САЩ обявиха „непоколебима подкрепа за Япония” след посещението на Путин на Курилските острови

Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават „суверенитета“ на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Съединените щати запазват непоколебима подкрепа за Япония, техния най‑важен съюзник, и признават нейния суверенитет над Северните територии“, заяви Джордж Глас в Екс, използвайки японското название за обозначаване на Курилските острови, посетени вчера от руския президент.

„Япония и Съединените щати работят заедно, в рамките на своя съюз, за насърчаване на просперитета в целия Индо‑тихоокеански регион, а ние се противопоставяме твърдо на всяко действие, което може да застраши мира и стабилността в региона“, добави той.

Япония обмисля да предприеме ответна мярка срещу Русия след посещението на президента Владимир Путин на оспорван остров, предаде Киодо, като цитира високопоставен представител на японското външно министерство.

„Обмисляме каква стъпка да предприемем“, заяви представителят. Смята се, че се разглеждат допълнителни санкционни мерки.

Отношенията между Япония и Русия остават напрегнати на фона на продължаващото нашествие на Москва в Украйна, припомня Киодо. Според Токио оспорваната островната верига е била незаконно завзета от Съветския съюз малко след капитулацията на Япония във Втората световна война. Русия твърди, че завземането на четирите острова е било законно.

Вчера японското правителство извика Николай Ноздрев, руския посланик в Токио, и подаде силен протест срещу посещението на Путин. Премиерката Санае Такаичи заяви, че Северните територии са неотменима част от японската територия „както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право“.