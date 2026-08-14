Израел обвини Турция, че е превърнала страната в „щабквартира“ на „Хамас“

Израел обвини Турция, че се е превърнала в „щабквартира на терористичната организация „Хамас“ и предоставя убежище на нейни лидери, предава News.bg.
Израелският външен министър отправи обвиненията след изказвания на турския външен министър Хакан Фидан относно ситуацията в Газа. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно обтегнати, като Турция е сред най-острите критици на израелските действия в Газа.
Израелското външно министерство заяви, че Фидан е отправил заплаха към Израел, като се е снимал с карта, на която страната е заличена.
От ведомството подчертаха също, че Анкара няма роля при определянето на мерките за сигурност на Израел в Газа.
Ден по-рано Фидан заяви, че Турция, Катар и Египет може да предприемат „радикални стъпки“, ако САЩ не успеят да принудят Израел да спазва договореностите за преходния период в Газа.
Турция настоява за устойчиво прекратяване на огъня и за по-голяма роля на международната общност в управлението и сигурността на анклава. Анкара също така е заявявала готовност да участва в международни усилия за наблюдение на изпълнението на споразуменията за прекратяване на огъня.
Турция поддържа контакти с представители на „Хамас“ и активно участва в дипломатическите усилия около бъдещето на Газа. Израел от своя страна се противопоставя на турското военно или политическо участие в следвоенното устройство на анклава.
Спорът между двете държави се вписва в по-широкото напрежение около условията за прекратяване на конфликта, управлението на Газа и ролята на „Хамас“ в бъдещото устройство на палестинската територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
12:52 14.08.2026
2 Миризлив пор
12:54 14.08.2026
3 Е тука
Коментиран от #9, #10
12:57 14.08.2026
4 Реалист
12:58 14.08.2026
5 А къде е
13:00 14.08.2026
6 Ний ша Ва упрайм
13:02 14.08.2026
7 А има ли карта въобще
13:04 14.08.2026
8 бъдещото устройство на палестинската
13:07 14.08.2026
9 натаняху
До коментар #3 от "Е тука":каза на Ердоган..внимавай и гледай съдбата на Садам...Възможно ли да се случи и на Ердоган ? Малка еврейска държава..но арабите вече научили урока..стотици милиони араби срещу няколко милиона и арабите ядат бой..
13:33 14.08.2026
10 А дано
До коментар #3 от "Е тука":Дано си го намерят, щото им де размина по времето на мустачките , ама никога не е късно зс тая … напаст на човечеството
13:40 14.08.2026
11 гост
13:50 14.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:00 14.08.2026