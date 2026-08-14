Оставката на Каролин Левит предизвика спекулации за тайна операция около Тръмп

Обявеното оттегляне на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от спекулации във Вашингтон. Официалната версия на 28-годишната говорителка е, че иска да се посвети на семейството си, но медии и политически наблюдатели свързаха оставката ѝ с една от най-секретните операции по сигурността около президента Доналд Тръмп през последните месеци, предава Vesti.bg.
В центъра на спекулациите е операция със „самолет-примамка“, за която се твърди, че е била проведена по време на пътуването на Тръмп от Турция.
Тайна операция след визитата в Турция
Според появилите се публикации американските служби са засекли заплаха от страна на Иран след визитата на Тръмп в Турция.
За да гарантират безопасността на президента, Тайните служби според тези твърдения са организирали сложна операция. Тръмп е бил тайно изведен от Air Force One и прехвърлен на друг военен самолет, докато президентският самолет е продължил полета си като примамка за евентуална атака.
Според някои публикации Тръмп е бил укрит в контейнер, използван за кетъринг, преди да бъде прехвърлен на другия самолет.
Тези твърдения обаче не са потвърдени официално от американските власти.
Била ли е Левит на борда на самолета-примамка?
Най-голямата интрига около случая е свързана с това кой е останал на борда на самолета, изпълнявал ролята на примамка.
В социалните мрежи и политическите среди се появиха слухове, че Каролин Левит е била оставена на борда, без да знае, че президентът вече се намира на друг самолет.
Говорители на Белия дом и журналисти отрекоха Левит да е била на въпросния полет. Въпреки това фактът, че оставката ѝ беше обявена само дни след като The New York Times разкри информация за секретната операция, засили спекулациите за възможно напрежение между прессекретаря и екипа, отговарящ за сигурността на президента.
В публикации, цитирани в американските медии, Левит е представяна като своеобразен „самолет-примамка“ в политически смисъл - човекът, който поемаше основния медиен натиск и защитаваше администрацията на Тръмп при най-острите политически сблъсъци.
Един от най-видимите гласове на MAGA
Независимо от спекулациите около причините за напускането ѝ, оттеглянето на Левит представлява сериозна промяна в комуникационния екип на Доналд Тръмп.
Като най-младия прессекретар в историята на Белия дом тя се превърна в един от най-разпознаваемите и лоялни представители на движението „Make America Great Again“ (MAGA).
Левит често влизаше в остри сблъсъци с критично настроени журналисти и защитаваше публично решенията на президента.
Официално тя посочва семейни причини за решението си да напусне поста. Засега няма доказателства, че оставката ѝ е свързана със секретната операция, но съвпадението във времето продължава да подхранва спекулациите във Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:45 14.08.2026
2 Механик
Разправям ви, че САЩ са завладени от евреите, а вие не вярвате.
От всичките си президенти до сега, само 3-ма не са евреи и то не е много сигурно за двамата.
13:00 14.08.2026
3 Вътю Т.Панчев
Коментиран от #7
13:01 14.08.2026
4 Около Тръмп всички са
13:10 14.08.2026
5 Иван
13:10 14.08.2026
6 Иван
13:14 14.08.2026
7 Иван
До коментар #3 от "Вътю Т.Панчев":Каролинчето е боклук като Тръмп.
13:15 14.08.2026
8 ПЕНКО
13:34 14.08.2026
9 СЮЛЕЙМАН
13:48 14.08.2026
10 Тя много смело
14:01 14.08.2026