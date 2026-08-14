Оставката на Каролин Левит предизвика спекулации за тайна операция около Тръмп

Обявеното оттегляне на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от спекулации във Вашингтон. Официалната версия на 28-годишната говорителка е, че иска да се посвети на семейството си, но медии и политически наблюдатели свързаха оставката ѝ с една от най-секретните операции по сигурността около президента Доналд Тръмп през последните месеци, предава Vesti.bg.

В центъра на спекулациите е операция със „самолет-примамка“, за която се твърди, че е била проведена по време на пътуването на Тръмп от Турция.

Тайна операция след визитата в Турция

Според появилите се публикации американските служби са засекли заплаха от страна на Иран след визитата на Тръмп в Турция.

За да гарантират безопасността на президента, Тайните служби според тези твърдения са организирали сложна операция. Тръмп е бил тайно изведен от Air Force One и прехвърлен на друг военен самолет, докато президентският самолет е продължил полета си като примамка за евентуална атака.

Според някои публикации Тръмп е бил укрит в контейнер, използван за кетъринг, преди да бъде прехвърлен на другия самолет.

Тези твърдения обаче не са потвърдени официално от американските власти.

Била ли е Левит на борда на самолета-примамка?

Най-голямата интрига около случая е свързана с това кой е останал на борда на самолета, изпълнявал ролята на примамка.

В социалните мрежи и политическите среди се появиха слухове, че Каролин Левит е била оставена на борда, без да знае, че президентът вече се намира на друг самолет.

Говорители на Белия дом и журналисти отрекоха Левит да е била на въпросния полет. Въпреки това фактът, че оставката ѝ беше обявена само дни след като The New York Times разкри информация за секретната операция, засили спекулациите за възможно напрежение между прессекретаря и екипа, отговарящ за сигурността на президента.

В публикации, цитирани в американските медии, Левит е представяна като своеобразен „самолет-примамка“ в политически смисъл - човекът, който поемаше основния медиен натиск и защитаваше администрацията на Тръмп при най-острите политически сблъсъци.

Един от най-видимите гласове на MAGA

Независимо от спекулациите около причините за напускането ѝ, оттеглянето на Левит представлява сериозна промяна в комуникационния екип на Доналд Тръмп.

Като най-младия прессекретар в историята на Белия дом тя се превърна в един от най-разпознаваемите и лоялни представители на движението „Make America Great Again“ (MAGA).

Левит често влизаше в остри сблъсъци с критично настроени журналисти и защитаваше публично решенията на президента.

Официално тя посочва семейни причини за решението си да напусне поста. Засега няма доказателства, че оставката ѝ е свързана със секретната операция, но съвпадението във времето продължава да подхранва спекулациите във Вашингтон.