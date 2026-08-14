Милена Милотинова: Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура

Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура. Градът е подготвен и започва същинската работа по домакинството. БНТ е телевизията домакин, която заедно с Община Бургас ще направи едно прекрасно домакинство на България.
Това написа във "Фейсбук" генералният директор на БНТ Милена Милотинова.
Преди месеци много хора не вярваха, че България може да спечели Евровизия и въобще не ни предвиждаха в прогнозите.
А се оказа, че след 3 години неучастие в най-големия музикален форум, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, но го направи триумфално.
Спомняте ли си в началото критиките срещу #БНТ за избора на #Дара?
На всички, които са настроени да критикуват, бих им казала: позволете ни да постигнем с общи усилия още една победа за България, включвайки целия потенциал на страната ни, с целия талант, който страната ни притежава.
Ще го направим заедно с #EBU и с международния екип по продукцията, който привличаме за #ЕВРОВИЗИЯ 2027, както, надявам се, и с помощта на останалите три града, където можем да направим изключително интересни съпътстващи събития.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БурГаз
13:43 14.08.2026
2 Що не го направите в мездра🤣🤣🤣
13:45 14.08.2026
3 Абе
13:46 14.08.2026
4 Ъпгрейд
Коментиран от #7
13:46 14.08.2026
5 НеоВизия
13:46 14.08.2026
6 Данке
Коментиран от #9
13:46 14.08.2026
7 Даунлоуд
До коментар #4 от "Ъпгрейд":Аз пък искам да ми седне в скута
13:49 14.08.2026
8 Митьо Зъркела
13:49 14.08.2026
9 Хаха
До коментар #6 от "Данке":Не само щяха с коли да минават през Дунав мост 2за София да торят покрай пътищата, сега да минават през Русие или там Силистра.
13:50 14.08.2026
10 Дрътите бабички от СЕМ
13:51 14.08.2026
11 Хейт
Коментиран от #13
13:51 14.08.2026
12 ППЛГДБ
13:53 14.08.2026
13 Хаха
До коментар #11 от "Хейт":От Джирото не можаха и инвестицията да си върнат.
13:54 14.08.2026
14 Софето Боклучаса
13:54 14.08.2026
15 Ми то и за тази
Ама стана
14:02 14.08.2026