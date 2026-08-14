Израел обвини Турция, че е превърнала страната в „щабквартира“ на „Хамас“

Израел обвини Турция, че се е превърнала в „щабквартира на терористичната организация „Хамас“ и предоставя убежище на нейни лидери, предава News.bg.

Израелският външен министър отправи обвиненията след изказвания на турския външен министър Хакан Фидан относно ситуацията в Газа. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно обтегнати, като Турция е сред най-острите критици на израелските действия в Газа.

Израелското външно министерство заяви, че Фидан е отправил заплаха към Израел, като се е снимал с карта, на която страната е заличена.

От ведомството подчертаха също, че Анкара няма роля при определянето на мерките за сигурност на Израел в Газа.

Ден по-рано Фидан заяви, че Турция, Катар и Египет може да предприемат „радикални стъпки“, ако САЩ не успеят да принудят Израел да спазва договореностите за преходния период в Газа.

Турция настоява за устойчиво прекратяване на огъня и за по-голяма роля на международната общност в управлението и сигурността на анклава. Анкара също така е заявявала готовност да участва в международни усилия за наблюдение на изпълнението на споразуменията за прекратяване на огъня.

Турция поддържа контакти с представители на „Хамас“ и активно участва в дипломатическите усилия около бъдещето на Газа. Израел от своя страна се противопоставя на турското военно или политическо участие в следвоенното устройство на анклава.

Спорът между двете държави се вписва в по-широкото напрежение около условията за прекратяване на конфликта, управлението на Газа и ролята на „Хамас“ в бъдещото устройство на палестинската територия.