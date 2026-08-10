Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на бойна мисия

Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и е бил загубен по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили, предаде Ройтерс.
В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасял удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област.
„Според предварителните данни при изстрелването на ракета е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над него, въпреки че е направил опит да спаси самолета“, се казва в изявлението.
Военновъздушните сили съобщиха, че пилотът е катапултирал безопасно и е бил откаран в болница. Причините за инцидента се разследват, предаде "Украинска правда".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А раша загуби 87% от самолетите си
Коментиран от #2, #4, #7, #9, #16, #41
23:43 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Наблюдател
Шоуто продължава, просроченият клоун строи следващата златна туалетна.
Коментиран от #27
23:45 10.08.2026
4 Точен сте
До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 561 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 650 унищожени машини.
Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.
Коментиран от #12, #17, #19, #21, #22, #36, #38
23:46 10.08.2026
5 кво кво каза мари миче несвързано
що не кажеш в прав текст че ракета ударила урк самолет
а не че въртиш и сучиш е хем ракета хем възникнала извънредна ситуация
23:47 10.08.2026
6 Радко
23:47 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бункер нюз
Коментиран от #30, #34
23:49 10.08.2026
9 хахахахха
До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":мечтите на евтините драскачи нямат край ...
23:50 10.08.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Как само го казват, за да не признаят, че е свален...
Коментиран от #26
23:52 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гов ед О
23:59 10.08.2026
15 Сарьожът
00:01 11.08.2026
16 Сарьожът
До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":Е ,те 100 % от украинските виранета бяха руски 2022 ,тъй че твърдението ти е малко относително
00:02 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цък
До коментар #4 от "Точен сте":Русия строй не е като САЩ по един самолет на година. Преди дни американски експерт каза: Русия загуби 4000 танка, но направи също 4000 танка по времето но СВО. Англия има 200 танка, Франция 240 танка.
Коментиран от #23
00:06 11.08.2026
20 ?????
Коментиран от #31
00:07 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 да питам
До коментар #4 от "Точен сте":Кого по точно си мислиш че ще заблудиш с тези лъжи?
00:07 11.08.2026
23 ЪХЪ
До коментар #19 от "Цък":Утре са в Лисабон?
Откъде ви копат?!
00:07 11.08.2026
24 пилотът е нанасял удари по руски позиции
00:07 11.08.2026
25 южната част на Одеска област
Коментиран от #43
00:09 11.08.2026
26 А бе човек
До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":нали и те трябва да ядат, ако пишат това което всъщност става ще умрат от глад.
00:10 11.08.2026
27 Румен Решетников
До коментар #3 от "Наблюдател":Москвич-29 е сделан в Рассия!
Нормално е да се разбие, нищо, че е безаналогов... 😀
Коментиран от #46
00:10 11.08.2026
28 Питам
00:10 11.08.2026
29 грУЙО
Неверие съсипват Руската техника.
00:11 11.08.2026
30 мишок нюз
До коментар #8 от "Бункер нюз":за 20% Руска териториа имат ли урк толкоз дронове да покрият
ставате смешни русофоборсуците
00:11 11.08.2026
31 Помни
До коментар #20 от "?????":Завчера в Сумска област падна украински Ф 16 .
00:13 11.08.2026
32 И от къде е излетял ?
Коментиран от #35, #64
00:13 11.08.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ Е ПАК СВИНЯ :)
Коментиран от #44
00:14 11.08.2026
34 хахахахха
До коментар #8 от "Бункер нюз":ей го още един гладен драскач,готов за няколко цента да драска всякакви глупости,все по ж@лки ставате продажниците ...
00:15 11.08.2026
35 Сарьожът
До коментар #32 от "И от къде е излетял ?":Едно от местата е Вознесенск Николаевска област .
Там вече унищожиха два на земята ,обаче имат от съветско време бетонови хангари яки и крият още
Коментиран от #40
00:19 11.08.2026
36 Алтънай
До коментар #4 от "Точен сте":Къв Орух бе ? Орикс се пише ,откуда ви вземат вас бе
00:22 11.08.2026
37 при изстрелването на ракета
Коментиран от #65
00:22 11.08.2026
38 Владимир Путин
До коментар #4 от "Точен сте":Трийте го тоя неграмодник !
00:22 11.08.2026
39 Факт
00:23 11.08.2026
40 Трябва да са
До коментар #35 от "Сарьожът":На 40-50 години. Яка работа
Коментиран от #51
00:24 11.08.2026
41 Така така
До коментар #1 от "А раша загуби 87% от самолетите си":А укрохазария нищо не губи, дори и територия.🤭🤭🤭
00:25 11.08.2026
42 Бен Търпин
00:25 11.08.2026
43 Само се чудя
До коментар #25 от "южната част на Одеска област":северната част на Одеска област коя беше
00:26 11.08.2026
44 Точен сте
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":СВИНЯ КАТО СЕ КАЧИ НА САМОЛЕТ СТАВА РУСНАК.
Коментиран от #48
00:30 11.08.2026
45 Голяма шматка трябва да си
Коментиран от #50, #53
00:30 11.08.2026
46 Мирчев Нискочелниненко
До коментар #27 от "Румен Решетников":Ама ПЕРСИТЕ много иccpeлски и краварски щайги думнаха, макар да не са "Москвичи".😁😁🤑
Коментиран от #49, #52
00:30 11.08.2026
47 ФАКТ
Коментиран от #66
00:30 11.08.2026
48 Извинете, но
До коментар #44 от "Точен сте":в статията пише, че е украинска cвиня.
00:32 11.08.2026
49 Абуреза НооякозадЕ
До коментар #46 от "Мирчев Нискочелниненко":42- да бъдем точни , иншалла!
00:34 11.08.2026
50 Сарьожът
До коментар #45 от "Голяма шматка трябва да си":Кат та прекара живота началникът ти да е комбайнер ,забран от нивата от ТЦК ...ще летиш и до Марс ...гоева 😄
00:36 11.08.2026
51 Сарьожът
До коментар #40 от "Трябва да са":Период на строителство на стоманобетонните хангари: Защитните стоманобетонни хангари на летище Вознесенск са построени през 70-те и 80-те години на миналия век. През този период съветските авиобази са масово оборудвани с укрития от типа 2А/13 и 2А/15 за защита на самолети от трето и четвърто поколение (МиГ-23, МиГ-27 и по-късно МиГ-29), които постъпват на въоръжение в 642-ри авиационен полк, базиран там.
Коментиран от #59, #61
00:40 11.08.2026
52 Румен Решетников
До коментар #46 от "Мирчев Нискочелниненко":Не говорим за думване, нискочела ватенка.
Говорим за повреда!
Ако говорим за думване, украинците думнаха над 350 безаналогови самовара!
Говорим за повреда, понимаеш?
Коментиран от #60
00:56 11.08.2026
53 Пълни глупости
До коментар #45 от "Голяма шматка трябва да си":Аз съм на почивка в Крим, като Костя и Румбата, ще дойдеш ли?
00:57 11.08.2026
54 СалоМан и проклятието на Герана обиец
Работайте братя !🫡💥💥💥💥💥💥💥💥💥🌟🌟🌟⚡⚡⚡💢💢💢🔥🔥🔥
01:00 11.08.2026
55 Сатана Z
Разбира на видеото ,което обикаля ИН:
Ясен пример защо човек не бива да действа прекалено самоуверено във въздуха.
МиГ-29 на украинските ВВС реши да опита късмета си в небето над Одеса. Най-вероятно се е опитвал да прехване безпилотни летателни апарати „Геран“, насочващи се към цели в района.
Ако се вгледате внимателно, можете да забележите две инверсионни следи: едната от самия самолет, а втората от ракетата-прехващач, проследяваща траекторията му на полета.
И така, ето какво всъщност се е случило – тъй като много неинформирани канали вече твърдят, че е било „аномалия“, „системен срив“ или нещо съвсем друго.
И така, най-вероятно ето как се е случило: МиГ-29 се е приближил до „Геран“ и е открил огън с оръдията си; докато е унищожавал „Геран“, самолетът е бил силно ударен от шрапнели – и видяхте какво се е случило след това.
Очевидно е искал да повтори подвига на пилота „Карая“, но – уви...
01:03 11.08.2026
56 ?????
Судя по усам и яйцам внешнее воздействие.
Парашюта нет.
Лохлы написали, что он сбил себя своей ракетой. Самострел крч" - Fighterbomber
Факти разрешете да даваме нормални линкове.
Ще е по-интересно.
Коментиран от #58
01:03 11.08.2026
57 Нанасял удари?
Ами ако не беше се опитвал да нанася удари по руски дронове и ракети, това нямаше да се случи.
Не знаят ли че руснаците отдавна имат дронове които могат да обстрелват самолети?
01:03 11.08.2026
58 Сарьожът
До коментар #56 от "?????":И снимки или видео
Коментиран от #62, #67
01:05 11.08.2026
59 Интересно но
До коментар #51 от "Сарьожът":Надали въобще нещо е останало от него. Още октомври 2022 г.с ракети „Искандер“ всичко там беше леш. Юни 2026 два полски са се били набутали у разораната нива и тях ги удариха и надали този е излетял от там. Не вярвам в хангарите да има нещо иначе нямаше от Полша да просят.
01:09 11.08.2026
60 Бледен Капандуров
До коментар #52 от "Румен Решетников":И кой ти ги говори тия неща?:)
Авторитните медии ли?
01:11 11.08.2026
61 Не, не е от там най вероятно
До коментар #51 от "Сарьожът":там бият яко и с „Геран-4 Сикер" и жив човек вероятно на това летище няма. Поне така чета сега
01:14 11.08.2026
62 ?????
До коментар #58 от "Сарьожът":Fighterbomber търси в Телеграм.
01:16 11.08.2026
63 Мтрфанова
01:30 11.08.2026
64 Пампаец
До коментар #32 от "И от къде е излетял ?":Ми може да е излетял даже от Румъния. Излита от Румъния , върши си работата на украинска територия и се връща . Напълно възможно е дори пилотът да не е украинец , а румънски , или полски наемник .
01:32 11.08.2026
65 Питам
До коментар #37 от "при изстрелването на ракета":Ай стига бе ! И като отиде пилотът по нужда в тоалетната , а стюардесата му заеме мястото в кабината , нейната колежка ли му снема кексуалното напрежение в кенефа ? Аз си мислех , че тази работа стюардесите я вършат направо в пилотската кабина...
01:38 11.08.2026
66 Питам
До коментар #47 от "ФАКТ":Да не си го объркал с шофьора на фърчилу дето Веселина Томова му пусна заснети от Черепа клипчета в ,,Афера" как лиже непълнолетни марсиански жрици със занижени социални отговорности ?
01:43 11.08.2026
67 Знае
До коментар #58 от "Сарьожът":Има клипчета на Русская весна и на Военная Хроника . Може да има и другаде . Наистина там не се вижда катапултирал парашутист . Но , клипчетата са кратки . Само няколко секунди . Може и да е изкарал късмет бандеровецът .
01:49 11.08.2026
68 Летец пешеходец
02:08 11.08.2026