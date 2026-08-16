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16 август 1960 г. Кипър получава независимост

16 август 1960 г. Кипър получава независимост

16 Август, 2026 03:18 5 512 25

  • кипър-
  • независимост-
  • острова на афродита

Окупираните територии са разделени чрез „зелена линия”

16 август 1960 г. Кипър получава независимост - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 август 1960 г. Кипър получава независимост от Великобритания.

Първият президент на републиката е архиепископът Макариос III, който обединява църковната и светската власт. През 1963-1964 г. настъпват размирици, организирани от гръцки националисти. През 1964 г. в страната са разположени базите на умиротворителните войски на ООН, чиято мисия продължава до днес.

На 20 юли 1974 г. турските войски предприемат десант, след прогръцкия преврат, организиран от режима на полковниците с цел присъединяване към Гърция и така стъпват на северното крайбрежие на острова. Те завземат около една трета от острова и окупират северната му част.

През 1983 г. в окупираната от турците част на острова предводителят на турските кипърци Рауф Денкташ основава Севернокипърска турска република.

Окупираните територии са разделени чрез „зелена линия”, дълга 180 км и охранявана от войски на Организацията на обединените нации. Тази граница минава през столицата Никозия, която е последната разделена столица в света след падането на Берлинската стена.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СКОРПИОН

    40 21 Отговор
    време е БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРИТЕ да изметем мафията мутрите и герб

    Коментиран от #2

    04:25 16.08.2020

  • 2 Николай

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "СКОРПИОН":

    Тази статия каква връзка има с Герб и Българите че не разбрах.

    08:25 16.08.2020

  • 3 Много постна статия

    29 30 Отговор
    Изпълнена с неверни и премълчани истини. Турците не окупират, а освобождават северната част на острова. Как иначе ще обявиш независимост ако си окупиран?

    Коментиран от #10

    08:35 16.08.2020

  • 4 Наташа Винокурова

    15 3 Отговор
    До Николай. И аз не разбрах коментара. Струва ми се, че някои пишат да получат някакви пари, а не да изразят мнение конкретно върху статията.

    Коментиран от #7

    08:37 16.08.2020

  • 5 Диверсант

    22 2 Отговор
    И каква независимост е получил Кипър след като е окупиран от всички??????

    08:39 16.08.2020

  • 6 Империята навсякъде е заселвала

    18 20 Отговор
    анадолски питеци! И това днес е живия рак на съседите и! 2500 години на острова са живели гърци! Империята е докарала там анадолци! След инвазията, заселва още половин милион,! А както е известно, низшите същества се множат като хлебарки!

    Коментиран от #8

    09:42 16.08.2020

  • 7 Николай

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "Наташа Винокурова":

    Прави сметка за какво става на въпрос. Статията е за Кипър а той глупака да изметем мафията и Герб.
    И аз не ги искам Герб глупако ама в тук пише за Кипър тъпа картуно.

    09:54 16.08.2020

  • 8 Хи хи хи

    25 7 Отговор

    До коментар #6 от "Империята навсякъде е заселвала":

    Ти като си импотентен, турчина ти е виновен. Виж пра дядо ти, по 8-10 деца правеше, а ти сега се занимаваш с маникюра си, с епилирането на краката си....

    Коментиран от #12

    10:08 16.08.2020

  • 9 Иван

    22 9 Отговор
    Искали да покажат в Кипър що е то гръцки национализъм, на беззащтините невъоръжени турци. Е, получили са си го, от алчност останали с половин Кипър. Сигурно ревали в Кипър турци няма и който се чувства турчин да си заминава за Турция. Като не знаят да живеят заедно, сега ще живеят разделено

    10:45 16.08.2020

  • 10 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много постна статия":

    Кипърците са на друго мнение

    11:46 16.08.2020

  • 11 Фактология

    9 3 Отговор
    Чета ту статията, ту коментарите и разбирам, колко комично и трагично е да коментираш ястие от заведение за хранене без да си бил там и консумирал.Статията определено е повърхността и не показва цялата реалност.Значи прогръцкият преврат е виновен за да нахлуе Турция.А ха.Нещо да се каже за кипърско-турската терористична организация ТМТ.Нещо да се пише за британците от ЕОКА.Нещо да се каже за Великобритания, която използва Кипър като разменна монета с Турция,задкулисните договорки на Берлинският конгрес с Бениамин Нтисраели.За англискиите военни бази, които все още за на територия Кипър в близост до Ларнака. Подземни бази в, които дори местен кипърски грък не може да припари.Защо турските войски не влезнаха там....А бе питам..Толкова ли е трудно да се разбере,че поради стратегическото значение на острова то Англия е готова на всичко.

    11:52 16.08.2020

  • 12 аз лично

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи хи":

    се грижа за интимната прическа на дъщеря ти.

    Коментиран от #13

    11:57 16.08.2020

  • 13 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "аз лично":

    Много съм млад още за да създам поколения, но ако някога имам дъщеря ще те извикам, остави си само данните

    Коментиран от #15

    12:10 16.08.2020

  • 14 Ахмет

    6 10 Отговор
    Когато започнаха Кипърските проблеми живеех в България и бях на 10 години
    Много не можех да осъзнавам нещата ама много добре си спомням как плачеше баба ми след новините по радиото
    Питах я защо плачеш?
    Тя ми казваше: много си малък няма да разбереш ама да ти кажа защо плача:
    Чедо днес пак са убили невинни турци на остров КИПЪР
    и като пораснеш ще разбереш какво е да си малцинство в дадена страна и дано един ден да не се случи същото и на нас защото и ние живеем в България
    А за разлика от нас Кипър сега става държава и е на двата общности Гърци и Турци Ана Гърците искат да у ищожат Турците и островът да е само на Гърция
    Умувах ама много не можех да проумея а а не забравях сълзите на баба ми
    проумях всичко през 1974 година когато бях войник в България и Турция навлезе вКипър да спаси своите братя Турци и аз плаках тогава ама плаках от радост защото сълзите на баба ми не останаха без покритие а бях войник в България и честно казано без да мисля щях да воювам за България защото служех в тогава в Българската армия
    Ама жестокостите на кипърските гърци много ме ядосваха и добре ,че я има РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
    ама честно казано сълзите на баба ми и приказките казани от нея не можех да забравя и пак се сетих за нея през1985 година когато, комунистическа България започна възродителният процес
    Пак бяха трудни дни за турците ,но този път на наш гръб
    Ама честно казвам знаех,че в Кра на краищата всичко ще се промени по мирен или военен начин, защото Турция щеше

    12:42 16.08.2020

  • 15 Люлин 8

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи":

    бл 821 вх А, питай за Ицо бидона

    Коментиран от #19

    12:47 16.08.2020

  • 16 Ахмет

    8 8 Отговор
    Продължение
    Защото Турция щеше да се намеси и за нас по мирен или военен начин ама в края на краищата ние пак щяхме да си възвърнем нашите имена
    Ама радвам се за тива ,че не стана както в Кипър
    Турция е велика за мен защото вече живея в Турция

    Коментиран от #17

    12:48 16.08.2020

  • 17 радвам се

    13 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ахмет":

    за теб, дано цялото ти семейство и всичките твои познати и приятели се преселят при теб в Турция.

    Коментиран от #20, #21

    12:55 16.08.2020

  • 18 Иван

    6 4 Отговор
    Не е точно така! Островът щеше да е гръцки, но турците щяха да си останат в Кипър, точно както помаците си останаха в Родопите. Сега обаче кипърските турци щяха да пътуват свободно из Европа и да бъдат свободни граждани. Вместо това те са употребени като презерватив и после изхвърлени. Не разбираш ли, че град Фамагуста, който остана окупиран от Турция, бе една от перлите на Средиземноморието, туристически рай. Ако бяхте част от Гърция или днешната Република Кипър, щяхте да имате разкошен туризъм, високи доходи и да сте свободни! Севернокорейската турска република не се признава от никого, освен от Турция и това ви обрича на подаяния вместо на собствен бизнес.

    Коментиран от #22

    13:23 16.08.2020

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 керкенез

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "радвам се":

    Ще умреш от глад ако турците си заминат от България

    13:34 16.08.2020

  • 22 Ахмет

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Иване ти като пътуваш свободно в Европа какво спечели?
    Кипърските Турци щяха да пътуват свободно ама щяха да са риби на Кипърските Гърци, както ти сега си роб на Германия, Франция, Италия с една дума на Е С
    До колкото до признаването:
    Тогава бяха признати от няколко държави, и сега с радост тези държави пак ще признаят Северно турската кипърска република ама робовладелцитеСАЩ ,Англия и Е С ги заплашват и ги е страх, Ана Турция не като тях и не се страхува и турчина никога не бил роб
    Едно свободно пътуване не оттърва никого от робство, както не оттърва нито една страна от Бившия Варшавски договор
    Казвам пак Кипър не само гръцки същевременно е и Турски и ще си остане такъв а ФАМАГУСТА. ше се отвори от турците за туризма и може би някой пак като Никола Вспцаров ще напише стихотворение " ПОД ЕДРИТЕ ЗВЕЗДИ НА ФАМАГУСТА"
    Поздрави от ТУРЦИЯ

    13:46 16.08.2020

  • 23 Гост

    3 3 Отговор
    2019г - изтече пагубният за България Ньойски договор. Гърция трябва да ни върне беломорска Тракия, а Сърбия трябва да ни върне западните покрайнини. Бойко и Радев трябваше да направят пътека, да повригнат този въпрос пред ЕС и да отстояват правата ни. Вместо това, те ни заиграват със скалъпени театри за протести от 1000 души, уж цял народ, чекмеджета с пачки, недосегаеми мафиоти в Дубай и всякакви други програми за отвличане на вниманието.

    Коментиран от #25

    15:37 16.08.2020

  • 24 Историк

    1 2 Отговор
    Турците превземат за първи път острова през 1571 година до тогава си е бил чисто гръцки под венециански контрол те са нашественици там кви права искат кви републики

    10:53 17.08.2020

  • 25 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Във момента ситуацията е друга България е слаба , не и трябва Беломорска Тракия не и сега , трябва първо да се оправи държавата , да имаме силна армия да се увеличи българското население и тогава да се мисли за там ,

    10:57 17.08.2020