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НАТО се готви за война с дронове по украински опит

НАТО се готви за война с дронове по украински опит

25 Юли, 2026 05:00, обновена 25 Юли, 2026 05:04 802 7

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Върховният съюзнически командващ за Европа подчерта, че въоръжените сили на алианса адаптират тактиките и технологиите си в реално време на базата на фронтовия опит от Украйна.

НАТО се готви за война с дронове по украински опит - 1
Алексус Гринкевич, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО преминава към нов модел на водене на високотехнологични операции, адаптиран към реалностите от фронта в Украйна.

В свое изявление пред медийната група Business Insider, генерал Алексус Гринкевич заяви, че съвременните конфликти изискват пълна готовност за дейности в силно наситена с безпилотни апарати и средства за радиоелектронна борба (РЕБ) среда.

По думите на генерала, силите на пакта провеждат ежедневни анализи на украинската тактика за противодействие на въздушни заплахи. „Технологиите се развиват изключително бързо и ние поддържаме постоянен контакт с фронтовата линия, за да разберем динамиката на промените“, допълни висшият командващ пред Air & Space Forces Magazine.

Ключови акценти в модернизацията на алианса

Промяната в доктрината обхваща няколко критични направления, които целят по-висока гъвкавост на бойните единици:

  • Интеграция на изкуствен интелект: Системите за управление ще обработват данни от хиляди автономни дронове едновременно.
  • Гъвкави вериги за доставки: Тества се модел, взаимстван от Украйна, при който софтуерни актуализации се правят директно на терен в рамките на часове.
  • Операции в наситена РЕБ среда: Военните подразделения на НАТО се обучават да действат при пълно заглушаване на GPS и комуникационните канали.

Генерал Гринкевич посочи, че съюзническите държави ускоряват своите инвестиции в отбранителната индустрия, за да отговорят на новите изисквания за масовост и технологично съвършенство. Опитът на украинската армия се оказва ключов за трансформацията на НАТО в структура, готова за незабавни мащабни действия при конфликт от ново поколение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали уж НАТО

    15 0 Отговор
    Е отбранителен съюз?
    За каква война с Дронове се готвят?

    Коментиран от #4

    05:15 25.07.2026

  • 2 Съюз на идиоти

    12 0 Отговор
    А са ракетни удари, готвят ли се? Може и ядрени тук там.

    05:37 25.07.2026

  • 3 То затова

    11 0 Отговор
    са присъствали на изложбата, посетена ос Искандер. Голям опит са добили там

    05:53 25.07.2026

  • 4 Да, де, ама

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нали уж НАТО":

    Само наужким!

    06:13 25.07.2026

  • 5 Изплюха камъчето

    4 0 Отговор
    Затова са неистовите напъни да развият ИИ в САЩ - искат да го използват за военни цели. Само че Китай пак им се подигра като пусна наскоро модела К3 който удари ЧатГПТ в земята. За наша радост ИИ си остава бекрайно тъп и ще си остане такъв дори и след трилиони долари изхабени за обучението му.

    07:04 25.07.2026

  • 6 Замаян от технологията

    4 0 Отговор
    Ако американските дронове са на Уиндоус, ще падат като картофи при всеки ъпдейт на Уиндоус :)

    07:07 25.07.2026

  • 7 Васко Делчев

    0 0 Отговор
    НАТО е терористична организация на рептили

    08:04 25.07.2026