Алиев: Готов е проектът за електропроводи до Нахичеван през Армения

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че вече е готов проект за полагане на електропроводи до Нахичеван през територията на Армения, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.
По време на посещението си в Нахичеван Алиев посочи, че първоначално идеята за Зангезурския коридор е била насочена основно към развитието на транспортните връзки.
„Когато представихме идеята и инициативата за Зангезурския коридор, имахме предвид предимно транспортния сегмент“, заяви азербайджанският президент.
По думите му обаче проектът вече се разглежда в по-широк контекст, който включва и развитието на енергийна инфраструктура между Азербайджан и Нахичеван през арменска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3
12:53 12.08.2026
2 Пак
13:00 12.08.2026
3 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Българин":Помак Сър Джон.
Ако скокне Левски ще му клъцне продажната тиква със секирчето
Коментиран от #6
13:13 12.08.2026
4 Констатация
13:24 12.08.2026
5 Трол
13:27 12.08.2026
6 млъкни бе македонецо !!!!
До коментар #3 от "Ха ХаХа":стига си плямпал. аман от македонци !!!
13:49 12.08.2026