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Украйна е беззащитна пред руските балистични ракети
  Тема: Украйна

Украйна е беззащитна пред руските балистични ракети

10 Август, 2026 23:04 1 920 58

  • украйна-
  • пейтриът-
  • русия-
  • война-
  • ракети

Броят на цивилните жертви се увеличи значително, защото Украйна няма достатъчно боеприпаси за противовъздушна отбрана

Украйна е беззащитна пред руските балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Киев дълго време се смяташе за място с добре защитено въздушно пространство. В момента обаче в многослойната система на украинската противовъздушна отбрана има пробойни, пише АРД и пояснява, че има недостиг на противовъздушни ракети „Пейтриът“. По-точно казано: на ракети „PAC-3“, които са оптимизирани за отбрана срещу балистични ракети.

Процентите на прехващане на дронове и крилати ракети все още са добри - те варират между 70 и 90 процента. Но срещу масивните атаки на Русия, често с десетки балистични ракети, Украйна не може да се защити, отбелязва медията.

По данни на украинските въздушни сили през юли са били отблъснати само около 15% от балистичните ракети, а последиците от това са катастрофални: броят на цивилните жертви е нараснал с 37 процента.

Всеки ден - отчаяни призиви за помощ

В момента почти не минава ден без отчаяни молби и искания на украинското ръководство за повече подкрепа в областта на противовъздушната отбрана. До зимата ще са необходими 300 противоракетни ракети, заяви наскоро украинският президент Володимир Зеленски пред американската медия Axios.

Според експертите обаче оказването на повече помощ е нереалистично. Само 14 държави в света използват противоракетните системи „PAC-3“. Нито една от тях досега не е получила истински лиценз за производство от „Локхийд Мартин“. В това отношение всички държави са зависими от Съединените щати.

Европейско-украинският проект за противовъздушна отбрана „Фрейя“ трябваше да реши този проблем. Той обаче едва сега стартира. До постигането на истинска готовност могат да минат няколко години. Запасите от „PAC-3“ са сведени до минимум в целия свят, освен в азиатските държави, които не доставят оръжие на Украйна. Европейските държави вече са предоставили на Украйна голяма част от своите противовъздушни ракети.

Необходими са две години за възстановяването на запасите

САЩ и държавите от Персийския залив почти изразходваха своите запаси от ракети по време на войната с Иран. Центърът за стратегически и международни изследвания оценява настоящите американски запаси от „PAC-3" на около 800. Преди войната с Иран те възлизаха на близо 2 300. А експерти казват, че ще са необходими две години и половина, за да се възстановят само американските запаси до нивото отпреди войната.

За Украйна това означава да полага още по-големи дипломатически усилия, за да убеди партньорите си, че са нужни нови доставки. Същевременно тя е принудена да се надява, че и ракетите на Русия скоро ще се изчерпят. Само през първата половина на юли Русия е изстреляла две трети от годишното си производство на ракети „Циркон“, както и повече от месечното производство на други балистични ракети, посочва порталът „Милитарни“.

Русия е изразходвала по-голямата част от годишната си продукция

Въпросът е колко още от тях може Русия да произведе и за колко време. Още в края на май в своя анализ експертът по сигурността Фабиан Хофман стигна до заключението, че за да се защити, Украйна се нуждае от около 140 противоракетни ракети „PAC-3“ месечно. Според него на Украйна остава само една възможност за ограничаване на щетите: да нанася удари по оръжейни заводи и доставчици в Русия.

Украинският експерт по сигурността Микола Биелисков на свой ред смята, че партньорите на Украйна трябва да изпращат повече подходящи оръжия за целенасочени атаки по руски обекти и да оказват по-силна подкрепа в разузнаването на важни цели. Ако това не се случи, украинското гражданско население ще плати ужасяваща цена, предупреждава Биелисков.

Автор: Ребека Барт АРД


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко пропаганда за

    34 1 Отговор
    пред Тръмп никога не е излишна.

    23:06 10.08.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 5 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #5

    23:06 10.08.2026

  • 3 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    53 3 Отговор
    Спрете да ни занимавате с наци-бандеровската кoчина.

    23:06 10.08.2026

  • 4 Д/ртата

    38 2 Отговор
    Ве/6тица урсула..... ХА ХА ХХХХАААА, КЪДЕ Е ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ.... ЗЕЛЕНСКИ... ТИ НЕ СИ УКРАИНЕЦ.... ХА ХА ХХХААА

    23:06 10.08.2026

  • 5 Дано

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    И ти се оправиш като "хората"....

    23:07 10.08.2026

  • 6 Москва е похвалила

    5 28 Отговор
    Радев, че бил послушен и направил България "по-сдържана" :)))

    23:08 10.08.2026

  • 7 Оня

    28 3 Отговор
    Ама сериозно ли бе? Не мое да бъде! Че тя топлата вода е открита отдавна! Чак сега ли решихте да я ползвате?

    23:08 10.08.2026

  • 8 грУЙО

    37 1 Отговор
    Ами така е . На гол GUZ чивте пищови на става.

    23:08 10.08.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    43 3 Отговор
    Се ла ви. Който воюва с Русия накрая винаги е загубил

    Коментиран от #17

    23:09 10.08.2026

  • 10 Надрусенко

    34 1 Отговор
    Най-ме е страх от руските балистични лопати ! Скоро ли ще свършат ?

    23:09 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъпгрейт

    31 1 Отговор
    Ето ти по-кратък и по-злобен, със зимата:

    ---

    Зеленски говори, говори, а балистичните ракети не слушат. Те просто падат. Бързо. Без сирена, без спасение. Западът му ръкопляска, ама не му дава ракети – защото за тях той е клипче, не победа. А зимата идва. И студът няма да пита за героични реплики – той просто ще дойде и ще замрази надеждите на народа му. Този човек не е президент – той е комик, който си мисли, че думите спират балистика. Ама не спират. И когато дойде студът, ще се види кой е бил големият герой. Студът не лъже.

    Коментиран от #15

    23:11 10.08.2026

  • 13 Кой ми с....

    24 0 Отговор
    ....ра в гащите.
    Зелен 🤡

    23:11 10.08.2026

  • 14 Факт

    3 25 Отговор
    КРАИ с ПУШИЯ

    23:16 10.08.2026

  • 15 Инна

    22 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъпгрейт":

    Общата площ на складовете и логистичните центрове, разрушени в Украйна от началото на юли, е надхвърлила 400 000 квадратни метра, според украинското издание Forbes.

    Според изданието, най-малко осем големи хъба са напълно унищожени. Само в нощта на 5 август са повредени съоръжения, принадлежащи на Epicenter, Novus, Denka Logistics и Rozetka в Киев и околния регион, като преди това са регистрирани щети на складовете на Nova Poshta. Поради обширните щети украинският премиер Сергий Корецки обяви спешни срещи с бизнеса за преструктуриране на логистиката.

    Коментиран от #32

    23:16 10.08.2026

  • 16 ПлатеноВеле

    31 0 Отговор
    А кажете и за руските цивилни жертви, след целенасочените украински удари! Нима не са в пъти повече от украинските? Поръчковата журналистика трябва да е углавно престъпление!

    23:18 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русуля

    31 1 Отговор
    Ох,ще съ разплача! Наркоманът нямал ракети да трепе ученици в общежития и плажуващи.....Ох,ох,ох!

    23:21 10.08.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    20 0 Отговор
    Лъжа!

    Всички знаем, че Русия отдавна свърши ракетите!

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23:30 10.08.2026

  • 20 604

    4 10 Отговор
    четете корана

    Коментиран от #36

    23:32 10.08.2026

  • 21 Не знам за гражданското население...?!

    20 1 Отговор
    Но ВСУ и в частност Зеленски, ще платят ужасяваща цена...!

    23:33 10.08.2026

  • 22 Ъъъ

    18 0 Отговор
    "Всеки ден - отчаяни призиви за помощ"

    Ма що бе? Тръмп увошнява всеки, който само си помисли,да каже, че няма ракети... Според него всичко е наред, оръжия имат достатъчно, "Коалицията на желаещите" също помага с пари и оръжие.... Кое не е така както ни се обяснява че е? Щото ясно някой много сериозно лъже.... И не сме ние копейките.🤔

    23:33 10.08.2026

  • 23 Само питам

    21 1 Отговор
    Нещо не разбирам - как така едни ракети правени с чипове от перални могат да направят беззащитни системи на НАТО Аза милиарди долари??!!

    И сега НАТО пази ли ни или ни рекетира и лъже?

    23:36 10.08.2026

  • 24 Ми, да се

    18 0 Отговор
    Предава тогава! Гащи долу и молене за милост!

    Коментиран от #39

    23:36 10.08.2026

  • 25 Евроатлантизъм сър

    17 1 Отговор
    Броят на цивилните жертви се увеличи значително, защото Украйна няма достатъчно боеприпаси за противовъздушна отбрана...Амчи да си произвежда, а не да проси. Зеленски, вземи пример от комуниста Ким , той си произвежда всички балистични ракети самостоятелно. оже би го е срам да проси по цял свят като теб?

    23:38 10.08.2026

  • 26 Бг гражданин

    18 1 Отговор
    Леле,какво ще правиме сега? Най добре е жив щит от цялото европейско население,иначе Украйна ща пострада. Най отпред "коалицията на желаещите" !!!

    23:38 10.08.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    В Германия е започнало събирането на подписка под петиция за уволнението на германския журналист от F..A.. Z..
    Михаел Мартенс.
    В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:

    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"

    23:40 10.08.2026

  • 28 DW опитва да ни будалка

    19 2 Отговор
    че руските ракети са за да целят цивилни.

    "Броят на цивилните жертви се увеличи значително, защото Украйна няма достатъчно боеприпаси за противовъздушна отбрана"

    Освен това DW не знае, че Патриоти не могат да свалят хиперзвукови ракети. Tъй че не само Украйна е беззащитна пред тях

    23:41 10.08.2026

  • 29 Факт

    11 0 Отговор
    Укрохазария приключи!

    23:50 10.08.2026

  • 30 Факт от Козяк

    13 1 Отговор
    Укростан стана ко4ина.

    23:52 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 укра без крак

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Инна":

    Сега чакат новите попълнения от европа и започват контраступа. 🤭🤭

    23:54 10.08.2026

  • 33 Факт

    11 1 Отговор
    Покрайна е кочина, там живеят само npaceта.

    23:55 10.08.2026

  • 34 Зеленски със зелените прашки

    13 3 Отговор
    Не искам вече да съм президент, искам отново да съм си комик.

    23:57 10.08.2026

  • 35 Укрдебил

    12 1 Отговор
    В метрото е приятно.

    23:58 10.08.2026

  • 36 Груз 404

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "604":

    Ние четем кабалата.

    00:00 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зелен бункерен rнom

    10 3 Отговор
    Важното е че всеки ден си пудря носа и си нося зелените прашки!

    00:02 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дойде ред и на късият

    4 11 Отговор
    Украинците днес унищожиха С-400. Триумф пазеща резиденцията на Путин в Геленджик.

    Коментиран от #46, #48

    00:05 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факт

    1 11 Отговор
    Балистичните са отживелица,Пентагона имат хипер Соник уепън,превръщат руша за секунди в атракцион Йелоустоун 2

    Коментиран от #44, #53

    00:10 11.08.2026

  • 43 Владимир Путин

    7 1 Отговор
    Ми да сяда омотания и да подписва капитулация ,да го закопчаме и в Черния Делфин да шие униформи доживот .
    Олена ще бели картоф 34 години ,а Буданов ще се удави в тоалетната

    00:11 11.08.2026

  • 44 Сарьожът

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Имат дръжки ,затуй копираа Герана и го кръстиха Лукаш

    00:12 11.08.2026

  • 45 ФАШУКРОКОМПАНИЯТА РШЧЕ -ДО ПОСЛЕДНИЯ

    6 0 Отговор
    АМИ ДА ВДИГАТ БЯЛОТО ЗНАМЕ !!
    УМНИТЕ ПОЛИТИЦИ ОТАААААВНА ИМ ГО КАЗВАТ , НО ФАШУРСУЛАНИТЕ ИСКАТ ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРО !!!
    ТЪЙ,ЧЕ УКРИТЕ ДА СИ НОСЯТ КРЪСТА КАТО СА ИМ СЕ ВЪРЗАЛИ !!

    00:14 11.08.2026

  • 46 Владимир Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Дойде ред и на късият":

    Унищожиха ....7 души плажуващи и два кубика пясък

    00:14 11.08.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    АМИ ГЕРМАНСКИТЕ ОНЛИ ФЕНС,
    ЩО НЕ ИМ ДАДАТ РАКЕТИ
    НА ПРОСТИТУТКИТЕ?

    00:15 11.08.2026

  • 48 Това от кой

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дойде ред и на късият":

    укробски филм беше!

    00:18 11.08.2026

  • 49 укра без ръка

    8 1 Отговор
    Искам на Слънчев бряг.

    Коментиран от #55

    00:21 11.08.2026

  • 50 Пампаец

    10 1 Отговор
    Ай стига бе ! Нали миналата година булката на Зеленски се хвалеше като беше на гости на Хилъриту , как украинските баби с един буркан с кисели краставици сваляли по 2 руски балистични Искандера едновременно , а украински дядо с ловна пушка двуцевка свалил лично пред киевският кмет Кличко хиперзвуков Кинжал? Що са му тогаз на пианиста американски Пейтриъти ? Да мобилизира лапетата с прашките си вместо да свалят врабчета , да свалят руски балистични ракети !

    00:24 11.08.2026

  • 51 ?????

    9 1 Отговор
    Уф.
    Да са го мислили когато слушаха Борис Джонсън - дайте да повоюваме.
    Повоювайте бре марионетки когато на началниците ракетите им трябват на друго място.
    Московците май най-накрая им дойде акъла и почнаха да мислят вече като на война.
    А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Но е късно. Кътайте кинти за по-добър живот някъде там.
    А пък обикновените украинци кучетата ги яли - тва в буквален смисъл.
    Руснаците квото могат съберат и им го дават, останалото дето е без вести пропало Зеленски не го смята за жертви и не плаща кинти.

    00:25 11.08.2026

  • 52 Пълни глупости

    3 5 Отговор
    Вече пета година Украйна е беззащитна...и ушанките дето щяха да ходят за олимпиадата в Париж с танкове....се самоубиват в Донецк.

    Коментиран от #54, #58

    00:50 11.08.2026

  • 53 Пакт

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Ти гледай атракционът Йелоустоун 1 да не гръмне, че тогава ще търсим половин Северна Америка в дупката.

    01:06 11.08.2026

  • 54 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пълни глупости":

    Че как да не са урките беззащитни, те ако можеха да се защитят, щяха ли да изгубят 20% територии ??!!

    01:08 11.08.2026

  • 55 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "укра без ръка":

    Искаш на Слънчев бряг, ама там укри колят укри, помисли пак.

    01:10 11.08.2026

  • 56 Предавай се Зелник щом

    3 1 Отговор
    Украйна е беззащитна. Спри да избиваш тея украинци че на края няма да има за роби дето на тръмп 200 г. редкоземни хубости трябва да копат завалиите

    01:22 11.08.2026

  • 57 Серевко

    1 0 Отговор
    И вие също сте беззащитни от тях розови понита от будката на Гьобелс наречена Дойче Веле!

    02:11 11.08.2026

  • 58 на кого

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пълни глупости":

    му пука за Украйна.България е беззащитна, заради изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козлодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. Части.
    А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително.

    02:52 11.08.2026

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