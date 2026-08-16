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Русия удари с балистични ракети няколко области в Украйна
  Тема: Украйна

Русия удари с балистични ракети няколко области в Украйна

16 Август, 2026 02:34, обновена 16 Август, 2026 02:39 830 18

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  • удари

Нощни атаки разтърсиха Кременчуг и Кривой Рог, докато на фронта се водят ожесточени боеве

Русия удари с балистични ракети няколко области в Украйна - 1
Снимка:&quot;Суспільне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Балистични атаки срещу Днепропетровска и Полтавска област, брутални удари с дронове по цивилни ферми в Запорожието и рекордни 170 бойни сблъсъка на Покровското направление белязаха последното денонощие в Украйна.

На този фон Полша излезе с революционна военна инициатива за създаване на „Европейски легион“, в който да се включат украински ветерани.

Среднощни ракетни удари и атаки с дронове

В нощта срещу 16 август Руската федерация нанесе масирани удари с балистични ракети по централните и източните части на Украйна. Около 01:00 часа украинските ВВС обявиха тревога за високоскоростни цели, насочени към Каменское, Кременчуг и Кривой Рог, предава украинското издание Украинска правда. Град Кривой Рог е бил подложен на комбинирана атака от балистика и БПЛА, потвърди Александър Вилкул, ръководител на Съвета за отбрана на града.

Паралелно с това в Запорожка област руски дрон е атакувал селскостопанска техника директно по време на прибиране на реколтата, съобщиха от Регионалната военна администрация (ОВА). При инцидента има загинал и тежко ранен цивилен служител.

Покровското направление остава най-горещата точка

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие на фронта са регистрирани точно 170 бойни сблъсъка. Най-тежка остава ситуацията на Покровското направление в Донецка област, където руските сили са извършили над 23 атаки в опит да пробият отбраната около селища като Удачное, Котлино и Василиевка. Украинските сили удържат позициите си сред засилен натиск.

Инициативата на Полша: „Европейски легион“

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски предложи създаването на постоянно военно формирование, наречено „Европейски легион“. В интервю за гръцкото издание „Kathimerini“ той обясни, че тази структура трябва да засили европейската сигурност като стълб в рамките на НАТО, без да го дублира. Сикорски подчерта, че в легиона трябва да бъдат привлечени опитни професионалисти, включително калени в бовете украински ветерани след края на войната. Според него Европа не може да разчита на Вашингтон за всеки „пожар в собствения си двор“


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    А ония трите великите какво викат ,ще изолират ли клоуна да завладяват сами Русия

    02:52 16.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Магарета макарони и рептили

    02:53 16.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    В ЕС да запазят спокойствие и да учат руски

    02:57 16.08.2026

  • 5 И Европа е руска

    10 0 Отговор
    Укритие прибират реколтата през ноща.Паралелно с това в Запорожка област руски дрон е атакувал селскостопанска техника директно по време на прибиране на реколтата, съобщиха от Регионалната военна администрация (ОВА)

    03:01 16.08.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    7 0 Отговор
    Бангарангаааа киефс мадафакас!
    Цепнаха ли ви шушувадата руснаците, а?
    Умирисахте ли метрото, а, бастардс?
    Ай да ви оставям, че да си учите английския. Нали ша ми ставате натюфчета, милите ми те.
    Бангарангаааааа!

    03:02 16.08.2026

  • 7 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Интересно от къде ще намерят живи украински ветерани след приключването на СВО

    Коментиран от #11, #15

    03:04 16.08.2026

  • 8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    1 6 Отговор
    Паацула Джо е надървил другия русофилски спаружен у и..Джо Пушия приключи, изпуши не се натегай , балистика малистика

    03:08 16.08.2026

  • 9 Пацуанеее

    1 2 Отговор
    Край с Джо паацула и пушия

    03:13 16.08.2026

  • 10 ЛИКВИДИРАЙ ГИ!

    8 0 Отговор
    УДРИ ,НЕ СПИРАЙ !!!!, СМАЖИ ГИ , СЛЕД ТЯХ И УУРСУЛФАШАГИТЕ ПАРАЛЕЛНО С ЛЛАЙНОБРИТИТЕ!! УДРИ , ОЩЕ ПО-ЯКО!!!

    03:16 16.08.2026

  • 11 Все ще се намерят някои

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    на инвалидни колички и с протези.
    По-интресно е как ще събира в бусове поляците

    03:16 16.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Батальона се строява

    3 0 Отговор
    „Европейски легион“ 😂 - Абдула ингилиза, Джамал франсето и Гюнтер розовото пони, ще се бият за свободата на покрайнината, а командирът им ще е поляк, който ще се застреля още преди да си е видял батальона

    03:54 16.08.2026

  • 14 оня с коня

    3 0 Отговор
    ей това ми харесва на руснаците от едни ОТРКАДНАТИ перални, гледай ти какви ракети може да направят

    нали така писахте евроатлантичесскитеТРОЛОВЕ че руснаците крадяли перални ? ха ха ха

    чипове нямали?!?

    Коментиран от #16

    04:02 16.08.2026

  • 15 Наистина

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    звучи странно това съобщение от страна на Полша. От друга страна в Европа е пълно с осраинци, които всяка държава би върнала с удоволствие на 404.

    Коментиран от #17

    04:09 16.08.2026

  • 16 Смятай

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    ако имаха и някоя и друга съдомиялна, какво щеше да им се случи на 404.

    04:11 16.08.2026

  • 17 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Наистина":

    Говорим за ветерани участвали в битки.Иначе в метрото в кiif все ще намерят някоя и друга хлебарка

    04:16 16.08.2026

  • 18 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    2045та година... Руснаците отново са обкръжили Берлин...

    Пиян руски мужик се провиква:

    - Немецо, предай се!!!



    А в окопите група араби си приказват

    -И сега откъде да им намерим немец, та да им го предадем?!

    04:18 16.08.2026

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