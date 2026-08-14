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САЩ обявиха „непоколебима подкрепа за Япония” след посещението на Путин на Курилските острови

САЩ обявиха „непоколебима подкрепа за Япония” след посещението на Путин на Курилските острови

14 Август, 2026 09:31 988 66

  • курилски острови-
  • сащ-
  • русия-
  • владимир путин-
  • джордж глас-
  • япония

Американският посланик в Токио заяви, че Вашингтон признава суверенитета на Япония над Курилските острови

САЩ обявиха „непоколебима подкрепа за Япония” след посещението на Путин на Курилските острови - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават „суверенитета“ на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Съединените щати запазват непоколебима подкрепа за Япония, техния най‑важен съюзник, и признават нейния суверенитет над Северните територии“, заяви Джордж Глас в Екс, използвайки японското название за обозначаване на Курилските острови, посетени вчера от руския президент.

„Япония и Съединените щати работят заедно, в рамките на своя съюз, за насърчаване на просперитета в целия Индо‑тихоокеански регион, а ние се противопоставяме твърдо на всяко действие, което може да застраши мира и стабилността в региона“, добави той.

Япония обмисля да предприеме ответна мярка срещу Русия след посещението на президента Владимир Путин на оспорван остров, предаде Киодо, като цитира високопоставен представител на японското външно министерство.

„Обмисляме каква стъпка да предприемем“, заяви представителят. Смята се, че се разглеждат допълнителни санкционни мерки.

Отношенията между Япония и Русия остават напрегнати на фона на продължаващото нашествие на Москва в Украйна, припомня Киодо. Според Токио оспорваната островната верига е била незаконно завзета от Съветския съюз малко след капитулацията на Япония във Втората световна война. Русия твърди, че завземането на четирите острова е било законно.

Вчера японското правителство извика Николай Ноздрев, руския посланик в Токио, и подаде силен протест срещу посещението на Путин. Премиерката Санае Такаичи заяви, че Северните територии са неотменима част от японската територия „както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право“.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ка Путин БОКЛУК

    10 48 Отговор
    Рашките са толкова долен народ, че японеца харесва повече американеца дето го бомби с атома отколкото тях. Поляка мрази повече руснака, отколкото германеца. Защо ли???

    Коментиран от #18, #19, #22, #23, #34, #42, #66

    09:32 14.08.2026

  • 2 Питам

    43 3 Отговор
    Джапанките защо не протестират пред САЩ за остров Окинава?

    Коментиран от #5, #27

    09:33 14.08.2026

  • 3 Ох завалиите!😂

    28 3 Отговор
    Когото са подкрепили, бял ден не е видял!😂😂😂😂😂

    09:34 14.08.2026

  • 4 Баш Хайдутин и действащ комунист

    33 5 Отговор
    Подкрепиха Япония със две Я.Б Хирошима и Нагасаки.

    Коментиран от #6, #33

    09:34 14.08.2026

  • 5 отговарям

    5 23 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    защото острова е японски, на него живеят японци, управлява се от японци.

    Коментиран от #64

    09:35 14.08.2026

  • 6 аха

    6 18 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    и въпреки това са по-желани от руснаците. кажи ми защо е така.

    Коментиран от #20, #40

    09:35 14.08.2026

  • 7 ДЕЖА ВЮ

    24 2 Отговор
    ЩЕ ГИ " ПОДКРЕПЯТ" КАТО 1945 ТОЯ ПЪТ МОЖЕ ДА ИМ ИЗПРАТЯТ ДОРИ ТРИ БОМБИ

    09:35 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дядото

    23 3 Отговор
    всяка държава която е срещу русия има непоколебима подкрепа от сащ

    Коментиран от #13

    09:35 14.08.2026

  • 10 Хирошима и Нагасаки

    26 1 Отговор
    Харесват американската подкрепа.

    Коментиран от #16

    09:36 14.08.2026

  • 11 доли сащ

    19 3 Отговор
    непоколебимо по всяко време ще ги поздравят с Хирошима и Нагазаки 2!

    09:36 14.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Ами да направят една СВО за Камчатка 🤔❗

    Коментиран от #58

    09:37 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 5 Отговор
    Както китайците за Демянский🤔

    09:37 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Софиянец

    19 3 Отговор
    Смях 😂 краварите избягаха с подвити опашки и наритани от всяка точка на света, където се опитаха да сеят "демокрация", тръгнали на джапанките да помагат 😂😂😂

    09:38 14.08.2026

  • 18 НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ НО ВСЕ ПАК

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    ЗАЩОТО ВСИЧКИ ТИЯ СА ЛЕЖАЛИ ПОД НЕГО.Забравил си Германия

    Коментиран от #25

    09:38 14.08.2026

  • 19 Подкрепа, добре

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Ама преди ерата на дроновете звучеше по убедително. ...

    09:38 14.08.2026

  • 20 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "аха":

    " Интереса,клати феса " за това.Пфу...

    Коментиран от #28

    09:39 14.08.2026

  • 21 Оня

    8 1 Отговор
    Не е добре за джапанките! Който е подкрепил тръмпоча добро не е видял!

    09:39 14.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Не го харесва американоса,
    никой роб не харесва господаря си❗

    Коментиран от #30, #32

    09:40 14.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    Както подкрепят хукрайниците ли? Значи яко я втасаха японците!

    09:40 14.08.2026

  • 25 ка Путин БОКЛУК

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ НО ВСЕ ПАК":

    няма как да разбера глупост. така е.
    Просто от селския(кварталния) идиот всеки се страхува вечер, но и всеки го мрази.
    Просто не случиха на управляващи. А имам много приятели руснаци - които са на същото мнение и ми казват, че те са си виновни. Скопени са от ще от Сталиново време.
    Но няма как човек с лузунги да разбира от аргументи.

    Коментиран от #45

    09:40 14.08.2026

  • 26 Японец

    6 12 Отговор
    До каквото се докоснат японците се превръща в рай.

    До каквото се докоснат руснаците се превръща в бунище.

    От Воронеж до Курилите е една огромна септична яма. Вижте ги как само живеят - заринати в кал и боклуци.

    Когато руснакът иска да живее като човек - си купува имот в Испания, Италия, дори в България.

    09:41 14.08.2026

  • 27 Защо ли

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Защото са сърбали попарата на лудите ...

    09:41 14.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ка Путин БОКЛУК

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    поредната измишльотина и лозунг на глупака

    Коментиран от #39, #62

    09:43 14.08.2026

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 4 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    09:43 14.08.2026

  • 32 Копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Идиот ли се родо или впоследствие?

    Коментиран от #48

    09:44 14.08.2026

  • 33 Баце,

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Според повечето японци атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са хвърлени от "съюзниците". Напоследък някои от по младите твърдят, че са бомбени от руснаците по заповед на Путин. До толкова са им промили мозъчетата. За американци никой вече и дума не обелва. Само кмета на Нагасаки измрънка нещо под сурдинка.

    09:45 14.08.2026

  • 34 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Някои наши келеши така и не разбраха кой им махна феса,шалварите и сюнета.За това пък лесно стават политици.

    09:45 14.08.2026

  • 35 Те японците

    5 2 Отговор
    Заради американската подкрепа останаха без Курилите. И те бавно загряват.

    09:45 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кой го казва?":

    Ще го накажем.

    09:46 14.08.2026

  • 38 а Хавйския архипелаг него

    4 0 Отговор
    къде го забравихте, че той как е станал собственост на САЩ тва сепита?? Дошле на гости американците и не си тръгнали!!

    09:48 14.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Много просто!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "аха":

    Защото имат на територията си 40хил. окупационен корпус!

    09:48 14.08.2026

  • 41 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Уудрий яко козяка с правата лопата докато му хвръкне чотурата 🎃 ,после директно копаш дълбоко на място за да не се разнася заразата !

    09:48 14.08.2026

  • 42 Щип

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Японеца така са го хванали са ОО, че няма къде да ходи !!!
    Не че харесват американците повече от руснаците просто са под контрол от САЩ!

    09:49 14.08.2026

  • 43 Ехаааа

    3 4 Отговор
    То за руснаците всяко анексиране е законно. Калининград, Курилите, Крим, Донбас, Приднестровието.... Нямат наяждане. Като Баце и Шиши вземат и унищожават, грабят и унищожават. Само ракети, танкове и смърт след тях!

    Коментиран от #50

    09:49 14.08.2026

  • 44 Да не си приятел н сащ

    4 1 Отговор
    САЩ подкрепиха Япония с две ядрени бомби в Хирошима и Нагасаки. От тогава Япония им станаха роби.

    09:49 14.08.2026

  • 45 Куравей Вадев

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ка Путин БОКЛУК":

    Коте 🐱,а ти откога си скопен, муци 👄

    09:51 14.08.2026

  • 46 Абе

    1 0 Отговор
    коклко са най-важните съюзници на янките, че нещо взех да се обърквам....

    09:51 14.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейкин":

    За глу пак а, всички хора са и диоти❗
    Ама ти нямаш с какво да проУМееш това❗

    09:51 14.08.2026

  • 49 факти

    2 0 Отговор
    Американски президент подписва в Ялта, че Курили са руски, после обаче в Потсдам и Сан Франциско следващи американски президенти умишлено подписват, че Курили не са японски, но не пишат на кого са. Руснаците отказват да подпишат тези последни два документа. Да не се окаже ,че американци настояват да не са руски, за да получат влияние над островите щом не са японски? Колко струва един подпис на американски президент? Нищо. Видяхме го наскоро с Тръмп и Иран.

    09:52 14.08.2026

  • 50 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ехаааа":

    Бит и е..ан нямат думата ,победителят взема всичко ,кое не разбра в случая 😂🍌😂 ?

    09:52 14.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пере

    5 0 Отговор
    Курилските острови са присъединени към Руската империя с указ на Екатерина 2 през 1786 г.и са открити от Беринг.
    През 1945 г.в Ялта, Чърчил,Рузвелт и Сталин подписват договор в който се потвърждава, че след победата над Япония, Курилските острови стават собственост на СССР, преди това заети от фашисткото правителство на Япония
    Точка на лъжите

    09:54 14.08.2026

  • 53 История на войните

    5 0 Отговор
    САЩ се съгласяват с преминаването на островите към тогавашния СССР с подписването на тайното Ялтенско споразумение. Президентът Франклин Д. Рузвелт се съгласява Курилите да бъдат предадени на Съветския съюз като условие Москва да обяви война на Япония. Русия естествено го прави. Така че Световните пирати-лицемери да спрат с провокациите си и лъжите.

    09:54 14.08.2026

  • 54 Как Путин

    3 0 Отговор
    Бръкна на Тромпета в тръбата?! Хахаха!
    Давай Вова.

    09:55 14.08.2026

  • 55 Има ли пръст САЩ

    3 0 Отговор
    тежко му на нечий народ!

    09:56 14.08.2026

  • 56 Интересно

    0 0 Отговор
    "... ние се противопоставяме твърдо на всяко действие, което може да застраши мира и стабилността в региона“. И правят това, като въоръжават Тайван (въпреки, че официално не са признали държавата им), разполагат ракети във Филипините (достигащи до Китай). Миротворци в действие. Освен да разпалват конфликти, за да продават бракуваните си оръжия друго не могат.

    09:56 14.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Между другото, поради липса на официален мирен договор Русия и Япония са фактически в състояние на война. Последното предложение на руснаците за сключване на мирен договор беше отхвърлено от японците преди петнайсетина години. И реално погледнато руснаците могат да правят каквото и когато си решат с Япония. Даже на Путин няма и да му се налага да обявява СВО.

    09:56 14.08.2026

  • 59 Янко Виа

    0 0 Отговор
    Видяхме я непоколебимата подкрепа на янките ,Иран отупа съюзниците им в Залива като бъхливи кучета .

    09:57 14.08.2026

  • 60 Кви глупости пишете бре

    1 0 Отговор
    Какъв суверенитет на Япония над Курилските острови бълнувате? Тва че атлантетата са неграмотни е ясно ама вече е и пародийно.

    09:57 14.08.2026

  • 61 На Сакото Яката

    1 0 Отговор
    Ким Чен ги оправя по -бързата процедура.Стрелне някоя пиратка ,джапанките при психолог .

    09:59 14.08.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ка Путин БОКЛУК":

    Абе К АП У Т ин,
    кой роб харесва господаря си❓
    Освен може би ти🤔

    09:59 14.08.2026

  • 63 ?????

    0 0 Отговор
    Японците сами си го вкараха.
    Путин въпреки нагласата на руското общество води преговори с всички японски премиери по въпроса за Курилските острови.
    Естествено не ставаше въпрос за тва да бъдат под японска юрисдикция, но практически се даваше пълна свобода и приоритет на японския бизнес.
    Сега нека се утешават с непоколебимата американска подкрепа за Япония.

    10:00 14.08.2026

  • 64 Епа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "отговарям":

    Я отговори ся що тия острови не са ги населили преди 200 години още Шогуните? Щото на тях нищо нема само планиннски вериги и гори, едно село нема къде да се сложи и за пристанище нема место. Само си лайкат

    10:01 14.08.2026

  • 65 Защото Русия е велика

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ка Путин БОКЛУК":

    Гадно. не пасва на троленето. Ко ша праяйм сеа?

    10:01 14.08.2026

  • 66 Щото е ....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    ....поляка е тъ.п кат за световно, даже кат за Олимпиада...и нагъл тарикат кат за 300 юдеохазари.

    10:02 14.08.2026

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