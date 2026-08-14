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Милена Милотинова: Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура

Милена Милотинова: Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура

14 Август, 2026 13:41 412 15

  • милена милотинова-
  • евровизия 2027-
  • бургас-
  • конкурс

Преди месеци много хора не вярваха, че България може да спечели Евровизия и въобще не ни предвиждаха в прогнозите

Милена Милотинова: Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура. Градът е подготвен и започва същинската работа по домакинството. БНТ е телевизията домакин, която заедно с Община Бургас ще направи едно прекрасно домакинство на България.

Това написа във "Фейсбук" генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Преди месеци много хора не вярваха, че България може да спечели Евровизия и въобще не ни предвиждаха в прогнозите.

А се оказа, че след 3 години неучастие в най-големия музикален форум, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, но го направи триумфално.

Спомняте ли си в началото критиките срещу #БНТ за избора на #Дара?

На всички, които са настроени да критикуват, бих им казала: позволете ни да постигнем с общи усилия още една победа за България, включвайки целия потенциал на страната ни, с целия талант, който страната ни притежава.

Ще го направим заедно с #EBU и с международния екип по продукцията, който привличаме за #ЕВРОВИЗИЯ 2027, както, надявам се, и с помощта на останалите три града, където можем да направим изключително интересни съпътстващи събития.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БурГаз

    12 0 Отговор
    Кой ще им даде 25 000 ойро за 5 нощувки, тези евро джендъри да не мислите, че са милионери 🤑

    13:43 14.08.2026

  • 2 Що не го направите в мездра🤣🤣🤣

    10 2 Отговор
    Елхово лом монтана кържали или в руси🤣🤣🤣

    13:45 14.08.2026

  • 3 Абе

    7 3 Отговор
    не знам как ще го преживеят жълтопаветния столичен планктон!

    13:46 14.08.2026

  • 4 Ъпгрейд

    10 0 Отговор
    На тази искам да и седна на лицето..!

    Коментиран от #7

    13:46 14.08.2026

  • 5 НеоВизия

    5 0 Отговор
    Що не го направиха в Пловдив заради неофашистите.

    13:46 14.08.2026

  • 6 Данке

    12 0 Отговор
    Много добра новина за живущите в София, цялата па плач ще се изсипе далеч от тук

    Коментиран от #9

    13:46 14.08.2026

  • 7 Даунлоуд

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъпгрейд":

    Аз пък искам да ми седне в скута

    13:49 14.08.2026

  • 8 Митьо Зъркела

    5 0 Отговор
    Ще продаде 5 тона фентанил.

    13:49 14.08.2026

  • 9 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данке":

    Не само щяха с коли да минават през Дунав мост 2за София да торят покрай пътищата, сега да минават през Русие или там Силистра.

    13:50 14.08.2026

  • 10 Дрътите бабички от СЕМ

    1 1 Отговор
    Милотонова е най добрата.

    13:51 14.08.2026

  • 11 Хейт

    6 0 Отговор
    Стига лъга. Арената в Бургас е с 4 хил. седящи места. Далеч под 10 хил. На 11 май не е туристически сезон и всичките дрънканици за плажове, морски градини и подобни нямат стойност при ледено море, вятър или дъжд. Пак цяла Европа ще ни се подиграва и ще ни разнася заради собствената ви глупост и алчност.

    Коментиран от #13

    13:51 14.08.2026

  • 12 ППЛГДБ

    2 1 Отговор
    Смятаха че както правят прайдове и Евровизииката им е в кърпа вързана !

    13:53 14.08.2026

  • 13 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хейт":

    От Джирото не можаха и инвестицията да си върнат.

    13:54 14.08.2026

  • 14 Софето Боклучаса

    1 1 Отговор
    ТерзиеФ нито Евровизия нито звезди Мишлен

    13:54 14.08.2026

  • 15 Ми то и за тази

    1 0 Отговор
    Кой се е надявал да Фани окото
    Ама стана

    14:02 14.08.2026

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