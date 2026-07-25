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Протести в Каракас: Изгориха флаговете на САЩ и Израел ВИДЕО

Протести в Каракас: Изгориха флаговете на САЩ и Израел ВИДЕО

25 Юли, 2026 09:37, обновена 25 Юли, 2026 09:41 1 005 21

  • венецуела-
  • протест-
  • израел-
  • сащ-
  • знамена-
  • мадуро

Хиляди привърженици на Николас Мадуро се събраха на масова демонстрация срещу западното влияние и санкциите

Протести в Каракас: Изгориха флаговете на САЩ и Израел ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Привърженици на Николас Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел по време на мащабен антиамерикански митинг в столицата на Венецуела, Каракас.

Хиляди лоялисти на социалистическото правителство се стекоха по улиците и изпълниха историческия площад „Боливар“. Демонстрантите скандираха остри политически лозунги, насочени лично срещу американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Организаторите на проявите осъдиха икономическите санкции на Вашингтон. Те определиха натиска от страна на Белия дом като опит за дестабилизация на латиноамериканската държава. Лидери на управляващата Единна социалистическа партия на Венецуела говориха пред събралото се множество. Те изразиха твърда подкрепа за Мадуро и неговия курс на управление.

Дипломатическото напрежение между Каракас и САЩ остава изключително високо. Активистите се обявиха категорично против американския милитаризъм в Близкия Изток и Южна Америка. Те изразиха солидарност с палестинския народ. Наблюдатели посочват, че Мадуро умело използва тези демонстрации, за да консолидира вътрешната си власт и да отклони вниманието от тежката икономическа криза в страната.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наше момче

    17 3 Отговор
    Тактиката на Сащ и Израел определено ми харесва Убиваме последователно неудобните докато поставим удобния човек

    Коментиран от #8, #18

    09:43 25.07.2026

  • 2 име

    30 2 Отговор
    Що така, да не би да не им харесва че им крадат петрола в името на демокрацията?!

    09:43 25.07.2026

  • 3 Да Да

    19 5 Отговор
    "Мадуро умело използва тези демонстрации". Безсрамник-мафиот. Ръководи протестите от затвора, докато Тръмп се грижи за венецуелския народ. И това ужасно земетресение точно сега се случи, след пленяването на Мадуро.

    Коментиран от #6

    09:46 25.07.2026

  • 4 по логиката на Гяуров

    14 0 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения със САЩ, при положение че и те избиват невинни иранци?

    09:46 25.07.2026

  • 5 Безмерчанин

    22 1 Отговор
    Солидарни сме с жителите на Каракас! Окупаторите вън!

    09:47 25.07.2026

  • 6 Дзак

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да Да":

    Всеки с проблемите си!

    09:47 25.07.2026

  • 7 А у нас

    9 0 Отговор
    Големи похвали на Тръмп към Радев- виден натовец, приятел на САЩ и Израел!

    09:48 25.07.2026

  • 8 Путлеристан 🤮🤮

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Наше момче":

    Ако бяха можачи БЛАТУШКИТЕ щяха да гепат Зеле и ко за три дня оше 2022 година ама са НЕМОЖАЧИ и направиха поредните ру блата

    09:49 25.07.2026

  • 9 хъхъ

    14 1 Отговор
    Да свалят мисирката, която им стана президент с одобрението на САЩ.

    09:50 25.07.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Направо съм изненадан, че не харесват "освободителите" ФАЩ...

    09:54 25.07.2026

  • 11 Луганск

    10 2 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    10:00 25.07.2026

  • 12 Очаквайте

    6 0 Отговор
    Очаквайте скоро и българите по примера на венецуелците! Ще горят знамето на САЩ и Украйна, с основен лозунг - "Радев, оставка!"

    10:00 25.07.2026

  • 13 Да попитам,

    7 0 Отговор
    Защо под изказването на Ленчето кремчето, нямаме право на коментари? Или, само да И четем простотиите и? 🤮 Не че съм прочел нещо,на тази кувица.

    Коментиран от #17

    10:03 25.07.2026

  • 14 Така Така

    4 0 Отговор
    Крайно време е да я махнат предателката родригес и да сложат читав Човек начело с жени Не става

    10:08 25.07.2026

  • 15 Механик

    4 0 Отговор
    Абе някой знае ли защо САЩ и ЕВРЕИТЕ така не ги харесват по света?
    Кво са им направили тия хора?

    10:11 25.07.2026

  • 16 Овчар

    1 3 Отговор
    Малко известен е ФАКТА че КУБА е водеща и пионер в пластичната хирургия...! Учените там отдавна са осъзнали че човека и природата са СВЪРЗАНИ ...!

    10:11 25.07.2026

  • 17 Така Така

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да попитам,":

    И аз го забелязах, за да може да не пишем истината за тая чупа кубра отдолу;)))))

    10:11 25.07.2026

  • 18 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наше момче":

    При Бил Клинтън имаше мир и много добра за хората вътрешна и външна политика с много работни места - САЩ имаха милиони работни места свободни Бил беше на страната на хората, Бай Дончо заблуди Американците и заблуди над Европейците, а в ЕС от години банките Ротшилд и Варбург ни натрапват глобализъм Украйна и Израел. А акцията на Бай Дончо във Венецуела може да доведе до гражданска война след силното земетресение и хилядите убити. Защо Мадуро не е подходящ лидер - вижте в Япония как подобни земетресения са всекидневие но не водят до жертви - защо Мадуро не усвои Японски технологии?

    Коментиран от #19

    10:12 25.07.2026

  • 19 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Защото е неможач ,като мен

    10:18 25.07.2026

  • 20 оня с коня

    0 1 Отговор
    ето вижте как се прави и тука е редно да изгорим тия парцали и оня жълто-синия също да изгори

    10:19 25.07.2026

  • 21 Жожи

    0 0 Отговор
    Хитреци. Пуснаха без съпротива американците, които обраха всичко-злато, готов нефт, крипто и сега, тъй като разработване на нефтените находища е много, ама много трудно във Венецуела и американските фирми не искат да влагат пари и Труд, сега се сетиха да протестират-искаме да се върнат наивниците от Русия и Китай и да разработват трудните находища. След време като натрупат отново злато, авоари, петрол и крипто, пак ще се договорят с американците

    10:23 25.07.2026