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Южна Корея предложи на КНДР исторически мирен договор

Южна Корея предложи на КНДР исторически мирен договор

16 Август, 2026 03:43, обновена 16 Август, 2026 03:47 937 2

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Президентът Ли Дже-мьонг призова Пхенян за преговори без предварителни условия, за да се сложи край на 70-годишното примирие

Южна Корея предложи на КНДР исторически мирен договор - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В навечерието на сериозно регионално напрежение, Южна Корея официално предложи на КНДР започването на директни преговори за замяна на временното примирие от 1953 г. с постоянен мирен договор.

Историческият призив бе отправен от южнокорейския президент Ли Дже-мьонг по време на официалната му реч по повод 81-вата годишнина от Дня на освобождението на Корея.

„Системата на мирно съвместно съществуване трябва да бъде стабилна и лишена от причини за конфронтация“, заяви държавният глава на Южна Корея, цитиран от информационната агенция Yonhap News. Ли Дже-мьонг подчерта, че Сеул е готов да преговаря с Пхенян без предварителни условия. Основната цел на администрацията му е изграждането на многостепенни механизми за сигурност, които да предотвратят ескалацията на Корейския полуостров и да ограничат растежа на ядрения арсенал на Северна Корея.

Край на замразения конфликт между Сеул и Пхенян

Двете корейски държави формално се намират в състояние на война от конфликта през 1950–1953 г. Тогава бойните действия бяха преустановени единствено със споразумение за примирие по линията на 38-ия паралел, но без официално подписан мирен договор.

Според ВВС, левоцентристкият президент Ли Дже-мьонг, който пое властта след импийчмънта на десния си предшественик Юн Сок-йол, се опитва радикално да промени външната политика на страната. През юли Министерството на обединението в Сеул обяви, че се отказва от дългогодишното изискване КНДР напълно да унищожи ядрените си оръжия като начално условие за диалог. Новата стратегия цели замразяване на по-нататъшното разширяване на ядрения капацитет в замяна на икономически и дипломатически стимули.

Ким Чен-ун и сянката на Москва

Към момента Пхенян все още не е отговорил официално на предложението на Сеул. Международни наблюдатели, цитирани от РБК-Украина, отбелязват, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е все по-малко заинтересован от стабилизиране на отношенията със Запада. Причината за това е засиленото военно-техническо сътрудничество между Русия и КНДР. Пхенян получава продоволствия, гориво и модерни военни технологии от Москва в замяна на мащабни доставки на снаряди и ракети за руската армия.

Освен това КНДР вече промени своята конституция, заличавайки всички текстове за евентуално мирно обединение на полуострова, и официално обяви Южна Корея за „най-враждебната държава“. Ситуацията остава силно взривоопасна, тъй като Пхенян вече заплаши с ответни удари заради предстоящите мащабни съвместни военни учения между САЩ и Южна Корея „Щит на свободата Улчи“ (Ulchi Freedom Shield), които започват в понеделник, 17 август.


Южна Корея
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    8 1 Отговор
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    03:59 16.08.2026

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