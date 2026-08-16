Русия удари с балистични ракети няколко области в Украйна

Балистични атаки срещу Днепропетровска и Полтавска област, брутални удари с дронове по цивилни ферми в Запорожието и рекордни 170 бойни сблъсъка на Покровското направление белязаха последното денонощие в Украйна.

На този фон Полша излезе с революционна военна инициатива за създаване на „Европейски легион“, в който да се включат украински ветерани.

Среднощни ракетни удари и атаки с дронове

В нощта срещу 16 август Руската федерация нанесе масирани удари с балистични ракети по централните и източните части на Украйна. Около 01:00 часа украинските ВВС обявиха тревога за високоскоростни цели, насочени към Каменское, Кременчуг и Кривой Рог, предава украинското издание Украинска правда. Град Кривой Рог е бил подложен на комбинирана атака от балистика и БПЛА, потвърди Александър Вилкул, ръководител на Съвета за отбрана на града.

Паралелно с това в Запорожка област руски дрон е атакувал селскостопанска техника директно по време на прибиране на реколтата, съобщиха от Регионалната военна администрация (ОВА). При инцидента има загинал и тежко ранен цивилен служител.

Покровското направление остава най-горещата точка

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие на фронта са регистрирани точно 170 бойни сблъсъка. Най-тежка остава ситуацията на Покровското направление в Донецка област, където руските сили са извършили над 23 атаки в опит да пробият отбраната около селища като Удачное, Котлино и Василиевка. Украинските сили удържат позициите си сред засилен натиск.

Инициативата на Полша: „Европейски легион“

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски предложи създаването на постоянно военно формирование, наречено „Европейски легион“. В интервю за гръцкото издание „Kathimerini“ той обясни, че тази структура трябва да засили европейската сигурност като стълб в рамките на НАТО, без да го дублира. Сикорски подчерта, че в легиона трябва да бъдат привлечени опитни професионалисти, включително калени в бовете украински ветерани след края на войната. Според него Европа не може да разчита на Вашингтон за всеки „пожар в собствения си двор“