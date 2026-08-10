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Тръмп иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

Тръмп иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток

10 Август, 2026 21:51 2 484 60

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • ормузки проток

Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия

Тръмп иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия.

Иран "иска компенсация за щетите, които са понесли през последните пет месеца военен конфликт . . . Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с бомбите, които залагат край пътища, и в много конфликти", изтъкна американският президент.

Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”, заяви говорителят на министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии.

Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставяни на корабите.

Спорът за транзитните права през протока - ключов международен маршрут за петрол, газ и торове - се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран.

Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит.

Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.

След като и Иран, и Оман обявиха максималните 12 морски мили (22,2 км), позволени съгласно Конвенцията на ООН по морско право, за свои териториални води, в протока вече няма международни води.

Конвенцията гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите за търговски кораби. Иран не приема тази правна позиция.

Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток, заяви в събота американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    76 15 Отговор
    е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #5, #14, #21, #36, #49, #51

    21:52 10.08.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    64 9 Отговор
    Руснаците ше платят компенсациите Булава ше ги донесе директно у Вашингтон

    21:53 10.08.2026

  • 3 Реалист

    101 9 Отговор
    Американските фашисти терористи да платят компенсации на всички държави които е нападнал в близките 100 години.

    21:54 10.08.2026

  • 4 А50

    97 2 Отговор
    Тръмп е изтръпнал, даже докато играе голф го пази ПВО на игрището. А компенсации да търси от Израел, неговите бизнес партньори, те му го натресоха

    21:54 10.08.2026

  • 5 Европеец

    84 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Дончо като гледам заглавието си е луд за връзване ....

    Коментиран от #17, #53

    21:56 10.08.2026

  • 6 Само питам

    88 1 Отговор
    А от евреите компенсация за убитите в Gaza няма ли да потърси?

    21:56 10.08.2026

  • 7 Фейк - либераст

    70 8 Отговор
    В изкуфялата кратуна на Тръмпоча са останали и се въртят само две думи:СДЕЛКА и ПАРИ! И той като приятеля си, зеления наркоман - двама мазохисти - ХИМ ГИ БИЯТ, ХЕМ ИСКАТ ДА ИМ ПЛАТЯТ, ЧЕ ГИ БИЯТ! Търпеж му е майката - още бой ще ядете!

    Коментиран от #27, #58

    21:56 10.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    21:57 10.08.2026

  • 9 Хахахаха апък Путин иска да е

    5 37 Отговор
    Висок
    Хахахах

    Коментиран от #28, #34

    21:59 10.08.2026

  • 10 Сачмата

    43 2 Отговор
    ме пере мамо, сачмата...

    21:59 10.08.2026

  • 11 Сатана Z

    36 6 Отговор
    Тръмп като нищо може да поиска да го направят аятолах на Иран,но трябва да си пусне брада . Известно е ,че пророкът Мохамед е бил риж и с рижа брада та ще са си лика -прилика.

    21:59 10.08.2026

  • 12 Сарьожът

    40 2 Отговор
    ИВУ срещу пендосите използват не иранците а саудитските главорези ,Тръмп пак не си е прочел урока ,и всички конфликти ,ги започнаха САЩ и Израел , на чужда територия ,убивайки деца и безпомощни граждани ,тъй че пътя ,чантата и за ляб ,Клоун

    21:59 10.08.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    5 12 Отговор
    ГН.ДОНАЛД ДЪК👑
    АМА ТЕЗ(🗣) ОСВЕН С
    ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ И КОТКИ
    С КАКВО ДРУГО МОГАТ ДА ПЛАТЯТ...
    А НЕФТА...ТОЙ ПО ПРАВО СИ Е ВАШ👍
    АКО ИМАТ ПРОТИВ...МОЛЛАТА ДА КАЖЕ

    22:00 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да попитам

    37 3 Отговор
    Рожко, а може ли аз да го мушшна на Меланито, пък да ми платиш компенсация?!?

    Коментиран от #37

    22:01 10.08.2026

  • 16 Българин 🇧🇬

    53 6 Отговор
    Американските престъпници да платят на България компенсация затова, че за 36 години с техните местни слуги стопиха населението на България с 4 милиона и унищожиха икономиката на държавата. Плана на,, Ран-Ът " е на ЦРУ подписан от шпони в България.

    22:02 10.08.2026

  • 17 Гадното

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    в случая е че все по-зле и по-зле става.

    22:02 10.08.2026

  • 18 Луганск

    30 8 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #31

    22:03 10.08.2026

  • 19 Боруна Лом

    29 2 Отговор
    ЕГАТИ НАГЛИЯТ НЕЩАСТНИК

    22:05 10.08.2026

  • 20 ПАТ€ЕШКИТЕ УСТА УМРЯ

    11 1 Отговор
    това изРагение още ли е ги ффууффу?????

    22:05 10.08.2026

  • 21 А50

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Абе нас където са ни присъединили все се е разпадало. По добре да не влизаме в съюзи

    22:05 10.08.2026

  • 22 Компенсация а?

    15 3 Отговор
    Винаги...

    Коментиран от #42

    22:07 10.08.2026

  • 23 Този....

    32 4 Отговор
    съвсем ИЗТРЕЩЯ !
    Хем напада суверенна държава (Иран) ,хем иска компенсации !
    Е няма такава наглост!
    САЩ много сбъркаха с тази война ,защото до сега ако е било безплатно преминаването през протока...... вече ще ПЛАЩАТ (ако въобще Иран допусне кораби на САЩ и Израел) !!!

    22:10 10.08.2026

  • 24 ДОНИ ПАК ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА

    23 2 Отговор
    Голем смех.

    22:10 10.08.2026

  • 25 Гражданин.

    19 2 Отговор
    Че не е добре не е , ама чак пък толкова

    22:10 10.08.2026

  • 26 Владимир Путин

    4 11 Отговор
    И аз искам зелен анцук и колело ,ама няма

    22:11 10.08.2026

  • 27 Добре НАПИСАНО И

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    ВЯРНО. КОФТИ Е ЧЕ ТОЙ СЕ МИСЛИ ЗА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТА И НАЙ КОФТИ Е ЧЕ НАРОДИТЕ ГО ГИ ТРАЯТ АМЕРИКАНЦИТЕ ОТКРИТИ ОТ КОЛУМБ И СЪЗДАДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ. ПРАВЯТ СИ ЩО ЩЪТ А НАЩИ ЖЕНКИ ОТ ,EUTU СЕ ДЪРЖАТ ЗА ПАЛЦИТЕ. НА РУСИЯ ЗАПОРИ БОЙКОТИ ВЗЕМАНИЯ МОЖЕ ЗА КРАВАРИТЕ НЕ.

    22:12 10.08.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха апък Путин иска да е":

    А Ти искаш да си умен ли?
    Путин е 171 см

    22:13 10.08.2026

  • 29 Смахнатият рижав ненормалник

    16 2 Отговор
    Съвсем превъртя

    22:14 10.08.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Татаристан е топ ходих там преди месец":

    Какво пушиш?

    22:15 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да му мислим ние тук

    20 3 Отговор
    в Е С докъде ще стигне цената на горивата.
    Вътре сме най-много от всички и отвсякъде.
    Нямаме си нито Петрол нито газ.... Ще си рупаме зеленото а когато няма слънце и вятър ще осмисляме внимателно защо затворихме и атомните централи. Но нищо ще отворим въглишните които по-малко в кавички замърсяват. Абе ходил съм малко към арабския свят и знам че за около двадесет и четири максимум м 36 часа като се развали там времето и задха вятърът от Сахара и фините прахови частици са тук ще сложим един чаршаф и ще ги държим на разстояние.
    Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина

    22:16 10.08.2026

  • 33 К.У. Р

    16 3 Отговор
    Няма ей по побъркани примати от тея в Бялата федерална лудница

    22:16 10.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Брей как го осъзнахте

    21 1 Отговор
    Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит.

    22:18 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 бая компенсация ще дойде

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "да попитам":

    за да ръмбиш дъртото шафран

    22:19 10.08.2026

  • 38 А САЩ няма ли да плащат

    17 2 Отговор
    Ами да утиде в Иран да си ги вземе

    22:21 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Опънаха ва и сега да си плащат

    20 2 Отговор
    Дедо Дони, иранците си правят т..шак с тебе и САЩ май

    22:23 10.08.2026

  • 41 Ами

    11 2 Отговор
    Корабът потъва, а солиста на оркестъра продължава да свири :)

    22:24 10.08.2026

  • 42 Мухахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Компенсация а?":

    Мухахаха

    22:28 10.08.2026

  • 43 Дзак

    8 1 Отговор
    Всичко си има граници.

    22:34 10.08.2026

  • 44 Тръм е бил жертва на педофилия

    11 2 Отговор
    Личи му

    22:36 10.08.2026

  • 45 Пут лер

    6 11 Отговор

    До коментар #34 от "И все пак!":

    е по-висок само митя. Ама в бункера това какво значение има?

    22:39 10.08.2026

  • 46 Нямам кораб

    14 1 Отговор
    Ми то и аз искам 10 манекенки на Victoria Secrets, ама ...

    22:39 10.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Симо

    19 2 Отговор
    Голяма хапка се оказа Иран! САЩ сега се опитват да изплюят налапаното ама не е толкова лесно!!! Ще се стигне до повръщане! Ха, ха, ха!

    22:46 10.08.2026

  • 49 скрий се там

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Който му харесва Татарстан, може да се премести там, вместо да се стреми да доведе порядките на татарстанци тук..

    22:46 10.08.2026

  • 50 ?????

    18 1 Отговор
    Бай ти Дончо се е омотал като пате в еврейски кълчища.
    Разни хора седят на брега на реката и му гледат сеира.
    Да напомням ли че до 28.02.2026 г. всички кораби си плаваха свободно в Ормузкия пролив.

    22:51 10.08.2026

  • 51 Опа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Боклук

    22:54 10.08.2026

  • 52 Аби

    15 2 Отговор
    Нападна Иран, защото започнаха с Китай да си търгуват с тяхно валути. От това че долара ще се обезценява, други в близкия изток също ще започнат да го правят. След санкциите към Русия, тя спря да работи с долара, а продава много и купува много но не в долари. Сега ако загуби още от изтока, започва да пада. За това беше цялата работа. Да не прави на луд, че някой го набутал във войната

    22:54 10.08.2026

  • 53 Дядо ви

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    "Диш хакъ", по време на турското робство, така са наричали османските турци таксата за това, че са си изтъркали зъбите след като са изяждали храната на някое българско семейство. Сега е по зле, американците искат такса задето са избили населението и разрушили страната. Тая работа няма да свърши добре. Всяко "буки" накрая си намира майстора.

    22:56 10.08.2026

  • 54 идиоти вън

    12 1 Отговор
    Не знам на къде е тръгнал този свят, но е видно, че го водят абсолютни идиоти, то не че и преди не е имало идиоти, като почнеш от Нерон, Бонапарт Хитлер, но такива като днешните не знам дали е имало!!!!

    23:02 10.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Джихади Йово

    6 1 Отговор
    Този колкото пъти си отвори устата става все по-смешен и по-смешен..

    23:28 10.08.2026

  • 57 Четете ли написането

    7 1 Отговор
    Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси....
    ...Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток,

    Разбрахте ли сега?:)

    23:30 10.08.2026

  • 58 Баба Гошка

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    Пропусна третата дума - плячка

    23:37 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.