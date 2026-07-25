НАТО се готви за война с дронове по украински опит

НАТО преминава към нов модел на водене на високотехнологични операции, адаптиран към реалностите от фронта в Украйна.

В свое изявление пред медийната група Business Insider, генерал Алексус Гринкевич заяви, че съвременните конфликти изискват пълна готовност за дейности в силно наситена с безпилотни апарати и средства за радиоелектронна борба (РЕБ) среда.

По думите на генерала, силите на пакта провеждат ежедневни анализи на украинската тактика за противодействие на въздушни заплахи. „Технологиите се развиват изключително бързо и ние поддържаме постоянен контакт с фронтовата линия, за да разберем динамиката на промените“, допълни висшият командващ пред Air & Space Forces Magazine.

Ключови акценти в модернизацията на алианса

Промяната в доктрината обхваща няколко критични направления, които целят по-висока гъвкавост на бойните единици:

Интеграция на изкуствен интелект : Системите за управление ще обработват данни от хиляди автономни дронове едновременно.

: Системите за управление ще обработват данни от хиляди автономни дронове едновременно. Гъвкави вериги за доставки : Тества се модел, взаимстван от Украйна, при който софтуерни актуализации се правят директно на терен в рамките на часове.

: Тества се модел, взаимстван от Украйна, при който софтуерни актуализации се правят директно на терен в рамките на часове. Операции в наситена РЕБ среда: Военните подразделения на НАТО се обучават да действат при пълно заглушаване на GPS и комуникационните канали.

Генерал Гринкевич посочи, че съюзническите държави ускоряват своите инвестиции в отбранителната индустрия, за да отговорят на новите изисквания за масовост и технологично съвършенство. Опитът на украинската армия се оказва ключов за трансформацията на НАТО в структура, готова за незабавни мащабни действия при конфликт от ново поколение.