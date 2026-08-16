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Войната в Украйна навлиза в критична фаза с тежки удари по морската инфраструктура, логистични проблеми в украинската армия и растящо международно напрежение.

Към 03:00 часа на 16 август ситуацията на фронта и в Черноморския регион остава силно изострена.

Още новини от Украйна

Черно море и доставките на оръжие: Поразени кораби и дипломатическо напрежение

Над 130 кораба са поразени от руските сили в Черно море и в украинските пристанища от началото на юли до средата на август 2026 г. Според данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от ТАСС, сред целите има съдове, превозващи товари в интерес на ВСУ, и патрулни катери. Само през първата половина на август са поразени 50 такива.

и в украинските пристанища от началото на юли до средата на август 2026 г. Според данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от ТАСС, сред целите има съдове, превозващи товари в интерес на ВСУ, и патрулни катери. Само през първата половина на август са поразени 50 такива. Турция се превърна в транзитна зона за нови доставки на оръжие от САЩ за Украйна. Експерти от Руския съвет по международни отношения предупреждават, че този ход допълнително ще отдалечи перспективите за мир и ще засили регионалната нестабилност.

за Украйна. Експерти от Руския съвет по международни отношения предупреждават, че този ход допълнително ще отдалечи перспективите за мир и ще засили регионалната нестабилност. Три мистериозни дрона паднаха в Турция за денонощие. Турският вестник Nefes съобщава за открити отломки от БПЛА на черноморското крайбрежие в провинция Сакария, в градина в провинция Дюзде, както и край Истанбул. Сапьори потвърдиха, че последният апарат не съдържа взрив, но произходът им се разследва.

Криза във ВСУ: Отчаяние за Зеленски и наказания за войници

Володимир Зеленски е изпаднал в отчаяние преди зимата поради остър недостиг на ракети за американските системи за ПВО Patriot. Германският вестник Die Welt отбелязва, че украинският лидер лично бие тревога и изисква агресивни действия от дипломатите, тъй като енергийната инфраструктура остава незащитена.

поради остър недостиг на ракети за американските системи за ПВО Patriot. Германският вестник Die Welt отбелязва, че украинският лидер лично бие тревога и изисква агресивни действия от дипломатите, тъй като енергийната инфраструктура остава незащитена. Бригада на ВСУ остана без сателитна връзка след оплакване. Украинското издание "Страна" (strana.news) информира, че командването е спряло терминалите Starlink на 121-ва бригада за териториална отбрана. Мярката е наложена, след като войниците се оплакаха публично на новия главнокомандващ Михайло Драпати от липса на храна, вода и ротация. Военният експерт Андрей Марочко коментира пред медиите, че Драпати се отнася към подчинените си "като към добитък", което засилва напрежението в редиците на армията.

Интензивни обстрели и жертви в пограничните региони

Жертва и ранени в ДНР: При украинска атака срещу културна институция в Донецката народна република загина един човек. Други четирима цивилни пострадаха при артилерийски обстрели в региона през изминалото денонощие.

При украинска атака срещу културна институция в Донецката народна република загина един човек. Други четирима цивилни пострадаха при артилерийски обстрели в региона през изминалото денонощие. Удари в Белгородска област и Каменка-Днепровска: Две жени бяха ранени в Белгородска област след нападение с FPV-дрон. В Каменка-Днепровска (Запорожка област) друга жена пострада сериозно след артилерийски удар от страна на ВСУ.

Две жени бяха ранени в Белгородска област след нападение с FPV-дрон. В Каменка-Днепровска (Запорожка област) друга жена пострада сериозно след артилерийски удар от страна на ВСУ. Атака с БПЛА в Новгородска област: Руските системи за ПВО и радиоелектронна борба успешно отразяват нападение с безпилотни апарати дълбоко във вътрешността на страната, като няма регистрирани разрушения.