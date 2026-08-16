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Лукашенко: Беларусците са руснаци със знак за качество

Лукашенко: Беларусците са руснаци със знак за качество

16 Август, 2026 03:49, обновена 16 Август, 2026 03:57 758 4

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Политикът обяви Полесието за прародина на всички славяни

Лукашенко: Беларусците са руснаци със знак за качество - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Беларуският лидер Александър Лукашенко направи поредица от неочаквани исторически и етнически заключения по време на откриването на VIII международен фестивал на етнокултурните традиции „Зовът на Полесието“ в Лясковичи.

В официалното си обръщение държавният глава определи беларусите като „руснаци със знак за качество“ и категорично обяви беларуския регион Полесие за географската прародина на целия славянски свят.

Корени от Израел, Европа и Киевска Рус

Пред събралата се публика Александър Лукашенко сподели своите виждания за етногенезиса на беларуската нация, като посочи, че тя е успяла да попие най-добрите традиции и навици от различни части на света. Според думите му, предците на съвременните беларуси не са дошли от северните територии, а са се придвижвали по векторите от древния град Туров към Полоцк.

„Откъде са тръгнали нашите беларуси? Не само от Израел... Те вървяха от Туров – оттам са нашите корени, извори – чак до полоцките земи. От това не трябва да се срамуваме, така е било. И никаква политика не може да преобърне тази история обратно“, заяви президентът на Беларус с доза хумор в речта си, цитиран от държавната информационна агенция БЕЛТА.

Лукашенко допълни, че беларусите представляват „истинска нация, която е въплътила и впила в себе си навиците и обичаите на хората от Израел, от Изтока, от Европа, както и от Киевска Рус нагоре по картата“. Той вече е издал изрично разпореждане тези тезиси да бъдат детайлно отразени в експозициите на новия Национален музей, който се изгражда в центъра на столицата Минск.

„Руснаци със знак за качество“

По отношение на съюзническите отношения с Руската федерация, беларуският президент разкри какво казва на своите колеги в Москва и призна, че някои от тях изпитват известно раздразнение от думите му.

„Понякога казвам на руснаците: беларусите са руснаци със знак за качество. Те понякога, някои от тях, дори се обиждат. А аз им казвам: ами срещу историята не можеш да вървиш, за какво да се обиждате?“, коментира Лукашенко.

Държавният глава подчерта, че именно в района на Полесието са се зародили основните черти на националния характер – местните хора (полешуки) по думите му са изключително умни, хитри, трудолюбиви и надарени.

Полесието като люлка на славянството

В рамките на фестивала Александър Лукашенко се спря подробно и на историческото значение на поречието на Припят. Той се позова на „твърдения на историци“, според които регионът е безспорната прародина на великия славянски народ.

Независими исторически наблюдатели отбелязват, че въпросът за точната локация на прародината на славяните остава силно дискусионен в академичната наука. Повечето международни изследователи, базирайки се на археологически и лингвистични данни, поставят ранните славянски миграционни центрове в по-широк ареал в Централна и Източна Европа – от река Одер до Средното Поднепровие.

Фестивалът „Зовът на Полесието“ се провежда от 2010 г. насам с цел съхраняване на самобитното културно наследство на региона. По думите на Лукашенко, събитието първоначално е било замислено като мост за обединение между трите братски народа – беларуси, руснаци и украинци.


Беларус
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми тооо

    6 2 Отговор
    не е истина

    04:04 16.08.2026

  • 2 Лукашенко:

    7 1 Отговор
    То на всички е ясно, че съм копейка, но аз съм хитра белоруска копейка.

    04:20 16.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 5 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:37 16.08.2026

  • 4 Свободен

    1 0 Отговор
    Корените на Лукашенко са страхотни картофи със знак за качество!
    Покрай неговото качество още поне две поколения беларуси няма да бъдат приемани като нормални хора!

    06:22 16.08.2026

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