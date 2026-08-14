Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. В Италия твърдят, че е украински

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия, потвърди днес латвийското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили.

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Латвийската армия първоначално не каза какъв е произходът на дрона, но заяви, че чуждият дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба, отбелязва ДПА. Това може да се тълкува в смисъл, че може да става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев е атакувал цели в Северозападна Русия през нощта, съобщават латвийски медии.

"Изтребителите успешно свалиха чужд безпилотен апарат, който беше навлязъл в Латвия", заяви Министерството на отбраната на Латвия в социалната мрежа Екс.

НАТО уточни, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО. "Тече разследване и НАТО е в тесен контакт с латвийските власти", заяви говорителката Алисън Харт.

Италиански изтребители са свалили тази нощ украински дрон, който се е отклонил във въздушното пространство на Латвия, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Благодарим на нашите италиански съюзници за приноса им за мисията за въздушна отбрана на НАТО в Балтика и за поддържането на целостта на съюзническото въздушно пространство. Снощи чуждестранен безпилотен летателен апарат беше свален от нашите италиански съюзници над източна Латвия“, написа латвийският външен министър Байба Браже в социалната мрежа „Екс“.

През юни френски изтребители на НАТО, разположени в балтийските страни, свалиха дрон в Латвия. В балтийските страни, които граничат с Русия, все по-често влизат и падат подобни апарати.

Властите на руската Ленинграска област, в северозападна Русия, заявиха днес, че са били свалени повече от 50 украински дрона тази нощ. Финландската армия заяви днес, че през нощта е въвела временни ограничения за финландското въздушно пространство и за финландските води в източната част на Финския залив, без да уточнява защо.