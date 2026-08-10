Украйна е беззащитна пред руските балистични ракети

Киев дълго време се смяташе за място с добре защитено въздушно пространство. В момента обаче в многослойната система на украинската противовъздушна отбрана има пробойни, пише АРД и пояснява, че има недостиг на противовъздушни ракети „Пейтриът“. По-точно казано: на ракети „PAC-3“, които са оптимизирани за отбрана срещу балистични ракети.
Процентите на прехващане на дронове и крилати ракети все още са добри - те варират между 70 и 90 процента. Но срещу масивните атаки на Русия, често с десетки балистични ракети, Украйна не може да се защити, отбелязва медията.
По данни на украинските въздушни сили през юли са били отблъснати само около 15% от балистичните ракети, а последиците от това са катастрофални: броят на цивилните жертви е нараснал с 37 процента.
Всеки ден - отчаяни призиви за помощ
В момента почти не минава ден без отчаяни молби и искания на украинското ръководство за повече подкрепа в областта на противовъздушната отбрана. До зимата ще са необходими 300 противоракетни ракети, заяви наскоро украинският президент Володимир Зеленски пред американската медия Axios.
Според експертите обаче оказването на повече помощ е нереалистично. Само 14 държави в света използват противоракетните системи „PAC-3“. Нито една от тях досега не е получила истински лиценз за производство от „Локхийд Мартин“. В това отношение всички държави са зависими от Съединените щати.
Европейско-украинският проект за противовъздушна отбрана „Фрейя“ трябваше да реши този проблем. Той обаче едва сега стартира. До постигането на истинска готовност могат да минат няколко години. Запасите от „PAC-3“ са сведени до минимум в целия свят, освен в азиатските държави, които не доставят оръжие на Украйна. Европейските държави вече са предоставили на Украйна голяма част от своите противовъздушни ракети.
Необходими са две години за възстановяването на запасите
САЩ и държавите от Персийския залив почти изразходваха своите запаси от ракети по време на войната с Иран. Центърът за стратегически и международни изследвания оценява настоящите американски запаси от „PAC-3" на около 800. Преди войната с Иран те възлизаха на близо 2 300. А експерти казват, че ще са необходими две години и половина, за да се възстановят само американските запаси до нивото отпреди войната.
За Украйна това означава да полага още по-големи дипломатически усилия, за да убеди партньорите си, че са нужни нови доставки. Същевременно тя е принудена да се надява, че и ракетите на Русия скоро ще се изчерпят. Само през първата половина на юли Русия е изстреляла две трети от годишното си производство на ракети „Циркон“, както и повече от месечното производство на други балистични ракети, посочва порталът „Милитарни“.
Русия е изразходвала по-голямата част от годишната си продукция
Въпросът е колко още от тях може Русия да произведе и за колко време. Още в края на май в своя анализ експертът по сигурността Фабиан Хофман стигна до заключението, че за да се защити, Украйна се нуждае от около 140 противоракетни ракети „PAC-3“ месечно. Според него на Украйна остава само една възможност за ограничаване на щетите: да нанася удари по оръжейни заводи и доставчици в Русия.
Украинският експерт по сигурността Микола Биелисков на свой ред смята, че партньорите на Украйна трябва да изпращат повече подходящи оръжия за целенасочени атаки по руски обекти и да оказват по-силна подкрепа в разузнаването на важни цели. Ако това не се случи, украинското гражданско население ще плати ужасяваща цена, предупреждава Биелисков.
Автор: Ребека Барт АРД
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малко пропаганда за
23:06 10.08.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
23:06 10.08.2026
3 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
23:06 10.08.2026
4 Д/ртата
23:06 10.08.2026
5 Дано
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":И ти се оправиш като "хората"....
23:07 10.08.2026
6 Москва е похвалила
23:08 10.08.2026
7 Оня
23:08 10.08.2026
8 грУЙО
23:08 10.08.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #17
23:09 10.08.2026
10 Надрусенко
23:09 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъпгрейт
---
Зеленски говори, говори, а балистичните ракети не слушат. Те просто падат. Бързо. Без сирена, без спасение. Западът му ръкопляска, ама не му дава ракети – защото за тях той е клипче, не победа. А зимата идва. И студът няма да пита за героични реплики – той просто ще дойде и ще замрази надеждите на народа му. Този човек не е президент – той е комик, който си мисли, че думите спират балистика. Ама не спират. И когато дойде студът, ще се види кой е бил големият герой. Студът не лъже.
Коментиран от #15
23:11 10.08.2026
13 Кой ми с....
Зелен 🤡
23:11 10.08.2026
14 Факт
23:16 10.08.2026
15 Инна
До коментар #12 от "Ъпгрейт":Общата площ на складовете и логистичните центрове, разрушени в Украйна от началото на юли, е надхвърлила 400 000 квадратни метра, според украинското издание Forbes.
Според изданието, най-малко осем големи хъба са напълно унищожени. Само в нощта на 5 август са повредени съоръжения, принадлежащи на Epicenter, Novus, Denka Logistics и Rozetka в Киев и околния регион, като преди това са регистрирани щети на складовете на Nova Poshta. Поради обширните щети украинският премиер Сергий Корецки обяви спешни срещи с бизнеса за преструктуриране на логистиката.
Коментиран от #32
23:16 10.08.2026
16 ПлатеноВеле
23:18 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русуля
23:21 10.08.2026
19 az СВО Победа 81
Всички знаем, че Русия отдавна свърши ракетите!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23:30 10.08.2026
20 604
Коментиран от #36
23:32 10.08.2026
21 Не знам за гражданското население...?!
23:33 10.08.2026
22 Ъъъ
Ма що бе? Тръмп увошнява всеки, който само си помисли,да каже, че няма ракети... Според него всичко е наред, оръжия имат достатъчно, "Коалицията на желаещите" също помага с пари и оръжие.... Кое не е така както ни се обяснява че е? Щото ясно някой много сериозно лъже.... И не сме ние копейките.🤔
23:33 10.08.2026
23 Само питам
И сега НАТО пази ли ни или ни рекетира и лъже?
23:36 10.08.2026
24 Ми, да се
Коментиран от #39
23:36 10.08.2026
25 Евроатлантизъм сър
23:38 10.08.2026
26 Бг гражданин
23:38 10.08.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Михаел Мартенс.
В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:
"Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"
23:40 10.08.2026
28 DW опитва да ни будалка
"Броят на цивилните жертви се увеличи значително, защото Украйна няма достатъчно боеприпаси за противовъздушна отбрана"
Освен това DW не знае, че Патриоти не могат да свалят хиперзвукови ракети. Tъй че не само Украйна е беззащитна пред тях
23:41 10.08.2026
29 Факт
23:50 10.08.2026
30 Факт от Козяк
23:52 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 укра без крак
До коментар #15 от "Инна":Сега чакат новите попълнения от европа и започват контраступа. 🤭🤭
23:54 10.08.2026
33 Факт
23:55 10.08.2026
34 Зеленски със зелените прашки
23:57 10.08.2026
35 Укрдебил
23:58 10.08.2026
36 Груз 404
До коментар #20 от "604":Ние четем кабалата.
00:00 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зелен бункерен rнom
00:02 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дойде ред и на късият
Коментиран от #46, #48
00:05 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Факт
Коментиран от #44, #53
00:10 11.08.2026
43 Владимир Путин
Олена ще бели картоф 34 години ,а Буданов ще се удави в тоалетната
00:11 11.08.2026
44 Сарьожът
До коментар #42 от "Факт":Имат дръжки ,затуй копираа Герана и го кръстиха Лукаш
00:12 11.08.2026
45 ФАШУКРОКОМПАНИЯТА РШЧЕ -ДО ПОСЛЕДНИЯ
УМНИТЕ ПОЛИТИЦИ ОТАААААВНА ИМ ГО КАЗВАТ , НО ФАШУРСУЛАНИТЕ ИСКАТ ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРО !!!
ТЪЙ,ЧЕ УКРИТЕ ДА СИ НОСЯТ КРЪСТА КАТО СА ИМ СЕ ВЪРЗАЛИ !!
00:14 11.08.2026
46 Владимир Путин
До коментар #40 от "Дойде ред и на късият":Унищожиха ....7 души плажуващи и два кубика пясък
00:14 11.08.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩО НЕ ИМ ДАДАТ РАКЕТИ
НА ПРОСТИТУТКИТЕ?
00:15 11.08.2026
48 Това от кой
До коментар #40 от "Дойде ред и на късият":укробски филм беше!
00:18 11.08.2026
49 укра без ръка
Коментиран от #55
00:21 11.08.2026
50 Пампаец
00:24 11.08.2026
51 ?????
Да са го мислили когато слушаха Борис Джонсън - дайте да повоюваме.
Повоювайте бре марионетки когато на началниците ракетите им трябват на друго място.
Московците май най-накрая им дойде акъла и почнаха да мислят вече като на война.
А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
Но е късно. Кътайте кинти за по-добър живот някъде там.
А пък обикновените украинци кучетата ги яли - тва в буквален смисъл.
Руснаците квото могат съберат и им го дават, останалото дето е без вести пропало Зеленски не го смята за жертви и не плаща кинти.
00:25 11.08.2026
52 Пълни глупости
Коментиран от #54, #58
00:50 11.08.2026
53 Пакт
До коментар #42 от "Факт":Ти гледай атракционът Йелоустоун 1 да не гръмне, че тогава ще търсим половин Северна Америка в дупката.
01:06 11.08.2026
54 Хи хи
До коментар #52 от "Пълни глупости":Че как да не са урките беззащитни, те ако можеха да се защитят, щяха ли да изгубят 20% територии ??!!
01:08 11.08.2026
55 Хи хи
До коментар #49 от "укра без ръка":Искаш на Слънчев бряг, ама там укри колят укри, помисли пак.
01:10 11.08.2026
56 Предавай се Зелник щом
01:22 11.08.2026
57 Серевко
02:11 11.08.2026
58 на кого
До коментар #52 от "Пълни глупости":му пука за Украйна.България е беззащитна, заради изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козлодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. Части.
А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително.
02:52 11.08.2026