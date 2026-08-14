Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. В Италия твърдят, че е украински

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия, потвърди днес латвийското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили.
Латвийската армия първоначално не каза какъв е произходът на дрона, но заяви, че чуждият дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба, отбелязва ДПА. Това може да се тълкува в смисъл, че може да става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев е атакувал цели в Северозападна Русия през нощта, съобщават латвийски медии.
"Изтребителите успешно свалиха чужд безпилотен апарат, който беше навлязъл в Латвия", заяви Министерството на отбраната на Латвия в социалната мрежа Екс.
НАТО уточни, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО. "Тече разследване и НАТО е в тесен контакт с латвийските власти", заяви говорителката Алисън Харт.
Италиански изтребители са свалили тази нощ украински дрон, който се е отклонил във въздушното пространство на Латвия, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
„Благодарим на нашите италиански съюзници за приноса им за мисията за въздушна отбрана на НАТО в Балтика и за поддържането на целостта на съюзническото въздушно пространство. Снощи чуждестранен безпилотен летателен апарат беше свален от нашите италиански съюзници над източна Латвия“, написа латвийският външен министър Байба Браже в социалната мрежа „Екс“.
През юни френски изтребители на НАТО, разположени в балтийските страни, свалиха дрон в Латвия. В балтийските страни, които граничат с Русия, все по-често влизат и падат подобни апарати.
Властите на руската Ленинграска област, в северозападна Русия, заявиха днес, че са били свалени повече от 50 украински дрона тази нощ. Финландската армия заяви днес, че през нощта е въвела временни ограничения за финландското въздушно пространство и за финландските води в източната част на Финския залив, без да уточнява защо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #63
12:51 14.08.2026
3 ЗЕЛЕНСКИ Е АТАКУВАЛ
12:52 14.08.2026
4 Дело на
12:53 14.08.2026
5 Аеееее
12:53 14.08.2026
6 ТИР
12:53 14.08.2026
7 Оооо чудо
Коментиран от #19
12:54 14.08.2026
8 Това може .....
12:56 14.08.2026
9 хахаха
Коментиран от #26
12:56 14.08.2026
10 Дрон
12:57 14.08.2026
11 Нещо друго може ли
12:58 14.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 горски
Коментиран от #25
12:59 14.08.2026
14 Баш Хайдутин и действащ комунист
13:00 14.08.2026
15 Ний ша Ва упрайм
13:00 14.08.2026
16 Чужди
Коментиран от #21
13:03 14.08.2026
17 Еее
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Може и натовците да са го поръчали на зеления за да покажат( способностите ) си.
13:07 14.08.2026
18 балтийските страни, които граничат с
13:13 14.08.2026
19 456
До коментар #7 от "Оооо чудо":Няма начин да не го свалят ,след като укрите явно са го изтреляли посока изток.
13:14 14.08.2026
20 Кво са свалили не знам
Коментиран от #22
13:14 14.08.2026
21 Латвия е НАТО
До коментар #16 от "Чужди":Тук нема чужди свои.
НАТО си бомби Путин
Латвийско оръжие също го прави.
Коментиран от #24, #44
13:14 14.08.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Кво са свалили не знам":А гларусите в НОВОРОСИЙСК как са....
Коментиран от #28
13:15 14.08.2026
23 Бурни аплодисмени
13:16 14.08.2026
24 Да ве
До коментар #21 от "Латвия е НАТО":Бомби му дрътия
13:16 14.08.2026
25 456
До коментар #13 от "горски":Укрите от Естонията изметват посока Петър.
13:17 14.08.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "хахаха":Чии ли дронове направиха Русия на решето.
Коментиран от #29, #35
13:17 14.08.2026
27 Ха ХаХа
13:17 14.08.2026
28 Там има
До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Но в Одеса верно няма
Коментиран от #34
13:18 14.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Извод:
Коментиран от #31
13:19 14.08.2026
31 Казал
До коментар #30 от "Извод:":Укроуйгурът....
13:19 14.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Латвия бомби Путин
Бойни и разузнавателни дронове:
Латвия ръководи специална международна "коалиция за дронове" и изпраща хиляди безпилотни апарати на украинската армия. Например, само в една от пратките бяха включени над 1400 бойни дрона.
Противовъздушна отбрана (ПВО):
Рига предоставя зенитни оръдия и тактически системи за наблюдение, които да защитават украинското небе.
13:21 14.08.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Там има":В НОВОРОСИЙСК също нема...гларуси.
Коментиран от #37
13:23 14.08.2026
35 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А запрвки где свет нет кииф нет
13:23 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Окраина уже скончила
Коментиран от #39
13:24 14.08.2026
38 Латвия бомби Путин
13:24 14.08.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "ГОЛЕМ РЕВ":Кой ли бомби Путин тогава....
Коментиран от #50
13:24 14.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #46, #52
13:26 14.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 С ракета за
Коментиран от #45
13:28 14.08.2026
44 Да ве
До коментар #21 от "Латвия е НАТО":Пинчарите пак се навират между шамарите
Коментиран от #48
13:29 14.08.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "С ракета за":Путин с милиардно ПВО, пък го надупчиха като швейцарско сирене.
Коментиран от #47
13:31 14.08.2026
46 То се вижа
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой е разбомбен
13:31 14.08.2026
47 Ба бааааа
До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Я пак
13:32 14.08.2026
48 Латвия бомби Путин
До коментар #44 от "Да ве":Пък НАТО направо си ошамарва Путин.
Коментиран от #54
13:32 14.08.2026
49 Как
13:34 14.08.2026
50 Нато за смях
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И зелю риве на умрело
Коментиран от #53
13:34 14.08.2026
51 Путине, Путине...
Неси поплюват.
13:34 14.08.2026
52 СЛАВА украине
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Разоражи нато и ес
Коментиран от #56
13:35 14.08.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "Нато за смях":Пета години Путин реве на умрело.....
Седна Украйна не мой са справи.
Коментиран от #58
13:35 14.08.2026
54 Само че
До коментар #48 от "Латвия бомби Путин":Зелю риве
Коментиран от #57
13:36 14.08.2026
55 Как
Щом не трият значи са разбрали че дронът не е Руски.
И има свободно волеизлеяние фъф Факти.
Браво!!!
Да живей свободата на словото!!!
13:37 14.08.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "СЛАВА украине":Натовски бомби падат над Русия.
Чака е Путин да са тества с разоръжение НАТО.
Ако му стиска де.
13:37 14.08.2026
57 Латвия бомби Путин
До коментар #54 от "Само че":Путин Риве повече.....Вервай ми.
13:38 14.08.2026
58 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #53 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Украине на изкуствено дишане а нато пред разпад фащ свърши пералните хутуте ги хутят как си искат
Коментиран от #59
13:39 14.08.2026
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #58 от "ГОЛЕМ РЕВ":Варшавския договор свърши
А хутите са като опитни свинчета на САЩ.
13:40 14.08.2026
60 Путине
Кво ша направиш по въпроса.
13:42 14.08.2026
61 Леле-леле 😃
13:52 14.08.2026
62 Янко
13:52 14.08.2026
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чукча писател - само пише , не чете той не читател ❗
Какви ракети за милиони долари
при средствата за РЕБ🤔❓
13:55 14.08.2026
64 хихи
13:59 14.08.2026
65 Гост№4442
14:00 14.08.2026
66 Фактолог
Щом техният дрон се срещне с руските системи за радиоелектронна борба, започва да търси път да ги обходи и го намира в Латвия или Румъния например. Става все по-забавно!
14:13 14.08.2026