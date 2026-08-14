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Лавров: Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко западно, което подхранва военната машина на Киев
  Тема: Украйна

Лавров: Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко западно, което подхранва военната машина на Киев

14 Август, 2026 13:48 916 63

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • война-
  • сергей лавров

ЕС се изживява като "Четвъртия райх" и изнудва сръбския президент Александър Вучич да въведе санкции срещу Русия, каза Лавров

Лавров: Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко западно, което подхранва военната машина на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим. Те вече стенат", каза министърът.

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Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня.

"Трябва да спрем само ако е налице дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта", каза министърът.

Той отбеляза, че руският президент Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат те в Кремъл.

"Щом им оказват такова доверие, то те имат влияние върху американския президент Доналд Тръмп, той им има доверие. Не отказваме да разговаряме с тях. Ако те пристигнат, нека знаят, че руския президент Владимир Путин е готов да ги приеме за пореден път. Отделен въпрос е с какви предложения ще пристигнат", каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Министърът отбеляза, че Киев "гордо се хвали" с терористични актове срещу цивилни.

"След всеки подобен терористичен акт представителите на Киев гордо се хвалят в социалните мрежи и другаде, колко "добре" са нанесли удар по плаж, общежитие, където момичета са учили за преподавателки, и по други цивилни обекти", посочи Лавров.

По думите му, спирането на конфликта в Украйна по линията на съприкосновение е невъзможно, защото това би "зачеркнало подвига на дедите и прадедите", които победиха нацизма.

"Подобно нещо не може да се разглежда. И не става дума само за това колко комфортно живее някой днес - нашите хора страдат, загиват в тези терористични актове. Става дума за нашата отговорност пред хилядолетната история на руската държава", допълни Лавров.

"Метастазите на нацизма" си проправят път в германското общество под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, открито обявяващ "необходимостта отново да направи Германия най-голяма военна сила в Европа, заяви руският външен министър.

"Дали разбира обаче какво в случая означава думата "отново". Не съм сигурен", посочи Лавров.

От своя страна, Европейският съюз се изживява като "Четвъртия райх" и изнудва сръбския президент Александър Вучич да въведе санкции срещу Русия, възползвайки се от застъпвания от него курс за евроинтеграция", добави министърът.

"Този натиск е безпардонен и безочлив. Те действат така сякаш се изживяват като "Четвъртия райх", каза Лавров и допълни: "Вучич мъжествено се противопоставя на този натиск вече с години".

Министърът коментира и темата за помощта на САЩ за Украйна за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.

"Предадохме редица въпроси на Държавния департамент с молба да ги коментира, включително и за разузнавателните данни, и това, че САЩ доста по-дълбоко се въвличат в организацията и осъществяването на удари дълбоко в руска територия по цивилни обекти. Очакваме отговор, но Москва няма да поставя ултиматуми", заяви Лавров.

Публичното мълчание на страните, чиито интереси бяха засегнати от ударите на киевския режим срещу Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), е показателно, отбеляза министърът.

"Когато попитахме дали ще се примирят с това, те отговориха, че няма и че им изпращат сигнал. Явно по повод Каспийския тръбопроводен консорциум вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил някакъв сигнал на украинския президент Володимир Зеленски. Турците ни казаха, че и те са казали на украинците, че не трябва да го атакуват. Публично обаче всички мълчат. Това също е показателно", каза Лавров и добави: "Той (Зеленски) обеща да прекрати ударите по онези кораби, които нямат връзка с Руската федерация. И, явно, това обяснение беше сметнато за приемливо".

"Що се отнася до Турция, тя иска да бъде държава членка на НАТО като най-голямата армия в пакта и да поддържа отношения с Европейския съюз, макар че дълбоко за себе си да разбира, че никога няма да бъде приета в блока. Тя иска да поддържа добри отношения с Русия, защото имаме много икономически проекти и много общи моменти в историята ни: Кавказ, Черно море. В Турция са искрено заинтересовани Черно море да бъде стабилно", каза в заключение Лавров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Херодот

    34 25 Отговор
    Руските нацисти ще бъдат унищожени!
    Това е духът на времето!

    Коментиран от #19, #39, #50

    13:49 14.08.2026

  • 2 КиКи

    16 7 Отговор
    каквото повикало, такова се обадило

    13:50 14.08.2026

  • 3 Лавро кентавро

    14 13 Отговор
    Чашки от рашки

    13:50 14.08.2026

  • 4 Ха, така, бе,

    18 17 Отговор
    Почвайте да мачкате наред, че да свършва тоя европейски абсурд!

    13:50 14.08.2026

  • 5 Хаха

    20 11 Отговор
    Руски неофашисти.

    Коментиран от #24

    13:51 14.08.2026

  • 6 ру БЛАТА

    16 10 Отговор
    Млъквайте с заплахите или ги изпъленте луZърииии

    На всички им е писнало от вас и никой не разбира тъпата ви алчна война

    13:51 14.08.2026

  • 7 Б.си бokлyka !

    17 11 Отговор
    Тоя е по неадекватен клоун даже и от мунчо кРадев !

    13:51 14.08.2026

  • 8 О, Морес

    13 14 Отговор
    Русия воюва със запада,за да ни запази такива,каквито сме били,и все още сме.А запада воюва с Русия,за да ни направи като тях- такива каквито никога не сме били,и няма да сме ! Кратко и ясно !

    Коментиран от #12, #56

    13:52 14.08.2026

  • 9 Да бе, да

    10 8 Отговор
    А в Русия вече няма недостъпни за атаки места. Навсякъде има диммни стълбове

    13:52 14.08.2026

  • 10 Сексолог

    5 8 Отговор
    Меките китки обичат твърдите методи и твърдите неща

    13:52 14.08.2026

  • 11 Руски просяци

    10 6 Отговор
    Нощес укритие ви размазаха транссибирската линия по която прекарвахте балистични ракети.

    13:53 14.08.2026

  • 12 ТЕРОРуZZия ☠️💤

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    Държава терорист нищо повече. Кофти.ген 🤮

    Коментиран от #47

    13:53 14.08.2026

  • 13 Мунчо Копейкин празнодумеца

    13 5 Отговор
    Конската глава Лавров съобщи, че няма да има примирие и Русия не възнамерява да спира бойните действия.
    Мунчо, ко прайм сега ?!
    Логиката на Мунчо Радев за дипломатическо решаване нещо не работи.

    13:53 14.08.2026

  • 14 Аеееее

    10 6 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта.И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    13:54 14.08.2026

  • 15 Янко

    7 9 Отговор
    Много отдавна трябваше да го направите защото с мирни преговори не става нищо

    13:55 14.08.2026

  • 16 Ко стаа бе руски боклуци?

    9 6 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    13:56 14.08.2026

  • 17 Целия демократичен свят подкрепя Украйна

    10 8 Отговор
    „Без бензин – целите на „СВО“ са постигнати“: в Австрия, Нидерландия, Испания, Италия, Япония, Канада, Франция, Финландия, Шотландия и Германия се проведе акция в подкрепа на ударите на ВСУ по руска територия. Силите за отбрана на Украйна активно нанасят удари по военната машина на агресора – по-конкретно по петролната инфраструктура и обектите на отбранителната промишленост. Целия демократичен свят подкрепя Украйна

    Коментиран от #48

    13:56 14.08.2026

  • 18 Абе

    10 6 Отговор
    Искрено ми липсват само приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави

    Коментиран от #28, #34, #38

    13:56 14.08.2026

  • 19 От кво

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Херодот":

    От кво?

    Коментиран от #51

    13:57 14.08.2026

  • 20 Това са им ответните удари

    4 5 Отговор
    Ами скоро пожари в гори складовве подстанции на интересни нещ енергийни сривове в европа. Летящи дронове на цялата територия на ЕС пожари в скалодове за логистика

    13:57 14.08.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 5 Отговор
    Какво ли ще стане ако тестват буревестник без ядрена бойна глава в Киев

    Коментиран от #30, #44, #57

    13:57 14.08.2026

  • 22 Сатана Z

    6 6 Отговор
    След появата на ВВП във военна униформа на всички стана ясно,че Русия ще води битката с 4тия Райх до победен край.На Руската федерация не са нужни милитаристични държави за съседи,които да доставят оръжие и пари на терористичната украинска държава в продължение на десетилетия .След изборите в “Думата” за Укро райха настъпват тежки времена и разпад,а за Евро фашистите прецизни удари по ВПК,пък ако искат да задействат член 5 ,тъкмо Жълтопаветната измет да бъде призована на фронта.

    13:58 14.08.2026

  • 23 Някой

    6 4 Отговор
    Това го слушаме 5г. Едно е да искаш, друго е да можеш.

    Коментиран от #33

    13:58 14.08.2026

  • 24 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Поколение tik tok дава оценки!!! Кавото поколение- такива оценки. Смешно.

    13:58 14.08.2026

  • 25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    5 5 Отговор
    След новата серия от украински удари с дронове, различни проблеми с горивото, включително принципът „четно/нечетно“ или разрешението за зареждане с гориво само веднъж на ден, са възобновени в повече от 20 региона, включително Москва .

    13:58 14.08.2026

  • 26 Салюти и ура

    4 3 Отговор
    Докладваха на ботокса,че Втарая в мире превзела село Щербоково, Харковска област.
    Селото не съществува от 1997година.

    Коментиран от #52

    13:59 14.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не само думи

    4 2 Отговор
    Лавров , нужни са дела.
    Очакваме да видим.

    14:00 14.08.2026

  • 30 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    Вероятността да се нас.ер еш е много голяма.

    14:00 14.08.2026

  • 31 Браво на Лавров

    8 3 Отговор
    Право куме в очи! Съдбата отново изправи Русия срещу възроденият фашизъм на запад!

    Коментиран от #37

    14:00 14.08.2026

  • 32 ХурДоколенко

    4 2 Отговор
    Тоя опушен и миризлив татарин си е повярвал, но скоро ще скочи от някой прозорец.

    Коментиран от #40

    14:00 14.08.2026

  • 33 Че ти

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Ти моеш ли нещо, освен да бъркаш в контейнерите и да облизваш празни найлони?

    14:01 14.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кална ватенка

    5 2 Отговор
    А Блатната Орда се изживява като насилник над съседните държави.

    Коментиран от #46

    14:01 14.08.2026

  • 36 Движуха

    8 2 Отговор
    Войната се връща при фашисткия агресор .
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия колапса е неизбежен. Войната приключва до края на годината със сигурност.

    14:02 14.08.2026

  • 37 Путлер

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Браво на Лавров":

    Браво на комшията че те е изсъкал в ауспуха на дупката отдето си се пракнал.

    Коментиран от #42

    14:02 14.08.2026

  • 38 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Липсва ли ти един сланясал в стата!?

    14:03 14.08.2026

  • 39 Ба бааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Херодот":

    Укронацистите

    Коментиран от #54

    14:04 14.08.2026

  • 40 Сигурно

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "ХурДоколенко":

    ли е. По- скоро зеления ще виси на въжето и хъмти-тръмпти ще му отнесат главата с другото ухо.

    14:04 14.08.2026

  • 41 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Само тупинист може да подкрепя тупин, който унищожава русия.

    14:04 14.08.2026

  • 42 Сори жалък

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Путлер":

    Не моата се жаля, че си на дъното! Троленето жалък не показва само тевоята трагедия.

    Коментиран от #58

    14:05 14.08.2026

  • 43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 2 Отговор
    Путин може да унищожи Украйна с ракети, но не и да я победи на фронта. Прекалено са слабички за украинските войни.
    Героям слава! 🇺🇦

    Коментиран от #49

    14:05 14.08.2026

  • 44 Путлер

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    Ще пръсне ауспуха ти на парчета.

    14:06 14.08.2026

  • 45 пенсионер

    2 0 Отговор
    Този грозник квичи като настъпана жаба, жал ми е за него.

    14:06 14.08.2026

  • 46 Ходи

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кална ватенка":

    да бъркаш в контейнерите за огризки, то друго не можеш!

    Коментиран от #55, #59

    14:07 14.08.2026

  • 47 О, Морес

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТЕРОРуZZия ☠️💤":

    Те Са: Колонизатори,заличители на цели народи,Пирати и от известно време Леви ,ама много яко Леви резби ! Кой тогава е терориста ,мозъче изпрано ?

    14:07 14.08.2026

  • 48 Гледам в една точка

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Целия демократичен свят подкрепя Украйна":

    Това, което казваш ми прилича на: Цялата ненормална общност в Карлуково сме единни и на едно мнение. Всеки от нас е Наполеон!

    14:07 14.08.2026

  • 49 Аз братя

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    фашисти и терористи като режима в Украйна нямам. А за глупак ударил това дъно жалко.

    14:08 14.08.2026

  • 50 Стеф

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Херодот":

    Ходи да ги унищожиш?!? Мухъл.о.

    Коментиран от #53

    14:08 14.08.2026

  • 51 Пудинг

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "От кво":

    Вече си ги унищожава сам. Милион и половина блатни престъпници заминаха при Кобзон. След мобилизационната вълна която ще настъпи на есен още поне 500 000 до лятото на 2027 ще пеят в хора на Сталин в подземното царство. Лека по-лека Русия си заминава. Те сами се унищожават.

    14:08 14.08.2026

  • 52 Ами нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Салюти и ура":

    Сега ще повторят приказките за грандиозния успех още поне 200 и ще дададат материал за пропагандата. Какво като не съществува сигуро е имало останала една полу саборена къща и те сауспели да достичнат до нея. Затова всекиден превсемат села и 4.5 години по-късно са на под 100 км от официалната международно призната граница на Русия.

    14:08 14.08.2026

  • 53 Няма нужда мър...ль@

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стеф":

    Те сами са затриват

    14:09 14.08.2026

  • 54 Дум бааам

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ба бааааа":

    По руските фашисти

    14:09 14.08.2026

  • 55 Кална ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ходи":

    Няма смисъл. Ти по цял ден там висиш и нищо не е останало.

    14:10 14.08.2026

  • 56 Гликерия Копейдовна

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    Муцко, ела в в Раша да станеш човек. Но първо ще те инициираме на фронта. Не стой в Загнилият ЕС. Чудя се какво те задържа там.
    Поспели, цунь!

    14:10 14.08.2026

  • 57 Ефекта ще бъде подобрен

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    На това сто сига-нина от Максуда да ти напълнят кафявата яма

    14:11 14.08.2026

  • 58 Големия хур

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сори жалък":

    И язи мисля като по горния, че ще ти пръсна рашисткия ауспух.

    Коментиран от #62

    14:12 14.08.2026

  • 59 Гликерия Копейдовна

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ходи":

    Муцка, цунь!
    Дай знать къде ти смениха пола. За един бг приятели питам.

    14:12 14.08.2026

  • 60 Свободен

    0 0 Отговор
    Доста арогантно изказване за държава с по-малка икономическа "мощ" от Холандия, при това само от природни ресурси!
    Че те нямат нищо, което някой би искал да купи, може би само жриците им са сравнително по-конкурентни..

    14:13 14.08.2026

  • 61 Путин

    0 0 Отговор
    Изтървахме коня, коняяя!

    14:13 14.08.2026

  • 62 Сори жалък

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Големия хур":

    Не жаля отпадъци тролещи ден и нощ срещу Русия и показващи трагедията на един глупак.

    14:14 14.08.2026

  • 63 МДАМ

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    Да го дуят рашките 👍

    14:14 14.08.2026

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