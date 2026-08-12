Ефремова: Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив

Със семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив, социалните служби са работили още преди трагедията след постъпила информация за него. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
„Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и със семейството е работено преди месец – месец и половина. Това е всичко, което мога да кажа по темата“, заяви Ефремова в отговор на въпрос за информацията на Агенцията за социално подпомагане, че по отношение на един от непълнолетните е имало предходен сигнал.
Социалният министър коментира, че изключителната жестокост на престъплението е ясен знак за необходимостта от допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата. Според нея нито една институция или система не може самостоятелно да се справи с проблема.
„Това е ясен сигнал, че се изискват допълнителни мерки, които трябва да предприемем всички заедно като общество. Нито една система самостоятелно не може да се справи“, подчерта Ефремова.
По-голям фокус и върху децата извършители на насилие
Министърът припомни, че България разполага с Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, чието изпълнение приключва в края на тази година. Предвижда се тя да бъде продължена с нов период на действие от 2027 до 2030 г.
Ефремова обясни, че досега по-голямата част от усилията на социалната система са били насочени към децата, които са жертви на насилие. След случая в Пловдив предстои превенцията да бъде разширена и да постави по-сериозен акцент върху децата, които самите проявяват насилие.
„До момента обичайно по-големият фокус в нашата работа е по отношение на деца, които са жертви на насилие, а не по отношение на насилници. Нашата работа по превантивните мерки оттук нататък ще бъде по-фокусирана, така че да можем да обхванем целия спектър от възможни прояви от и срещу деца“, заяви министърът.
Това е бил един от основните въпроси, разгледани на първоначалната междуведомствена среща след трагедията. Ефремова подчерта, че страната разполага с широка мрежа от социални услуги в общността, чрез които може да се работи както с деца, така и с техните семейства.
По думите ѝ социалните служби са информирани за случилото се в Пловдив и вече работят на място. Семействата и родителите на задържаните деца са насочени към социални услуги, включително към работа с психолози.
Целта според нея е както да се предотвратяват подобни прояви, така и след вече настъпила тежка ситуация да се работи така, че тя да не се повтори. Министърът определи трагедията като показателна за сериозни проблеми в обществото.
„Такива трагедии са изключително знакови за това докъде е стигнало нашето общество и колко е болно всъщност то“, заяви тя.
Работи се и с обкръжението на задържаните
На въпрос дали институциите проверяват семейната и училищната среда на непълнолетните – включително дали имат братя и сестри и дали ще се работи със съучениците им - Ефремова обясни, че действията се координират между различните институции.
„Работим съвместно на първо място със службите на МВР, в координация с всички други служби, включително и социалните, за да може всеки в рамките на своята компетентност да помогне и на семействата, и на децата, които обкръжават тази група от деца“, каза тя.
В работата са включени и училищните власти, като всяка от институциите трябва да предприеме действията, които попадат в нейните правомощия.
Ефремова към родителите: Проверявайте какви приложения използват децата ви
Социалният министър отправи и специален призив към всички родители в страната да следят по-внимателно поведението на децата си в интернет. „Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет от вашите деца“, призова Ефремова.
По думите ѝ предстои сериозна работа за информиране на родителите и за обучение на децата за опасностите, които крие интернет. Контролът от страна на семейството обаче е една от първите мерки, които могат да бъдат предприети незабавно.
Обмислят ограничения за социалните мрежи за непълнолетни
Сред вариантите, обсъждани от институциите след убийството, са и евентуални ограничения върху използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни. „Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави - членки на Европейския съюз, и извън Европейския съюз, които въвеждат такива мерки“, каза Ефремова.
Тя обаче предупреди, че една забрана сама по себе си няма да реши проблема. „Знаете, че забраната сама по себе си понякога не е достатъчна“, подчерта министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинизация
Коментиран от #14, #19, #20, #28, #36, #37
13:36 12.08.2026
2 Резултатът
Коментиран от #40
13:38 12.08.2026
3 ШЕФА
13:38 12.08.2026
4 Варна
Коментиран от #47
13:39 12.08.2026
5 Нищо чудно
Коментиран от #12
13:41 12.08.2026
6 ЦСКА Москва
Коментиран от #10
13:43 12.08.2026
7 какво
Коментиран от #21, #22
13:43 12.08.2026
8 по маки ня
13:44 12.08.2026
9 И като
Коментиран от #11
13:44 12.08.2026
10 Спартак Грозни
До коментар #6 от "ЦСКА Москва":извини се бе!
13:44 12.08.2026
11 затвора?
До коментар #9 от "И като":на лежанка и диета?камък и в черно море
13:45 12.08.2026
12 Да попитам
До коментар #5 от "Нищо чудно":Кой е мунчо?
Коментиран от #16
13:46 12.08.2026
13 взеха ни
Коментиран от #17, #23
13:46 12.08.2026
14 ПУТИНИЗАЦИЯ
До коментар #1 от "Украинизация":НА ТЕЯ РОДИТЕЛИТЕ И ТЕ САМИТЕ ИЗПОВЯДВАТ ПУТИНСКИ НАЦИЗЪМ И НЕ ГО КРИЯТ.СТИГА С ТАЯ УКРАЙНА.
Коментиран от #34, #35
13:52 12.08.2026
15 яяяяя
13:52 12.08.2026
16 Капиш ?
До коментар #12 от "Да попитам":Резидента главатар на Регресивна България.
13:52 12.08.2026
17 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ
До коментар #13 от "взеха ни":СТРАХОТЕН КОМЕНТАР.И БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ ВЗЕХА.И ПРАВОСЛАВИЕТО ВЕЯТ КАТ РАЗКЪСАН КАЛЕН БАЙРАК.
13:54 12.08.2026
18 Уточнение
Нищо не правите! Само усвоявате средства!
Поведението на тези " деца" е било видно, но няма работещи институции- казваш на родителя, че детето има прояви, а той ти отговаря, че се заяждаш! В училище е същото, от криворазбрана толерантност се търпят агресори! Те имали права?
А нормалните нямат ли?
Всичко е изкривено и деформирано от така наречените европейски ценности! Това родиха- деца убийци и садисти!
Коментиран от #43
13:55 12.08.2026
19 на тебе
До коментар #1 от "Украинизация":за запека украйна ти виновна.
13:56 12.08.2026
20 Зъл
До коментар #1 от "Украинизация":То щото украинците проповядват насилие, а не путинофолите. Ай моля ви се, кой се бие и плюе в парламента и извън първо беше руската партия Атака, а сега руската партия Възраждане. ПБейците не са много назад, но не са толоз прозди.
13:58 12.08.2026
21 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #7 от "какво":Ами каквото с "Боец" , "Луков марш" , клуба на Солейман ...
13:58 12.08.2026
22 Те от години
До коментар #7 от "какво":Обещават избиване по улиците, концлагери, депортации и какво им е там угодно.
14:00 12.08.2026
23 Русофил
До коментар #13 от "взеха ни":Бандеровци
14:02 12.08.2026
24 Герги
14:02 12.08.2026
25 Махнете Я Тая !
Като Министър !
Коментиран от #27
14:03 12.08.2026
26 Истината в прав текст е следната:
Младите Хора гласуват с краката си и еднопосочен Билет за ЕС и Съединените Щати.
В Територията на България остават най маргинализираните млади,
нео наци, нео фашизирани и нео болшевизирани елементи за които Комунизъм, Нацизъм и Фашизъм определят тяхната ценностна система.
С въвеждане на €врото в България и младите ще прозължат да заминават за Чужбина поради смешните Заплати в €вро и високата цена на
Това е Една Предизвестена Смърт на България.
It can not be reversed.
14:05 12.08.2026
27 И кво ?
До коментар #25 от "Махнете Я Тая !":Да оправи за един мандат това което турско-англосаксонските правителства в София са надробили 37 години ли ?.
14:05 12.08.2026
28 Ами Ето !
До коментар #1 от "Украинизация":Те Го Демонстрират !
Времето Е Наше !
14:08 12.08.2026
29 Наблюдател
14:08 12.08.2026
30 С въвеждане на €врото в България
Германия унищожава Славянските Държави и Националните Държави в Европа.
Бъдещото на Източна Европа се препокрива с Настоящето на Украйна, с две думи плацдарм за Война срещу Русия.
14:09 12.08.2026
31 Некой
14:09 12.08.2026
32 Фейк
Работили сте,А? Личи си. Браво,бе, браво!
14:10 12.08.2026
33 ескалация
14:10 12.08.2026
34 Гост
До коментар #14 от "ПУТИНИЗАЦИЯ":Връзката между покойния руски неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“) и украинския полк/бригада „Азов“ се изразява в преминаването на някои от неговите най-близки съратници от неонацистките движения в Русия към редиците на „Азов“ в Украйна след 2014 г.
Сергей Коротких (Малюта / Боцман): Един от най-известните примери. Той е съосновател заедно с Тесак на руската неонацистка организация „Формат-18“ през 2005 г. По-късно заминава за Украйна, става един от първите командири и съоснователи на батальона „Азов“ през 2014 г. и дори получава украинско гражданство.
Роман Железнов (Зухел): Близък съратник на Марцинкевич в Русия и член на неговото движение „Реструктур“. През 2014 г. той бяга в Украйна, за да се присъедини към пресслужбата и структурите на „Азов“, като открито пропагандира идеята за „истински десен съюз“ срещу Кремъл.
Та няма "стига"! Този Несак умира в руски затвор преди повече от 6 години, последователите му в Русия са или в затвора, или в все още живите в редиците на ВСУ - Азов, Десен сектор и др.
14:12 12.08.2026
35 Ба бааааа
До коментар #14 от "ПУТИНИЗАЦИЯ":Ти определи ли си пола ве галош
14:13 12.08.2026
36 Точно Определение на Болестта:
До коментар #1 от "Украинизация":УКРАИНИЗАЦИЯ
14:13 12.08.2026
37 Украинизацийо, използвал си повода
До коментар #1 от "Украинизация":за да си пробуташ руската пропаганда. Точно тук не му е мястото. А иначе колкото е украинизация, толкова е и русификация. И в двете страни е пълно със зверове. След всичките им монархизми, комунизми, капитализми, от ценностните им системи остана само Правото на силния. Силният командва, слабите се кланят и дебнат да го измамят и окрадат. Такива са там.
Коментиран от #42
14:17 12.08.2026
38 А Работата С Други Педофилоподобни
Които Да им Покажат Последствията от Педофилията ?
И Кое се приема За Доказателство !
14:19 12.08.2026
39 Очевидно
14:25 12.08.2026
40 Ще има и още
До коментар #2 от "Резултатът":Нещо повече. От изложението става ясно, че и по тази линия имало европейски програми, за които очевидно в обществото никой не е чувал. На бас обаче, че който трябва е чул, че сто на сто и там са усвоени едни милиони, неясно от кого, неясно за какво...... ноооо пък с ясно видим резултат.
14:26 12.08.2026
41 ТВУ се казват тези
14:29 12.08.2026
42 Постове N-26 ; N-30 ; N-36 са мои
До коментар #37 от "Украинизацийо, използвал си повода":излишно се пениш, и си от същата утайка в Ляво но си в Дясно!
14:30 12.08.2026
43 Ами сега?
До коментар #18 от "Уточнение":Не знам колко европейските и други ценности са виновни, но със сигурност политиците които сами си избираме (по точно избират ни ги платените и зависими избиратели защото само такива гласуват). Всички най редовно се оправдават с изтърканата вече от уотреба фраза, че са виновни предишните управления, а особено на Радев най виновна му била опозицията дето съборила МОЧА и затова имало престъпници. Все едно неговите 7 служебни правителства, само за 9 години, подчинени единствено на него не са съществували. Само за предизборната му кампания му подариха над 600 000€, освен комисионните от Боташ. Явно на някого е много удобен, но не на редовия българин. После бил "спечелил" изборите, а следващата най голяма сума от дарения е едва малко над 40 000€, но за това никой и дума не отваря. Докато политиците си ги избираме емоционално, а не рацинално всички ще следват само личните си и партийни интереси или зависимости от чужди държави, а не нашите и винаги предишните управления ще са най виновни.
Коментиран от #57
14:31 12.08.2026
44 хргбхгж
14:33 12.08.2026
45 Шамари , шамари и шутове
Коментиран от #49, #55
14:33 12.08.2026
46 Айде
14:37 12.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сакън да не дръпнеш ухото на
14:40 12.08.2026
49 Евала баце
До коментар #45 от "Шамари , шамари и шутове":Няма как по ясно да се обесни проблема в 2 реда
14:44 12.08.2026
50 Фори
14:49 12.08.2026
51 Ален Делон??
14:49 12.08.2026
52 Вие сте бунаци
14:56 12.08.2026
53 Хора ! Изтървахме НЕ две
15:04 12.08.2026
54 Янко
15:05 12.08.2026
55 Оди у Просия
До коментар #45 от "Шамари , шамари и шутове":Комундел. Ние сме НАТО
15:08 12.08.2026
56 Една кокошка
15:15 12.08.2026
57 36години
До коментар #43 от "Ами сега?":36 години внасяме "култура", "правила" и нещата деградират ли деградинат, но никога вносните неща не са виновни !
15:19 12.08.2026
58 Само като прочета
15:27 12.08.2026