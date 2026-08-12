Тръмп каза на Украйна, че нямат карти, а после Киев пренесе войната вътре в Русия и унизи Путин

Срещата в Овалния кабинет между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски през февруари миналата година беше дипломатически провал, пише БТА, цитирайки АП.
„Страната ви е в голяма беда. Не печелите“, заяви Тръмп, като разкритикува остро Зеленски пред световните медии. „Нямате карти.“
Миналогодишният скандал - три години след началото на войната, беше нещо повече от разгорещена публична размяна на реплики. Украинската делегация беше помолена да напусне Белия дом, а Вашингтон временно спря да споделя разузнавателна информация с Киев. През следващите месеци, докато Русия постепенно, но устойчиво напредваше на бойното поле, Тръмп прие топло руския президент Владимир Путин в Аляска и изглеждаше готов да принуди Украйна да приеме неизгодно мирно споразумение, включително да се откаже от територии.
Докато Зеленски седеше до Тръмп обаче, украинските сили подготвяха операция, която щеше да покаже способността и намерението на Украйна да пренесе войната на руска територия. Месеци по-късно дронове, внесени тайно в Русия, атакуваха руски бомбардировачи и унищожиха или повредиха самолети на стойност стотици милиони долари.
Оттогава Киев засили кампанията си от удари с по-голям обсег по цели в Русия и в окупирани от Москва райони, увеличи производството на оръжия, атакува руската противовъздушна отбрана, както и петролна инфраструктура и складове на голяма търговска компания, с цел пренасяне на бойните действия на руска територия.
В унизителен за Путин момент украински удари с дронове предизвикаха гъсти облаци дим над Санкт Петербург малко преди откриването на международен икономически форум през юни. Опасенията от украинските атаки накараха руските власти да ограничат мащаба на военния парад на 9 май в чест на победата над нацистка Германия. Ударите по петролните рафинерии освен това доведоха през лятото до криза с горивата.
На срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО през юли Тръмп обаче заяви, че украинският лидер „се е справил много ефективно“ във войната. „Всъщност изградихме добри отношения“, добави американският президент.
С увеличаването на украинските удари се засилиха и руските атаки, а Киев е изправен пред сериозни трудности при защитата си заради недостига на американски ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.
През първите шест месеца на годината в Украйна бяха убити 1396 цивилни, показват данни на ООН. Междувременно световната организация съобщи, че руските власти са докладвали за 250 загинали цивилни през същия период. В понеделник при удар, който според Украйна е бил насочен срещу петролна рафинерия в Русия, загинаха 13 души, съобщиха местните власти.
Макар че украинските удари изглежда са променили начина, по който войната се възприема във Вашингтон, все още не е ясно дали те ще успеят да накарат Путин да преговаря.
Целта на украинските удари е да подкопаят представата, че Русия може да си позволи „просто да остави нещата да се развиват“, заяви Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в базирания в Лондон аналитичен център „РУСИ“ (RUSI).
Дали тази стратегия ще успее да накара Русия да преговаря зависи от това колко силен натиск може да окаже Украйна. „Логично е, че над определен праг това работи, но дали те могат да достигнат този праг, е интересен въпрос“, отбеляза той. По думите му това зависи поне отчасти и от фактори извън контрола на Киев, като продължаващата финансова подкрепа от Европа.
Повечето украински удари са по цели на разстояние до 200 километра, но броят на атаките на по-голямо разстояние значително се е увеличил тази година.
През юли Украйна е извършила три пъти повече такива удари, отколкото през януари, сочат данни на независимата организация за наблюдение на конфликти „АКЛЕД“ (ACLED). Повтарящите се удари дълбоко в руската територия са принудили руските военни да разположат противовъздушната си отбрана на по-голяма площ.
Голяма част от украинските удари са насочени към четири основни категории цели, според анализ на Асошиейтед прес на стотици украински атаки през тази година, базиран на изявления на руски представители, държавни медии и украинските военни.
След като войната с Иран доведе до повишаване на цените на енергията и САЩ смекчиха санкциите срещу руския петрол, Киев засили ударите по петролната инфраструктура, за да лиши Кремъл от приходи от износа на горива и така обикновените руснаци да усетят последиците от войната.
Украйна атакува и предприятия от отбранителната промишленост, за да отслаби дългосрочната способност на Русия да произвежда оръжия, насочва удари срещу противовъздушната отбрана, за да освободи път за собствените си оръжия, и атакува складове на търговски компании.
Като част от кампанията срещу петролната инфраструктура Киев заяви, че е нанесъл удар по най-голямата петролна рафинерия в Русия, разположена на повече от 2500 километра от Украйна.
Киев атакува и предприятия от отбранителната промишленост. Сред целите беше фабрика за производство на навигационни системи, която е била атакувана многократно, включително с украински ракети „Фламинго“.
През юли и август Украйна нанесе удари по складове на руската компания за електронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries). Киев твърди, че компанията подпомага снабдяването на руската армия. Москва отрича това.
Много от украинските удари по руската противовъздушна отбрана и радарни системи са насочени към райони около окупирания от Русия Кримски полуостров и често се нанасят с дронове.
Майор Роберт „Мадяр“ Бровди - командирът, ръководещ украинската война с дронове - заяви пред Асошиейтед прес, че ударите в Крим имат за цел и да направят полуострова неизползваем като база за руските сили.
Невинаги е ясно дали украинските атаки са ефективни, а някои от тях може да са причинили минимални или никакви щети. През май и юни Украйна заяви, че е нанесла удари по няколко спътникови, разузнавателни или обекти за радиоелектронно разузнаване в Русия, но анализираните от АП сателитни снимки не показват сериозни щети.
Въпреки това Украйна разполага с едно предимство, което може да ѝ помогне да отслаби руската противовъздушна отбрана и да направи нейните удари с дронове по-прецизни.
Украйна има достъп до сателитната комуникационна услуга „Старлинк“ на Илон Мъск, което позволява на операторите ѝ да управляват дронове в реално време на окупираната от Русия украинска територия. На Русия е забранено да използва „Старлинк“.
Русия обаче също разработва своя собствена версия на „Старлинк“ и инсталира системи за заглушаване, които затрудняват връзката със сателитната услуга, заяви Бровди.
Още преди срещата в Овалния кабинет Украйна започна да инвестира усилено в нови оръжия, но този момент беше „сериозен предупредителен сигнал“, заяви европейски военен представител, пожелал анонимност, за да може да говори подробно за ситуацията на фронта. Стана ясно, че американската подкрепа може да бъде прекратена „внезапно“.
Освен това Украйна засили усилията си за производство на оръжия, като започна да произвежда все по-широк набор от оръжия в по-големи количества, а сроковете за разработване и производството им се съкратиха от десетилетия на години или дори месеци.
Въпреки това Украйна все още не може да произвежда достатъчно ракети, за да задоволи нуждите си. Освен това ѝ беше необходимо време, за да разработи системи, които могат достатъчно прецизно да поразяват цели, така че Киев да се осмели да ги използва за удари дълбоко в Русия, заяви Уотлинг.
Макар че Украйна е започнала да преодолява проблемите с навигацията на ракетите си, като „Фламинго“, тези оръжия все още не са толкова точни или незабележими, колкото западните им аналози. Това често означава, че трябва да бъдат изстреляни стотици дронове, за да бъде претоварена руската противовъздушна отбрана и да се осигури възможност на ракетата да премине през нея.
Това е скъп и бавен начин за водене на война, тъй като според Уотлинг само между 5 и 9 процента от украинските оръжия успяват да преминат през руската противовъздушна отбрана.
Дори руските оръжия да са по-мощни, Зеленски заяви на срещата на върха на НАТО в началото на юли, че Путин „постепенно губи контрола над хода“ във войната. По думите му Украйна е пренесла бойните действия от фронта, където настъплението е в застой, към въздушни удари по руски цели.
На срещата Зеленски дори се пошегува, когато Тръмп го попита дали би приел да се водят мирни преговори в Москва, както предложи Путин. „Във въздуха има много украински дронове“, отговори Зеленски. „Би било опасно.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинизация
Коментиран от #6, #102
13:23 12.08.2026
2 И това
13:23 12.08.2026
3 И в покера
13:24 12.08.2026
4 Мунчо
Коментиран от #115
13:24 12.08.2026
5 Някой
Коментиран от #19, #27, #65
13:24 12.08.2026
6 Ъхъъъъъъъхъъъъ
До коментар #1 от "Украинизация":На 4 август приключи обявената гръмко от Зеленски 40-дневна операция за «принуждаване на Кремъл към мир». Равносметката от тази авантюра сега си я правят самите украински медии:
Крим не е изолиран. Руската енергетика не е парализирана. За сметка на това Украйна фактически загуби Черно море. Кораби вече не влизат в трите останали на Украйна пристанища – Одеса, Николаев и Черноморск, а пристанищната инфраструктура на изброените ежедневно е подлагана на удари. Maersk отказа да работи в Украйна. Обявените загуби възлизат на над 70 милиона долара дневно.
Разрушаването на ключовия мост в Затока, Одеска област лиши Украйна и от снабдяването с военна техника, муниции и продоволствия през дунавските й пристанища.
Удари са нанесени по 4000 бензиностанции, като половината от тях, според украински данни, не подлежат на възстановяване. Започва горивна криза.
Унищожени са около 200 локомотива. Железопътните трасета с Румъния и Полша, по които се доставяше западно въоръжение, са разбити до неузнаваемост и напълно неизползваеми. Нестабилно функционира и транспортната връзка със Запорожие и други региони.
Руските ракети методично унищожават предприятията от украинския военно-промишлен комплекс. крайна няма достатъчно средства за тяхната защита. Системите за противовъздушна отбрана не достигат дори за защитата на критичната инфраструктура, а руските ракети безпрепятствено достигат до Лвов.
Подготовката за отоплителния сезон е провалена. Това вече признава и самия
Коментиран от #11, #13
13:25 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
13:25 12.08.2026
9 Ами
13:25 12.08.2026
10 Гробар
Коментиран от #14
13:25 12.08.2026
11 Ъхъъъъъъъхъъъъ
До коментар #6 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":Това вече признава и самият Зеленски.
Искаха да изолират Крим, а накрая изолираха собствената си страна от морето и железопътните връзки с Европа.
13:26 12.08.2026
12 Швейк
Коментиран от #15, #23
13:27 12.08.2026
13 Да не си трол случайно?
До коментар #6 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":Това го писали в други сайтове.
😂🤣😅
Коментиран от #16
13:27 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това е безспорен
До коментар #12 от "Швейк":Факт.
13:28 12.08.2026
16 Гресиран козяк
До коментар #13 от "Да не си трол случайно?":Що ти кой беше ,оня с палеца 👈ли ?
13:28 12.08.2026
17 Киборг и кисело мляко
Коментиран от #45
13:28 12.08.2026
18 Последния Софиянец
13:28 12.08.2026
19 МАГАРЕТО МАРКО
До коментар #5 от "Някой":ПРОСТО СА СИ ПРОСТИЧКИ И НЕГРАМОТНИ
13:29 12.08.2026
20 Отговорът
Украйна е в руини, нямат ток нито гориво в цялятя страна, от 1 месец има протести против Зеления, бунтове в армията и намеци за капитулация
Каква Русия какви 5 лева...
13:30 12.08.2026
21 Гробар
До коментар #14 от "Копач":Не го мисли и теб ще те обслужим ,никой не сме върнали досега,даже и пари да нямаш има общински програми .Ще ти изядем и на теб житото ....
13:30 12.08.2026
22 Михайло Драпати
Като шкембе у дувар!
Коментиран от #30
13:30 12.08.2026
23 Ярослав Хашек.
До коментар #12 от "Швейк":И ко праим кат спре ?!
13:32 12.08.2026
24 Унизил е трънки
"Путин днес е единственият в света, който го сдържа от тотална, ядрена война!" Това го каза бивш висш военен генерал на Натото, ген. Куят! Така че, зеленото може да си прави реклами, изобщо не е фактор!
Коментиран от #29, #42, #52
13:32 12.08.2026
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:32 12.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
До коментар #5 от "Някой":Така, че пренуди Путинн вече 4.5 години води "СВО" превзема села да създава буферни зони на думи доката в Русия вече и над 2000км от фронта не е безопасно. Само като сиспоммним приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави. Това ако не унижение какво е?
Коментиран от #78
13:33 12.08.2026
28 шаа
13:33 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Механик
И кво стана после? Руснаците ви избиха най-подговените, надъхани и оборудвани бригади. И пт Курск фанахте само първите му три букви. Още кучетата в Курск ви разнасят кокалите, щото отказахте да си приберете убитите.
Коментиран от #35, #36
13:35 12.08.2026
32 Феникс
13:37 12.08.2026
33 Дедо
13:38 12.08.2026
34 Теслатъ
Коментиран от #138
13:38 12.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Точен
13:43 12.08.2026
38 голяма жега другари
Коментиран от #50
13:44 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Иван
13:45 12.08.2026
41 Наблюдател
Коментиран от #53
13:45 12.08.2026
42 И защо не го направи
До коментар #24 от "Унизил е трънки":през 2022 когато имаше по-голям шанс да смени властта в Киев. Ако беше го направил нямаше да причини такива огромни жертви и загуби на Русия. За геополитическата катастрофа на Русия да не говорим, че и там унижението е много голямо.
Коментиран от #49
13:45 12.08.2026
43 Оня
13:45 12.08.2026
44 Няма край путинското унижение
Коментиран от #51, #54
13:45 12.08.2026
45 зеленияпор беше лице
До коментар #17 от "Киборг и кисело мляко":на съпротивата и само това.
Актьор, удачно избран от англосаксонците и с гарантирани пари и (засега) безопасност.
13:46 12.08.2026
46 Росомаха
Коментиран от #68
13:46 12.08.2026
47 Иван
13:46 12.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Щото беше мекушав
До коментар #42 от "И защо не го направи":Никакво изтегляне, докато не бъде подписан договор.
13:48 12.08.2026
50 Движуха
До коментар #38 от "голяма жега другари":Педофила Пусьо ще отговаря огледално.
Хептен е олигофренясал.
13:48 12.08.2026
51 Росомаха
До коментар #44 от "Няма край путинското унижение":Има! Има край! Краят е последния жив украинец.
13:48 12.08.2026
52 Ако Путин унищожи Украйна за 15 минути
До коментар #24 от "Унизил е трънки":Това ще бъде точно освобождението на украинците от нацисткото им управление, за което обеща. С две думи, ти с акъла ли си?
13:49 12.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Иван
13:51 12.08.2026
56 Украйна удиви целия свят
Коментиран от #74
13:52 12.08.2026
57 Кореняк киевчанин, метро-обитател
13:53 12.08.2026
58 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #69
13:55 12.08.2026
59 Ами
13:55 12.08.2026
60 Росомаха
Коментиран от #63, #67
13:56 12.08.2026
61 Русия
13:58 12.08.2026
62 Унизен копейка
Коментиран от #100
13:58 12.08.2026
63 хех
До коментар #60 от "Росомаха":Още ли лежиш на тази кълка от 1945г.? Не ти ли идва на акъла, че Русия има десетки АЕЦ на територията си и всичките са в обхвата на украинските дронове?
Коментиран от #72
13:58 12.08.2026
64 3.14К
13:59 12.08.2026
65 това само мара трола българин който
До коментар #5 от "Някой":също е на заплата в факти и нпо отворено общество не на последно място най големия урковец тагарев който също е на заплата към някое нпо и украйна а да не забравим и половинката на тагарев чефо който на месец е взимал по 10 К народни пари за плюе - да си знаят НЯМА НИЩО ВЕЧНО ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ
13:59 12.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Росоодебила
До коментар #60 от "Росомаха":След ЯО и матушката ти ще се напълни с облечени крепостни.Не знаеш накъде ще тръгне облака.
Коментиран от #79
14:01 12.08.2026
68 Абе
До коментар #46 от "Росомаха":То и след войната на СССР срешу Афганистан в периода 1979 –1989 равносметки на думи бяха такива, но последва каскада от разпади парво СИВ, а малко по късно и съмия СССР се разпадна.
Да видим какво предстои с последния остатък от предходния разпад.
14:01 12.08.2026
69 Чако
До коментар #58 от "Ко стаа бе руски боклуци?":И ти си една кака Веца!
14:01 12.08.2026
70 русия планира мобилизация
Коментиран от #88
14:02 12.08.2026
71 Киевляни от метрото
14:02 12.08.2026
72 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #63 от "хех":Е нали се сещаш че ако само си помислят украйнските нацисти за това да ударят с дрон или ракета атомна централа - киев и голяма част от тази държава наречена 404 няма да става за живот чак смешно -но за всичко това ще страдат милиони в европа честито раздрънканипедерасти
Коментиран от #83
14:02 12.08.2026
73 БлЯ!
14:03 12.08.2026
74 горски
До коментар #56 от "Украйна удиви целия свят":Голямото удивление ще е когато самите украинци набучат Зеленски на кол като зелка.Удивление ще е когато голяма част от украинската армия се влее в руската и тръгне на Запад....а тогава ще е голямото удивление барабар с едно умиление и посрещане и цветя,и жълтите павета ще си сменят цвета...а танка пред Брандербурската врата ще го боядисат и лакират наново...
14:03 12.08.2026
75 Чако
До коментар #66 от "няма край":Не си прав Цецко!
14:03 12.08.2026
76 Михаил
14:03 12.08.2026
77 НПЗта ГОРЯТ
ЗА КАКВО СА ТИЯ КАРТИ ?
НЯМА ДА ИГРАЯТ БЕЛОТ.
ПУЧЯТА
НАЛИ ИСКАШЕ ДВИЖУХА?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
14:04 12.08.2026
78 Някой
До коментар #27 от "Ами":Предлагам ти първо да научиш българския правопис и граматика, а също малко повече да почетеш военна тактика и стратегия и тогава да коментираш. Иначе коментарът ти е като статията - няма логическа обвързаност. Отделно, че е пълен с граматически и правописни грешки.
14:04 12.08.2026
79 Глупчо,
До коментар #67 от "Росоодебила":за целта има метеорологични прогнози.
14:04 12.08.2026
80 Сатана Z
14:04 12.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БлЯ!
14:05 12.08.2026
83 хех
До коментар #72 от "Кондуктора с голямата Франзела":Руските идиоти сте единствените, които мислят за атака с ЯО. За щастие дори в Кремъл са наясно какви ще са последствията и че само Украйна без чужда помощ може да превърне Русия в ядрена пустиня за няколко часа, ако се стигне до там. Иначе вече да са използвали ядрено оръжие.
Коментиран от #90
14:05 12.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
ЧЕ ПУТИН МИ ЗВЪННИ
В ОТВЪДНОТО.
ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС
СЕ ОКАЗА
ГОЛЯМ ЕКСТРАСЕНС.
УРААААА УРААААА УРААААА
14:06 12.08.2026
86 Бла - бла!
14:06 12.08.2026
87 нещо
14:07 12.08.2026
88 миличка по добра си в избора
До коментар #70 от "русия планира мобилизация":на рокли за друго нямаш капацитет но това е нормално за нпо отворено общество събират ви по кръстовища или градинки където сте деградирали от фентанила
14:07 12.08.2026
89 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.
ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
ЩЕ СРУТЯТ РУСКАТА КОЧИНА.
14:08 12.08.2026
90 Чако
До коментар #83 от "хех":Бабо Гено, стига писа, легни си почини, че в тая жега доста народ се гътна.
14:08 12.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Адолф
Коментиран от #99
14:09 12.08.2026
93 Хи хи
14:09 12.08.2026
94 Росомаха
Коментиран от #95, #111
14:10 12.08.2026
95 кхъ
До коментар #94 от "Росомаха":Ама ще са с тоя специалния атом, който не ви лови вас руските подлоги, нали?
Коментиран от #103
14:11 12.08.2026
96 Хахахаха
14:12 12.08.2026
97 Българин
Коментиран от #101
14:12 12.08.2026
98 Украйна удиви целия свят
14:13 12.08.2026
99 Росомаха
До коментар #92 от "Адолф":Където и да избягат, урко нацистите ще бъдат намерени и унищожени. Единствено преговори за достойна капитулация могат да спасят живота им.
Коментиран от #104
14:13 12.08.2026
100 миличка винаги си
До коментар #62 от "Унизен копейка":унизена знаеш защо задникатиеразпранотебане
14:15 12.08.2026
101 мъда
До коментар #97 от "Българин":Финландската война спечели ли я? Студената война спечели ли я СССР? Или много питам. Хуморист.
14:15 12.08.2026
102 Движуха
До коментар #1 от "Украинизация":Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в много региони на Русия и тогава хунтата в Кремъл ще разбере " кон боб яде ли".
Коментиран от #107
14:15 12.08.2026
103 Росомаха
До коментар #95 от "кхъ":Учим се от американския челен опит.
14:15 12.08.2026
104 така е
До коментар #99 от "Росомаха":Същото се отнася и за рашистите в близките 100 години.
14:16 12.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 да попитам кога се върна от
До коментар #102 от "Движуха":Крим днес че си наясно какво се случва -ех ама какви сте мипедерастчета и драскате едно и също
14:17 12.08.2026
108 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #112
14:18 12.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Хайде
До коментар #94 от "Росомаха":Пак изтъркана ядрена реторика. Ядрените оръжия стават за възпиране на противника да не напада, но няма как да запазят целостта на една страна загубила икономическа война. Справка съдбата на СССР. Сега предстои поредния разпад на остатъците от предишния и този път ще е още по-брутален пълен и окончателен.
Коментиран от #117
14:19 12.08.2026
112 миличкяа нали знаеш приказката
До коментар #108 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":всичко мое е твое та розаво пони курамиетвой а той никак не е малък може да го опитваш когато пожелаеш
14:21 12.08.2026
113 Констатация
Коментиран от #119
14:21 12.08.2026
114 Някой си украинец
14:24 12.08.2026
115 победа
До коментар #4 от "Мунчо":на Зеленото в кърпа вързана...Смях в залата..Хора, не става така в тоя живот, само с пожелания..Примерно ако искате много укройна да победи....гара-влак-Киев- Донбас..и имате няколко часа живот..после ще ви ръфат кучета..наемници посрещат малко по друг начин..няма плен, уважително отношение..
14:25 12.08.2026
116 Орк
14:25 12.08.2026
117 Росомаха
До коментар #111 от "Хайде":Мечтите на центаците са разпад на Русия. Майдан в Русия е невъзможен. Руснаците имат акъл, за разлика от урките, които са на изчезване след техния Майдан.
Коментиран от #120, #125
14:25 12.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Да бе, да
До коментар #113 от "Констатация":Спокойно можеш да се успокояваш като извърташ историята, но тя просто се повтаря. Когато са те поставили в шах просто нямаш ход.
Коментиран от #143
14:26 12.08.2026
120 Васо
До коментар #117 от "Росомаха":Ако имаха акъл, нямаше да пият одеколон.
Коментиран от #123
14:26 12.08.2026
121 Росомаха
14:28 12.08.2026
122 ох колко сте грамотни всички
До коментар #118 от "Васо":фенове на пп дб акедемици в розави пеньоари - много ми е интересно защо пп дб са били против това да има регистър на педофилите- дали защото 80% са с различна сексуална орентация като теб. знаеш колко хубаво е неграмотен да ти пълнирозавиязадник
14:30 12.08.2026
123 Росомаха
До коментар #120 от "Васо":В 0крайна пият одеколон и се друсат с боклуци. Когато арестуваха един терорист се тресеше, сякаш го биеше ток.
14:30 12.08.2026
124 оня с коня
14:31 12.08.2026
125 Ами
До коментар #117 от "Росомаха":Не само, че разпада е възможен, а вече епрактически неизбежен. И едно голямо браво и дълбок поклон пред храбрите украински герои, които с кръвта си го направиха такъв.
Коментиран от #126
14:32 12.08.2026
126 Росомаха
До коментар #125 от "Ами":Иди в безкрайните гробища и се поклони.
Коментиран от #129
14:33 12.08.2026
127 Килото
14:36 12.08.2026
128 няма край
14:37 12.08.2026
129 Ами
До коментар #126 от "Росомаха":И винец ще поднеса даже защо съм блогодарен за саможертвата им да спасят света от руския тумор
14:37 12.08.2026
130 Росомаха
14:38 12.08.2026
131 Росомаха
Коментиран от #133
14:40 12.08.2026
132 Анонимен
14:44 12.08.2026
133 Да бе, да
До коментар #131 от "Росомаха":Затова сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове иняма безопасно място
14:44 12.08.2026
134 стоян георгиев
14:45 12.08.2026
135 Град Козлодуй
Адолф и той "унизи" Сталин 1942/43г. при Сталинград само дето после пак го гониха до Берлин да му се извинят за унищожението на 6-та Армия на Паулус .
Сега унижението за Путин ще е изтриването от картата на Европа на тая измислена държавица.
14:47 12.08.2026
136 Испанеца
14:49 12.08.2026
137 СоважБейби
14:51 12.08.2026
138 стоян георгиев
До коментар #34 от "Теслатъ":Напразно си губите времето да обяснявате на Мара неща, които плиткия й ум не може да схване. Тя е дежурния клоун, които умее само да разсмива с небивалиците си.
14:54 12.08.2026
139 володя
Коментиран от #140
15:01 12.08.2026
140 оня с коня
До коментар #139 от "володя":За Брюкселските ли говориш?От тези шушляци нищо не става.
15:09 12.08.2026
141 СоважБейби
15:15 12.08.2026
142 Картите
Коментиран от #145
15:24 12.08.2026
143 Констатация
До коментар #119 от "Да бе, да":По времето на ку-ку краварчето Рейгън, Щатите бяха изпаднали в икономическа Пропаст, а не яма, за разлика от СССР!!!! Ходи почети книжки, на американски икономисти и финансисти, откровенията на американски политолози и политици от онова време, използвай интернет и ако владееш свободно английски и руски шъ научиш неща, от които шъ ти съ подкосят коленете!!!! Със свободни съчинения не се заниманвам, само цифри и факти.
Коментиран от #146
15:25 12.08.2026
144 Вова
15:26 12.08.2026
145 ТамТимТам
До коментар #142 от "Картите":На белото вече Джокер ли му казвате?
15:26 12.08.2026
146 И се спасиха
До коментар #143 от "Констатация":с руските ресурси....
Коментиран от #147
15:27 12.08.2026
147 Констатация
До коментар #146 от "И се спасиха":Абсолютно вярно на 101%!!!
15:35 12.08.2026
148 Бандеровец
- Опасенията от украинските атаки накараха руските власти да ограничат мащаба на военния парад на 9 май в чест на победата над нацистка Германия.
Радваме се за подкрепата на тази ни победа .
15:36 12.08.2026