Доналд Тръмп под натиск: Персийският залив губи търпение

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като съюзниците на САЩ в региона открито изразиха недоволството си от настоящата военна стратегия на Вашингтон.

Според мащабен анализ на The Washington Post, арабските страни от Персийския залив са дълбоко възмутени от неспособността на президента Доналд Тръмп да сложи край на разгърнатата от него война с Иран. Вместо бърза победа или ефективна дипломация, конфликтът продължава да нанася тежки икономически и инфраструктурни щети на съседните държави, които се чувстват въвлечени в чужда война.

Дипломатическият сблъсък между Катар и Техеран

Паралелно с нарастващото недоволство срещу Белия дом, в региона избухна и сериозен дипломатически скандал. Министерството на външните работи на Катар категорично опроверга твърденията на Генералния щаб на Иран, че Доха държи в плен трима ирански военни пилоти. Иранската страна по-рано обяви, че пилотите на два истребителя Су-24 са били заловени след атака срещу американската база „Ал-Удейд“ в Катар.

Официалният представител на катарското външно министерство Маджид ал-Ансари нарече тези изявления „заблуждаващи“. Както съобщав report.az, Катар още през април е поканил ирански експерти, за да се запознаят с детайлите около спасителната операция, при която са открити останките на самолетите, но Техеран все още не е изпратил отговор. Доха подчерта, че подобни обвинения умишлено вредят на дипломатическите усилия за деескалация.

Нова военна активност на САЩ над Залива

Ситуацията на терен остава взривоопасна и поради непрекъснатите разузнавателни мисии на Пентагона. Агенция ТАСС, позовавайки се на източници от авиационните служби в Близкия изток, информира за нова масирана поява на американска военна техника в неутралното въздушно пространство над Персийския залив.

В непосредствена близост до иранската въздушна граница са засечени:

Поне три самолета-зареждачи Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus

и Модерен разузнавателен дрон с вертикално излитане Shield AI V-Bat UAV

Американските машини са извършвали маневри на височина около 6 километра, засягайки коридори за гражданска авиация, което допълнително усложнява сигурността на полетите. Регионалните анализатори предупреждават, че липсата на ясен изход от конфликта и засиленият натиск от страна на Тръмп могат да доведат до нова непредвидима ескалация, за която арабските съюзници на Вашингтон отказват да плащат цената.