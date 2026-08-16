Русия бълва по 3000 реактивни дрона: Каква е новата тактика?

Войната в Украйна навлезе в критична фаза, белязана от драстична промяна в руската тактика за въздушен терор и неочаквани вътрешни признания в Москва за задаваща се икономическа катастрофа.

Докато Кремъл залага на свръхмодерна безпилотна авиация, европейските съюзници пренастройват стратегиите си на фона на сериозни вътрешни предизвикателства в Киев.

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Реактивни дронове-камикадзе: Новата реалност на фронта

Русия официално е пренасочила значителна част от военните си мощности и вече произвежда повече реактивни дронове-камикадзе, отколкото конвенционални апарати с двигатели с вътрешно горене. Данни на украинското военно разузнаване (ГУР), цитирани от специализирания портал "Милитарный" (mil.in.ua), сочат, че към август 2026 г. руският военнопромишлен комплекс бълва по около 3000 турбореактивни дрона от моделите "Геран-4" и "Геран-5" месечно, изпреварвайки базовия модел "Геран-2" (около 2800 бройки). Тези нови апарати развиват скорост до 500 км/ч и наподобяват крилати ракети.

Паралелно с това сателитни снимки разкриха, че руските сили напълно са достроили 16 нови пускови установки за реактивни дронове в мащабния дронопорт "Цимбулова" в Орловска област (на около 180 км от границата). Обектът е подсигурен с огромни полета от стотици слънчеви панели за автономно захранване на навигационните системи срещу евентуални сривове в мрежата, предава УНИАН.

Истинската цел на руските удари

Германското авторитетно издание Der Spiegel публикува мащабен анализ, определящ атаките срещу гражданската горивна инфраструктура като ключов приоритет на Москва. Журналистите описват феномена „Пътя на изгорените бензиностанции“ в Украйна, където над 200 обекта вече са изпепелени от руски безпилотни апарати. Според изданието основната цел на тези удари не е просто предизвикването на дефицит, а всяването на масов страх, парализирането на логистиката и икономическо изтощаване на страната.

Банкерът на Кремъл предрече поражение за Русия

На този фон в самата Русия се надига сериозна тревога на най-високо ниво. Главният икономист на държавната корпорация ВЭБ.РФ (известен като "банкира на Кремъл") Андрей Клепач направи сензационно изявление по време на икономически форум, отразено от The Moscow Times. Той призна, че Русия губи технологичната и икономическата конкуренция в света и няма как да спечели настоящата "война на изтощение", докато Западът подкрепя Киев. Клепач предупреди, че руската икономика е преминала към спад през 2026 г., цивилните индустрии са в рецесия, а нарастащите щети от украинските удари по рафинерии, пристанища и заводи ще доведат до неизбежна и внезапна "социална криза", сравнима с декември 1916 г. преди Февруарската революция.

Политическите трусове в Европа: Полша и корупцията в Киев

Западните съюзници също са изправени пред сложни дилеми. Полският премиер Доналд Туск направи ключово изказване по повод Деня на полската армия, цитирано от РБК-Украина (rbc.ua), в което открито призна защо Варшава е длъжна да помага на Киев. Туск подчерта, че подкрепата за Украйна не е "услуга" или жест на добра воля, а директна и прагматична инвестиция в собствената сигурност на Полша, за да се държи руската заплаха далеч от границите им.

Същевременно германският всекидневник Berliner Zeitung излезе с критичен материал, определящ ширещата се корупция в най-близкото обкръжение на Володимир Зеленски като "огромен проблем за Европа“. Изданието отбелязва, че новите корупционни скандали в Киев засилват нетипичното досега нетърпение и скептицизъм в Берлин и Брюксел, като подкопават сериозно шансовете на Украйна за бърза интеграция в Европейския съюз.