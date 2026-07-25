Протести в Каракас: Изгориха флаговете на САЩ и Израел ВИДЕО

Привърженици на Николас Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел по време на мащабен антиамерикански митинг в столицата на Венецуела, Каракас.
Хиляди лоялисти на социалистическото правителство се стекоха по улиците и изпълниха историческия площад „Боливар“. Демонстрантите скандираха остри политически лозунги, насочени лично срещу американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Организаторите на проявите осъдиха икономическите санкции на Вашингтон. Те определиха натиска от страна на Белия дом като опит за дестабилизация на латиноамериканската държава. Лидери на управляващата Единна социалистическа партия на Венецуела говориха пред събралото се множество. Те изразиха твърда подкрепа за Мадуро и неговия курс на управление.
Дипломатическото напрежение между Каракас и САЩ остава изключително високо. Активистите се обявиха категорично против американския милитаризъм в Близкия Изток и Южна Америка. Те изразиха солидарност с палестинския народ. Наблюдатели посочват, че Мадуро умело използва тези демонстрации, за да консолидира вътрешната си власт и да отклони вниманието от тежката икономическа криза в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наше момче
Коментиран от #8, #18
09:43 25.07.2026
2 име
09:43 25.07.2026
3 Да Да
Коментиран от #6
09:46 25.07.2026
4 по логиката на Гяуров
09:46 25.07.2026
5 Безмерчанин
09:47 25.07.2026
6 Дзак
До коментар #3 от "Да Да":Всеки с проблемите си!
09:47 25.07.2026
7 А у нас
09:48 25.07.2026
8 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #1 от "Наше момче":Ако бяха можачи БЛАТУШКИТЕ щяха да гепат Зеле и ко за три дня оше 2022 година ама са НЕМОЖАЧИ и направиха поредните ру блата
09:49 25.07.2026
9 хъхъ
09:50 25.07.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:54 25.07.2026
11 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
10:00 25.07.2026
12 Очаквайте
10:00 25.07.2026
13 Да попитам,
Коментиран от #17
10:03 25.07.2026
14 Така Така
10:08 25.07.2026
15 Механик
Кво са им направили тия хора?
10:11 25.07.2026
16 Овчар
10:11 25.07.2026
17 Така Така
До коментар #13 от "Да попитам,":И аз го забелязах, за да може да не пишем истината за тая чупа кубра отдолу;)))))
10:11 25.07.2026
18 Търновец
До коментар #1 от "Наше момче":При Бил Клинтън имаше мир и много добра за хората вътрешна и външна политика с много работни места - САЩ имаха милиони работни места свободни Бил беше на страната на хората, Бай Дончо заблуди Американците и заблуди над Европейците, а в ЕС от години банките Ротшилд и Варбург ни натрапват глобализъм Украйна и Израел. А акцията на Бай Дончо във Венецуела може да доведе до гражданска война след силното земетресение и хилядите убити. Защо Мадуро не е подходящ лидер - вижте в Япония как подобни земетресения са всекидневие но не водят до жертви - защо Мадуро не усвои Японски технологии?
Коментиран от #19
10:12 25.07.2026
19 Путин
До коментар #18 от "Търновец":Защото е неможач ,като мен
10:18 25.07.2026
20 оня с коня
10:19 25.07.2026
21 Жожи
10:23 25.07.2026