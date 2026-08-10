Украйна е беззащитна пред руските балистични ракети

Киев дълго време се смяташе за място с добре защитено въздушно пространство. В момента обаче в многослойната система на украинската противовъздушна отбрана има пробойни, пише АРД и пояснява, че има недостиг на противовъздушни ракети „Пейтриът“. По-точно казано: на ракети „PAC-3“, които са оптимизирани за отбрана срещу балистични ракети.

Процентите на прехващане на дронове и крилати ракети все още са добри - те варират между 70 и 90 процента. Но срещу масивните атаки на Русия, често с десетки балистични ракети, Украйна не може да се защити, отбелязва медията.

По данни на украинските въздушни сили през юли са били отблъснати само около 15% от балистичните ракети, а последиците от това са катастрофални: броят на цивилните жертви е нараснал с 37 процента.

Всеки ден - отчаяни призиви за помощ

В момента почти не минава ден без отчаяни молби и искания на украинското ръководство за повече подкрепа в областта на противовъздушната отбрана. До зимата ще са необходими 300 противоракетни ракети, заяви наскоро украинският президент Володимир Зеленски пред американската медия Axios.

Според експертите обаче оказването на повече помощ е нереалистично. Само 14 държави в света използват противоракетните системи „PAC-3“. Нито една от тях досега не е получила истински лиценз за производство от „Локхийд Мартин“. В това отношение всички държави са зависими от Съединените щати.

Европейско-украинският проект за противовъздушна отбрана „Фрейя“ трябваше да реши този проблем. Той обаче едва сега стартира. До постигането на истинска готовност могат да минат няколко години. Запасите от „PAC-3“ са сведени до минимум в целия свят, освен в азиатските държави, които не доставят оръжие на Украйна. Европейските държави вече са предоставили на Украйна голяма част от своите противовъздушни ракети.

Необходими са две години за възстановяването на запасите

САЩ и държавите от Персийския залив почти изразходваха своите запаси от ракети по време на войната с Иран. Центърът за стратегически и международни изследвания оценява настоящите американски запаси от „PAC-3" на около 800. Преди войната с Иран те възлизаха на близо 2 300. А експерти казват, че ще са необходими две години и половина, за да се възстановят само американските запаси до нивото отпреди войната.

За Украйна това означава да полага още по-големи дипломатически усилия, за да убеди партньорите си, че са нужни нови доставки. Същевременно тя е принудена да се надява, че и ракетите на Русия скоро ще се изчерпят. Само през първата половина на юли Русия е изстреляла две трети от годишното си производство на ракети „Циркон“, както и повече от месечното производство на други балистични ракети, посочва порталът „Милитарни“.

Русия е изразходвала по-голямата част от годишната си продукция

Въпросът е колко още от тях може Русия да произведе и за колко време. Още в края на май в своя анализ експертът по сигурността Фабиан Хофман стигна до заключението, че за да се защити, Украйна се нуждае от около 140 противоракетни ракети „PAC-3“ месечно. Според него на Украйна остава само една възможност за ограничаване на щетите: да нанася удари по оръжейни заводи и доставчици в Русия.

Украинският експерт по сигурността Микола Биелисков на свой ред смята, че партньорите на Украйна трябва да изпращат повече подходящи оръжия за целенасочени атаки по руски обекти и да оказват по-силна подкрепа в разузнаването на важни цели. Ако това не се случи, украинското гражданско население ще плати ужасяваща цена, предупреждава Биелисков.

Автор: Ребека Барт АРД