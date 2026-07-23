САЩ с мащабен план: 95 млрд. за война с Иран и ядрен пакт

В ключов момент от геополитическата криза в Близкия изток, Вашингтон предприе две мащабни стъпки, които пренареждат баланса на силите на световната сцена.

Камарата на представителите на САЩ прие извънредна бюджетна резолюция, която отпуска 95 милиарда долара за финансиране на войната срещу Иран и други ключови приоритети на администрацията на президента Доналд Тръмп. Паралелно с това Белият дом официално обяви сключването на историческо споразумение за сътрудничество в сферата на ядрената енергетика със Саудитска Арабия.

Военният бюджет от 95 милиарда долара мина "на косъм"

Резолюцията беше приета в долната камара на американския Конгрес с минимално мнозинство от 216 на 214 гласа, като вотът премина изцяло по партийна линия. Републиканците успяха да консолидират подкрепата си въпреки съпротивата на демократите и вътрешните фискални опасения в самата партия, информира PBS NewsHour.

Според официално разпространените финансови параметри, публикувани от Atalayar, пакетът е разпределен по следния начин:

Военна отбрана: 60 милиарда долара, насочени директно към операциите в конфликта с Иран и попълване на изчерпаните оръжейни арсенали в Близкия изток.

60 милиарда долара, насочени директно към операциите в конфликта с Иран и попълване на изчерпаните оръжейни арсенали в Близкия изток. Национална сигурност и разузнаване: 13 милиарда долара за повишаване на бойната готовност.

13 милиарда долара за повишаване на бойната готовност. Вътрешни приоритети: 12 милиарда долара субсидии за американските фермери и 10 милиарда долара за реформи в изборното законодателство (закона SAVE Act).

Критиците на мярката веднага алармираха за икономическите последици. Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис разкритикува остро решението, като заяви, че се орязват средства от жизненоважни социални сектори, за да се поддържа "военната машина". Сега документът се пренасочва към Сената на САЩ, където процедурата по окончателното му приемане може да се сблъска с допълнителни пречки, допълват от NPR.

Историческият ядрен пакт Рияд – Вашингтон

Едновременно с военните траншове, Министерството на енергетиката на САЩ потвърди подписването на т.нар. „Споразумение 123“ за гражданско ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия, предава Reuters. Документът е подписан от американския енергиен министър Крис Райт и саудитския му колега принц Абдулазиз бин Салман.

Двустранният договор, който предстои да бъде разгледан от Конгреса в 90-дневен срок, предвижда:

Американски технологии: Компании от САЩ (включително Westinghouse) ще получат приоритетен достъп до изграждането на цивилни ядрени реактори на саудитска почва.

Компании от САЩ (включително Westinghouse) ще получат приоритетен достъп до изграждането на цивилни ядрени реактори на саудитска почва. Обогатяване на уран: Макар детайлите да се пазят в тайна, неофициални източници сочат, че сделката може да позволи на Рияд да обогатява уран на собствена територия под строг американски надзор в "черна кутия", вместо да разчита на вносно гориво, отбелязва BBC.

Решението предизвика сериозни опасения сред експертите по неразпространение на ядрени оръжия. Критиците подчертават парадокса, че САЩ водят война с Иран с официален мотив предотвратяване на иранска ядрена бомба, докато в същото време предоставят чувствителни технологии на Саудитска Арабия, обобщава в анализа си Le Monde. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман неведнъж е декларирал, че ако Техеран разработи ядрено оръжие, Кралството веднага ще последва примера му.

Споразумението ще влезе в сила автоматично, освен ако Конгресът не събере мнозинство от две трети, за да преодолее евентуално президентско вето и да го блокира.