НАТО се готви за война с дронове по украински опит

НАТО преминава към нов модел на водене на високотехнологични операции, адаптиран към реалностите от фронта в Украйна.
В свое изявление пред медийната група Business Insider, генерал Алексус Гринкевич заяви, че съвременните конфликти изискват пълна готовност за дейности в силно наситена с безпилотни апарати и средства за радиоелектронна борба (РЕБ) среда.
По думите на генерала, силите на пакта провеждат ежедневни анализи на украинската тактика за противодействие на въздушни заплахи. „Технологиите се развиват изключително бързо и ние поддържаме постоянен контакт с фронтовата линия, за да разберем динамиката на промените“, допълни висшият командващ пред Air & Space Forces Magazine.
Ключови акценти в модернизацията на алианса
Промяната в доктрината обхваща няколко критични направления, които целят по-висока гъвкавост на бойните единици:
- Интеграция на изкуствен интелект: Системите за управление ще обработват данни от хиляди автономни дронове едновременно.
- Гъвкави вериги за доставки: Тества се модел, взаимстван от Украйна, при който софтуерни актуализации се правят директно на терен в рамките на часове.
- Операции в наситена РЕБ среда: Военните подразделения на НАТО се обучават да действат при пълно заглушаване на GPS и комуникационните канали.
Генерал Гринкевич посочи, че съюзническите държави ускоряват своите инвестиции в отбранителната индустрия, за да отговорят на новите изисквания за масовост и технологично съвършенство. Опитът на украинската армия се оказва ключов за трансформацията на НАТО в структура, готова за незабавни мащабни действия при конфликт от ново поколение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали уж НАТО
За каква война с Дронове се готвят?
Коментиран от #4
05:15 25.07.2026
2 Съюз на идиоти
05:37 25.07.2026
3 То затова
05:53 25.07.2026
4 Да, де, ама
До коментар #1 от "Нали уж НАТО":Само наужким!
06:13 25.07.2026
5 Изплюха камъчето
07:04 25.07.2026
6 Замаян от технологията
07:07 25.07.2026
7 Васко Делчев
08:04 25.07.2026