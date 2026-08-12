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Ефремова: Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив

Ефремова: Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив

12 Август, 2026 13:35 1 536 58

  • работа-
  • младежи-
  • наталия ефремова-
  • социални служби

Работи се и с обкръжението на задържаните

Ефремова: Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив, социалните служби са работили още преди трагедията след постъпила информация за него. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и със семейството е работено преди месец – месец и половина. Това е всичко, което мога да кажа по темата“, заяви Ефремова в отговор на въпрос за информацията на Агенцията за социално подпомагане, че по отношение на един от непълнолетните е имало предходен сигнал.

Социалният министър коментира, че изключителната жестокост на престъплението е ясен знак за необходимостта от допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата. Според нея нито една институция или система не може самостоятелно да се справи с проблема.

„Това е ясен сигнал, че се изискват допълнителни мерки, които трябва да предприемем всички заедно като общество. Нито една система самостоятелно не може да се справи“, подчерта Ефремова.

По-голям фокус и върху децата извършители на насилие

Министърът припомни, че България разполага с Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, чието изпълнение приключва в края на тази година. Предвижда се тя да бъде продължена с нов период на действие от 2027 до 2030 г.

Ефремова обясни, че досега по-голямата част от усилията на социалната система са били насочени към децата, които са жертви на насилие. След случая в Пловдив предстои превенцията да бъде разширена и да постави по-сериозен акцент върху децата, които самите проявяват насилие.

„До момента обичайно по-големият фокус в нашата работа е по отношение на деца, които са жертви на насилие, а не по отношение на насилници. Нашата работа по превантивните мерки оттук нататък ще бъде по-фокусирана, така че да можем да обхванем целия спектър от възможни прояви от и срещу деца“, заяви министърът.

Това е бил един от основните въпроси, разгледани на първоначалната междуведомствена среща след трагедията. Ефремова подчерта, че страната разполага с широка мрежа от социални услуги в общността, чрез които може да се работи както с деца, така и с техните семейства.

По думите ѝ социалните служби са информирани за случилото се в Пловдив и вече работят на място. Семействата и родителите на задържаните деца са насочени към социални услуги, включително към работа с психолози.

Целта според нея е както да се предотвратяват подобни прояви, така и след вече настъпила тежка ситуация да се работи така, че тя да не се повтори. Министърът определи трагедията като показателна за сериозни проблеми в обществото.

„Такива трагедии са изключително знакови за това докъде е стигнало нашето общество и колко е болно всъщност то“, заяви тя.

Работи се и с обкръжението на задържаните

На въпрос дали институциите проверяват семейната и училищната среда на непълнолетните – включително дали имат братя и сестри и дали ще се работи със съучениците им - Ефремова обясни, че действията се координират между различните институции.

„Работим съвместно на първо място със службите на МВР, в координация с всички други служби, включително и социалните, за да може всеки в рамките на своята компетентност да помогне и на семействата, и на децата, които обкръжават тази група от деца“, каза тя.

В работата са включени и училищните власти, като всяка от институциите трябва да предприеме действията, които попадат в нейните правомощия.

Ефремова към родителите: Проверявайте какви приложения използват децата ви

Социалният министър отправи и специален призив към всички родители в страната да следят по-внимателно поведението на децата си в интернет. „Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет от вашите деца“, призова Ефремова.

По думите ѝ предстои сериозна работа за информиране на родителите и за обучение на децата за опасностите, които крие интернет. Контролът от страна на семейството обаче е една от първите мерки, които могат да бъдат предприети незабавно.

Обмислят ограничения за социалните мрежи за непълнолетни

Сред вариантите, обсъждани от институциите след убийството, са и евентуални ограничения върху използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни. „Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави - членки на Европейския съюз, и извън Европейския съюз, които въвеждат такива мерки“, каза Ефремова.

Тя обаче предупреди, че една забрана сама по себе си няма да реши проблема. „Знаете, че забраната сама по себе си понякога не е достатъчна“, подчерта министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинизация

    26 7 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #14, #19, #20, #28, #36, #37

    13:36 12.08.2026

  • 2 Резултатът

    46 0 Отговор
    от "работата" на социалните служби е потресаващ , госпожа !

    Коментиран от #40

    13:38 12.08.2026

  • 3 ШЕФА

    38 0 Отговор
    Чудесна работа са свършили,все едно е бил в затвора,така са го обучили.

    13:38 12.08.2026

  • 4 Варна

    32 1 Отговор
    Това са паразитни организаций от безделници и некадърници които НИЩО не вършат.

    Коментиран от #47

    13:39 12.08.2026

  • 5 Нищо чудно

    15 1 Отговор
    Сигурно и детски им е пращал Мунчо.

    Коментиран от #12

    13:41 12.08.2026

  • 6 ЦСКА Москва

    27 2 Отговор
    Докато има такива служби и НПО така ще е.Решението е бърз Съд след три дена в затвора и конфискация на имущество .

    Коментиран от #10

    13:43 12.08.2026

  • 7 какво

    20 15 Отговор
    Какво правим с руските паравоенни организации - Васил Левски, Шипка и други. Да очакваме ли да ни избиват по улиците, защото сме западни агенти.

    Коментиран от #21, #22

    13:43 12.08.2026

  • 8 по маки ня

    5 2 Отговор
    мрсна

    13:44 12.08.2026

  • 9 И като

    24 0 Отговор
    Се е работило със семейството,какво се е променило?Нищо.Докато не бъдат вкарани в затвора,не чакайте промяна.

    Коментиран от #11

    13:44 12.08.2026

  • 10 Спартак Грозни

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЦСКА Москва":

    извини се бе!

    13:44 12.08.2026

  • 11 затвора?

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "И като":

    на лежанка и диета?камък и в черно море

    13:45 12.08.2026

  • 12 Да попитам

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо чудно":

    Кой е мунчо?

    Коментиран от #16

    13:46 12.08.2026

  • 13 взеха ни

    11 3 Отговор
    Взеха ни всичко. Сега как да наричаме Ботев, Левски и другите герой загинали за независимостта ни. Възрожденци не може, откраднаха го. Будители също, откраднаха го. Как?

    Коментиран от #17, #23

    13:46 12.08.2026

  • 14 ПУТИНИЗАЦИЯ

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    НА ТЕЯ РОДИТЕЛИТЕ И ТЕ САМИТЕ ИЗПОВЯДВАТ ПУТИНСКИ НАЦИЗЪМ И НЕ ГО КРИЯТ.СТИГА С ТАЯ УКРАЙНА.

    Коментиран от #34, #35

    13:52 12.08.2026

  • 15 яяяяя

    22 0 Отговор
    Ами очевидно социалните служби добре са поработили, няма що. Нищо не правят, това е истината. Пишат някакви типови докладни и нищо повече, отчитат дейност.

    13:52 12.08.2026

  • 16 Капиш ?

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Да попитам":

    Резидента главатар на Регресивна България.

    13:52 12.08.2026

  • 17 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "взеха ни":

    СТРАХОТЕН КОМЕНТАР.И БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ ВЗЕХА.И ПРАВОСЛАВИЕТО ВЕЯТ КАТ РАЗКЪСАН КАЛЕН БАЙРАК.

    13:54 12.08.2026

  • 18 Уточнение

    20 2 Отговор
    Дрън дрън!
    Нищо не правите! Само усвоявате средства!
    Поведението на тези " деца" е било видно, но няма работещи институции- казваш на родителя, че детето има прояви, а той ти отговаря, че се заяждаш! В училище е същото, от криворазбрана толерантност се търпят агресори! Те имали права?
    А нормалните нямат ли?
    Всичко е изкривено и деформирано от така наречените европейски ценности! Това родиха- деца убийци и садисти!

    Коментиран от #43

    13:55 12.08.2026

  • 19 на тебе

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    за запека украйна ти виновна.

    13:56 12.08.2026

  • 20 Зъл

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    То щото украинците проповядват насилие, а не путинофолите. Ай моля ви се, кой се бие и плюе в парламента и извън първо беше руската партия Атака, а сега руската партия Възраждане. ПБейците не са много назад, но не са толоз прозди.

    13:58 12.08.2026

  • 21 Елементарно , бе Уотсън !

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "какво":

    Ами каквото с "Боец" , "Луков марш" , клуба на Солейман ...

    13:58 12.08.2026

  • 22 Те от години

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "какво":

    Обещават избиване по улиците, концлагери, депортации и какво им е там угодно.

    14:00 12.08.2026

  • 23 Русофил

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "взеха ни":

    Бандеровци

    14:02 12.08.2026

  • 24 Герги

    3 0 Отговор
    И като са работили социалните служби,поправил ли се е..или се чакаше да направи мизерия...

    14:02 12.08.2026

  • 25 Махнете Я Тая !

    5 1 Отговор
    Тя не иска Да си Изпълнява Задълженията !

    Като Министър !

    Коментиран от #27

    14:03 12.08.2026

  • 26 Истината в прав текст е следната:

    5 4 Отговор
    В България младите хора са едва 14 процента от Населението на страната, в територията властва герантофилна Мафия от бивши на ДС ЦК на БКП вече 35 години след 1989 г., Няма Закони, всичко може да се купи и да се продаде.
    Младите Хора гласуват с краката си и еднопосочен Билет за ЕС и Съединените Щати.
    В Територията на България остават най маргинализираните млади,
    нео наци, нео фашизирани и нео болшевизирани елементи за които Комунизъм, Нацизъм и Фашизъм определят тяхната ценностна система.
    С въвеждане на €врото в България и младите ще прозължат да заминават за Чужбина поради смешните Заплати в €вро и високата цена на

    Това е Една Предизвестена Смърт на България.

    It can not be reversed.

    14:05 12.08.2026

  • 27 И кво ?

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Махнете Я Тая !":

    Да оправи за един мандат това което турско-англосаксонските правителства в София са надробили 37 години ли ?.

    14:05 12.08.2026

  • 28 Ами Ето !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    Те Го Демонстрират !

    Времето Е Наше !

    14:08 12.08.2026

  • 29 Наблюдател

    14 0 Отговор
    Първите виновни са родителите. Държава, училище, са след тях. Не са се интересували, нищо не са забелязали, не са им изградили ценностна система, самоуважение, под носа им са израстнали зверове.

    14:08 12.08.2026

  • 30 С въвеждане на €врото в България

    6 3 Отговор
    С въвеждане на €врото в България и младите ще продължат да заминават за Чужбина поради смешните Заплати в €вро и високата цена на Живот.

    Германия унищожава Славянските Държави и Националните Държави в Европа.
    Бъдещото на Източна Европа се препокрива с Настоящето на Украйна, с две думи плацдарм за Война срещу Русия.

    14:09 12.08.2026

  • 31 Некой

    6 0 Отговор
    Първоначално наказание за агресивни 10-14 годишни деца: Килия в затворническо крило. Прозорец с решетки с изглед към осъдените. Маса, стол и 8 часа преписва книги и учебници. Без телефон. Само вода и затворническа храна. Родителите го докарват и взимат. Така 30 дни, може и повече.

    14:09 12.08.2026

  • 32 Фейк

    9 0 Отговор
    Няма по-голяма измама и преливане от пусто в празно с плюскане на държавни субсидии и грантове като Всички “Социални?!?)Служби , фондации и мондации. Няма. Няма по-изкуствена “”””наука””” от психологията, известна като чалга на Философията. НЕ.
    Работили сте,А? Личи си. Браво,бе, браво!

    14:10 12.08.2026

  • 33 ескалация

    2 0 Отговор
    И нито дума за ролята на милфките. А те даже спонсорират заснемане на филма "Момчето си отиба".

    14:10 12.08.2026

  • 34 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "ПУТИНИЗАЦИЯ":

    Връзката между покойния руски неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“) и украинския полк/бригада „Азов“ се изразява в преминаването на някои от неговите най-близки съратници от неонацистките движения в Русия към редиците на „Азов“ в Украйна след 2014 г.
    Сергей Коротких (Малюта / Боцман): Един от най-известните примери. Той е съосновател заедно с Тесак на руската неонацистка организация „Формат-18“ през 2005 г. По-късно заминава за Украйна, става един от първите командири и съоснователи на батальона „Азов“ през 2014 г. и дори получава украинско гражданство.
    Роман Железнов (Зухел): Близък съратник на Марцинкевич в Русия и член на неговото движение „Реструктур“. През 2014 г. той бяга в Украйна, за да се присъедини към пресслужбата и структурите на „Азов“, като открито пропагандира идеята за „истински десен съюз“ срещу Кремъл.

    Та няма "стига"! Този Несак умира в руски затвор преди повече от 6 години, последователите му в Русия са или в затвора, или в все още живите в редиците на ВСУ - Азов, Десен сектор и др.

    14:12 12.08.2026

  • 35 Ба бааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "ПУТИНИЗАЦИЯ":

    Ти определи ли си пола ве галош

    14:13 12.08.2026

  • 36 Точно Определение на Болестта:

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    УКРАИНИЗАЦИЯ

    14:13 12.08.2026

  • 37 Украинизацийо, използвал си повода

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украинизация":

    за да си пробуташ руската пропаганда. Точно тук не му е мястото. А иначе колкото е украинизация, толкова е и русификация. И в двете страни е пълно със зверове. След всичките им монархизми, комунизми, капитализми, от ценностните им системи остана само Правото на силния. Силният командва, слабите се кланят и дебнат да го измамят и окрадат. Такива са там.

    Коментиран от #42

    14:17 12.08.2026

  • 38 А Работата С Други Педофилоподобни

    1 1 Отговор
    Групи !

    Които Да им Покажат Последствията от Педофилията ?

    И Кое се приема За Доказателство !

    14:19 12.08.2026

  • 39 Очевидно

    4 0 Отговор
    Много хубавичко социалните служби са поработили. Нали?

    14:25 12.08.2026

  • 40 Ще има и още

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Резултатът":

    Нещо повече. От изложението става ясно, че и по тази линия имало европейски програми, за които очевидно в обществото никой не е чувал. На бас обаче, че който трябва е чул, че сто на сто и там са усвоени едни милиони, неясно от кого, неясно за какво...... ноооо пък с ясно видим резултат.

    14:26 12.08.2026

  • 41 ТВУ се казват тези

    5 0 Отговор
    допълнителни мерки, които трябва да се предприемат. И родителите да могат да налагат физически наказания включително и на обществени места на собствените си лумпенчета. Същото и за кучетата важи впрочем в пълна сила ! НПО-тата да бъдат озаптени !

    14:29 12.08.2026

  • 42 Постове N-26 ; N-30 ; N-36 са мои

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Украинизацийо, използвал си повода":

    излишно се пениш, и си от същата утайка в Ляво но си в Дясно!

    14:30 12.08.2026

  • 43 Ами сега?

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Уточнение":

    Не знам колко европейските и други ценности са виновни, но със сигурност политиците които сами си избираме (по точно избират ни ги платените и зависими избиратели защото само такива гласуват). Всички най редовно се оправдават с изтърканата вече от уотреба фраза, че са виновни предишните управления, а особено на Радев най виновна му била опозицията дето съборила МОЧА и затова имало престъпници. Все едно неговите 7 служебни правителства, само за 9 години, подчинени единствено на него не са съществували. Само за предизборната му кампания му подариха над 600 000€, освен комисионните от Боташ. Явно на някого е много удобен, но не на редовия българин. После бил "спечелил" изборите, а следващата най голяма сума от дарения е едва малко над 40 000€, но за това никой и дума не отваря. Докато политиците си ги избираме емоционално, а не рацинално всички ще следват само личните си и партийни интереси или зависимости от чужди държави, а не нашите и винаги предишните управления ще са най виновни.

    Коментиран от #57

    14:31 12.08.2026

  • 44 хргбхгж

    2 0 Отговор
    Отново забаламосват стадото , още колко статии ще излязат до вечерта ???

    14:33 12.08.2026

  • 45 Шамари , шамари и шутове

    3 0 Отговор
    На времето при социализма за една псувня само по време на футболче как баща ми влезе на терена и къв ми го отпра. След 55 години още го помня ... Човека отдавна не е жив но беше истински комунист

    Коментиран от #49, #55

    14:33 12.08.2026

  • 46 Айде

    8 0 Отговор
    Половината от пълната присъда при престъпления от малолетни трябва да се понася от родителите им.

    14:37 12.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сакън да не дръпнеш ухото на

    6 1 Отговор
    детенцето. 100 НПО-та ще ти се нахвърлят за "домашно насилие" и в чудо ще се видиш после .... нали?

    14:40 12.08.2026

  • 49 Евала баце

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шамари , шамари и шутове":

    Няма как по ясно да се обесни проблема в 2 реда

    14:44 12.08.2026

  • 50 Фори

    2 0 Отговор
    За по-малко ученическо прегрешение изключваха от училище .За убийство не изключват. Директорката на училището ХР.Г.Данов каза по телевизичта че по-добри и прекрасни деца не са учили в повереното и училище.Много помагали , били съпричастни и др.

    14:49 12.08.2026

  • 51 Ален Делон??

    2 0 Отговор
    На тоя нацист Ален трябва да му ударят затворените Телеграм групички итн - там му е ядрото от "закоравели патриоти", които упражняват "учтив натиск". И преди това, трябва да му бъде изтрит youtube, Facebook, Instagram, tik tok

    14:49 12.08.2026

  • 52 Вие сте бунаци

    3 0 Отговор
    За убито куче искаха смъртна присъда кучкарите, а за убит човек може и условно.Кучкарите са луди!

    14:56 12.08.2026

  • 53 Хора ! Изтървахме НЕ две

    2 0 Отговор
    А три поколения. Атлантизма и капитализма, НПО паразитите и неолибеталние нищожества създадоха изроди, създадоха чудовища, създадоха Мамници и "Ергени".. Неграмотни и лумпенизирани меркантили със претенции за уникалност и широко прокрамирано и по всеки един начин толерирано самочувствие за "младежко лидерство" ... проблемите са в МОН, проблемите са във имплантираните във ВУЗ-овете атлантическо неолиберални боклуци. Аз поне така мисля

    15:04 12.08.2026

  • 54 Янко

    2 0 Отговор
    Само бай Ставри ще ги управи младежите а не социалните служби.Защото той работи за кеф а не за пари

    15:05 12.08.2026

  • 55 Оди у Просия

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шамари , шамари и шутове":

    Комундел. Ние сме НАТО

    15:08 12.08.2026

  • 56 Една кокошка

    2 0 Отговор
    Ви разтури подкаста. Гледайте къщата на Инфлоенсърите , Фемата на олигофрените, Ергена и т.н и вярвам че съвсем ще я докараме на 6 ...

    15:15 12.08.2026

  • 57 36години

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами сега?":

    36 години внасяме "култура", "правила" и нещата деградират ли деградинат, но никога вносните неща не са виновни !

    15:19 12.08.2026

  • 58 Само като прочета

    0 0 Отговор
    "социалните служби" и прихвам да се смея.Не за хората които работят там, а относно наративите които ги задължават да изпълняват.. Тези които работят там са свестни, но боклуците които са в ръководството и са основно партийни калинки с десетилетия реално правиха така че нито един наказан лумпен да няма.

    15:27 12.08.2026

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