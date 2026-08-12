Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Колумбия »
Спасителните операции в Колумбия продължават, стотици хора остават в неизвестност

Спасителните операции в Колумбия продължават, стотици хора остават в неизвестност

12 Август, 2026 13:32 637 3

  • колумбия-
  • спасителни операции-
  • неизвестност-
  • земетресение

Екипи разчистват руините в най-тежко засегнатите градове, а международната помощ за страната се увеличава

Спасителните операции в Колумбия продължават, стотици хора остават в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спасителните екипи в Колумбия продължават и днес да издирват оцелели под руините на сградите, разрушени при силното земетресение преди два дни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По последни данни, представени от президента Абелардо де ла Есприеля, загиналите са 181, а ранените достигат 2595 души. Най-малко 195 души все още са в неизвестност, докато данни от обществени бази сочат, че броят им може да е близо 4000.

През нощта спасителните екипи са продължили разчистването на отломките в най-тежко засегнатите градове, сред които Кали, Перейра и Манисалес. Според службите за спешна помощ първите 48 до 72 часа след земетресението са решаващи за откриването на хора, останали под руините.

Сред трагедията има и моменти на надежда. Спасителите са успели да извадят живо бебе от разрушена сграда, което даде нов импулс на продължаващите операции.

Бедствието обаче поставя на сериозно изпитание способността на новото правителство на Де ла Есприеля да реагира при мащабна извънредна ситуация. Спасителните дейности са допълнително затруднени от дългогодишните проблеми с бедността и гражданските конфликти в страната.

Международната помощ за Колумбия също се увеличава. САЩ са предложили 15 млн. долара подкрепа, а мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви готовност да изпрати стотици спасители и медицински специалисти, както и храна и необходимото оборудване.

Салвадор също се включва в усилията. Президентът Наиб Букеле обяви, че страната ще изпрати през следващите дни два самолета със 100 тона хуманитарна помощ за пострадалите райони.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    3 2 Отговор
    Ако намерите малък зелен клоун между развалините, викащ слава кокаине, веднага го заравяйте отново.

    Коментиран от #2

    13:35 12.08.2026

  • 2 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Защо толкова го мразиш? Какво ти е направил?

    13:53 12.08.2026

  • 3 Признаха Голанските възвишения за

    1 0 Отговор
    територия принадлежаша на Израел ( а са заграбени от Сирия през 1967г.) и няколко дни по-късно ги тресна земетресение !

    15:15 12.08.2026