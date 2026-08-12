Алиев: Готов е проектът за електропроводи до Нахичеван през Армения

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че вече е готов проект за полагане на електропроводи до Нахичеван през територията на Армения, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

По време на посещението си в Нахичеван Алиев посочи, че първоначално идеята за Зангезурския коридор е била насочена основно към развитието на транспортните връзки.

„Когато представихме идеята и инициативата за Зангезурския коридор, имахме предвид предимно транспортния сегмент“, заяви азербайджанският президент.

По думите му обаче проектът вече се разглежда в по-широк контекст, който включва и развитието на енергийна инфраструктура между Азербайджан и Нахичеван през арменска територия.