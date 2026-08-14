Лавров: Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко западно, което подхранва военната машина на Киев

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим. Те вече стенат", каза министърът.
Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня.
"Трябва да спрем само ако е налице дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта", каза министърът.
Той отбеляза, че руският президент Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат те в Кремъл.
"Щом им оказват такова доверие, то те имат влияние върху американския президент Доналд Тръмп, той им има доверие. Не отказваме да разговаряме с тях. Ако те пристигнат, нека знаят, че руския президент Владимир Путин е готов да ги приеме за пореден път. Отделен въпрос е с какви предложения ще пристигнат", каза Лавров, цитиран от ТАСС.
Министърът отбеляза, че Киев "гордо се хвали" с терористични актове срещу цивилни.
"След всеки подобен терористичен акт представителите на Киев гордо се хвалят в социалните мрежи и другаде, колко "добре" са нанесли удар по плаж, общежитие, където момичета са учили за преподавателки, и по други цивилни обекти", посочи Лавров.
По думите му, спирането на конфликта в Украйна по линията на съприкосновение е невъзможно, защото това би "зачеркнало подвига на дедите и прадедите", които победиха нацизма.
"Подобно нещо не може да се разглежда. И не става дума само за това колко комфортно живее някой днес - нашите хора страдат, загиват в тези терористични актове. Става дума за нашата отговорност пред хилядолетната история на руската държава", допълни Лавров.
"Метастазите на нацизма" си проправят път в германското общество под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, открито обявяващ "необходимостта отново да направи Германия най-голяма военна сила в Европа, заяви руският външен министър.
"Дали разбира обаче какво в случая означава думата "отново". Не съм сигурен", посочи Лавров.
От своя страна, Европейският съюз се изживява като "Четвъртия райх" и изнудва сръбския президент Александър Вучич да въведе санкции срещу Русия, възползвайки се от застъпвания от него курс за евроинтеграция", добави министърът.
"Този натиск е безпардонен и безочлив. Те действат така сякаш се изживяват като "Четвъртия райх", каза Лавров и допълни: "Вучич мъжествено се противопоставя на този натиск вече с години".
Министърът коментира и темата за помощта на САЩ за Украйна за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.
"Предадохме редица въпроси на Държавния департамент с молба да ги коментира, включително и за разузнавателните данни, и това, че САЩ доста по-дълбоко се въвличат в организацията и осъществяването на удари дълбоко в руска територия по цивилни обекти. Очакваме отговор, но Москва няма да поставя ултиматуми", заяви Лавров.
Публичното мълчание на страните, чиито интереси бяха засегнати от ударите на киевския режим срещу Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), е показателно, отбеляза министърът.
"Когато попитахме дали ще се примирят с това, те отговориха, че няма и че им изпращат сигнал. Явно по повод Каспийския тръбопроводен консорциум вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил някакъв сигнал на украинския президент Володимир Зеленски. Турците ни казаха, че и те са казали на украинците, че не трябва да го атакуват. Публично обаче всички мълчат. Това също е показателно", каза Лавров и добави: "Той (Зеленски) обеща да прекрати ударите по онези кораби, които нямат връзка с Руската федерация. И, явно, това обяснение беше сметнато за приемливо".
"Що се отнася до Турция, тя иска да бъде държава членка на НАТО като най-голямата армия в пакта и да поддържа отношения с Европейския съюз, макар че дълбоко за себе си да разбира, че никога няма да бъде приета в блока. Тя иска да поддържа добри отношения с Русия, защото имаме много икономически проекти и много общи моменти в историята ни: Кавказ, Черно море. В Турция са искрено заинтересовани Черно море да бъде стабилно", каза в заключение Лавров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Херодот
Това е духът на времето!
Коментиран от #19, #39, #50
13:49 14.08.2026
2 КиКи
13:50 14.08.2026
3 Лавро кентавро
13:50 14.08.2026
4 Ха, така, бе,
13:50 14.08.2026
5 Хаха
Коментиран от #24
13:51 14.08.2026
6 ру БЛАТА
На всички им е писнало от вас и никой не разбира тъпата ви алчна война
13:51 14.08.2026
7 Б.си бokлyka !
13:51 14.08.2026
8 О, Морес
Коментиран от #12, #56
13:52 14.08.2026
9 Да бе, да
13:52 14.08.2026
10 Сексолог
13:52 14.08.2026
11 Руски просяци
13:53 14.08.2026
12 ТЕРОРуZZия ☠️💤
До коментар #8 от "О, Морес":Държава терорист нищо повече. Кофти.ген 🤮
Коментиран от #47
13:53 14.08.2026
13 Мунчо Копейкин празнодумеца
Мунчо, ко прайм сега ?!
Логиката на Мунчо Радев за дипломатическо решаване нещо не работи.
13:53 14.08.2026
14 Аеееее
13:54 14.08.2026
15 Янко
13:55 14.08.2026
16 Ко стаа бе руски боклуци?
13:56 14.08.2026
17 Целия демократичен свят подкрепя Украйна
Коментиран от #48
13:56 14.08.2026
18 Абе
Коментиран от #28, #34, #38
13:56 14.08.2026
19 От кво
До коментар #1 от "Херодот":От кво?
Коментиран от #51
13:57 14.08.2026
20 Това са им ответните удари
13:57 14.08.2026
21 Kaлпазанин
Коментиран от #30, #44, #57
13:57 14.08.2026
22 Сатана Z
13:58 14.08.2026
23 Някой
Коментиран от #33
13:58 14.08.2026
24 Орк
До коментар #5 от "Хаха":Поколение tik tok дава оценки!!! Кавото поколение- такива оценки. Смешно.
13:58 14.08.2026
25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
13:58 14.08.2026
26 Салюти и ура
Селото не съществува от 1997година.
Коментиран от #52
13:59 14.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не само думи
Очакваме да видим.
14:00 14.08.2026
30 Перо
До коментар #21 от "Kaлпазанин":Вероятността да се нас.ер еш е много голяма.
14:00 14.08.2026
31 Браво на Лавров
Коментиран от #37
14:00 14.08.2026
32 ХурДоколенко
Коментиран от #40
14:00 14.08.2026
33 Че ти
До коментар #23 от "Някой":Ти моеш ли нещо, освен да бъркаш в контейнерите и да облизваш празни найлони?
14:01 14.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кална ватенка
Коментиран от #46
14:01 14.08.2026
36 Движуха
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия колапса е неизбежен. Войната приключва до края на годината със сигурност.
14:02 14.08.2026
37 Путлер
До коментар #31 от "Браво на Лавров":Браво на комшията че те е изсъкал в ауспуха на дупката отдето си се пракнал.
Коментиран от #42
14:02 14.08.2026
38 Абе
До коментар #18 от "Абе":Липсва ли ти един сланясал в стата!?
14:03 14.08.2026
39 Ба бааааа
До коментар #1 от "Херодот":Укронацистите
Коментиран от #54
14:04 14.08.2026
40 Сигурно
До коментар #32 от "ХурДоколенко":ли е. По- скоро зеления ще виси на въжето и хъмти-тръмпти ще му отнесат главата с другото ухо.
14:04 14.08.2026
41 Хахахаха
14:04 14.08.2026
42 Сори жалък
До коментар #37 от "Путлер":Не моата се жаля, че си на дъното! Троленето жалък не показва само тевоята трагедия.
Коментиран от #58
14:05 14.08.2026
43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Героям слава! 🇺🇦
Коментиран от #49
14:05 14.08.2026
44 Путлер
До коментар #21 от "Kaлпазанин":Ще пръсне ауспуха ти на парчета.
14:06 14.08.2026
45 пенсионер
14:06 14.08.2026
46 Ходи
До коментар #35 от "Кална ватенка":да бъркаш в контейнерите за огризки, то друго не можеш!
Коментиран от #55, #59
14:07 14.08.2026
47 О, Морес
До коментар #12 от "ТЕРОРуZZия ☠️💤":Те Са: Колонизатори,заличители на цели народи,Пирати и от известно време Леви ,ама много яко Леви резби ! Кой тогава е терориста ,мозъче изпрано ?
14:07 14.08.2026
48 Гледам в една точка
До коментар #17 от "Целия демократичен свят подкрепя Украйна":Това, което казваш ми прилича на: Цялата ненормална общност в Карлуково сме единни и на едно мнение. Всеки от нас е Наполеон!
14:07 14.08.2026
49 Аз братя
До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":фашисти и терористи като режима в Украйна нямам. А за глупак ударил това дъно жалко.
14:08 14.08.2026
50 Стеф
До коментар #1 от "Херодот":Ходи да ги унищожиш?!? Мухъл.о.
Коментиран от #53
14:08 14.08.2026
51 Пудинг
До коментар #19 от "От кво":Вече си ги унищожава сам. Милион и половина блатни престъпници заминаха при Кобзон. След мобилизационната вълна която ще настъпи на есен още поне 500 000 до лятото на 2027 ще пеят в хора на Сталин в подземното царство. Лека по-лека Русия си заминава. Те сами се унищожават.
14:08 14.08.2026
52 Ами нормално
До коментар #26 от "Салюти и ура":Сега ще повторят приказките за грандиозния успех още поне 200 и ще дададат материал за пропагандата. Какво като не съществува сигуро е имало останала една полу саборена къща и те сауспели да достичнат до нея. Затова всекиден превсемат села и 4.5 години по-късно са на под 100 км от официалната международно призната граница на Русия.
14:08 14.08.2026
53 Няма нужда мър...ль@
До коментар #50 от "Стеф":Те сами са затриват
14:09 14.08.2026
54 Дум бааам
До коментар #39 от "Ба бааааа":По руските фашисти
14:09 14.08.2026
55 Кална ватенка
До коментар #46 от "Ходи":Няма смисъл. Ти по цял ден там висиш и нищо не е останало.
14:10 14.08.2026
56 Гликерия Копейдовна
До коментар #8 от "О, Морес":Муцко, ела в в Раша да станеш човек. Но първо ще те инициираме на фронта. Не стой в Загнилият ЕС. Чудя се какво те задържа там.
Поспели, цунь!
14:10 14.08.2026
57 Ефекта ще бъде подобрен
До коментар #21 от "Kaлпазанин":На това сто сига-нина от Максуда да ти напълнят кафявата яма
14:11 14.08.2026
58 Големия хур
До коментар #42 от "Сори жалък":И язи мисля като по горния, че ще ти пръсна рашисткия ауспух.
Коментиран от #62
14:12 14.08.2026
59 Гликерия Копейдовна
До коментар #46 от "Ходи":Муцка, цунь!
Дай знать къде ти смениха пола. За един бг приятели питам.
14:12 14.08.2026
60 Свободен
Че те нямат нищо, което някой би искал да купи, може би само жриците им са сравнително по-конкурентни..
14:13 14.08.2026
61 Путин
14:13 14.08.2026
62 Сори жалък
До коментар #58 от "Големия хур":Не жаля отпадъци тролещи ден и нощ срещу Русия и показващи трагедията на един глупак.
14:14 14.08.2026
63 МДАМ
14:14 14.08.2026