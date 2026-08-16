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Ескалация: Русия удари 130 кораба, Зеленски е в отчаяние
  Тема: Украйна

Ескалация: Русия удари 130 кораба, Зеленски е в отчаяние

16 Август, 2026 03:14, обновена 16 Август, 2026 03:21 2 061 17

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  • зеленски

Киев спира връзката на свои войници заради критики, докато три дрона паднаха в Турция, а атаките в ДНР и Белгород взеха нови жертви

Ескалация: Русия удари 130 кораба, Зеленски е в отчаяние - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна навлиза в критична фаза с тежки удари по морската инфраструктура, логистични проблеми в украинската армия и растящо международно напрежение.

Към 03:00 часа на 16 август ситуацията на фронта и в Черноморския регион остава силно изострена.

Още новини от Украйна

Черно море и доставките на оръжие: Поразени кораби и дипломатическо напрежение

  • Над 130 кораба са поразени от руските сили в Черно море и в украинските пристанища от началото на юли до средата на август 2026 г. Според данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от ТАСС, сред целите има съдове, превозващи товари в интерес на ВСУ, и патрулни катери. Само през първата половина на август са поразени 50 такива.
  • Турция се превърна в транзитна зона за нови доставки на оръжие от САЩ за Украйна. Експерти от Руския съвет по международни отношения предупреждават, че този ход допълнително ще отдалечи перспективите за мир и ще засили регионалната нестабилност.
  • Три мистериозни дрона паднаха в Турция за денонощие. Турският вестник Nefes съобщава за открити отломки от БПЛА на черноморското крайбрежие в провинция Сакария, в градина в провинция Дюзде, както и край Истанбул. Сапьори потвърдиха, че последният апарат не съдържа взрив, но произходът им се разследва.

Криза във ВСУ: Отчаяние за Зеленски и наказания за войници

  • Володимир Зеленски е изпаднал в отчаяние преди зимата поради остър недостиг на ракети за американските системи за ПВО Patriot. Германският вестник Die Welt отбелязва, че украинският лидер лично бие тревога и изисква агресивни действия от дипломатите, тъй като енергийната инфраструктура остава незащитена.
  • Бригада на ВСУ остана без сателитна връзка след оплакване. Украинското издание "Страна" (strana.news) информира, че командването е спряло терминалите Starlink на 121-ва бригада за териториална отбрана. Мярката е наложена, след като войниците се оплакаха публично на новия главнокомандващ Михайло Драпати от липса на храна, вода и ротация. Военният експерт Андрей Марочко коментира пред медиите, че Драпати се отнася към подчинените си "като към добитък", което засилва напрежението в редиците на армията.

Интензивни обстрели и жертви в пограничните региони

  • Жертва и ранени в ДНР: При украинска атака срещу културна институция в Донецката народна република загина един човек. Други четирима цивилни пострадаха при артилерийски обстрели в региона през изминалото денонощие.
  • Удари в Белгородска област и Каменка-Днепровска: Две жени бяха ранени в Белгородска област след нападение с FPV-дрон. В Каменка-Днепровска (Запорожка област) друга жена пострада сериозно след артилерийски удар от страна на ВСУ.
  • Атака с БПЛА в Новгородска област: Руските системи за ПВО и радиоелектронна борба успешно отразяват нападение с безпилотни апарати дълбоко във вътрешността на страната, като няма регистрирани разрушения.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е па нема лабаво

    43 3 Отговор
    Всичко ще е в ред .... Зелю да фаща вокзала и право в Москва... да подписва капитулацията и света ще мирне и заживее в мир и сговор дълги години напред.

    03:27 16.08.2026

  • 2 Опала

    41 2 Отговор
    Добитъка/по Драпати/е към своя край и просяка неистово кара и своите дипломати да просят и нахалстват към мераклиите за мир!Една пропаднала държава,благодарение на фюрера си отива безвъзвратно заедно с лятото!А идва зима и всички ги втриса от жега и безпомощност!Не 50,а150държави да помагат 404 си отива благодарение на злобата и омразата!

    03:41 16.08.2026

  • 3 Истината

    34 3 Отговор
    Украйна си отива.
    Лаещите си лаят.

    03:45 16.08.2026

  • 4 УДРЯЙ , УДРЯЙ ЯКО,ПСЛЕ И ПО ФФАШАГИТЕ

    34 2 Отговор
    ПО-РАНО ПУТИН ДА БЕШЕ ГИ ПОЧНАЛ . НАПРАВИХА СУМАТИИ ПОРАЗИИ , НА КОЕТО ГИ УЧАТ ЛАЙНОБРИТИТЕ И ФАШУРСУЛИТЕ ! ТЯХ САМО ТОВА ГИ ИНТЕРЕСУВА ! ДА МРЪТ , ДА ГИ ЛИКВИДИРАТ КАТО НАЦИЯ , ТОВА НЕ Е ВАЖНО! ВАЖНИ СА ПОРАЗИИТЕ КОИТО ПФАВЯТ НА ПУСИЯ!!

    03:55 16.08.2026

  • 5 Коня и оня

    28 1 Отговор
    Е няма как да стане!Някой трябва да плати сметката на америка и европа ,тия 500 милиярда!Иначе излиза че доста глупави богаташи избиха едни нещастници и загубиха парите на данъкоплатците си!Европа се самоуби,а Америка си удари звучен шамар за поука,че светът не обича емигрантски поуки!

    Коментиран от #11

    03:57 16.08.2026

  • 6 Нека

    18 1 Отговор
    жълто-паветния тролинг започне, сега. Раздайте се.

    04:01 16.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    22 1 Отговор
    Укрите няма ли да разберат най накрая че евреина да увисне на улична е Киев заедно с кликата си ,и че укрия ще е част от рф

    04:03 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зелката на Зелю

    18 1 Отговор
    Укр0пчиците отдавна трябваше да отвъртят зелката на Зелю и така Зелю нямаше да изпада в депресии разни

    04:18 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коня и оня":

    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !


    ха ха ха голям смях

    04:33 16.08.2026

  • 12 оня с коня

    18 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    04:33 16.08.2026

  • 13 оня с коня

    14 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:34 16.08.2026

  • 14 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    От Драпатий да не чакат милост войниците .2014 година заряза полка си в обкръжение и избяга с танка си.Всички бяха убити и пленени.

    05:02 16.08.2026

  • 15 Де бил

    10 0 Отговор
    Странно, обикновено сред жертвите има 1-2 петгодишни деца. Ей ,забравяте наратива.

    05:28 16.08.2026

  • 16 да скоро белия барон ще стигне до

    6 0 Отговор
    владивосток но ще мине през посока германия

    05:47 16.08.2026

  • 17 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Мелене, мелиш друго брашно тая сутрин! Що така?

    06:11 16.08.2026

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