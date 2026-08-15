Пет души са ранени при масова стрелба в щатския университет на Вирджиния в САЩ

Петима души са ранени при масова стрелба, в която изглежда са замесени няколко заподозрени, в щатския университет на Вирджиния в САЩ, довела до полицейска блокада на кампуса рано тази сутрин.

Инцидентът е станал в близост до студентските общежития „Куад анексес“ на учебното заведение, където университетската полиция и полицаи от окръг Честърфийлд са открили след обаждане 5 души с огнестрелни рани пред сградата в кампуса. Полицаите са се отзовали на мястото малко преди 1:30 ч. сутринта местно време (8:30 ч. българско), а полицейската блокада на кампуса е била вдигната около 9 ч. сутринта (16:00 ч. българско време), съобщиха местните власти, цитирани от "Нова телевизия".

Петимата ранени са били откарани в болницата, а състоянието на един от ранените, първоначално класифицирано като животозастрашаващо, вече е преоценено като критично, според полицията. Останалите са с наранявания, които не са опасни за живота, добави полицията.

Университетът каза в изявление, че в стрелбата са замесени „няколко заподозрени“. В изявлението се отправя също и призив към хората да избягват да идват в непосредствена близост до кампуса.

"В кампуса продължава да има значително присъствие на правоохранителните органи, докато разследването на стрелбата от тази сутрин продължава“, съобщиха университетските власти след отмяната на полицейската блокада.

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От тази сутрин в кампуса на университета има значително присъствие на представители на правоохранителните органи.

Щатският университет на Вирджиния е учебно заведение с традиционно афроамериканска общност, разположен в селището Етрик в този американски щат, на около 24 мили (38,6 километра) южно от щатската столица Ричмънд. Този публичен университет има около 5700 студенти и е бил първото изцяло финансирано от щата четиригодишно висше учебно заведение за афроамериканци. По-голямата част от студентите му учат за бакалавърска степен.

Стрелбата става точно преди началото на академичната учебна година в щатския университет на Вирджиния. Според университетския уебсайт общежитията са отворили врати за студентите преди седмица, а занятията трябва да започнат идния понеделник.