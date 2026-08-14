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Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. В Италия твърдят, че е украински
  Тема: Украйна

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. В Италия твърдят, че е украински

14 Август, 2026 12:50 1 495 66

  • нато-
  • дронове-
  • дрон-
  • латвия-
  • изтребители-
  • русия-
  • украйна

В балтийските страни, които граничат с Русия, все по-често влизат и падат подобни апарати

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. В Италия твърдят, че е украински - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия, потвърди днес латвийското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили.

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Латвийската армия първоначално не каза какъв е произходът на дрона, но заяви, че чуждият дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба, отбелязва ДПА. Това може да се тълкува в смисъл, че може да става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев е атакувал цели в Северозападна Русия през нощта, съобщават латвийски медии.

"Изтребителите успешно свалиха чужд безпилотен апарат, който беше навлязъл в Латвия", заяви Министерството на отбраната на Латвия в социалната мрежа Екс.

НАТО уточни, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО. "Тече разследване и НАТО е в тесен контакт с латвийските власти", заяви говорителката Алисън Харт.

Италиански изтребители са свалили тази нощ украински дрон, който се е отклонил във въздушното пространство на Латвия, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Благодарим на нашите италиански съюзници за приноса им за мисията за въздушна отбрана на НАТО в Балтика и за поддържането на целостта на съюзническото въздушно пространство. Снощи чуждестранен безпилотен летателен апарат беше свален от нашите италиански съюзници над източна Латвия“, написа латвийският външен министър Байба Браже в социалната мрежа „Екс“.

През юни френски изтребители на НАТО, разположени в балтийските страни, свалиха дрон в Латвия. В балтийските страни, които граничат с Русия, все по-често влизат и падат подобни апарати.

Властите на руската Ленинграска област, в северозападна Русия, заявиха днес, че са били свалени повече от 50 украински дрона тази нощ. Финландската армия заяви днес, че през нощта е въвела временни ограничения за финландското въздушно пространство и за финландските води в източната част на Финския залив, без да уточнява защо.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    40 2 Отговор
    Дрон за 1000 долара свален с ракети за няколко милиона долара.

    Коментиран от #17, #63

    12:51 14.08.2026

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ Е АТАКУВАЛ

    40 1 Отговор
    Коя Калас.

    12:52 14.08.2026

  • 4 Дело на

    36 1 Отговор
    Укро фашистите

    12:53 14.08.2026

  • 5 Аеееее

    29 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    12:53 14.08.2026

  • 6 ТИР

    43 1 Отговор
    Цял ден дъвчат за дрона, щом не казват чии е значи не е руски,,, Тагарев не питайте...!

    12:53 14.08.2026

  • 7 Оооо чудо

    33 2 Отговор
    НАТО успяха поне един да свалят. Ако е истина де

    Коментиран от #19

    12:54 14.08.2026

  • 8 Това може .....

    20 0 Отговор
    (Това може да се тълкува в смисъл, че може да става дума за отклонен от Русия украински дрон.).....

    12:56 14.08.2026

  • 9 хахаха

    32 1 Отговор
    даже магаретата знаят чии дронове минават през балтийските лилипути, само нашто миче не знае или не смее да каже, че са украински...

    Коментиран от #26

    12:56 14.08.2026

  • 10 Дрон

    24 1 Отговор
    Свали натовски самолет ФИ16

    12:57 14.08.2026

  • 11 Нещо друго може ли

    13 1 Отговор
    "да се тълкува в смисъл, че може да става дума" ? ......

    12:58 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 горски

    25 2 Отговор
    Украинците плъзгат дроновете по границата м/у Естония и Русия за да не могат руснаците ефективно да ги свалят...Но скоро може и да започнат и естонците ще ядът хурката....

    Коментиран от #25

    12:59 14.08.2026

  • 14 Баш Хайдутин и действащ комунист

    8 0 Отговор
    Член 69 на латвииките

    13:00 14.08.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    15 1 Отговор
    уркаински естествено!

    13:00 14.08.2026

  • 16 Чужди

    10 1 Отговор
    самолети свалиха чужд дон над Латвия.

    Коментиран от #21

    13:03 14.08.2026

  • 17 Еее

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Може и натовците да са го поръчали на зеления за да покажат( способностите ) си.

    13:07 14.08.2026

  • 18 балтийските страни, които граничат с

    12 1 Отговор
    Русия.... а балтийските страни, които граничат с Мароко?

    13:13 14.08.2026

  • 19 456

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Оооо чудо":

    Няма начин да не го свалят ,след като укрите явно са го изтреляли посока изток.

    13:14 14.08.2026

  • 20 Кво са свалили не знам

    9 1 Отговор
    Но избиха гларусите в Одеса тотално

    Коментиран от #22

    13:14 14.08.2026

  • 21 Латвия е НАТО

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Чужди":

    Тук нема чужди свои.
    НАТО си бомби Путин
    Латвийско оръжие също го прави.

    Коментиран от #24, #44

    13:14 14.08.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Кво са свалили не знам":

    А гларусите в НОВОРОСИЙСК как са....

    Коментиран от #28

    13:15 14.08.2026

  • 23 Бурни аплодисмени

    10 4 Отговор
    за НАТЮ

    13:16 14.08.2026

  • 24 Да ве

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Латвия е НАТО":

    Бомби му дрътия

    13:16 14.08.2026

  • 25 456

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "горски":

    Укрите от Естонията изметват посока Петър.

    13:17 14.08.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "хахаха":

    Чии ли дронове направиха Русия на решето.

    Коментиран от #29, #35

    13:17 14.08.2026

  • 27 Ха ХаХа

    7 1 Отговор
    Дронът е руски ,нали?

    13:17 14.08.2026

  • 28 Там има

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Но в Одеса верно няма

    Коментиран от #34

    13:18 14.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Извод:

    2 10 Отговор
    Форумните копейдаци са в паника, а Путин е пътник. През септември.

    Коментиран от #31

    13:19 14.08.2026

  • 31 Казал

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Извод:":

    Укроуйгурът....

    13:19 14.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Латвия бомби Путин

    1 9 Отговор
    Латвийско оръжие за Украйна.

    Бойни и разузнавателни дронове:
    Латвия ръководи специална международна "коалиция за дронове" и изпраща хиляди безпилотни апарати на украинската армия. Например, само в една от пратките бяха включени над 1400 бойни дрона.

    Противовъздушна отбрана (ПВО):
    Рига предоставя зенитни оръдия и тактически системи за наблюдение, които да защитават украинското небе.

    13:21 14.08.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Там има":

    В НОВОРОСИЙСК също нема...гларуси.

    Коментиран от #37

    13:23 14.08.2026

  • 35 ГОЛЕМ РЕВ

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А запрвки где свет нет кииф нет

    13:23 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ГОЛЕМ РЕВ

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Окраина уже скончила

    Коментиран от #39

    13:24 14.08.2026

  • 38 Латвия бомби Путин

    1 9 Отговор
    Латвийски дронове направиха Русия на решето.

    13:24 14.08.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    Кой ли бомби Путин тогава....

    Коментиран от #50

    13:24 14.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 9 Отговор
    Бивши съветски републики си разбомбват Путин както си искат.

    Коментиран от #46, #52

    13:26 14.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 С ракета за

    11 0 Отговор
    5 милиона свалили дрон, китайски за 1000 евро! Рижия ще каже: " Това е добра сделка!"

    Коментиран от #45

    13:28 14.08.2026

  • 44 Да ве

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Латвия е НАТО":

    Пинчарите пак се навират между шамарите

    Коментиран от #48

    13:29 14.08.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #43 от "С ракета за":

    Путин с милиардно ПВО, пък го надупчиха като швейцарско сирене.

    Коментиран от #47

    13:31 14.08.2026

  • 46 То се вижа

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кой е разбомбен

    13:31 14.08.2026

  • 47 Ба бааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Я пак

    13:32 14.08.2026

  • 48 Латвия бомби Путин

    0 8 Отговор

    До коментар #44 от "Да ве":

    Пък НАТО направо си ошамарва Путин.

    Коментиран от #54

    13:32 14.08.2026

  • 49 Как

    0 0 Отговор
    Проба

    13:34 14.08.2026

  • 50 Нато за смях

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И зелю риве на умрело

    Коментиран от #53

    13:34 14.08.2026

  • 51 Путине, Путине...

    0 8 Отговор
    Латвийски дронове опраскват Русия.
    Неси поплюват.

    13:34 14.08.2026

  • 52 СЛАВА украине

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Разоражи нато и ес

    Коментиран от #56

    13:35 14.08.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #50 от "Нато за смях":

    Пета години Путин реве на умрело.....
    Седна Украйна не мой са справи.

    Коментиран от #58

    13:35 14.08.2026

  • 54 Само че

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Латвия бомби Путин":

    Зелю риве

    Коментиран от #57

    13:36 14.08.2026

  • 55 Как

    9 0 Отговор
    Проверих дали трият още!
    Щом не трият значи са разбрали че дронът не е Руски.
    И има свободно волеизлеяние фъф Факти.
    Браво!!!
    Да живей свободата на словото!!!

    13:37 14.08.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #52 от "СЛАВА украине":

    Натовски бомби падат над Русия.
    Чака е Путин да са тества с разоръжение НАТО.
    Ако му стиска де.

    13:37 14.08.2026

  • 57 Латвия бомби Путин

    0 7 Отговор

    До коментар #54 от "Само че":

    Путин Риве повече.....Вервай ми.

    13:38 14.08.2026

  • 58 ГОЛЕМ РЕВ

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Украине на изкуствено дишане а нато пред разпад фащ свърши пералните хутуте ги хутят как си искат

    Коментиран от #59

    13:39 14.08.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    Варшавския договор свърши
    А хутите са като опитни свинчета на САЩ.

    13:40 14.08.2026

  • 60 Путине

    0 4 Отговор
    Латвия та бомби.
    Кво ша направиш по въпроса.

    13:42 14.08.2026

  • 61 Леле-леле 😃

    4 0 Отговор
    По евтино за Латвия ще е да не снабдява Киев с дронове . Щото се вижда , че свалянето им после ѝ излиза солено !

    13:52 14.08.2026

  • 62 Янко

    5 0 Отговор
    За какво руснаците да пускат дрон че да плашат гаргите.Когато трябва те ще пуснат балистична ракета за да свърши работа.

    13:52 14.08.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чукча писател - само пише , не чете той не читател ❗
    Какви ракети за милиони долари
    при средствата за РЕБ🤔❓

    13:55 14.08.2026

  • 64 хихи

    4 0 Отговор
    Демократични самолети, свалят демократични дронове. Това НАТО няма да го бъде...

    13:59 14.08.2026

  • 65 Гост№4442

    4 0 Отговор
    Всяко вдигане на тея самолети трябва да бъде заплатено от зеленясалия

    14:00 14.08.2026

  • 66 Фактолог

    0 0 Отговор
    Прехваленият изкуствен интелект Палантир използван от терористите на НАТО за избор на цели вна територията на Русия се проваля с гръм и трясък.
    Щом техният дрон се срещне с руските системи за радиоелектронна борба, започва да търси път да ги обходи и го намира в Латвия или Румъния например. Става все по-забавно!

    14:13 14.08.2026

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