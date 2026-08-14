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Оставката на Каролин Левит предизвика спекулации за тайна операция около Тръмп

Оставката на Каролин Левит предизвика спекулации за тайна операция около Тръмп

14 Август, 2026 12:46, обновена 14 Август, 2026 12:46 1 175 10

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  • белия дом

Официално прессекретарят на Белия дом се оттегля, за да се посвети на семейството си, но в САЩ се появиха твърдения за напрежение около операция със „самолет-примамка“

Оставката на Каролин Левит предизвика спекулации за тайна операция около Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обявеното оттегляне на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от спекулации във Вашингтон. Официалната версия на 28-годишната говорителка е, че иска да се посвети на семейството си, но медии и политически наблюдатели свързаха оставката ѝ с една от най-секретните операции по сигурността около президента Доналд Тръмп през последните месеци, предава Vesti.bg.


В центъра на спекулациите е операция със „самолет-примамка“, за която се твърди, че е била проведена по време на пътуването на Тръмп от Турция.

Тайна операция след визитата в Турция

Според появилите се публикации американските служби са засекли заплаха от страна на Иран след визитата на Тръмп в Турция.

За да гарантират безопасността на президента, Тайните служби според тези твърдения са организирали сложна операция. Тръмп е бил тайно изведен от Air Force One и прехвърлен на друг военен самолет, докато президентският самолет е продължил полета си като примамка за евентуална атака.

Според някои публикации Тръмп е бил укрит в контейнер, използван за кетъринг, преди да бъде прехвърлен на другия самолет.

Тези твърдения обаче не са потвърдени официално от американските власти.

Била ли е Левит на борда на самолета-примамка?

Най-голямата интрига около случая е свързана с това кой е останал на борда на самолета, изпълнявал ролята на примамка.

В социалните мрежи и политическите среди се появиха слухове, че Каролин Левит е била оставена на борда, без да знае, че президентът вече се намира на друг самолет.

Говорители на Белия дом и журналисти отрекоха Левит да е била на въпросния полет. Въпреки това фактът, че оставката ѝ беше обявена само дни след като The New York Times разкри информация за секретната операция, засили спекулациите за възможно напрежение между прессекретаря и екипа, отговарящ за сигурността на президента.

В публикации, цитирани в американските медии, Левит е представяна като своеобразен „самолет-примамка“ в политически смисъл - човекът, който поемаше основния медиен натиск и защитаваше администрацията на Тръмп при най-острите политически сблъсъци.

Един от най-видимите гласове на MAGA

Независимо от спекулациите около причините за напускането ѝ, оттеглянето на Левит представлява сериозна промяна в комуникационния екип на Доналд Тръмп.

Като най-младия прессекретар в историята на Белия дом тя се превърна в един от най-разпознаваемите и лоялни представители на движението „Make America Great Again“ (MAGA).

Левит често влизаше в остри сблъсъци с критично настроени журналисти и защитаваше публично решенията на президента.

Официално тя посочва семейни причини за решението си да напусне поста. Засега няма доказателства, че оставката ѝ е свързана със секретната операция, но съвпадението във времето продължава да подхранва спекулациите във Вашингтон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм повредиха самолета на Тръмп в Турция.

    12:45 14.08.2026

  • 2 Механик

    9 1 Отговор
    Левит????
    Разправям ви, че САЩ са завладени от евреите, а вие не вярвате.
    От всичките си президенти до сега, само 3-ма не са евреи и то не е много сигурно за двамата.

    13:00 14.08.2026

  • 3 Вътю Т.Панчев

    6 0 Отговор
    Е тука бай Дончо се изложи ...Каролинчето е страхотна , и Пам е и Тулси ...

    Коментиран от #7

    13:01 14.08.2026

  • 4 Около Тръмп всички са

    7 0 Отговор
    ционисти , дори зет му е такъв . А ТОЙ какъв ли е ?

    13:10 14.08.2026

  • 5 Иван

    7 1 Отговор
    В самолета-примамка са трябвало да бъдат и сатанистите Килъри Хазар Клинтън, Соломон Паси, Буданов, Подоляк, Порош, Марк Пут.те, Бен Гвир ( не,той не може).

    13:10 14.08.2026

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    Безмер е също примамка, мерзавеца Доналд Тръмп е много харесал тази идея.

    13:14 14.08.2026

  • 7 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вътю Т.Панчев":

    Каролинчето е боклук като Тръмп.

    13:15 14.08.2026

  • 8 ПЕНКО

    1 1 Отговор
    ... ЦИОНИСТИТЕ -" ПОД НОЖА " -- ТЪРЪТЪП ТРЯБВА ДА ГО ПРИЛОЖИ !?!?!!!!

    13:34 14.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    3 0 Отговор
    Ха ха, смях крият тръмп в контейнер за смет. Няма по голяма излагация рижавия. Сигурно и пампер са му сложили

    13:48 14.08.2026

  • 10 Тя много смело

    2 0 Отговор
    Лъже и е видяла, че кораба потъва и ще и задават въпроси, затова бяга.

    14:01 14.08.2026