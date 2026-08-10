Тръмп иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия.
Иран "иска компенсация за щетите, които са понесли през последните пет месеца военен конфликт . . . Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с бомбите, които залагат край пътища, и в много конфликти", изтъкна американският президент.
Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”, заяви говорителят на министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии.
Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставяни на корабите.
Спорът за транзитните права през протока - ключов международен маршрут за петрол, газ и торове - се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран.
Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит.
Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.
След като и Иран, и Оман обявиха максималните 12 морски мили (22,2 км), позволени съгласно Конвенцията на ООН по морско право, за свои териториални води, в протока вече няма международни води.
Конвенцията гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите за търговски кораби. Иран не приема тази правна позиция.
Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток, заяви в събота американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #5, #14, #21, #36, #49, #51
21:52 10.08.2026
2 Бесен - Язовец
21:53 10.08.2026
3 Реалист
21:54 10.08.2026
4 А50
21:54 10.08.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Луганск":Дончо като гледам заглавието си е луд за връзване ....
Коментиран от #17, #53
21:56 10.08.2026
6 Само питам
21:56 10.08.2026
7 Фейк - либераст
Коментиран от #27, #58
21:56 10.08.2026
8 Последния Софиянец
21:57 10.08.2026
9 Хахахаха апък Путин иска да е
Хахахах
Коментиран от #28, #34
21:59 10.08.2026
10 Сачмата
21:59 10.08.2026
11 Сатана Z
21:59 10.08.2026
12 Сарьожът
21:59 10.08.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
АМА ТЕЗ(🗣) ОСВЕН С
ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ И КОТКИ
С КАКВО ДРУГО МОГАТ ДА ПЛАТЯТ...
А НЕФТА...ТОЙ ПО ПРАВО СИ Е ВАШ👍
АКО ИМАТ ПРОТИВ...МОЛЛАТА ДА КАЖЕ
22:00 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да попитам
Коментиран от #37
22:01 10.08.2026
16 Българин 🇧🇬
22:02 10.08.2026
17 Гадното
До коментар #5 от "Европеец":в случая е че все по-зле и по-зле става.
22:02 10.08.2026
18 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #31
22:03 10.08.2026
19 Боруна Лом
22:05 10.08.2026
20 ПАТ€ЕШКИТЕ УСТА УМРЯ
22:05 10.08.2026
21 А50
До коментар #1 от "Луганск":Абе нас където са ни присъединили все се е разпадало. По добре да не влизаме в съюзи
22:05 10.08.2026
22 Компенсация а?
Коментиран от #42
22:07 10.08.2026
23 Този....
Хем напада суверенна държава (Иран) ,хем иска компенсации !
Е няма такава наглост!
САЩ много сбъркаха с тази война ,защото до сега ако е било безплатно преминаването през протока...... вече ще ПЛАЩАТ (ако въобще Иран допусне кораби на САЩ и Израел) !!!
22:10 10.08.2026
24 ДОНИ ПАК ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА
22:10 10.08.2026
25 Гражданин.
22:10 10.08.2026
26 Владимир Путин
22:11 10.08.2026
27 Добре НАПИСАНО И
До коментар #7 от "Фейк - либераст":ВЯРНО. КОФТИ Е ЧЕ ТОЙ СЕ МИСЛИ ЗА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТА И НАЙ КОФТИ Е ЧЕ НАРОДИТЕ ГО ГИ ТРАЯТ АМЕРИКАНЦИТЕ ОТКРИТИ ОТ КОЛУМБ И СЪЗДАДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ. ПРАВЯТ СИ ЩО ЩЪТ А НАЩИ ЖЕНКИ ОТ ,EUTU СЕ ДЪРЖАТ ЗА ПАЛЦИТЕ. НА РУСИЯ ЗАПОРИ БОЙКОТИ ВЗЕМАНИЯ МОЖЕ ЗА КРАВАРИТЕ НЕ.
22:12 10.08.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Хахахаха апък Путин иска да е":А Ти искаш да си умен ли?
Путин е 171 см
22:13 10.08.2026
29 Смахнатият рижав ненормалник
22:14 10.08.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Татаристан е топ ходих там преди месец":Какво пушиш?
22:15 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да му мислим ние тук
Вътре сме най-много от всички и отвсякъде.
Нямаме си нито Петрол нито газ.... Ще си рупаме зеленото а когато няма слънце и вятър ще осмисляме внимателно защо затворихме и атомните централи. Но нищо ще отворим въглишните които по-малко в кавички замърсяват. Абе ходил съм малко към арабския свят и знам че за около двадесет и четири максимум м 36 часа като се развали там времето и задха вятърът от Сахара и фините прахови частици са тук ще сложим един чаршаф и ще ги държим на разстояние.
Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина
22:16 10.08.2026
33 К.У. Р
22:16 10.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Брей как го осъзнахте
22:18 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 бая компенсация ще дойде
До коментар #15 от "да попитам":за да ръмбиш дъртото шафран
22:19 10.08.2026
38 А САЩ няма ли да плащат
22:21 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Опънаха ва и сега да си плащат
22:23 10.08.2026
41 Ами
22:24 10.08.2026
42 Мухахаха
До коментар #22 от "Компенсация а?":Мухахаха
22:28 10.08.2026
43 Дзак
22:34 10.08.2026
44 Тръм е бил жертва на педофилия
22:36 10.08.2026
45 Пут лер
До коментар #34 от "И все пак!":е по-висок само митя. Ама в бункера това какво значение има?
22:39 10.08.2026
46 Нямам кораб
22:39 10.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Симо
22:46 10.08.2026
49 скрий се там
До коментар #1 от "Луганск":Който му харесва Татарстан, може да се премести там, вместо да се стреми да доведе порядките на татарстанци тук..
22:46 10.08.2026
50 ?????
Разни хора седят на брега на реката и му гледат сеира.
Да напомням ли че до 28.02.2026 г. всички кораби си плаваха свободно в Ормузкия пролив.
22:51 10.08.2026
51 Опа
До коментар #1 от "Луганск":Боклук
22:54 10.08.2026
52 Аби
22:54 10.08.2026
53 Дядо ви
До коментар #5 от "Европеец":"Диш хакъ", по време на турското робство, така са наричали османските турци таксата за това, че са си изтъркали зъбите след като са изяждали храната на някое българско семейство. Сега е по зле, американците искат такса задето са избили населението и разрушили страната. Тая работа няма да свърши добре. Всяко "буки" накрая си намира майстора.
22:56 10.08.2026
54 идиоти вън
23:02 10.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Джихади Йово
23:28 10.08.2026
57 Четете ли написането
...Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток,
Разбрахте ли сега?:)
23:30 10.08.2026
58 Баба Гошка
До коментар #7 от "Фейк - либераст":Пропусна третата дума - плячка
23:37 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.