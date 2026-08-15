Пет души са ранени при масова стрелба в щатския университет на Вирджиния в САЩ

Петима души са ранени при масова стрелба, в която изглежда са замесени няколко заподозрени, в щатския университет на Вирджиния в САЩ, довела до полицейска блокада на кампуса рано тази сутрин.
Инцидентът е станал в близост до студентските общежития „Куад анексес“ на учебното заведение, където университетската полиция и полицаи от окръг Честърфийлд са открили след обаждане 5 души с огнестрелни рани пред сградата в кампуса. Полицаите са се отзовали на мястото малко преди 1:30 ч. сутринта местно време (8:30 ч. българско), а полицейската блокада на кампуса е била вдигната около 9 ч. сутринта (16:00 ч. българско време), съобщиха местните власти, цитирани от "Нова телевизия".
Петимата ранени са били откарани в болницата, а състоянието на един от ранените, първоначално класифицирано като животозастрашаващо, вече е преоценено като критично, според полицията. Останалите са с наранявания, които не са опасни за живота, добави полицията.
Университетът каза в изявление, че в стрелбата са замесени „няколко заподозрени“. В изявлението се отправя също и призив към хората да избягват да идват в непосредствена близост до кампуса.
"В кампуса продължава да има значително присъствие на правоохранителните органи, докато разследването на стрелбата от тази сутрин продължава“, съобщиха университетските власти след отмяната на полицейската блокада.
Полицията в Берлин разследва два случая на стрелба
От тази сутрин в кампуса на университета има значително присъствие на представители на правоохранителните органи.
Щатският университет на Вирджиния е учебно заведение с традиционно афроамериканска общност, разположен в селището Етрик в този американски щат, на около 24 мили (38,6 километра) южно от щатската столица Ричмънд. Този публичен университет има около 5700 студенти и е бил първото изцяло финансирано от щата четиригодишно висше учебно заведение за афроамериканци. По-голямата част от студентите му учат за бакалавърска степен.
Стрелбата става точно преди началото на академичната учебна година в щатския университет на Вирджиния. Според университетския уебсайт общежитията са отворили врати за студентите преди седмица, а занятията трябва да започнат идния понеделник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 слабичко
Коментиран от #12
21:00 15.08.2026
2 Помак
21:00 15.08.2026
3 Трудно
21:01 15.08.2026
4 И Киев е Руски
21:08 15.08.2026
5 Всеки ден
21:10 15.08.2026
6 И Европа е руска
21:10 15.08.2026
7 А питате
21:13 15.08.2026
8 Това
21:14 15.08.2026
9 Дедо
Не съм сигурен сигурно ли е.
21:19 15.08.2026
10 СПРАВЕДЛИВ
21:20 15.08.2026
11 Бай Хасан
21:20 15.08.2026
12 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "слабичко":Какви цени ще сваля Радев? Та радев не знае какви са цените!
Цял живот държавата-ние данъкоплатците сме го хрантутили.
Радев цял живот не е влизал в магазин.Дори потникът и зелените му чорапи винаги са били държавни!
Коментиран от #13, #17, #26
21:27 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само питам
21:33 15.08.2026
16 Ранени студенти в САЩ!
Коментиран от #18
21:34 15.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Киев е Руски
До коментар #16 от "Ранени студенти в САЩ!":Имаш дарба .Може спокойно да почнеш работа в евро парламента.Пууу да ти е. М...а
21:37 15.08.2026
19 Гошо
21:41 15.08.2026
20 Феникс
22:19 15.08.2026
21 Сечко
Какъв Берлин те гони бе Марийче? Май черните очила ти пречат!?
Да в САЩ има градове с името Берлин но те нямат нищо общо със случая
22:32 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гого
Мария, черните очила явно са били сложени не само за снимката, а и за да не се вижда картата на САЩ. 😎 В Америка наистина има няколко места, които се казват Berlin, но нито едно няма особена връзка с Virginia State University в Етрик, Вирджиния. Там случая го разследват полицията на университета и Chesterfield County Police.
Иначе смело — Берлин, Вирджиния… защо не? Америка е голяма. 😎🇺🇸
22:41 15.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
22:48 15.08.2026
26 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":ВВС рсзкладка....на корем
22:50 15.08.2026
27 Също
22:57 15.08.2026