Новини
Свят »
Израел »
Израел обвини Турция, че е превърнала страната в „щабквартира“ на „Хамас“

Израел обвини Турция, че е превърнала страната в „щабквартира“ на „Хамас“

14 Август, 2026 12:28, обновена 14 Август, 2026 12:29 836 12

  • хамас-
  • израел-
  • щабквартира-
  • турция

Тел Авив реагира остро на изявленията на Хакан Фидан за необходимостта от „радикални стъпки“ заради ситуацията в Газа

Израел обвини Турция, че е превърнала страната в „щабквартира“ на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел обвини Турция, че се е превърнала в „щабквартира на терористичната организация „Хамас“ и предоставя убежище на нейни лидери, предава News.bg.

Израелският външен министър отправи обвиненията след изказвания на турския външен министър Хакан Фидан относно ситуацията в Газа. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно обтегнати, като Турция е сред най-острите критици на израелските действия в Газа.

Израелското външно министерство заяви, че Фидан е отправил заплаха към Израел, като се е снимал с карта, на която страната е заличена.

От ведомството подчертаха също, че Анкара няма роля при определянето на мерките за сигурност на Израел в Газа.

Ден по-рано Фидан заяви, че Турция, Катар и Египет може да предприемат „радикални стъпки“, ако САЩ не успеят да принудят Израел да спазва договореностите за преходния период в Газа.

Турция настоява за устойчиво прекратяване на огъня и за по-голяма роля на международната общност в управлението и сигурността на анклава. Анкара също така е заявявала готовност да участва в международни усилия за наблюдение на изпълнението на споразуменията за прекратяване на огъня.

Турция поддържа контакти с представители на „Хамас“ и активно участва в дипломатическите усилия около бъдещето на Газа. Израел от своя страна се противопоставя на турското военно или политическо участие в следвоенното устройство на анклава.

Спорът между двете държави се вписва в по-широкото напрежение около условията за прекратяване на конфликта, управлението на Газа и ролята на „Хамас“ в бъдещото устройство на палестинската територия.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 8 Отговор
    Отдавна се казва, че Израел смята да обявява война и на Турция. А след тях ще сме ние.

    12:52 14.08.2026

  • 2 Миризлив пор

    9 4 Отговор
    Е, сега да видим дали ще метнат няколко ракети към Турция и да обявят "ама те тези са терористи".

    12:54 14.08.2026

  • 3 Е тука

    10 4 Отговор
    Евреите ще си намерят майстора не внимават ли вярно няма да ги има на картата

    Коментиран от #9, #10

    12:57 14.08.2026

  • 4 Реалист

    8 3 Отговор
    Шоуто да започва, нито едните, нито другите ще ми липсват. Ама да се ударят като мъже, не като квартални клюкарки само дето се попържат.

    12:58 14.08.2026

  • 5 А къде е

    13 3 Отговор
    щабквартира на терористичната организация Израел?

    13:00 14.08.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    4 3 Отговор
    по същата логика Юдея са е напълнила с ционисти

    13:02 14.08.2026

  • 7 А има ли карта въобще

    9 2 Отговор
    на която преди 1948 Израел да го има? Страната НЕ е заличена а просто не съществува В НИТО ЕДНА КАРТА ! И Турците могат да се снимат с която си поискат карта в който и да е музей по света. Или и това стана антисемитизъм ? А?

    13:04 14.08.2026

  • 8 бъдещото устройство на палестинската

    1 1 Отговор
    територия е ясно. Две държави

    13:07 14.08.2026

  • 9 натаняху

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Е тука":

    каза на Ердоган..внимавай и гледай съдбата на Садам...Възможно ли да се случи и на Ердоган ? Малка еврейска държава..но арабите вече научили урока..стотици милиони араби срещу няколко милиона и арабите ядат бой..

    13:33 14.08.2026

  • 10 А дано

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Е тука":

    Дано си го намерят, щото им де размина по времето на мустачките , ама никога не е късно зс тая … напаст на човечеството

    13:40 14.08.2026

  • 11 гост

    1 1 Отговор
    турчулята ще си намерят "майстора" с евреите, на там отиват нещата.

    13:50 14.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    НаХУЙняху що не пробва да бомби Турция, като Иран, Сирия, Ливан .....🤔

    14:00 14.08.2026