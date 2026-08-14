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Рекордни валежи в Япония оставиха хиляди пътници блокирани и взеха четири жертви

Рекордни валежи в Япония оставиха хиляди пътници блокирани и взеха четири жертви

14 Август, 2026 13:26, обновена 14 Август, 2026 13:35 486 4

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Транспортният хаос е засегнал и пътната и железопътната мрежа.

Рекордни валежи в Япония оставиха хиляди пътници блокирани и взеха четири жертви - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рекордни валежи в Япония причиниха тежки наводнения, нарушиха транспортните връзки и оставиха хиляди пътници блокирани на летище „Нарита“ край Токио, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В префектура Чиба, съседна на Токио, са паднали 367 мм дъжд за 24 часа - количество, което надхвърля досегашния рекорд от 309 мм, отчетен през октомври 2013 г. Наводнени са пътища и железопътни линии, а военни части са изпратени да подпомогнат спасителните операции.

При бедствието са загинали най-малко осем души, сред които човек, който е бил блокиран в наводнен автомобил.

Хиляди пътници останаха блокирани

Особено тежко е положението на летище „Нарита“, където транспортните нарушения са блокирали около 7000 души. Стотици пътници са прекарали нощта на терминалите, а служители са им раздавали спални чували, вода и храна.

Въпреки сериозните нарушения говорител на летището съобщи, че повечето полети се очаква да бъдат изпълнявани нормално.

Транспортният хаос е засегнал и пътната и железопътната мрежа. Няколко основни магистрали в Чиба са били затворени, което е довело до сериозни задръствания и отклоняване на движението по обходни маршрути.

Няколко железопътни линии също са спрели работа, макар че част от влаковете между „Нарита“ и Токио постепенно са възобновили движението си.

Десетки хиляди домакинства без ток

Наводненията са залели електрическа подстанция, в резултат на което над 20 000 домакинства са останали без електричество. Временно е било прекъснато и газоснабдяването на близо 13 000 домакинства.

В град Чиба, един от най-тежко засегнатите райони, стотици жители са прекарали нощта в импровизирани евакуационни центрове, увити в спасителни термоодеяла.

Губернаторът на префектурата Тошихито Кумагай определи ситуацията като „изключително необичайна“, като заяви, че въпреки дългогодишния си опит с природни бедствия не е виждал подобно явление.

Властите продължават да следят обстановката и да възстановяват засегнатата инфраструктура.


Япония
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