно е дори пилотът да не е украинец , а румънски , или полски наемник .

    01:32 11.08.2026

  • 65 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "при изстрелването на ракета":

    Ай стига бе ! И като отиде пилотът по нужда в тоалетната , а стюардесата му заеме мястото в кабината , нейната колежка ли му снема кексуалното напрежение в кенефа ? Аз си мислех , че тази работа стюардесите я вършат направо в пилотската кабина...

    01:38 11.08.2026

  • 66 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ФАКТ":

    Да не си го объркал с шофьора на фърчилу дето Веселина Томова му пусна заснети от Черепа клипчета в ,,Афера" как лиже непълнолетни марсиански жрици със занижени социални отговорности ?

    01:43 11.08.2026

  • 67 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Сарьожът":

    Има клипчета на Русская весна и на Военная Хроника . Може да има и другаде . Наистина там не се вижда катапултирал парашутист . Но , клипчетата са кратки . Само няколко секунди . Може и да е изкарал късмет бандеровецът .

    01:49 11.08.2026

  • 68 Летец пешеходец

    1 0 Отговор
    Поредната добра новина!

    02:08 11.08.2026

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