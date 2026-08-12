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Етна отново затвори летището в Катания, хиляди туристи са засегнати

Етна отново затвори летището в Катания, хиляди туристи са засегнати

12 Август, 2026 12:54 714 2

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Изригването на най-активния вулкан в Европа нарушава въздушния трафик в разгара на летния сезон

Етна отново затвори летището в Катания, хиляди туристи са засегнати - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летището в италианския град Катания на остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което причини сериозни нарушения на въздушния трафик и засегна хиляди пътници, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19:00 часа българско време, след като първоначално беше обявено, че ограниченията ще продължат до 13:00 часа.

Сред засегнатите са множество чуждестранни туристи, които посещават Сицилия в разгара на летния сезон. Полетите от и към Катания са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство над летището е било и напълно затваряно.

Етна, най-активният вулкан в Европа, продължава да изхвърля големи количества вулканична пепел и нажежени скални фрагменти. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) от два отвора на височина около 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два лавови потока.

Заради продължаващата вулканична активност пътниците търсят алтернативни маршрути. Много от тях се насочват към летището в Палермо или избират пътуване с влак.

Продължителните ограничения създават допълнителни затруднения заради големия туристически поток към Сицилия в разгара на летния сезон.


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъп ти казвам

    1 2 Отговор
    Много ми е интересно на остров къде точно с тоя влак ще отидеш.

    Коментиран от #2

    12:57 12.08.2026

  • 2 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъп ти казвам":

    Да, има директна железопътна връзка между континентална Италия и Сицилия, управлявана от националната компания Trenitalia. Тази връзка е уникална, защото влаковете се качват на ферибот, за да прекосят Месинския проток, което позволява на пътниците да пътуват в един и същ вагон от градове като Рим, Неапол или Милано до Палермо или Месина, без да се налага да прекачват влакове.

    14:32 12.08.2026

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