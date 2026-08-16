Русия удари с балистични ракети няколко области в Украйна

Балистични атаки срещу Днепропетровска и Полтавска област, брутални удари с дронове по цивилни ферми в Запорожието и рекордни 170 бойни сблъсъка на Покровското направление белязаха последното денонощие в Украйна.
На този фон Полша излезе с революционна военна инициатива за създаване на „Европейски легион“, в който да се включат украински ветерани.
Среднощни ракетни удари и атаки с дронове
В нощта срещу 16 август Руската федерация нанесе масирани удари с балистични ракети по централните и източните части на Украйна. Около 01:00 часа украинските ВВС обявиха тревога за високоскоростни цели, насочени към Каменское, Кременчуг и Кривой Рог, предава украинското издание Украинска правда. Град Кривой Рог е бил подложен на комбинирана атака от балистика и БПЛА, потвърди Александър Вилкул, ръководител на Съвета за отбрана на града.
Паралелно с това в Запорожка област руски дрон е атакувал селскостопанска техника директно по време на прибиране на реколтата, съобщиха от Регионалната военна администрация (ОВА). При инцидента има загинал и тежко ранен цивилен служител.
Покровското направление остава най-горещата точка
По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие на фронта са регистрирани точно 170 бойни сблъсъка. Най-тежка остава ситуацията на Покровското направление в Донецка област, където руските сили са извършили над 23 атаки в опит да пробият отбраната около селища като Удачное, Котлино и Василиевка. Украинските сили удържат позициите си сред засилен натиск.
Инициативата на Полша: „Европейски легион“
Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски предложи създаването на постоянно военно формирование, наречено „Европейски легион“. В интервю за гръцкото издание „Kathimerini“ той обясни, че тази структура трябва да засили европейската сигурност като стълб в рамките на НАТО, без да го дублира. Сикорски подчерта, че в легиона трябва да бъдат привлечени опитни професионалисти, включително калени в бовете украински ветерани след края на войната. Според него Европа не може да разчита на Вашингтон за всеки „пожар в собствения си двор“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Kaлпазанин
02:52 16.08.2026
3 Kaлпазанин
02:53 16.08.2026
4 И Киев е Руски
02:57 16.08.2026
5 И Европа е руска
03:01 16.08.2026
6 ВЕСЕЛЯК
Цепнаха ли ви шушувадата руснаците, а?
Умирисахте ли метрото, а, бастардс?
Ай да ви оставям, че да си учите английския. Нали ша ми ставате натюфчета, милите ми те.
Бангарангаааааа!
03:02 16.08.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #11, #15
03:04 16.08.2026
8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
03:08 16.08.2026
9 Пацуанеее
03:13 16.08.2026
10 ЛИКВИДИРАЙ ГИ!
03:16 16.08.2026
11 Все ще се намерят някои
До коментар #7 от "И Киев е Руски":на инвалидни колички и с протези.
По-интресно е как ще събира в бусове поляците
03:16 16.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Батальона се строява
03:54 16.08.2026
14 оня с коня
нали така писахте евроатлантичесскитеТРОЛОВЕ че руснаците крадяли перални ? ха ха ха
чипове нямали?!?
Коментиран от #16
04:02 16.08.2026
15 Наистина
До коментар #7 от "И Киев е Руски":звучи странно това съобщение от страна на Полша. От друга страна в Европа е пълно с осраинци, които всяка държава би върнала с удоволствие на 404.
Коментиран от #17
04:09 16.08.2026
16 Смятай
До коментар #14 от "оня с коня":ако имаха и някоя и друга съдомиялна, какво щеше да им се случи на 404.
04:11 16.08.2026
17 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Наистина":Говорим за ветерани участвали в битки.Иначе в метрото в кiif все ще намерят някоя и друга хлебарка
04:16 16.08.2026
18 И Киев е Руски
Пиян руски мужик се провиква:
- Немецо, предай се!!!
А в окопите група араби си приказват
-И сега откъде да им намерим немец, та да им го предадем?!
04:18 16.08.2026