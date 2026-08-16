На 16 август 1960 г. Кипър получава независимост от Великобритания.
Първият президент на републиката е архиепископът Макариос III, който обединява църковната и светската власт. През 1963-1964 г. настъпват размирици, организирани от гръцки националисти. През 1964 г. в страната са разположени базите на умиротворителните войски на ООН, чиято мисия продължава до днес.
На 20 юли 1974 г. турските войски предприемат десант, след прогръцкия преврат, организиран от режима на полковниците с цел присъединяване към Гърция и така стъпват на северното крайбрежие на острова. Те завземат около една трета от острова и окупират северната му част.
През 1983 г. в окупираната от турците част на острова предводителят на турските кипърци Рауф Денкташ основава Севернокипърска турска република.
Окупираните територии са разделени чрез „зелена линия”, дълга 180 км и охранявана от войски на Организацията на обединените нации. Тази граница минава през столицата Никозия, която е последната разделена столица в света след падането на Берлинската стена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СКОРПИОН
Коментиран от #2
04:25 16.08.2020
2 Николай
До коментар #1 от "СКОРПИОН":Тази статия каква връзка има с Герб и Българите че не разбрах.
08:25 16.08.2020
3 Много постна статия
Коментиран от #10
08:35 16.08.2020
4 Наташа Винокурова
Коментиран от #7
08:37 16.08.2020
5 Диверсант
08:39 16.08.2020
6 Империята навсякъде е заселвала
Коментиран от #8
09:42 16.08.2020
7 Николай
До коментар #4 от "Наташа Винокурова":Прави сметка за какво става на въпрос. Статията е за Кипър а той глупака да изметем мафията и Герб.
И аз не ги искам Герб глупако ама в тук пише за Кипър тъпа картуно.
09:54 16.08.2020
8 Хи хи хи
До коментар #6 от "Империята навсякъде е заселвала":Ти като си импотентен, турчина ти е виновен. Виж пра дядо ти, по 8-10 деца правеше, а ти сега се занимаваш с маникюра си, с епилирането на краката си....
Коментиран от #12
10:08 16.08.2020
9 Иван
10:45 16.08.2020
10 Хаха
До коментар #3 от "Много постна статия":Кипърците са на друго мнение
11:46 16.08.2020
11 Фактология
11:52 16.08.2020
12 аз лично
До коментар #8 от "Хи хи хи":се грижа за интимната прическа на дъщеря ти.
Коментиран от #13
11:57 16.08.2020
13 Хи хи хи
До коментар #12 от "аз лично":Много съм млад още за да създам поколения, но ако някога имам дъщеря ще те извикам, остави си само данните
Коментиран от #15
12:10 16.08.2020
14 Ахмет
Много не можех да осъзнавам нещата ама много добре си спомням как плачеше баба ми след новините по радиото
Питах я защо плачеш?
Тя ми казваше: много си малък няма да разбереш ама да ти кажа защо плача:
Чедо днес пак са убили невинни турци на остров КИПЪР
и като пораснеш ще разбереш какво е да си малцинство в дадена страна и дано един ден да не се случи същото и на нас защото и ние живеем в България
А за разлика от нас Кипър сега става държава и е на двата общности Гърци и Турци Ана Гърците искат да у ищожат Турците и островът да е само на Гърция
Умувах ама много не можех да проумея а а не забравях сълзите на баба ми
проумях всичко през 1974 година когато бях войник в България и Турция навлезе вКипър да спаси своите братя Турци и аз плаках тогава ама плаках от радост защото сълзите на баба ми не останаха без покритие а бях войник в България и честно казано без да мисля щях да воювам за България защото служех в тогава в Българската армия
Ама жестокостите на кипърските гърци много ме ядосваха и добре ,че я има РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
ама честно казано сълзите на баба ми и приказките казани от нея не можех да забравя и пак се сетих за нея през1985 година когато, комунистическа България започна възродителният процес
Пак бяха трудни дни за турците ,но този път на наш гръб
Ама честно казвам знаех,че в Кра на краищата всичко ще се промени по мирен или военен начин, защото Турция щеше
12:42 16.08.2020
15 Люлин 8
До коментар #13 от "Хи хи хи":бл 821 вх А, питай за Ицо бидона
Коментиран от #19
12:47 16.08.2020
16 Ахмет
Защото Турция щеше да се намеси и за нас по мирен или военен начин ама в края на краищата ние пак щяхме да си възвърнем нашите имена
Ама радвам се за тива ,че не стана както в Кипър
Турция е велика за мен защото вече живея в Турция
Коментиран от #17
12:48 16.08.2020
17 радвам се
До коментар #16 от "Ахмет":за теб, дано цялото ти семейство и всичките твои познати и приятели се преселят при теб в Турция.
Коментиран от #20, #21
12:55 16.08.2020
18 Иван
Коментиран от #22
13:23 16.08.2020
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 керкенез
До коментар #17 от "радвам се":Ще умреш от глад ако турците си заминат от България
13:34 16.08.2020
22 Ахмет
До коментар #18 от "Иван":Иване ти като пътуваш свободно в Европа какво спечели?
Кипърските Турци щяха да пътуват свободно ама щяха да са риби на Кипърските Гърци, както ти сега си роб на Германия, Франция, Италия с една дума на Е С
До колкото до признаването:
Тогава бяха признати от няколко държави, и сега с радост тези държави пак ще признаят Северно турската кипърска република ама робовладелцитеСАЩ ,Англия и Е С ги заплашват и ги е страх, Ана Турция не като тях и не се страхува и турчина никога не бил роб
Едно свободно пътуване не оттърва никого от робство, както не оттърва нито една страна от Бившия Варшавски договор
Казвам пак Кипър не само гръцки същевременно е и Турски и ще си остане такъв а ФАМАГУСТА. ше се отвори от турците за туризма и може би някой пак като Никола Вспцаров ще напише стихотворение " ПОД ЕДРИТЕ ЗВЕЗДИ НА ФАМАГУСТА"
Поздрави от ТУРЦИЯ
13:46 16.08.2020
23 Гост
Коментиран от #25
15:37 16.08.2020
24 Историк
10:53 17.08.2020
25 Историк
До коментар #23 от "Гост":Във момента ситуацията е друга България е слаба , не и трябва Беломорска Тракия не и сега , трябва първо да се оправи държавата , да имаме силна армия да се увеличи българското население и тогава да се мисли за там ,
10:57 17.08.2020