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Тръмп каза на Украйна, че нямат карти, а после Киев пренесе войната вътре в Русия и унизи Путин
  Тема: Украйна

Тръмп каза на Украйна, че нямат карти, а после Киев пренесе войната вътре в Русия и унизи Путин

12 Август, 2026 13:21 2 347 148

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  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
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  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В унизителен за Путин момент украински удари с дронове предизвикаха гъсти облаци дим над Санкт Петербург малко преди откриването на международен икономически форум

Тръмп каза на Украйна, че нямат карти, а после Киев пренесе войната вътре в Русия и унизи Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата в Овалния кабинет между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски през февруари миналата година беше дипломатически провал, пише БТА, цитирайки АП.

„Страната ви е в голяма беда. Не печелите“, заяви Тръмп, като разкритикува остро Зеленски пред световните медии. „Нямате карти.“

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Миналогодишният скандал - три години след началото на войната, беше нещо повече от разгорещена публична размяна на реплики. Украинската делегация беше помолена да напусне Белия дом, а Вашингтон временно спря да споделя разузнавателна информация с Киев. През следващите месеци, докато Русия постепенно, но устойчиво напредваше на бойното поле, Тръмп прие топло руския президент Владимир Путин в Аляска и изглеждаше готов да принуди Украйна да приеме неизгодно мирно споразумение, включително да се откаже от територии.

Докато Зеленски седеше до Тръмп обаче, украинските сили подготвяха операция, която щеше да покаже способността и намерението на Украйна да пренесе войната на руска територия. Месеци по-късно дронове, внесени тайно в Русия, атакуваха руски бомбардировачи и унищожиха или повредиха самолети на стойност стотици милиони долари.

Оттогава Киев засили кампанията си от удари с по-голям обсег по цели в Русия и в окупирани от Москва райони, увеличи производството на оръжия, атакува руската противовъздушна отбрана, както и петролна инфраструктура и складове на голяма търговска компания, с цел пренасяне на бойните действия на руска територия.

В унизителен за Путин момент украински удари с дронове предизвикаха гъсти облаци дим над Санкт Петербург малко преди откриването на международен икономически форум през юни. Опасенията от украинските атаки накараха руските власти да ограничат мащаба на военния парад на 9 май в чест на победата над нацистка Германия. Ударите по петролните рафинерии освен това доведоха през лятото до криза с горивата.

На срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО през юли Тръмп обаче заяви, че украинският лидер „се е справил много ефективно“ във войната. „Всъщност изградихме добри отношения“, добави американският президент.

С увеличаването на украинските удари се засилиха и руските атаки, а Киев е изправен пред сериозни трудности при защитата си заради недостига на американски ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

През първите шест месеца на годината в Украйна бяха убити 1396 цивилни, показват данни на ООН. Междувременно световната организация съобщи, че руските власти са докладвали за 250 загинали цивилни през същия период. В понеделник при удар, който според Украйна е бил насочен срещу петролна рафинерия в Русия, загинаха 13 души, съобщиха местните власти.

Макар че украинските удари изглежда са променили начина, по който войната се възприема във Вашингтон, все още не е ясно дали те ще успеят да накарат Путин да преговаря.

Целта на украинските удари е да подкопаят представата, че Русия може да си позволи „просто да остави нещата да се развиват“, заяви Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в базирания в Лондон аналитичен център „РУСИ“ (RUSI).

Дали тази стратегия ще успее да накара Русия да преговаря зависи от това колко силен натиск може да окаже Украйна. „Логично е, че над определен праг това работи, но дали те могат да достигнат този праг, е интересен въпрос“, отбеляза той. По думите му това зависи поне отчасти и от фактори извън контрола на Киев, като продължаващата финансова подкрепа от Европа.

Повечето украински удари са по цели на разстояние до 200 километра, но броят на атаките на по-голямо разстояние значително се е увеличил тази година.

През юли Украйна е извършила три пъти повече такива удари, отколкото през януари, сочат данни на независимата организация за наблюдение на конфликти „АКЛЕД“ (ACLED). Повтарящите се удари дълбоко в руската територия са принудили руските военни да разположат противовъздушната си отбрана на по-голяма площ.

Голяма част от украинските удари са насочени към четири основни категории цели, според анализ на Асошиейтед прес на стотици украински атаки през тази година, базиран на изявления на руски представители, държавни медии и украинските военни.

След като войната с Иран доведе до повишаване на цените на енергията и САЩ смекчиха санкциите срещу руския петрол, Киев засили ударите по петролната инфраструктура, за да лиши Кремъл от приходи от износа на горива и така обикновените руснаци да усетят последиците от войната.

Украйна атакува и предприятия от отбранителната промишленост, за да отслаби дългосрочната способност на Русия да произвежда оръжия, насочва удари срещу противовъздушната отбрана, за да освободи път за собствените си оръжия, и атакува складове на търговски компании.

Като част от кампанията срещу петролната инфраструктура Киев заяви, че е нанесъл удар по най-голямата петролна рафинерия в Русия, разположена на повече от 2500 километра от Украйна.

Киев атакува и предприятия от отбранителната промишленост. Сред целите беше фабрика за производство на навигационни системи, която е била атакувана многократно, включително с украински ракети „Фламинго“.

През юли и август Украйна нанесе удари по складове на руската компания за електронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries). Киев твърди, че компанията подпомага снабдяването на руската армия. Москва отрича това.

Много от украинските удари по руската противовъздушна отбрана и радарни системи са насочени към райони около окупирания от Русия Кримски полуостров и често се нанасят с дронове.

Майор Роберт „Мадяр“ Бровди - командирът, ръководещ украинската война с дронове - заяви пред Асошиейтед прес, че ударите в Крим имат за цел и да направят полуострова неизползваем като база за руските сили.

Невинаги е ясно дали украинските атаки са ефективни, а някои от тях може да са причинили минимални или никакви щети. През май и юни Украйна заяви, че е нанесла удари по няколко спътникови, разузнавателни или обекти за радиоелектронно разузнаване в Русия, но анализираните от АП сателитни снимки не показват сериозни щети.

Въпреки това Украйна разполага с едно предимство, което може да ѝ помогне да отслаби руската противовъздушна отбрана и да направи нейните удари с дронове по-прецизни.

Украйна има достъп до сателитната комуникационна услуга „Старлинк“ на Илон Мъск, което позволява на операторите ѝ да управляват дронове в реално време на окупираната от Русия украинска територия. На Русия е забранено да използва „Старлинк“.

Русия обаче също разработва своя собствена версия на „Старлинк“ и инсталира системи за заглушаване, които затрудняват връзката със сателитната услуга, заяви Бровди.

Още преди срещата в Овалния кабинет Украйна започна да инвестира усилено в нови оръжия, но този момент беше „сериозен предупредителен сигнал“, заяви европейски военен представител, пожелал анонимност, за да може да говори подробно за ситуацията на фронта. Стана ясно, че американската подкрепа може да бъде прекратена „внезапно“.

Освен това Украйна засили усилията си за производство на оръжия, като започна да произвежда все по-широк набор от оръжия в по-големи количества, а сроковете за разработване и производството им се съкратиха от десетилетия на години или дори месеци.

Въпреки това Украйна все още не може да произвежда достатъчно ракети, за да задоволи нуждите си. Освен това ѝ беше необходимо време, за да разработи системи, които могат достатъчно прецизно да поразяват цели, така че Киев да се осмели да ги използва за удари дълбоко в Русия, заяви Уотлинг.

Макар че Украйна е започнала да преодолява проблемите с навигацията на ракетите си, като „Фламинго“, тези оръжия все още не са толкова точни или незабележими, колкото западните им аналози. Това често означава, че трябва да бъдат изстреляни стотици дронове, за да бъде претоварена руската противовъздушна отбрана и да се осигури възможност на ракетата да премине през нея.

Това е скъп и бавен начин за водене на война, тъй като според Уотлинг само между 5 и 9 процента от украинските оръжия успяват да преминат през руската противовъздушна отбрана.

Дори руските оръжия да са по-мощни, Зеленски заяви на срещата на върха на НАТО в началото на юли, че Путин „постепенно губи контрола над хода“ във войната. По думите му Украйна е пренесла бойните действия от фронта, където настъплението е в застой, към въздушни удари по руски цели.

На срещата Зеленски дори се пошегува, когато Тръмп го попита дали би приел да се водят мирни преговори в Москва, както предложи Путин. „Във въздуха има много украински дронове“, отговори Зеленски. „Би било опасно.“


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинизация

    55 62 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #6, #102

    13:23 12.08.2026

  • 2 И това

    64 8 Отговор
    според Мара:))

    13:23 12.08.2026

  • 3 И в покера

    50 10 Отговор
    най упоритите слабаци винаги си тръгват без гащи.

    13:24 12.08.2026

  • 4 Мунчо

    14 39 Отговор
    Украйна победи Русия, а США загуби във Виетнам, Корея, Куба, Афганистан, Иран, Сомалия и т.н.

    Коментиран от #115

    13:24 12.08.2026

  • 5 Някой

    91 11 Отговор
    Хайде някой да ми обясни как хем Зельо е унижил Путин и в същото време моли за мир. Като ги пишете или преписвате тези статии после проверявате ли ги за логическа обвързаност?

    Коментиран от #19, #27, #65

    13:24 12.08.2026

  • 6 Ъхъъъъъъъхъъъъ

    72 9 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    На 4 август приключи обявената гръмко от Зеленски 40-дневна операция за «принуждаване на Кремъл към мир». Равносметката от тази авантюра сега си я правят самите украински медии:
    Крим не е изолиран. Руската енергетика не е парализирана. За сметка на това Украйна фактически загуби Черно море. Кораби вече не влизат в трите останали на Украйна пристанища – Одеса, Николаев и Черноморск, а пристанищната инфраструктура на изброените ежедневно е подлагана на удари. Maersk отказа да работи в Украйна. Обявените загуби възлизат на над 70 милиона долара дневно.
    Разрушаването на ключовия мост в Затока, Одеска област лиши Украйна и от снабдяването с военна техника, муниции и продоволствия през дунавските й пристанища.
    Удари са нанесени по 4000 бензиностанции, като половината от тях, според украински данни, не подлежат на възстановяване. Започва горивна криза.
    Унищожени са около 200 локомотива. Железопътните трасета с Румъния и Полша, по които се доставяше западно въоръжение, са разбити до неузнаваемост и напълно неизползваеми. Нестабилно функционира и транспортната връзка със Запорожие и други региони.
    Руските ракети методично унищожават предприятията от украинския военно-промишлен комплекс. крайна няма достатъчно средства за тяхната защита. Системите за противовъздушна отбрана не достигат дори за защитата на критичната инфраструктура, а руските ракети безпрепятствено достигат до Лвов.
    Подготовката за отоплителния сезон е провалена. Това вече признава и самия

    Коментиран от #11, #13

    13:25 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    15 43 Отговор
    Зеленски смля ватняците.

    13:25 12.08.2026

  • 9 Ами

    15 40 Отговор
    Позора край няма за Русия.

    13:25 12.08.2026

  • 10 Гробар

    42 10 Отговор
    Не знам колко е унизен Путин ,в източната част на Харков има ново военно гробище разположено на сторици декари с капацитет 80000 и е запълнено вече

    Коментиран от #14

    13:25 12.08.2026

  • 11 Ъхъъъъъъъхъъъъ

    54 12 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":

    Това вече признава и самият Зеленски.
    Искаха да изолират Крим, а накрая изолираха собствената си страна от морето и железопътните връзки с Европа.

    13:26 12.08.2026

  • 12 Швейк

    11 41 Отговор
    Колелото на Историята се върти и ще се върти до окончателния край на фашистката империя на Путин.

    Коментиран от #15, #23

    13:27 12.08.2026

  • 13 Да не си трол случайно?

    6 29 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":

    Това го писали в други сайтове.
    😂🤣😅

    Коментиран от #16

    13:27 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това е безспорен

    4 19 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Факт.

    13:28 12.08.2026

  • 16 Гресиран козяк

    21 6 Отговор

    До коментар #13 от "Да не си трол случайно?":

    Що ти кой беше ,оня с палеца 👈ли ?

    13:28 12.08.2026

  • 17 Киборг и кисело мляко

    39 5 Отговор
    На Зеленски му се вижда края. Не защото е лош войник, а защото ролята му свърши. Беше нужното лице на съпротивата, докато Западът се опитваше да претопи Русия с пари и оръжия. Ама не стана. Русия не се предаде – напротив, засили се. И сега Тръмп, който обича да се прави на шеф, го изрита като използван салфетка – "Страната ви е в голяма беда. Не печелите... Нямате карти". Украинската делегация напусна Белия дом, а Вашингтон спря да споделя разузнавателна информация с Киев. А Тръмп? Този човек стана смешен. Първо обеща на Зеленски лиценз за производство на ракети "Пейтриът" по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, после – "не сме се съгласили". Кара се на "миротворец", ама праща зет си Джаред Къшнър и приятеля си Стив Уиткоф – и двамата бизнесмени, а не дипломати – да пазарят за редкоземни метали. И сега се опитва да изкара Украйна "сделка", като САЩ могат "по всяко време да отидат там и да вземат почти каквото си поискат". Той не е стратег, той е търговец на пазара, който мисли, че светът се решава с долари и шоута. Дори спря цялата военна помощ за Украйна, а вместо това продава оръжия на Европейския съюз, които после те да дават на Киев. А Русия? Русия ги изигра и двамата. Изчака, укрепи се и сега гледа как Западът се разцепва. САЩ се оттеглят, Европа трепери, Украйна се пука, а Москва просто чака. И докато Тръмп говори за мир, руските войски напредват и държат инициативата. Киев пренесе войната навътре в Русия с дронове и удари по петр

    Коментиран от #45

    13:28 12.08.2026

  • 18 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Няма край уззкия позор!

    13:28 12.08.2026

  • 19 МАГАРЕТО МАРКО

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ПРОСТО СА СИ ПРОСТИЧКИ И НЕГРАМОТНИ

    13:29 12.08.2026

  • 20 Отговорът

    42 6 Отговор
    Докога ще публикувате дезинформация, бате журналята.
    Украйна е в руини, нямат ток нито гориво в цялятя страна, от 1 месец има протести против Зеления, бунтове в армията и намеци за капитулация
    Каква Русия какви 5 лева...

    13:30 12.08.2026

  • 21 Гробар

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копач":

    Не го мисли и теб ще те обслужим ,никой не сме върнали досега,даже и пари да нямаш има общински програми .Ще ти изядем и на теб житото ....

    13:30 12.08.2026

  • 22 Михайло Драпати

    7 27 Отговор
    Орките ги млати.
    Като шкембе у дувар!

    Коментиран от #30

    13:30 12.08.2026

  • 23 Ярослав Хашек.

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    И ко праим кат спре ?!

    13:32 12.08.2026

  • 24 Унизил е трънки

    31 7 Отговор
    Ако Путин днес реши, за 15 мин от покрайнината нищо няма да остане. Или ако реши, то всичките органи на властта там ще изчезнат за минути. И какво ще стане със страна във война, която няма президент, няма правителство, няма НС, няма команден пункт на армията, няма генерален щаб?
    "Путин днес е единственият в света, който го сдържа от тотална, ядрена война!" Това го каза бивш висш военен генерал на Натото, ген. Куят! Така че, зеленото може да си прави реклами, изобщо не е фактор!

    Коментиран от #29, #42, #52

    13:32 12.08.2026

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 18 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му продажна❗

    13:32 12.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    6 23 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Така, че пренуди Путинн вече 4.5 години води "СВО" превзема села да създава буферни зони на думи доката в Русия вече и над 2000км от фронта не е безопасно. Само като сиспоммним приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави. Това ако не унижение какво е?

    Коментиран от #78

    13:33 12.08.2026

  • 28 шаа

    18 3 Отговор
    не знам кой е унизен, но е унизителен слугинажът на някои български редколегии. мисля, че няма нужда да посочвам примери.

    13:33 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Механик

    24 5 Отговор
    Оффф! Забравихте ли колко пъти писахте как сте унизили Путин по повод на Курск?
    И кво стана после? Руснаците ви избиха най-подговените, надъхани и оборудвани бригади. И пт Курск фанахте само първите му три букви. Още кучетата в Курск ви разнасят кокалите, щото отказахте да си приберете убитите.

    Коментиран от #35, #36

    13:35 12.08.2026

  • 32 Феникс

    17 3 Отговор
    Пак пропаганда за плиткоумници, няма лошо, когато живееш със илюзии и лъжи истината рано или късно ще ти се стовари на главата като тежък камък!

    13:37 12.08.2026

  • 33 Дедо

    21 7 Отговор
    Абе Маро , фронта се разпада и последните украински укрепления падат. А ударите дето прави Украйна само дразнят и останалите противници във Русия на войната.

    13:38 12.08.2026

  • 34 Теслатъ

    13 5 Отговор
    Марийке, между Война и обстрел на цели във вътрешноста има Огромна разлика!!! Войната е комплексно понятие, твърде сложно за твоя ум...., тя се печели на бойното поле, докато една от страните не капитулира, а обстрела на обекти във вътрешноста на страната е само една от формите войната..., да, тя има своето значение, но като вече казах - Войната е комплексно понятие!!!!!

    Коментиран от #138

    13:38 12.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Точен

    13 3 Отговор
    Аз не бих написал такава статия, ако ми се плати подобаващо... Е, някои "автори" си пъхат в пазвата трийсетте сребърника...

    13:43 12.08.2026

  • 38 голяма жега другари

    4 11 Отговор
    Хайде пак.Нямал карти.. пък пренесъл войната в Росия.Нали беше СВО? Вовата ще успее да освободи и Русия.

    Коментиран от #50

    13:44 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Иван

    5 5 Отговор
    А ционисткият мерзавец Доналд Тръмп отвори Ормузкия проток.

    13:45 12.08.2026

  • 41 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Намерението на Тръмп беше да сключи СДЕЛКА. Украйна да му даде редките си изкопаеми, а за компенсация да даде на Русия територия. Допълнително.

    Коментиран от #53

    13:45 12.08.2026

  • 42 И защо не го направи

    6 12 Отговор

    До коментар #24 от "Унизил е трънки":

    през 2022 когато имаше по-голям шанс да смени властта в Киев. Ако беше го направил нямаше да причини такива огромни жертви и загуби на Русия. За геополитическата катастрофа на Русия да не говорим, че и там унижението е много голямо.

    Коментиран от #49

    13:45 12.08.2026

  • 43 Оня

    11 6 Отговор
    А защо всичките украинци във Варна ронят крокодилски сълзи и казват че нямат държава?

    13:45 12.08.2026

  • 44 Няма край путинското унижение

    6 12 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #51, #54

    13:45 12.08.2026

  • 45 зеленияпор беше лице

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Киборг и кисело мляко":

    на съпротивата и само това.
    Актьор, удачно избран от англосаксонците и с гарантирани пари и (засега) безопасност.

    13:46 12.08.2026

  • 46 Росомаха

    15 8 Отговор
    Зеленски унижи Путин с цената на почти три милиона убити урки и пет милиона осакатени. Продължава да унижава, до последния жив украинец. Зеленски е шампион по унижение! От 52 милиона, страната му се стопи на 15 милиона!

    Коментиран от #68

    13:46 12.08.2026

  • 47 Иван

    11 3 Отговор
    Парчетата на Линдзи Греъм танцуват в гроба.

    13:46 12.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Щото беше мекушав

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "И защо не го направи":

    Никакво изтегляне, докато не бъде подписан договор.

    13:48 12.08.2026

  • 50 Движуха

    5 10 Отговор

    До коментар #38 от "голяма жега другари":

    Педофила Пусьо ще отговаря огледално.
    Хептен е олигофренясал.

    13:48 12.08.2026

  • 51 Росомаха

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Няма край путинското унижение":

    Има! Има край! Краят е последния жив украинец.

    13:48 12.08.2026

  • 52 Ако Путин унищожи Украйна за 15 минути

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Унизил е трънки":

    Това ще бъде точно освобождението на украинците от нацисткото им управление, за което обеща. С две думи, ти с акъла ли си?

    13:49 12.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Иван

    6 4 Отговор
    Израел трябва да стане неизползваем.

    13:51 12.08.2026

  • 56 Украйна удиви целия свят

    7 14 Отговор
    Вместо да използват паричните помощи да изкупуват военния скрап на Партньорите, украинците заделиха част от парите за модернизиране и развитие на Военнопромишления си комплекс и в момента имат свръхпройзводство на оръжия с около 50%, което изнасят и продават на трети страни. Затова и вече никой не може да им нарежда да не удрят в обекти на руска територия. През 2026 година войната коренно се промени.

    Коментиран от #74

    13:52 12.08.2026

  • 57 Кореняк киевчанин, метро-обитател

    10 4 Отговор
    Унижихме го Путин отвсякъде!

    13:53 12.08.2026

  • 58 Ко стаа бе руски боклуци?

    8 11 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка,че ми омръзнА тая работа?Имате ли още месо за фронта?

    Коментиран от #69

    13:55 12.08.2026

  • 59 Ами

    6 11 Отговор
    Тръмп каза на Зеленски, че няма карти, а Зеленски му каза и показа, че не си играе.

    13:55 12.08.2026

  • 60 Росомаха

    7 5 Отговор
    След жътвата може да бъде употребено ЯО. До напролет заразяването ще спадне. След Чернобил, радиационния фон в Украйна и без това е висок. Европа ще бъде залята с болни от лъчева болест и изгаряния урко зомби.

    Коментиран от #63, #67

    13:56 12.08.2026

  • 61 Русия

    7 3 Отговор
    След това умозаключение Мар... получи силен мозъчен гърч и полетя към Ада.

    13:58 12.08.2026

  • 62 Унизен копейка

    7 9 Отговор
    Ние сме си винаги унизени, но пак ще си викаме за унижения Путлер.Такава ни е унизителната робска душица.

    Коментиран от #100

    13:58 12.08.2026

  • 63 хех

    8 9 Отговор

    До коментар #60 от "Росомаха":

    Още ли лежиш на тази кълка от 1945г.? Не ти ли идва на акъла, че Русия има десетки АЕЦ на територията си и всичките са в обхвата на украинските дронове?

    Коментиран от #72

    13:58 12.08.2026

  • 64 3.14К

    10 5 Отговор
    Всичко е вярно на 100%, наркомана нанесе сериозни щети и вдигна голяма пушилка с ударите по Валберис, където тиганите за онлайн търговия са в кашони и горят със висок пушек. Аналоговия Путин отговори с балистика и управляеми бомби и нанесе десетократно по- големи щети, и без ефекта пушилка опразни магазините,.останали без логистика.

    13:59 12.08.2026

  • 65 това само мара трола българин който

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    също е на заплата в факти и нпо отворено общество не на последно място най големия урковец тагарев който също е на заплата към някое нпо и украйна а да не забравим и половинката на тагарев чефо който на месец е взимал по 10 К народни пари за плюе - да си знаят НЯМА НИЩО ВЕЧНО ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ

    13:59 12.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Росоодебила

    6 7 Отговор

    До коментар #60 от "Росомаха":

    След ЯО и матушката ти ще се напълни с облечени крепостни.Не знаеш накъде ще тръгне облака.

    Коментиран от #79

    14:01 12.08.2026

  • 68 Абе

    5 9 Отговор

    До коментар #46 от "Росомаха":

    То и след войната на СССР срешу Афганистан в периода 1979 –1989 равносметки на думи бяха такива, но последва каскада от разпади парво СИВ, а малко по късно и съмия СССР се разпадна.
    Да видим какво предстои с последния остатък от предходния разпад.

    14:01 12.08.2026

  • 69 Чако

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    И ти си една кака Веца!

    14:01 12.08.2026

  • 70 русия планира мобилизация

    5 9 Отговор
    но Кремъл не бърза да въоръжи руснаците, защото не е сигурен на къде ще тръгнат те.

    Коментиран от #88

    14:02 12.08.2026

  • 71 Киевляни от метрото

    8 4 Отговор
    Метрото в Киев пълно, магазините празни, не се къпем, ядем съхари но Путин е унизен и в Крим една седмица нямаха бензин.

    14:02 12.08.2026

  • 72 Кондуктора с голямата Франзела

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "хех":

    Е нали се сещаш че ако само си помислят украйнските нацисти за това да ударят с дрон или ракета атомна централа - киев и голяма част от тази държава наречена 404 няма да става за живот чак смешно -но за всичко това ще страдат милиони в европа честито раздрънканипедерасти

    Коментиран от #83

    14:02 12.08.2026

  • 73 БлЯ!

    3 2 Отговор
    Бла-бля-бла... тра-ла-ла!

    14:03 12.08.2026

  • 74 горски

    10 4 Отговор

    До коментар #56 от "Украйна удиви целия свят":

    Голямото удивление ще е когато самите украинци набучат Зеленски на кол като зелка.Удивление ще е когато голяма част от украинската армия се влее в руската и тръгне на Запад....а тогава ще е голямото удивление барабар с едно умиление и посрещане и цветя,и жълтите павета ще си сменят цвета...а танка пред Брандербурската врата ще го боядисат и лакират наново...

    14:03 12.08.2026

  • 75 Чако

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "няма край":

    Не си прав Цецко!

    14:03 12.08.2026

  • 76 Михаил

    9 1 Отговор
    няма по унизително нещо да се натикаш в контейнер сам и да отидеш на друг самолет това беше върха на падението

    14:03 12.08.2026

  • 77 НПЗта ГОРЯТ

    3 7 Отговор
    ВАЙЛДБЕРИС ГОРЯТ.

    ЗА КАКВО СА ТИЯ КАРТИ ?

    НЯМА ДА ИГРАЯТ БЕЛОТ.

    ПУЧЯТА

    НАЛИ ИСКАШЕ ДВИЖУХА?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:04 12.08.2026

  • 78 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Предлагам ти първо да научиш българския правопис и граматика, а също малко повече да почетеш военна тактика и стратегия и тогава да коментираш. Иначе коментарът ти е като статията - няма логическа обвързаност. Отделно, че е пълен с граматически и правописни грешки.

    14:04 12.08.2026

  • 79 Глупчо,

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Росоодебила":

    за целта има метеорологични прогнози.

    14:04 12.08.2026

  • 80 Сатана Z

    8 6 Отговор
    Хитлер го правеше същото упражнение в Русия ,но накрая му забиха червеното знаме на победата на върха на Райхстага.Да извършваш терористични удари срещу граждански обекти в Русия не е най—умното нещо което Укрия и 56± държави си мислят,че ще спечелят девиденти освен да обединят населението на РФ .

    14:04 12.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БлЯ!

    2 1 Отговор
    Бла-бля-бла... тра-ла-ла!

    14:05 12.08.2026

  • 83 хех

    5 11 Отговор

    До коментар #72 от "Кондуктора с голямата Франзела":

    Руските идиоти сте единствените, които мислят за атака с ЯО. За щастие дори в Кремъл са наясно какви ще са последствията и че само Украйна без чужда помощ може да превърне Русия в ядрена пустиня за няколко часа, ако се стигне до там. Иначе вече да са използвали ядрено оръжие.

    Коментиран от #90

    14:05 12.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    7 2 Отговор
    ВАЖНОТО Е

    ЧЕ ПУТИН МИ ЗВЪННИ

    В ОТВЪДНОТО.

    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС

    СЕ ОКАЗА

    ГОЛЯМ ЕКСТРАСЕНС.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    14:06 12.08.2026

  • 86 Бла - бла!

    3 1 Отговор
    Бла-бля-бла... тра-ла-ла!

    14:06 12.08.2026

  • 87 нещо

    9 5 Отговор
    се губи в превода..Зеленото най добре да има до себе си една бяло знаме, а не да се шмърка от бялото по няколко линии..Ракети се разхождат над укройна..и няма с какво да ги спрат..За Одеса да не говорим..КАПУТ.. в същото време чакат Путин да поиска мир, защото бил в много трудна ситуация..и други такива малоумни твърдения..АЛО ..това го кажете на укроинци..всеки ден по 1000-1500 укроинци 2 метра под земята..има ли смисъл от такива загуби..къде ще ги складирате..и земята ви вече продадена няколко пъти на чужденци..

    14:07 12.08.2026

  • 88 миличка по добра си в избора

    7 3 Отговор

    До коментар #70 от "русия планира мобилизация":

    на рокли за друго нямаш капацитет но това е нормално за нпо отворено общество събират ви по кръстовища или градинки където сте деградирали от фентанила

    14:07 12.08.2026

  • 89 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    4 5 Отговор
    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.

    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ

    ЩЕ СРУТЯТ РУСКАТА КОЧИНА.

    14:08 12.08.2026

  • 90 Чако

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "хех":

    Бабо Гено, стига писа, легни си почини, че в тая жега доста народ се гътна.

    14:08 12.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Адолф

    10 3 Отговор
    и той мислеше че унизил Сталин..а после..това вече друга история..Така че Зеленото да събере акъла и да бяга..сега е момента..само да не в БГ..тук той не е добре дошъл..а къде ли?

    Коментиран от #99

    14:09 12.08.2026

  • 93 Хи хи

    9 4 Отговор
    Какви карти имат урките, като плюскат нашите пари, и загубиха 20% територии ?? Не карти, а дългове имат те !!!

    14:09 12.08.2026

  • 94 Росомаха

    8 4 Отговор
    След жътвата, когато Русия напълни хамбарите, може да бъдат нанесени ядрени удари за респектиране на войнолюбците и подтикване към капитулация на Украйна и мир.

    Коментиран от #95, #111

    14:10 12.08.2026

  • 95 кхъ

    3 6 Отговор

    До коментар #94 от "Росомаха":

    Ама ще са с тоя специалния атом, който не ви лови вас руските подлоги, нали?

    Коментиран от #103

    14:11 12.08.2026

  • 96 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Зеленски изкара картите!

    14:12 12.08.2026

  • 97 Българин

    4 6 Отговор
    Русия ще спечели тази война рано или късно.Тя никога не е губила война.Срещу ядрена сила не се воюва.Тръмп е редно да застави Зеленски да сключи мир при условията на Русия.Тогава и Европа ще си отдъхне.

    Коментиран от #101

    14:12 12.08.2026

  • 98 Украйна удиви целия свят

    3 5 Отговор
    Вместо да използват паричните помощи да изкупуват военния скрап на Партньорите, украинците заделиха част от парите за модернизиране и развитие на Военнопромишления си комплекс и в момента имат свръхпройзводство на оръжия с около 50%, което изнасят и продават на трети страни. Затова и вече никой не може да им нарежда да не удрят в обекти на руска територия. През 2026 година войната коренно се промени.

    14:13 12.08.2026

  • 99 Росомаха

    7 4 Отговор

    До коментар #92 от "Адолф":

    Където и да избягат, урко нацистите ще бъдат намерени и унищожени. Единствено преговори за достойна капитулация могат да спасят живота им.

    Коментиран от #104

    14:13 12.08.2026

  • 100 миличка винаги си

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Унизен копейка":

    унизена знаеш защо задникатиеразпранотебане

    14:15 12.08.2026

  • 101 мъда

    2 9 Отговор

    До коментар #97 от "Българин":

    Финландската война спечели ли я? Студената война спечели ли я СССР? Или много питам. Хуморист.

    14:15 12.08.2026

  • 102 Движуха

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в много региони на Русия и тогава хунтата в Кремъл ще разбере " кон боб яде ли".

    Коментиран от #107

    14:15 12.08.2026

  • 103 Росомаха

    3 10 Отговор

    До коментар #95 от "кхъ":

    Учим се от американския челен опит.

    14:15 12.08.2026

  • 104 така е

    3 9 Отговор

    До коментар #99 от "Росомаха":

    Същото се отнася и за рашистите в близките 100 години.

    14:16 12.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 да попитам кога се върна от

    7 8 Отговор

    До коментар #102 от "Движуха":

    Крим днес че си наясно какво се случва -ех ама какви сте мипедерастчета и драскате едно и също

    14:17 12.08.2026

  • 108 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    9 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #112

    14:18 12.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Хайде

    4 3 Отговор

    До коментар #94 от "Росомаха":

    Пак изтъркана ядрена реторика. Ядрените оръжия стават за възпиране на противника да не напада, но няма как да запазят целостта на една страна загубила икономическа война. Справка съдбата на СССР. Сега предстои поредния разпад на остатъците от предишния и този път ще е още по-брутален пълен и окончателен.

    Коментиран от #117

    14:19 12.08.2026

  • 112 миличкяа нали знаеш приказката

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    всичко мое е твое та розаво пони курамиетвой а той никак не е малък може да го опитваш когато пожелаеш

    14:21 12.08.2026

  • 113 Констатация

    6 4 Отговор
    СССР не се разпадна, СССР не беше победен, СССР беше "демонтиран" от висшето полит. ръоводство на другарите от КПСС, които се умориха да бъдат "комунисти" и решиха да се "преформатират" в.... Капиталисти, щото от аромата на "разлагащия" се Капитализъм буквално изпаднаха в Транс! -)))))

    Коментиран от #119

    14:21 12.08.2026

  • 114 Някой си украинец

    5 2 Отговор
    Вие дами се унизявате с тия лъжливи побликации

    14:24 12.08.2026

  • 115 победа

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    на Зеленото в кърпа вързана...Смях в залата..Хора, не става така в тоя живот, само с пожелания..Примерно ако искате много укройна да победи....гара-влак-Киев- Донбас..и имате няколко часа живот..после ще ви ръфат кучета..наемници посрещат малко по друг начин..няма плен, уважително отношение..

    14:25 12.08.2026

  • 116 Орк

    3 1 Отговор
    Мда, унижение от унижините...

    14:25 12.08.2026

  • 117 Росомаха

    4 4 Отговор

    До коментар #111 от "Хайде":

    Мечтите на центаците са разпад на Русия. Майдан в Русия е невъзможен. Руснаците имат акъл, за разлика от урките, които са на изчезване след техния Майдан.

    Коментиран от #120, #125

    14:25 12.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Да бе, да

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "Констатация":

    Спокойно можеш да се успокояваш като извърташ историята, но тя просто се повтаря. Когато са те поставили в шах просто нямаш ход.

    Коментиран от #143

    14:26 12.08.2026

  • 120 Васо

    6 3 Отговор

    До коментар #117 от "Росомаха":

    Ако имаха акъл, нямаше да пият одеколон.

    Коментиран от #123

    14:26 12.08.2026

  • 121 Росомаха

    4 3 Отговор
    "Обидени и унижени". Роман от Достоевски, който се отнася за майданутите.

    14:28 12.08.2026

  • 122 ох колко сте грамотни всички

    5 2 Отговор

    До коментар #118 от "Васо":

    фенове на пп дб акедемици в розави пеньоари - много ми е интересно защо пп дб са били против това да има регистър на педофилите- дали защото 80% са с различна сексуална орентация като теб. знаеш колко хубаво е неграмотен да ти пълнирозавиязадник

    14:30 12.08.2026

  • 123 Росомаха

    5 4 Отговор

    До коментар #120 от "Васо":

    В 0крайна пият одеколон и се друсат с боклуци. Когато арестуваха един терорист се тресеше, сякаш го биеше ток.

    14:30 12.08.2026

  • 124 оня с коня

    6 4 Отговор
    Само не разбрах с какво белия нос е унизил Путин.....хахаха.Украйна оттече.

    14:31 12.08.2026

  • 125 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "Росомаха":

    Не само, че разпада е възможен, а вече епрактически неизбежен. И едно голямо браво и дълбок поклон пред храбрите украински герои, които с кръвта си го направиха такъв.

    Коментиран от #126

    14:32 12.08.2026

  • 126 Росомаха

    2 3 Отговор

    До коментар #125 от "Ами":

    Иди в безкрайните гробища и се поклони.

    Коментиран от #129

    14:33 12.08.2026

  • 127 Килото

    4 3 Отговор
    Нямат карти. Така е. Карти не ти трябват, когато имашш дронове, шибащи руския мизерник дълбоко в тила. А? Найс, а?

    14:36 12.08.2026

  • 128 няма край

    2 3 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    14:37 12.08.2026

  • 129 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #126 от "Росомаха":

    И винец ще поднеса даже защо съм блогодарен за саможертвата им да спасят света от руския тумор

    14:37 12.08.2026

  • 130 Росомаха

    2 3 Отговор
    Нямат ток, спят в метрото, пристанищата и бензиностанциите унищожени, магазините празни, ядат сухари и каша, но били унизили Путин. Първо да се окъпят и да си изперат дрехите, че миришат на мъpшa.

    14:38 12.08.2026

  • 131 Росомаха

    2 3 Отговор
    Някой е излъгал урките, че с пластмасови дронове могат да победят руските балистични и крилати ракети.

    Коментиран от #133

    14:40 12.08.2026

  • 132 Анонимен

    4 1 Отговор
    Маро, стига с тая логорея! Кви са тия агитационни измишльотини?!!

    14:44 12.08.2026

  • 133 Да бе, да

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "Росомаха":

    Затова сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове иняма безопасно място

    14:44 12.08.2026

  • 134 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Мара яко заработва днес. Само с духане не става

    14:45 12.08.2026

  • 135 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Той и Александър I Павлович беше "унизен" от Наполеон-само дето после Кутузов не можа да го стигне до Париж да му се извини за унищожаването на цялата му армия 1812г.
    Адолф и той "унизи" Сталин 1942/43г. при Сталинград само дето после пак го гониха до Берлин да му се извинят за унищожението на 6-та Армия на Паулус .
    Сега унижението за Путин ще е изтриването от картата на Европа на тая измислена държавица.

    14:47 12.08.2026

  • 136 Испанеца

    4 3 Отговор
    Зима иде!Тогава ще видим кой е унизения!Укрите да стягат тунелите на метрото и да се запасяват с дърва,че тогава и ЕС няма да им помогне.

    14:49 12.08.2026

  • 137 СоважБейби

    2 2 Отговор
    Маарата яко я е напекло.

    14:51 12.08.2026

  • 138 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Теслатъ":

    Напразно си губите времето да обяснявате на Мара неща, които плиткия й ум не може да схване. Тя е дежурния клоун, които умее само да разсмива с небивалиците си.

    14:54 12.08.2026

  • 139 володя

    2 2 Отговор
    Робите много мразят, когато някой унижава господаря им. Така още по ясно си личи, че сами са си избрали съдбата.

    Коментиран от #140

    15:01 12.08.2026

  • 140 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "володя":

    За Брюкселските ли говориш?От тези шушляци нищо не става.

    15:09 12.08.2026

  • 141 СоважБейби

    2 1 Отговор
    Като видя "Маара" и веднага правя аналог с DW и Укроутопия......

    15:15 12.08.2026

  • 142 Картите

    0 1 Отговор
    са в руснаците,само Джокера в украинците!

    Коментиран от #145

    15:24 12.08.2026

  • 143 Констатация

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Да бе, да":

    По времето на ку-ку краварчето Рейгън, Щатите бяха изпаднали в икономическа Пропаст, а не яма, за разлика от СССР!!!! Ходи почети книжки, на американски икономисти и финансисти, откровенията на американски политолози и политици от онова време, използвай интернет и ако владееш свободно английски и руски шъ научиш неща, от които шъ ти съ подкосят коленете!!!! Със свободни съчинения не се заниманвам, само цифри и факти.

    Коментиран от #146

    15:25 12.08.2026

  • 144 Вова

    0 2 Отговор
    Пука ми!Аз си ритам мачле с момченца!

    15:26 12.08.2026

  • 145 ТамТимТам

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "Картите":

    На белото вече Джокер ли му казвате?

    15:26 12.08.2026

  • 146 И се спасиха

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Констатация":

    с руските ресурси....

    Коментиран от #147

    15:27 12.08.2026

  • 147 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "И се спасиха":

    Абсолютно вярно на 101%!!!

    15:35 12.08.2026

  • 148 Бандеровец

    0 0 Отговор
    Това ми хареса:
    - Опасенията от украинските атаки накараха руските власти да ограничат мащаба на военния парад на 9 май в чест на победата над нацистка Германия.

    Радваме се за подкрепата на тази ни победа .

    15:36 12.08.2026