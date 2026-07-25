Протести в Каракас: Изгориха флаговете на САЩ и Израел ВИДЕО

Привърженици на Николас Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел по време на мащабен антиамерикански митинг в столицата на Венецуела, Каракас.

Хиляди лоялисти на социалистическото правителство се стекоха по улиците и изпълниха историческия площад „Боливар“. Демонстрантите скандираха остри политически лозунги, насочени лично срещу американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Организаторите на проявите осъдиха икономическите санкции на Вашингтон. Те определиха натиска от страна на Белия дом като опит за дестабилизация на латиноамериканската държава. Лидери на управляващата Единна социалистическа партия на Венецуела говориха пред събралото се множество. Те изразиха твърда подкрепа за Мадуро и неговия курс на управление.

Дипломатическото напрежение между Каракас и САЩ остава изключително високо. Активистите се обявиха категорично против американския милитаризъм в Близкия Изток и Южна Америка. Те изразиха солидарност с палестинския народ. Наблюдатели посочват, че Мадуро умело използва тези демонстрации, за да консолидира вътрешната си власт и да отклони вниманието от тежката икономическа криза в страната.