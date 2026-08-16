Ескалация: Русия удари 130 кораба, Зеленски е в отчаяние

Войната в Украйна навлиза в критична фаза с тежки удари по морската инфраструктура, логистични проблеми в украинската армия и растящо международно напрежение.
Към 03:00 часа на 16 август ситуацията на фронта и в Черноморския регион остава силно изострена.
Черно море и доставките на оръжие: Поразени кораби и дипломатическо напрежение
- Над 130 кораба са поразени от руските сили в Черно море и в украинските пристанища от началото на юли до средата на август 2026 г. Според данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от ТАСС, сред целите има съдове, превозващи товари в интерес на ВСУ, и патрулни катери. Само през първата половина на август са поразени 50 такива.
- Турция се превърна в транзитна зона за нови доставки на оръжие от САЩ за Украйна. Експерти от Руския съвет по международни отношения предупреждават, че този ход допълнително ще отдалечи перспективите за мир и ще засили регионалната нестабилност.
- Три мистериозни дрона паднаха в Турция за денонощие. Турският вестник Nefes съобщава за открити отломки от БПЛА на черноморското крайбрежие в провинция Сакария, в градина в провинция Дюзде, както и край Истанбул. Сапьори потвърдиха, че последният апарат не съдържа взрив, но произходът им се разследва.
Криза във ВСУ: Отчаяние за Зеленски и наказания за войници
- Володимир Зеленски е изпаднал в отчаяние преди зимата поради остър недостиг на ракети за американските системи за ПВО Patriot. Германският вестник Die Welt отбелязва, че украинският лидер лично бие тревога и изисква агресивни действия от дипломатите, тъй като енергийната инфраструктура остава незащитена.
- Бригада на ВСУ остана без сателитна връзка след оплакване. Украинското издание "Страна" (strana.news) информира, че командването е спряло терминалите Starlink на 121-ва бригада за териториална отбрана. Мярката е наложена, след като войниците се оплакаха публично на новия главнокомандващ Михайло Драпати от липса на храна, вода и ротация. Военният експерт Андрей Марочко коментира пред медиите, че Драпати се отнася към подчинените си "като към добитък", което засилва напрежението в редиците на армията.
Интензивни обстрели и жертви в пограничните региони
- Жертва и ранени в ДНР: При украинска атака срещу културна институция в Донецката народна република загина един човек. Други четирима цивилни пострадаха при артилерийски обстрели в региона през изминалото денонощие.
- Удари в Белгородска област и Каменка-Днепровска: Две жени бяха ранени в Белгородска област след нападение с FPV-дрон. В Каменка-Днепровска (Запорожка област) друга жена пострада сериозно след артилерийски удар от страна на ВСУ.
- Атака с БПЛА в Новгородска област: Руските системи за ПВО и радиоелектронна борба успешно отразяват нападение с безпилотни апарати дълбоко във вътрешността на страната, като няма регистрирани разрушения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е па нема лабаво
03:27 16.08.2026
2 Опала
03:41 16.08.2026
3 Истината
Лаещите си лаят.
03:45 16.08.2026
4 УДРЯЙ , УДРЯЙ ЯКО,ПСЛЕ И ПО ФФАШАГИТЕ
03:55 16.08.2026
5 Коня и оня
Коментиран от #11
03:57 16.08.2026
6 Нека
04:01 16.08.2026
7 Kaлпазанин
04:03 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зелката на Зелю
04:18 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
До коментар #5 от "Коня и оня":Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !
ха ха ха голям смях
04:33 16.08.2026
12 оня с коня
04:33 16.08.2026
13 оня с коня
04:34 16.08.2026
14 Последния Софиянец
05:02 16.08.2026
15 Де бил
05:28 16.08.2026
16 да скоро белия барон ще стигне до
05:47 16.08.2026
17 Лопата Орешник
06:11 16.08.2026