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Пет души са ранени при масова стрелба в щатския университет на Вирджиния в САЩ

Пет души са ранени при масова стрелба в щатския университет на Вирджиния в САЩ

15 Август, 2026 20:57 816 27

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  • крими

Стрелбата става точно преди началото на академичната учебна година

Пет души са ранени при масова стрелба в щатския университет на Вирджиния в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души са ранени при масова стрелба, в която изглежда са замесени няколко заподозрени, в щатския университет на Вирджиния в САЩ, довела до полицейска блокада на кампуса рано тази сутрин.

Инцидентът е станал в близост до студентските общежития „Куад анексес“ на учебното заведение, където университетската полиция и полицаи от окръг Честърфийлд са открили след обаждане 5 души с огнестрелни рани пред сградата в кампуса. Полицаите са се отзовали на мястото малко преди 1:30 ч. сутринта местно време (8:30 ч. българско), а полицейската блокада на кампуса е била вдигната около 9 ч. сутринта (16:00 ч. българско време), съобщиха местните власти, цитирани от "Нова телевизия".

Петимата ранени са били откарани в болницата, а състоянието на един от ранените, първоначално класифицирано като животозастрашаващо, вече е преоценено като критично, според полицията. Останалите са с наранявания, които не са опасни за живота, добави полицията.

Университетът каза в изявление, че в стрелбата са замесени „няколко заподозрени“. В изявлението се отправя също и призив към хората да избягват да идват в непосредствена близост до кампуса.

"В кампуса продължава да има значително присъствие на правоохранителните органи, докато разследването на стрелбата от тази сутрин продължава“, съобщиха университетските власти след отмяната на полицейската блокада.

Полицията в Берлин разследва два случая на стрелба

От тази сутрин в кампуса на университета има значително присъствие на представители на правоохранителните органи.

Щатският университет на Вирджиния е учебно заведение с традиционно афроамериканска общност, разположен в селището Етрик в този американски щат, на около 24 мили (38,6 километра) южно от щатската столица Ричмънд. Този публичен университет има около 5700 студенти и е бил първото изцяло финансирано от щата четиригодишно висше учебно заведение за афроамериканци. По-голямата част от студентите му учат за бакалавърска степен.

Стрелбата става точно преди началото на академичната учебна година в щатския университет на Вирджиния. Според университетския уебсайт общежитията са отворили врати за студентите преди седмица, а занятията трябва да започнат идния понеделник.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 слабичко

    12 0 Отговор
    но сезона сега започва

    Коментиран от #12

    21:00 15.08.2026

  • 2 Помак

    10 1 Отговор
    Това е друг континент ,запълвате!

    21:00 15.08.2026

  • 3 Трудно

    11 0 Отговор
    Се провира измежду буквите, но ми се струва, че на белите в САЩ им е писнало...

    21:01 15.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    7 4 Отговор
    Колкото повече мъртви крави толкова по добре за нормалните хора

    21:08 15.08.2026

  • 5 Всеки ден

    9 3 Отговор
    ни занимавате с битовизмите на обора. Това си е техен спорт, който практикуват 24/7 .

    21:10 15.08.2026

  • 6 И Европа е руска

    7 4 Отговор
    Добра новина.Обора се разпада

    21:10 15.08.2026

  • 7 А питате

    6 3 Отговор
    откъде, нашите деца вземат пример. Ако и бяха разпространени оръжията, като в САЩ, щяхме да сме като тях! Но тук все комунизма и Русия са виновни..

    21:13 15.08.2026

  • 8 Това

    11 1 Отговор
    си е един нормален ден за американците. Нищо необичайно не се е случило.

    21:14 15.08.2026

  • 9 Дедо

    2 1 Отговор
    Цитат от статията " Полицията в Берлин разследва два случая на стрелба"
    Не съм сигурен сигурно ли е.

    21:19 15.08.2026

  • 10 СПРАВЕДЛИВ

    6 2 Отговор
    Типично по американски! Вече и тука зачестиха тези явления. Сигурно се разпространява руският фашизъм.

    21:20 15.08.2026

  • 11 Бай Хасан

    6 3 Отговор
    Да се трепат краварите хич не ми е грижа за тях окупатори дай боже още

    21:20 15.08.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "слабичко":

    Какви цени ще сваля Радев? Та радев не знае какви са цените!
    Цял живот държавата-ние данъкоплатците сме го хрантутили.
    Радев цял живот не е влизал в магазин.Дори потникът и зелените му чорапи винаги са били държавни!

    Коментиран от #13, #17, #26

    21:27 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само питам

    4 0 Отговор
    Та пт кого се учили нашите младежи на убийства??!!

    21:33 15.08.2026

  • 16 Ранени студенти в САЩ!

    3 9 Отговор
    Радост за русофилите. Сигурно съжалявате, че не са убити.

    Коментиран от #18

    21:34 15.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Киев е Руски

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ранени студенти в САЩ!":

    Имаш дарба .Може спокойно да почнеш работа в евро парламента.Пууу да ти е. М...а

    21:37 15.08.2026

  • 19 Гошо

    3 1 Отговор
    циганско училище

    21:41 15.08.2026

  • 20 Феникс

    1 0 Отговор
    Слаба работа, обикновенно мерника им е по точен на каубоите!

    22:19 15.08.2026

  • 21 Сечко

    1 1 Отговор
    … Полицията в Берлин разследва два случая на стрелба…

    Какъв Берлин те гони бе Марийче? Май черните очила ти пречат!?
    Да в САЩ има градове с името Берлин но те нямат нищо общо със случая

    22:32 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гого

    1 0 Отговор
    Полицията в Берлин разследва два случая на стрелба“… 🤔

    Мария, черните очила явно са били сложени не само за снимката, а и за да не се вижда картата на САЩ. 😎 В Америка наистина има няколко места, които се казват Berlin, но нито едно няма особена връзка с Virginia State University в Етрик, Вирджиния. Там случая го разследват полицията на университета и Chesterfield County Police.

    Иначе смело — Берлин, Вирджиния… защо не? Америка е голяма. 😎🇺🇸

    22:41 15.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    изпит по стрелкова подготовка...

    22:48 15.08.2026

  • 26 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    ВВС рсзкладка....на корем

    22:50 15.08.2026

  • 27 Също

    0 0 Отговор
    "изцяло финансирано от щата четиригодишно висше учебно заведение за афроамериканци"! Също,като тук.Само,че нашите евро българи не щат и да учат.

    22:57 15.08.2026