Милена Милотинова: Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура

Бургас е изборът за домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027 заради най-силна цялостна кандидатура. Градът е подготвен и започва същинската работа по домакинството. БНТ е телевизията домакин, която заедно с Община Бургас ще направи едно прекрасно домакинство на България.

Това написа във "Фейсбук" генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Преди месеци много хора не вярваха, че България може да спечели Евровизия и въобще не ни предвиждаха в прогнозите.

А се оказа, че след 3 години неучастие в най-големия музикален форум, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, но го направи триумфално.

Спомняте ли си в началото критиките срещу #БНТ за избора на #Дара?

На всички, които са настроени да критикуват, бих им казала: позволете ни да постигнем с общи усилия още една победа за България, включвайки целия потенциал на страната ни, с целия талант, който страната ни притежава.

Ще го направим заедно с #EBU и с международния екип по продукцията, който привличаме за #ЕВРОВИЗИЯ 2027, както, надявам се, и с помощта на останалите три града, където можем да направим изключително интересни съпътстващи събития.