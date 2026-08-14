САЩ обявиха „непоколебима подкрепа за Япония” след посещението на Путин на Курилските острови

Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават „суверенитета“ на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Съединените щати запазват непоколебима подкрепа за Япония, техния най‑важен съюзник, и признават нейния суверенитет над Северните територии“, заяви Джордж Глас в Екс, използвайки японското название за обозначаване на Курилските острови, посетени вчера от руския президент.
„Япония и Съединените щати работят заедно, в рамките на своя съюз, за насърчаване на просперитета в целия Индо‑тихоокеански регион, а ние се противопоставяме твърдо на всяко действие, което може да застраши мира и стабилността в региона“, добави той.
Япония обмисля да предприеме ответна мярка срещу Русия след посещението на президента Владимир Путин на оспорван остров, предаде Киодо, като цитира високопоставен представител на японското външно министерство.
„Обмисляме каква стъпка да предприемем“, заяви представителят. Смята се, че се разглеждат допълнителни санкционни мерки.
Отношенията между Япония и Русия остават напрегнати на фона на продължаващото нашествие на Москва в Украйна, припомня Киодо. Според Токио оспорваната островната верига е била незаконно завзета от Съветския съюз малко след капитулацията на Япония във Втората световна война. Русия твърди, че завземането на четирите острова е било законно.
Вчера японското правителство извика Николай Ноздрев, руския посланик в Токио, и подаде силен протест срещу посещението на Путин. Премиерката Санае Такаичи заяви, че Северните територии са неотменима част от японската територия „както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ка Путин БОКЛУК
Коментиран от #18, #19, #22, #23, #34, #42, #66
09:32 14.08.2026
2 Питам
Коментиран от #5, #27
09:33 14.08.2026
3 Ох завалиите!😂
09:34 14.08.2026
4 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #6, #33
09:34 14.08.2026
5 отговарям
До коментар #2 от "Питам":защото острова е японски, на него живеят японци, управлява се от японци.
Коментиран от #64
09:35 14.08.2026
6 аха
До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":и въпреки това са по-желани от руснаците. кажи ми защо е така.
Коментиран от #20, #40
09:35 14.08.2026
7 ДЕЖА ВЮ
09:35 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дядото
Коментиран от #13
09:35 14.08.2026
10 Хирошима и Нагасаки
Коментиран от #16
09:36 14.08.2026
11 доли сащ
09:36 14.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #58
09:37 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:37 14.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Софиянец
09:38 14.08.2026
18 НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ НО ВСЕ ПАК
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":ЗАЩОТО ВСИЧКИ ТИЯ СА ЛЕЖАЛИ ПОД НЕГО.Забравил си Германия
Коментиран от #25
09:38 14.08.2026
19 Подкрепа, добре
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":Ама преди ерата на дроновете звучеше по убедително. ...
09:38 14.08.2026
20 Новичок
До коментар #6 от "аха":" Интереса,клати феса " за това.Пфу...
Коментиран от #28
09:39 14.08.2026
21 Оня
09:39 14.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":Не го харесва американоса,
никой роб не харесва господаря си❗
Коментиран от #30, #32
09:40 14.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 стоян георгиев
09:40 14.08.2026
25 ка Путин БОКЛУК
До коментар #18 от "НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ НО ВСЕ ПАК":няма как да разбера глупост. така е.
Просто от селския(кварталния) идиот всеки се страхува вечер, но и всеки го мрази.
Просто не случиха на управляващи. А имам много приятели руснаци - които са на същото мнение и ми казват, че те са си виновни. Скопени са от ще от Сталиново време.
Но няма как човек с лузунги да разбира от аргументи.
Коментиран от #45
09:40 14.08.2026
26 Японец
До каквото се докоснат руснаците се превръща в бунище.
От Воронеж до Курилите е една огромна септична яма. Вижте ги как само живеят - заринати в кал и боклуци.
Когато руснакът иска да живее като човек - си купува имот в Испания, Италия, дори в България.
09:41 14.08.2026
27 Защо ли
До коментар #2 от "Питам":Защото са сърбали попарата на лудите ...
09:41 14.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ка Путин БОКЛУК
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":поредната измишльотина и лозунг на глупака
Коментиран от #39, #62
09:43 14.08.2026
31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
09:43 14.08.2026
32 Копейкин
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Идиот ли се родо или впоследствие?
Коментиран от #48
09:44 14.08.2026
33 Баце,
До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Според повечето японци атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са хвърлени от "съюзниците". Напоследък някои от по младите твърдят, че са бомбени от руснаците по заповед на Путин. До толкова са им промили мозъчетата. За американци никой вече и дума не обелва. Само кмета на Нагасаки измрънка нещо под сурдинка.
09:45 14.08.2026
34 Моряка
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":Някои наши келеши така и не разбраха кой им махна феса,шалварите и сюнета.За това пък лесно стават политици.
09:45 14.08.2026
35 Те японците
09:45 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #23 от "Кой го казва?":Ще го накажем.
09:46 14.08.2026
38 а Хавйския архипелаг него
09:48 14.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Много просто!
До коментар #6 от "аха":Защото имат на територията си 40хил. окупационен корпус!
09:48 14.08.2026
41 Мишел
До коментар #29 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Уудрий яко козяка с правата лопата докато му хвръкне чотурата 🎃 ,после директно копаш дълбоко на място за да не се разнася заразата !
09:48 14.08.2026
42 Щип
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":Японеца така са го хванали са ОО, че няма къде да ходи !!!
Не че харесват американците повече от руснаците просто са под контрол от САЩ!
09:49 14.08.2026
43 Ехаааа
Коментиран от #50
09:49 14.08.2026
44 Да не си приятел н сащ
09:49 14.08.2026
45 Куравей Вадев
До коментар #25 от "ка Путин БОКЛУК":Коте 🐱,а ти откога си скопен, муци 👄
09:51 14.08.2026
46 Абе
09:51 14.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Копейкин":За глу пак а, всички хора са и диоти❗
Ама ти нямаш с какво да проУМееш това❗
09:51 14.08.2026
49 факти
09:52 14.08.2026
50 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #43 от "Ехаааа":Бит и е..ан нямат думата ,победителят взема всичко ,кое не разбра в случая 😂🍌😂 ?
09:52 14.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пере
През 1945 г.в Ялта, Чърчил,Рузвелт и Сталин подписват договор в който се потвърждава, че след победата над Япония, Курилските острови стават собственост на СССР, преди това заети от фашисткото правителство на Япония
Точка на лъжите
09:54 14.08.2026
53 История на войните
09:54 14.08.2026
54 Как Путин
Давай Вова.
09:55 14.08.2026
55 Има ли пръст САЩ
09:56 14.08.2026
56 Интересно
09:56 14.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хе хе...
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Между другото, поради липса на официален мирен договор Русия и Япония са фактически в състояние на война. Последното предложение на руснаците за сключване на мирен договор беше отхвърлено от японците преди петнайсетина години. И реално погледнато руснаците могат да правят каквото и когато си решат с Япония. Даже на Путин няма и да му се налага да обявява СВО.
09:56 14.08.2026
59 Янко Виа
09:57 14.08.2026
60 Кви глупости пишете бре
09:57 14.08.2026
61 На Сакото Яката
09:59 14.08.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "ка Путин БОКЛУК":Абе К АП У Т ин,
кой роб харесва господаря си❓
Освен може би ти🤔
09:59 14.08.2026
63 ?????
Путин въпреки нагласата на руското общество води преговори с всички японски премиери по въпроса за Курилските острови.
Естествено не ставаше въпрос за тва да бъдат под японска юрисдикция, но практически се даваше пълна свобода и приоритет на японския бизнес.
Сега нека се утешават с непоколебимата американска подкрепа за Япония.
10:00 14.08.2026
64 Епа
До коментар #5 от "отговарям":Я отговори ся що тия острови не са ги населили преди 200 години още Шогуните? Щото на тях нищо нема само планиннски вериги и гори, едно село нема къде да се сложи и за пристанище нема место. Само си лайкат
10:01 14.08.2026
65 Защото Русия е велика
До коментар #28 от "ка Путин БОКЛУК":Гадно. не пасва на троленето. Ко ша праяйм сеа?
10:01 14.08.2026
66 Щото е ....
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":....поляка е тъ.п кат за световно, даже кат за Олимпиада...и нагъл тарикат кат за 300 юдеохазари.
10:02 14.08.2026