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Алиев: Готов е проектът за електропроводи до Нахичеван през Армения

Алиев: Готов е проектът за електропроводи до Нахичеван през Армения

12 Август, 2026 12:48 976 6

  • армения-
  • азербайджан-
  • илхам алиев-
  • нахичеван-
  • електропроводи

Азербайджан разширява идеята за Зангезурския коридор, включвайки и енергийна инфраструктура

Алиев: Готов е проектът за електропроводи до Нахичеван през Армения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че вече е готов проект за полагане на електропроводи до Нахичеван през територията на Армения, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

По време на посещението си в Нахичеван Алиев посочи, че първоначално идеята за Зангезурския коридор е била насочена основно към развитието на транспортните връзки.

„Когато представихме идеята и инициативата за Зангезурския коридор, имахме предвид предимно транспортния сегмент“, заяви азербайджанският президент.

По думите му обаче проектът вече се разглежда в по-широк контекст, който включва и развитието на енергийна инфраструктура между Азербайджан и Нахичеван през арменска територия.


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 6 Отговор
    Всичките исторически експерименти доказаха, че Турската Империя ще се възстанови и всички ще живеем в една Държава - от Адриатическо до Каспийско и Арабско море!

    Коментиран от #3

    12:53 12.08.2026

  • 2 Пак

    4 0 Отговор
    Се изхвърлихме !Зангезурския коридор ще е в трета глуха , защото китайците строят жп . Линия през Киргизстан , Узбекистан ще я свържат с жп линиите на Казахстан , РФ , Беларус и латвийските републики и Европа . Проекта е мащабен ще има 20 тунела . А за вашия коридор трябва съгласието на Иран.

    13:00 12.08.2026

  • 3 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Помак Сър Джон.
    Ако скокне Левски ще му клъцне продажната тиква със секирчето

    Коментиран от #6

    13:13 12.08.2026

  • 4 Констатация

    1 0 Отговор
    Попитали радио Ереван: Какво е бъдещето на Армения? Отговора: Бъдещето на Азербайджан... -))))

    13:24 12.08.2026

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    На този транспортен коридор първо трябва да му оправят името, че няма кой да си плете езика.

    13:27 12.08.2026

  • 6 млъкни бе македонецо !!!!

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    стига си плямпал. аман от македонци !!!

    13:49 12.08.2026