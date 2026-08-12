Спасителните операции в Колумбия продължават, стотици хора остават в неизвестност

Спасителните екипи в Колумбия продължават и днес да издирват оцелели под руините на сградите, разрушени при силното земетресение преди два дни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По последни данни, представени от президента Абелардо де ла Есприеля, загиналите са 181, а ранените достигат 2595 души. Най-малко 195 души все още са в неизвестност, докато данни от обществени бази сочат, че броят им може да е близо 4000.

През нощта спасителните екипи са продължили разчистването на отломките в най-тежко засегнатите градове, сред които Кали, Перейра и Манисалес. Според службите за спешна помощ първите 48 до 72 часа след земетресението са решаващи за откриването на хора, останали под руините.

Сред трагедията има и моменти на надежда. Спасителите са успели да извадят живо бебе от разрушена сграда, което даде нов импулс на продължаващите операции.

Бедствието обаче поставя на сериозно изпитание способността на новото правителство на Де ла Есприеля да реагира при мащабна извънредна ситуация. Спасителните дейности са допълнително затруднени от дългогодишните проблеми с бедността и гражданските конфликти в страната.

Международната помощ за Колумбия също се увеличава. САЩ са предложили 15 млн. долара подкрепа, а мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви готовност да изпрати стотици спасители и медицински специалисти, както и храна и необходимото оборудване.

Салвадор също се включва в усилията. Президентът Наиб Букеле обяви, че страната ще изпрати през следващите дни два самолета със 100 тона хуманитарна помощ за пострадалите райони.